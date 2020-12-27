人工知能2020 - 進歩はあるのか？ - ページ 34 1...272829303132333435363738394041...74 新しいコメント Vitaliy Maznev 2020.06.21 16:19 #331 Mihail Marchukajtes: そして最も重要なことは、機械の知的化が不可能だと言っているのではないことです。私が言いたかったのは、私が声を上げた問題点を解決しない限り、現在の技術では無理だということです。中国の話が出ましたが、取り組んでいるのはわかります。しかし、機械はTureignのテストに合格するまでは、アルゴリズムを一般化しているに過ぎず、合格するとすぐに知識人になる。何か質問は？ ユナジーンテストは確かに勇気がいりますね。ミハイル、弟よ...自覚しなさい。この選択肢から、私は印刷されたものを基準に話を進めます。 Mihail Marchukajtes 2020.06.21 16:23 #332 また、人工知能が手柄を立てることもありません。それが利点だと思うけれども...。とはいえ、その差は歴然としていますね。） Mihail Marchukajtes 2020.06.21 16:24 #333 Vitaliy Maznev:ユナジーンテストは確かに勇気がいる。ミハイル、弟よ...自覚しなさい。この選択肢から、私は印刷されたものを基準に話を進めます。 この手のテストに詳しくなくてすみません...。ググるのも怖いくらいです。と言われそうで怖いです:-) Vitaliy Maznev 2020.06.21 16:27 #334 Mihail Marchukajtes: また、人工知能は手柄を立てないでしょう。それが利点だと思うけれども...。が、それでも......その差といったら :-) ミハイル、君の情報は？AIは確実に自分の手柄にしない。 Mihail Marchukajtes 2020.06.21 16:28 #335 インターネット上の情報から判断すると、車は私たちを殺そうとするときに知能を発揮するのだと思います。:-)一般的にあまりに多くのネガティブとその欲求は、身体の自然な反応になります:-)スカイネット、売れないよ :-)))) Mihail Marchukajtes 2020.06.21 16:29 #336 Vitaliy Maznev:ミハイル、君の情報は？AIは確実に自分の手柄にしない。 AIは何ができて、私は何ができるのか。） Aleksei Stepanenko 2020.06.21 16:30 #337 人工知能ではなく、遺伝的アルゴリズムのデモ。レーシングカー、見たことない人もいるかもしれませんね。 Mihail Marchukajtes 2020.06.21 16:32 #338 Aleksei Stepanenko:人工知能ではなく、遺伝的アルゴリズムのデモ。レーシングカー、見たことない人もいるかもしれませんね。 私は...が面白いんだけど......。学習という事実は、その表れである。しかし、ここでは高次物質の話をしているので、現段階ではAIは理解できません :-) Реter Konow 2020.06.21 16:33 #339 Mihail Marchukajtes: そして、最も重要なことは、機械による知能化が不可能だと言っているのではないということです。私が言いたかったのは、今の技術では、私が言ったような問題を解決しない限り、それはできないだろうということです。中国の話もありましたね、取り組んでいるんでしょう。しかし、機械はTureignのテストに合格するまでは、アルゴリズムを一般化しているに過ぎず、合格するとすぐに知識人になる。質問は？ チューリングテストに合格するかどうかは、機械だけでなく、テストする側の知的能力に大きく依存する）。あるプログではテストに合格し、別のプログでは不合格となる。 Aleksei Stepanenko 2020.06.21 16:33 #340 Mihail Marchukajtes: でも、ここでは高いものの話をしているんです。 あ、失礼、届いたばかりで気がつきませんでした。すぐに読みます。 1...272829303132333435363738394041...74 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そして最も重要なことは、機械の知的化が不可能だと言っているのではないことです。私が言いたかったのは、私が声を上げた問題点を解決しない限り、現在の技術では無理だということです。中国の話が出ましたが、取り組んでいるのはわかります。しかし、機械はTureignのテストに合格するまでは、アルゴリズムを一般化しているに過ぎず、合格するとすぐに知識人になる。何か質問は？
ユナジーンテストは確かに勇気がいりますね。ミハイル、弟よ...自覚しなさい。この選択肢から、私は印刷されたものを基準に話を進めます。
ユナジーンテストは確かに勇気がいる。ミハイル、弟よ...自覚しなさい。この選択肢から、私は印刷されたものを基準に話を進めます。
また、人工知能は手柄を立てないでしょう。それが利点だと思うけれども...。が、それでも......その差といったら :-)
ミハイル、君の情報は？AIは確実に自分の手柄にしない。
ミハイル、君の情報は？AIは確実に自分の手柄にしない。
人工知能ではなく、遺伝的アルゴリズムのデモ。レーシングカー、見たことない人もいるかもしれませんね。
人工知能ではなく、遺伝的アルゴリズムのデモ。レーシングカー、見たことない人もいるかもしれませんね。
そして、最も重要なことは、機械による知能化が不可能だと言っているのではないということです。私が言いたかったのは、今の技術では、私が言ったような問題を解決しない限り、それはできないだろうということです。中国の話もありましたね、取り組んでいるんでしょう。しかし、機械はTureignのテストに合格するまでは、アルゴリズムを一般化しているに過ぎず、合格するとすぐに知識人になる。質問は？
でも、ここでは高いものの話をしているんです。
あ、失礼、届いたばかりで気がつきませんでした。すぐに読みます。