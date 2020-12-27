人工知能2020 - 進歩はあるのか？ - ページ 9 12345678910111213141516...74 新しいコメント Vitaliy Maznev 2020.06.18 23:17 #81 Aleksei Stepanenko: 科学者たちはそれを楽しんでいました。 下の方に参考文献のリストがあります。 私たちにとって重要なのは、私たちの生活における複雑な問題を単純な列挙で合理的な時間に解決することは不可能であるという、数の規模にあります。つまり、シーケンスを記述してプログラミングすることはできない。そのためには、自然界で観測された既知の機構をつなげるか、同じ年数だけ自分たちで発明する必要があるのです。 単純なオーバーシュートでは済まされないことが、おそらくある。私は、自分の分野を悪く言うプログラマーに、繰り返し疑問を感じてきました。そのような態度や見通しでは、一般に進歩はあっても、遠く及ばないか、あるいは発展の方向には向かわないものです。そして、あなたの分野でそのような破壊的な態度をとるには、あなたはとても若い。:) 人工的な仕組みを作るより、既存の仕組みを利用する方が本当に簡単なんです。この考え方は、すでにここで表明したとおりです。別に、新しいものを作ることが不可能なわけではありません。しかし、目標はまったく違う。だから、自然界にあるものを操作しているのです。生も死も顧みず。神聖なものはない。 Alexandr Andreev 2020.06.18 23:18 #82 Aleksei Stepanenko:宇宙の寿命は 約130億年です。間に合うのか？ 実は、この数字はBBCから引用したもので、人類が到達する数学的限界なのです...。とりあえずは......。数字が10^10^123ビット以上（物理的に） 書き込めないとは信じがたい- そして、数十億年の開発の後でも、全く書き込めないことを調整した。 Aleksei Stepanenko 2020.06.18 23:26 #83 Vitaliy Maznev:プログラマーが自分の分野を悪く言うのには、何度も驚かされました。 いいですか、経験というのは心に負担をかけるものなんです。ある分野の知識が頭に入っていないと、非現実的な空想ばかりしてしまう。ある分野を研究し始めると、その分野の境界線に慣れてくる。そして、その境界線に自分を囲い込むのです。知識は、今まで解決できなかった問題を解決できるようにしますが、心を根拠付け、より悲観的な考えを生み出します。そんな見返りがあるのです。 Vitaliy Maznev 2020.06.18 23:29 #84 Aleksei Stepanenko:宇宙の寿命は 約130億年です。 蓮華座に入った人がいるんです。しゃっくりしてほしいな。:) アレクセイ、時間は絶対的なパラメーターではないんだ。そして、科学の一部の領域でも、そのことに吃驚することがある（しゃっくりより先に進むことはないが）。そして、宇宙も観念的な条件付きです。私が言いたいのは......狭い特異性によって制限された確立されたプログラム（そしてどんな学術的な科学も確立されたプログラムに他ならない）が、そのフォーマットから規定されていないものを定義し始めると、非現実的で、その配列やアルゴリズムにイメージが反映されていない現象やプロセスに適用する意味を持たないものが出てきてしまうのです。 あなたのこの表現は、猿の表現と同じように、空のXから始まり、その先には線形値だけでなく、線形値以外の値も無限に存在しうるのです。しかし、直線的な数式で特定の値まで導く。そして、そのような結論は、統合失調症以外のレッテルを貼ることができない...。 Vitaliy Maznev 2020.06.18 23:31 #85 Aleksei Stepanenko:いいですか、経験というのは心に負担をかけるものなんです。ある分野の知識がないとき、人は非現実的なことをたくさん空想することができます。ある分野の研究を始めると、その分野の境界線に親しみを持つようになります。そして、その境界線に自分を囲い込むのです。知識は、今まで解決できなかった問題を解決できるようにしますが、心を根拠付け、より悲観的な考えを生み出します。その代償は大きい。 そう、同じスレッドでの私たちの試みがつまずいたことを思い出しました。しかし、考えてみてください。多かれ少なかれ重要な発見は、あなたが言うような障壁のイメージを脳内にロードした人たちによってなされたのではなく、ある瞬間に特定の科学で規定された従来のイメージではなく、世界を直接見ることによって、その障壁を乗り越えた人たちによってなされたものなのです。 Aleksei Stepanenko 2020.06.18 23:41 #86 Vitaly この分野では頭脳明晰としか言いようがない。もしかしたら、あなたの自由なファンタジーが確認できるかもしれません。その考えを怖がらないように、すぐには批判しない。 Maxim Kuznetsov 2020.06.18 23:41 #87 Aleksei Stepanenko:はい？読んでみないとわからないですね。どこに書いてあるんですか？ 検索エンジンの中に入ってください - インターネットの半分が水浸しになるくらい多くのコピーが壊れています... 数学者は面白いし、私たちと同じように酔っぱらっています :-) ボルツマンの 脳」というのも、a)おそらくそうだろう、b)「a」が正しいなら、私たちは彼の中にいる、彼のパラノイアなのだ :-) カントリーの対策もありますが、そういうのはもう胸で受けるしかないんです Aleksei Stepanenko 2020.06.18 23:47 #88 Denis Dudnikov: 実際、人工知能は株式市場にどのように役立っているのだろうか。 https://www.mql5.com/ru/forum/86386 まだ終わりが見えません。 Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только 2016.05.26www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... Aleksei Stepanenko 2020.06.18 23:49 #89 Maxim Kuznetsov: が、そのためには胸を張っていなければならない。 はい、マキシム、50滴飲んでこようと思います。 Vitaliy Maznev 2020.06.18 23:57 #90 Aleksei Stepanenko: Vitaly このあたりは、頭脳明晰ですね。もしかしたら、あなたの自由なファンタジーが確認できるかもしれません。私は、その考えをおびやかすことのないよう、一度に批判することはしません。 また、いわゆるフリーファンタジーと現実的な見方をどのようなパラメーターで区別しているのでしょうか。ゼーランドとアインシュタイン、ニュートンとガリレオはどう区別するのですか？元々、あなたの言うように「純粋な心」を持っているのであれば？ 純粋な心」を脈々と受け継いでいれば、この世でやることはまったくない。現体制が必要とする目標、座標、障壁のイメージを得るまで、自由な妄想で暴れまわるだろう。 12345678910111213141516...74 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
科学者たちはそれを楽しんでいました。 下の方に参考文献のリストがあります。 私たちにとって重要なのは、私たちの生活における複雑な問題を単純な列挙で合理的な時間に解決することは不可能であるという、数の規模にあります。つまり、シーケンスを記述してプログラミングすることはできない。そのためには、自然界で観測された既知の機構をつなげるか、同じ年数だけ自分たちで発明する必要があるのです。
単純なオーバーシュートでは済まされないことが、おそらくある。私は、自分の分野を悪く言うプログラマーに、繰り返し疑問を感じてきました。そのような態度や見通しでは、一般に進歩はあっても、遠く及ばないか、あるいは発展の方向には向かわないものです。そして、あなたの分野でそのような破壊的な態度をとるには、あなたはとても若い。:)
人工的な仕組みを作るより、既存の仕組みを利用する方が本当に簡単なんです。この考え方は、すでにここで表明したとおりです。別に、新しいものを作ることが不可能なわけではありません。しかし、目標はまったく違う。だから、自然界にあるものを操作しているのです。生も死も顧みず。神聖なものはない。
宇宙の寿命は 約130億年です。間に合うのか？
実は、この数字はBBCから引用したもので、人類が到達する数学的限界なのです...。とりあえずは......。数字が10^10^123ビット以上（物理的に） 書き込めないとは信じがたい- そして、数十億年の開発の後でも、全く書き込めないことを調整した。
いいですか、経験というのは心に負担をかけるものなんです。ある分野の知識が頭に入っていないと、非現実的な空想ばかりしてしまう。ある分野を研究し始めると、その分野の境界線に慣れてくる。そして、その境界線に自分を囲い込むのです。知識は、今まで解決できなかった問題を解決できるようにしますが、心を根拠付け、より悲観的な考えを生み出します。そんな見返りがあるのです。
蓮華座に入った人がいるんです。しゃっくりしてほしいな。:)
アレクセイ、時間は絶対的なパラメーターではないんだ。そして、科学の一部の領域でも、そのことに吃驚することがある（しゃっくりより先に進むことはないが）。そして、宇宙も観念的な条件付きです。私が言いたいのは......狭い特異性によって制限された確立されたプログラム（そしてどんな学術的な科学も確立されたプログラムに他ならない）が、そのフォーマットから規定されていないものを定義し始めると、非現実的で、その配列やアルゴリズムにイメージが反映されていない現象やプロセスに適用する意味を持たないものが出てきてしまうのです。
あなたのこの表現は、猿の表現と同じように、空のXから始まり、その先には線形値だけでなく、線形値以外の値も無限に存在しうるのです。しかし、直線的な数式で特定の値まで導く。そして、そのような結論は、統合失調症以外のレッテルを貼ることができない...。
そう、同じスレッドでの私たちの試みがつまずいたことを思い出しました。しかし、考えてみてください。多かれ少なかれ重要な発見は、あなたが言うような障壁のイメージを脳内にロードした人たちによってなされたのではなく、ある瞬間に特定の科学で規定された従来のイメージではなく、世界を直接見ることによって、その障壁を乗り越えた人たちによってなされたものなのです。
はい？読んでみないとわからないですね。どこに書いてあるんですか？
検索エンジンの中に入ってください - インターネットの半分が水浸しになるくらい多くのコピーが壊れています... 数学者は面白いし、私たちと同じように酔っぱらっています :-)
ボルツマンの 脳」というのも、a)おそらくそうだろう、b)「a」が正しいなら、私たちは彼の中にいる、彼のパラノイアなのだ :-)
カントリーの対策もありますが、そういうのはもう胸で受けるしかないんです
実際、人工知能は株式市場にどのように役立っているのだろうか。
まだ終わりが見えません。
が、そのためには胸を張っていなければならない。
Vitaly このあたりは、頭脳明晰ですね。もしかしたら、あなたの自由なファンタジーが確認できるかもしれません。私は、その考えをおびやかすことのないよう、一度に批判することはしません。
また、いわゆるフリーファンタジーと現実的な見方をどのようなパラメーターで区別しているのでしょうか。ゼーランドとアインシュタイン、ニュートンとガリレオはどう区別するのですか？元々、あなたの言うように「純粋な心」を持っているのであれば？
純粋な心」を脈々と受け継いでいれば、この世でやることはまったくない。現体制が必要とする目標、座標、障壁のイメージを得るまで、自由な妄想で暴れまわるだろう。