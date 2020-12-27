人工知能2020 - 進歩はあるのか？ - ページ 59 1...525354555657585960616263646566...74 新しいコメント Реter Konow 2020.08.13 12:17 #581 精神は、かつて人間が進化した「獣」の世界で疎外され、忘れられた存在の「仮想」（非感覚）体験とモデル化として理解することができます。それはいわば、遠い祖先の骨に深い傷と爪牙の跡を残したジャングル哲学、食物連鎖、捕食者と被食者の状況の記憶である...精神は、我々の実用的意識における動物関係の反響であり、定期的にそれらの過去の状態に我々を連れ戻す...」。 הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2020.08.13 12:52 #582 הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2020.08.13 13:02 #583 実のところ、捕食者と被食者の関係は消滅したわけではなく、より複雑な社会経済構造の文脈に置き換わったのだ。「爬虫類の脳」は毎日私たちと共にあり、ある特定の時にオンになる。人間は、アブラハムの宗教が数千年にわたり人間を「植物食」に変えようとしたが、うまくいかなかったにもかかわらず、神経系が大幅に向上し、攻撃性に対する正のフィードバックを持っているだけで同じ捕食者のままである...... Реter Konow 2020.08.13 13:16 #584 transcendreamer:実のところ、捕食者と被食者の関係は消滅したわけではなく、より複雑な社会経済構造の文脈に置き換わったのだ。「爬虫類の脳」は毎日私たちのそばに存在し、ある時間になるとスイッチが入る。人間は、アブラハムの宗教が数千年にわたって人間を「植物食」にしようとしたが、うまくいかなかったにもかかわらず、神経系が大きく発達し、攻撃性に正のフィードバックを与えるだけで、同じ捕食者であり続けるのだ・・・。 そうですね...本能が理性に仕え、理性の生存を助けるか、理性が本能に仕え、劣化して動物的要素に戻り、道徳や自意識を失うか、どちらかである。) Реter Konow 2020.08.14 19:42 #585 Реter Konow: そうですね...本能が理性に仕え、理性の生存を助けるか、理性が本能に仕え、退化して動物的要素に戻り、道徳と自己認識を失うか、どちらかである。) 2008年のYurixxの 興味深い投稿を紹介します。 人間の発達の自然な道とは別に、この状況に関連する2つの側面、すなわち人間の意志と選択の自由がある。どちらも神様からの贈り物です。しかし、このギフトをどのように利用するかは、その人の選択の自由に従って、その人だけのものです。みんなこれに釣られるんですよ。無知、無意識、限定された世界観は、人間が自分の意志の先にあるものをあまりにも知らない（あるいは何も知らない）という事実につながる。欲望があれば、それを実現すること、欲望を満たすこと、それこそが生きる意味だ」と考えているのだ。そして、SKが書いた 非常に苦い体験の全貌をここに知ることになる。自分の欲望が人生のモヤモヤに過ぎないことを悟るには、何度人生を過ごせばよいかはわからない。そして、彼がやったことをすべてやり遂げるには、あと何人の命が必要なのだろうか。無知の罪が七不思議の ひとつであるのには理由があります。 しみん 正教の罪は、仏教、ラマ教、道教、そして霊道のすべての分派に同じ力で存在しているのです。 2005年の夏、私は万徳嘉のもとで気功を学び、指導者の資格を持ち、多くの万徳の修行を数段階に分けて教える権利を持っている人物に出会いました。自分ひとりでやっていたこともあり、興味を持ってセミナーに参加したところ、かなり仲良くなれました。彼の能力をすべて挙げたわけではありませんが、彼はヒーラーでもあり、患者のエネルギーを完璧に感じ取ることができ、そのまま持ち上げてしまうのです。また、エネルギーを扱うのが得意で、さまざまなところからスポンジのようにエネルギーを吸収していました。その結果、彼は人からエネルギーを引き出したり、自分のネガティブな感情を人にぶつけたりすることができるようになったのです。 彼が大酒飲みであることを知ったときの私の驚きはいかばかりであったろうか。私は彼に、「どうしてそうなるんだ？結局、マンテカによれば、エネルギーを上方に変換するためにはエネルギーの蓄積が必要であり、気を霊的エネルギーに変換する必要があるのです。しかし、なぜか彼はそれに興味を示さなかった。彼は金と女に興味があり、人との交流のエネルギー的な側面に喜びを感じ、また一般人がこうしたプロセスをコントロールできず、したがって彼の手の中で無意識の盲目のおもちゃとなっていることに喜びを感じていたのです。一つのことを助けながら、他の多くのことを壊していたのです。彼が人々に与えた魂と精神のレベルでの害は、彼が健康にもたらした利益よりも何倍も大きいのです。そして、これらすべてがエネルギーの蓄積を伴っていたのです。 しかし、エネルギーがどこにも行かないため、しばらくすると破裂し始め、擦り切れ、イライラし、 無性に ボトルに引き寄せられるようになったのです。一杯、二杯と飲むと止まらなくなるのだ。彼は完全に正気を失ってしまうだろう。7〜10日間も飲み続け、何も食べず、誰も知らない路上でホームレスのような生活をし、「もっと飲みたい、飲む」となって初めて正気になる。完全に疲れ切って初めて正気に戻るのです。そして、また同じことの繰り返しになる。自分をきれいにし、太って、働き始め、お金を稼ぎ始め、別の女性を見つけ、また馬に乗るすべてのサイクルに3〜4カ月を要した。そして、彼はそのような人生が好きだった、彼は何も変更したくない：それはクラスです！情熱で、明るく、私が望むように完全なたとえどんなにひどい状態でも、自分の小便の水たまりの中にいても、それは素晴らしいことなのですそれが、彼の価値観であり、目標だった。 私が言ったとおりの結末になりました。2006年の夏には、埋葬された。いやいや、どちらかというと元気な方でした。その男は、エネルギーを扱う方法を知っていた。しかし、別の暴飲暴食で誰かを追いかけ、パイプの破片で頭を殴られた。集中治療室に入って1ヵ月後に出てきて、その2ヵ月後に埋葬された。 私にとっては面白い勉強になりました。どんな練習をするかよりも、何のために練習をするか、そこから得たものをどう使うかが重要だということがわかりました。その後、同じようなケースに何度も出くわし、それが見えてきて、理解できるようになりました。 例えるなら、こんな感じです。10代の若者がボクシングで競い合う様子を想像してみてください。そしてここに、完全に成長した健康な男性がやってくる。そして、手袋の中に真鍮製のナックルを隠している。微妙なプランでコミュニケーションする人が持つわずかなアドバンテージは、だいたいそんな感じです。そして、リングの上で人を叩き壊し始める。その理由は？なぜなら、彼はカップと賞金を手に入れたいからだ！」。そして、彼女たちがチャンピオンをどう見るか知っていますか？しかし、このリングのレフェリーは決して間違ってはいない。そして、彼の正義には欠点がない。そして、その決定には異議を唱えることができない。競技終了まで失格させることができる。あるいは、残りの人生のために。そして、それ以降のすべてのものにも。そしてこれは、FXにおけるパラオポの活用と、人間関係におけるパラオポの活用にも同様に当てはまります。 "悪魔との取引 "というのは、誰もが聞いたことがあるが、ほとんどの人は宗教的な怖さだと思っているが、実はよくある、ごく普通の現象なのである。人は、自由な選択をする際に、高い価値（例えば精神的価値）よりも低い価値（例えば物質的価値）を選ぶたびに、自分の欲しいものを手に入れることができる。しかし、そのためには当然ながらお金を払わなければならない。そうでなければ、エネルギー保存の法則は存在し得ない。そして、「材料には材料を」という支払いは、ここでは通用しない。これは、FXではない。物質的な価値では買えないものを贈らなければならない。それが「高い価値観」と呼ばれる所以です。残念ながら、このことを理解している人は少ないし、考えている人も少ない。そして、「なぜ、お金はあっても幸せはないのか」「なぜ、カルマは悪いのか」等々、疑問に思うのです。 //-------------------------------------------------------------------- トピックを読む: https://www.mql5.com/ru/forum/103287 この掲示板によく書き込まれていたように...。今、彼らはどこにいるのか......？ 追伸：黄色で囲った話は、まさに「理性」が「本能」に役立つという話です。 P.S.S.今回のテーマである「AIがあの変なタイプと同じような資質を身につけることはない」ということです。 Yurixx www.mql5.com Добавил тему Непонятное поведение терминала Терминал перестал запоминать конфигурацию при выходе. В результате при следующем старте все начинается с одной и той же конфигурации, которая существенно отличается от последней. Но и тут не все так просто. Если я добавляю новый график в текущую Добавил тему Объемы, волатильность и показатель Херста... הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2020.08.14 19:50 #586 Реter Konow: 2008年のYurixxの 興味深い投稿を紹介します。 ただ、人はとても気まぐれで、自分自身のために精神的な牢獄を作っているようなものだ 楽しくて、食べられてしまう-魔道士とカオスなら 削除済み 2020.08.14 19:59 #587 ラスプーチン主義やオカルトの時代は、決して終わってはいないのです。遺伝子レベルで伝わっているようです。 Valeriy Yastremskiy 2020.08.14 22:53 #588 Maxim Dmitrievsky: ラスプーチン主義やオカルトの時代は決して風化することはない。遺伝子レベルで伝わっているようです。 概念の置き換えは、常に信念の根底にある......コルポレロ家族的なもの...その他諸々。真実はそもそもそこにない)))) Dmitry Fedoseev 2020.08.15 03:39 #589 Реter Konow: 2008年の興味深い記事を紹介しますと...。 消去法のためのネタではなく、本当にそうなのか？ Dmitry Fedoseev 2020.08.15 03:42 #590 Maxim Dmitrievsky: ラスプーチンとオカルトの時代は、まだ風化していないのだ。遺伝子レベルで伝わっているようです。 バイオフィールドもチャクラもエネルギーチャンネルもない？ 1...525354555657585960616263646566...74 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
実のところ、捕食者と被食者の関係は消滅したわけではなく、より複雑な社会経済構造の文脈に置き換わったのだ。「爬虫類の脳」は毎日私たちと共にあり、ある特定の時にオンになる。人間は、アブラハムの宗教が数千年にわたり人間を「植物食」に変えようとしたが、うまくいかなかったにもかかわらず、神経系が大幅に向上し、攻撃性に対する正のフィードバックを持っているだけで同じ捕食者のままである......
実のところ、捕食者と被食者の関係は消滅したわけではなく、より複雑な社会経済構造の文脈に置き換わったのだ。「爬虫類の脳」は毎日私たちのそばに存在し、ある時間になるとスイッチが入る。人間は、アブラハムの宗教が数千年にわたって人間を「植物食」にしようとしたが、うまくいかなかったにもかかわらず、神経系が大きく発達し、攻撃性に正のフィードバックを与えるだけで、同じ捕食者であり続けるのだ・・・。
そうですね...本能が理性に仕え、理性の生存を助けるか、理性が本能に仕え、退化して動物的要素に戻り、道徳と自己認識を失うか、どちらかである。)
2008年のYurixxの 興味深い投稿を紹介します。
人間の発達の自然な道とは別に、この状況に関連する2つの側面、すなわち人間の意志と選択の自由がある。どちらも神様からの贈り物です。しかし、このギフトをどのように利用するかは、その人の選択の自由に従って、その人だけのものです。みんなこれに釣られるんですよ。無知、無意識、限定された世界観は、人間が自分の意志の先にあるものをあまりにも知らない（あるいは何も知らない）という事実につながる。欲望があれば、それを実現すること、欲望を満たすこと、それこそが生きる意味だ」と考えているのだ。そして、SKが書いた 非常に苦い体験の全貌をここに知ることになる。自分の欲望が人生のモヤモヤに過ぎないことを悟るには、何度人生を過ごせばよいかはわからない。そして、彼がやったことをすべてやり遂げるには、あと何人の命が必要なのだろうか。無知の罪が七不思議の ひとつであるのには理由があります。 しみん 正教の罪は、仏教、ラマ教、道教、そして霊道のすべての分派に同じ力で存在しているのです。
2005年の夏、私は万徳嘉のもとで気功を学び、指導者の資格を持ち、多くの万徳の修行を数段階に分けて教える権利を持っている人物に出会いました。自分ひとりでやっていたこともあり、興味を持ってセミナーに参加したところ、かなり仲良くなれました。彼の能力をすべて挙げたわけではありませんが、彼はヒーラーでもあり、患者のエネルギーを完璧に感じ取ることができ、そのまま持ち上げてしまうのです。また、エネルギーを扱うのが得意で、さまざまなところからスポンジのようにエネルギーを吸収していました。その結果、彼は人からエネルギーを引き出したり、自分のネガティブな感情を人にぶつけたりすることができるようになったのです。
彼が大酒飲みであることを知ったときの私の驚きはいかばかりであったろうか。私は彼に、「どうしてそうなるんだ？結局、マンテカによれば、エネルギーを上方に変換するためにはエネルギーの蓄積が必要であり、気を霊的エネルギーに変換する必要があるのです。しかし、なぜか彼はそれに興味を示さなかった。彼は金と女に興味があり、人との交流のエネルギー的な側面に喜びを感じ、また一般人がこうしたプロセスをコントロールできず、したがって彼の手の中で無意識の盲目のおもちゃとなっていることに喜びを感じていたのです。一つのことを助けながら、他の多くのことを壊していたのです。彼が人々に与えた魂と精神のレベルでの害は、彼が健康にもたらした利益よりも何倍も大きいのです。そして、これらすべてがエネルギーの蓄積を伴っていたのです。
しかし、エネルギーがどこにも行かないため、しばらくすると破裂し始め、擦り切れ、イライラし、 無性に ボトルに引き寄せられるようになったのです。一杯、二杯と飲むと止まらなくなるのだ。彼は完全に正気を失ってしまうだろう。7〜10日間も飲み続け、何も食べず、誰も知らない路上でホームレスのような生活をし、「もっと飲みたい、飲む」となって初めて正気になる。完全に疲れ切って初めて正気に戻るのです。そして、また同じことの繰り返しになる。自分をきれいにし、太って、働き始め、お金を稼ぎ始め、別の女性を見つけ、また馬に乗るすべてのサイクルに3〜4カ月を要した。そして、彼はそのような人生が好きだった、彼は何も変更したくない：それはクラスです！情熱で、明るく、私が望むように完全なたとえどんなにひどい状態でも、自分の小便の水たまりの中にいても、それは素晴らしいことなのですそれが、彼の価値観であり、目標だった。
私が言ったとおりの結末になりました。2006年の夏には、埋葬された。いやいや、どちらかというと元気な方でした。その男は、エネルギーを扱う方法を知っていた。しかし、別の暴飲暴食で誰かを追いかけ、パイプの破片で頭を殴られた。集中治療室に入って1ヵ月後に出てきて、その2ヵ月後に埋葬された。
私にとっては面白い勉強になりました。どんな練習をするかよりも、何のために練習をするか、そこから得たものをどう使うかが重要だということがわかりました。その後、同じようなケースに何度も出くわし、それが見えてきて、理解できるようになりました。
例えるなら、こんな感じです。10代の若者がボクシングで競い合う様子を想像してみてください。そしてここに、完全に成長した健康な男性がやってくる。そして、手袋の中に真鍮製のナックルを隠している。微妙なプランでコミュニケーションする人が持つわずかなアドバンテージは、だいたいそんな感じです。そして、リングの上で人を叩き壊し始める。その理由は？なぜなら、彼はカップと賞金を手に入れたいからだ！」。そして、彼女たちがチャンピオンをどう見るか知っていますか？しかし、このリングのレフェリーは決して間違ってはいない。そして、彼の正義には欠点がない。そして、その決定には異議を唱えることができない。競技終了まで失格させることができる。あるいは、残りの人生のために。そして、それ以降のすべてのものにも。そしてこれは、FXにおけるパラオポの活用と、人間関係におけるパラオポの活用にも同様に当てはまります。
"悪魔との取引 "というのは、誰もが聞いたことがあるが、ほとんどの人は宗教的な怖さだと思っているが、実はよくある、ごく普通の現象なのである。人は、自由な選択をする際に、高い価値（例えば精神的価値）よりも低い価値（例えば物質的価値）を選ぶたびに、自分の欲しいものを手に入れることができる。しかし、そのためには当然ながらお金を払わなければならない。そうでなければ、エネルギー保存の法則は存在し得ない。そして、「材料には材料を」という支払いは、ここでは通用しない。これは、FXではない。物質的な価値では買えないものを贈らなければならない。それが「高い価値観」と呼ばれる所以です。残念ながら、このことを理解している人は少ないし、考えている人も少ない。そして、「なぜ、お金はあっても幸せはないのか」「なぜ、カルマは悪いのか」等々、疑問に思うのです。
//--------------------------------------------------------------------
トピックを読む: https://www.mql5.com/ru/forum/103287
この掲示板によく書き込まれていたように...。今、彼らはどこにいるのか......？
追伸：黄色で囲った話は、まさに「理性」が「本能」に役立つという話です。
P.S.S.今回のテーマである「AIがあの変なタイプと同じような資質を身につけることはない」ということです。
2008年のYurixxの 興味深い投稿を紹介します。
ただ、人はとても気まぐれで、自分自身のために精神的な牢獄を作っているようなものだ
楽しくて、食べられてしまう-魔道士とカオスなら
ラスプーチン主義やオカルトの時代は決して風化することはない。遺伝子レベルで伝わっているようです。
概念の置き換えは、常に信念の根底にある......コルポレロ家族的なもの...その他諸々。真実はそもそもそこにない))))
2008年の興味深い記事を紹介しますと...。
ラスプーチンとオカルトの時代は、まだ風化していないのだ。遺伝子レベルで伝わっているようです。
バイオフィールドもチャクラもエネルギーチャンネルもない？