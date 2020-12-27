人工知能2020 - 進歩はあるのか？ - ページ 34

Mihail Marchukajtes:
そして最も重要なことは、機械の知的化が不可能だと言っているのではないことです。私が言いたかったのは、私が声を上げた問題点を解決しない限り、現在の技術では無理だということです。中国の話が出ましたが、取り組んでいるのはわかります。しかし、機械はTureignのテストに合格するまでは、アルゴリズムを一般化しているに過ぎず、合格するとすぐに知識人になる。何か質問は？

ユナジーンテストは確かに勇気がいりますね。ミハイル、弟よ...自覚しなさい。この選択肢から、私は印刷されたものを基準に話を進めます。

 
また、人工知能が手柄を立てることもありません。それが利点だと思うけれども...。とはいえ、その差は歴然としていますね。）
 
Vitaliy Maznev:

この手のテストに詳しくなくてすみません...。ググるのも怖いくらいです。と言われそうで怖いです:-)
 
Mihail Marchukajtes:
また、人工知能は手柄を立てないでしょう。それが利点だと思うけれども...。が、それでも......その差といったら :-)

ミハイル、君の情報は？AIは確実に自分の手柄にしない。

 
インターネット上の情報から判断すると、車は私たちを殺そうとするときに知能を発揮するのだと思います。:-)一般的にあまりに多くのネガティブとその欲求は、身体の自然な反応になります:-)スカイネット、売れないよ :-))))
 
Vitaliy Maznev:

AIは何ができて、私は何ができるのか。）
 

人工知能ではなく、遺伝的アルゴリズムのデモ。レーシングカー、見たことない人もいるかもしれませんね。


 
Aleksei Stepanenko:

人工知能ではなく、遺伝的アルゴリズムのデモ。レーシングカー、見たことない人もいるかもしれませんね。


私は...が面白いんだけど......。学習という事実は、その表れである。しかし、ここでは高次物質の話をしているので、現段階ではAIは理解できません :-)
 
Mihail Marchukajtes:
チューリングテストに合格するかどうかは、機械だけでなく、テストする側の知的能力に大きく依存する）。あるプログではテストに合格し、別のプログでは不合格となる。
 
Mihail Marchukajtes:
でも、ここでは高いものの話をしているんです。

あ、失礼、届いたばかりで気がつきませんでした。すぐに読みます。

