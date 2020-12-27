人工知能2020 - 進歩はあるのか？ - ページ 2 123456789...74 新しいコメント Реter Konow 2020.06.18 20:19 #11 Vitaliy Maznev:AIが言語学に基づくものではなく、意味形式に基づくものであるならば、それ以上の説明が可能である。そして、原則的には、この問題はとっくに解決しているのです。宣伝していないことも多いし、仮に公言しても何の役にも立たない。誰も通常のロジックに単純に当てはめることはしない。私が知る限り、AIの開発は人類に何の役にも立っていない。そして、間違っているのは、それを面白い、ワクワクすると思う人たちです。こういう技術は進歩しないほうがいいんです。 まったくもって同感です。AIの登場だけが何も回避できず、人類はその発明がもたらす「奇跡的」な結果をすべて「享受」することになるのです。反省して「極悪非道」なAIを呪う世代も複数出てくると思います。 Vitaliy Maznev 2020.06.18 20:24 #12 Реter Konow:まったくもって同感です。AIの登場だけでは何も回避できず、人類はその発明がもたらす悲惨な結果をすべて「享受」することになる。反省して「極悪非道」なAIを呪う世代も複数出てくると思います。 それがすべて来て、多くの人が長い間楽しんでいる。その他は、よく知らないだけです。そう、そして自分自身の認知システムは、根本的に無自覚なのです。そうでなければ、とっくにいろいろなことに気がついているはずだ。やがて、気づくことは何もなくなる。私自身は、AIやアルゴリズムに反対しているわけではありません。私は、これらの技術を所有し、独占的な権利を持つ破壊的な構造に対して嫌悪感を抱いています。利便性と人類の発展のために、これらの技術が部分的に使われるとしても、それは些細なことであり、最後にはそうなるだろう。 Aleksei Stepanenko 2020.06.18 20:24 #13 Vitalyを支持します。フェルミのパラドックスを説明しようとする一つの仮説がある。このパラドックスとは、宇宙には生命が存在する時間と機会が十分にあったにもかかわらず、生命が存在する兆候が見られないということです。そこで、ある仮説では、文明が誕生しても、互いに出会うことなくすぐに消滅してしまうということを提案しています。すべての文明が滅亡する普遍的なメカニズム がある。なぜなら、誰も生き残れないからです。なぜ生き残れないのか？次は私たち？ Vitaliy Maznev 2020.06.18 20:27 #14 Aleksei Stepanenko: Vitalyを支持します。フェルミのパラドックスを説明しようとする一つの仮説がある。このパラドックスは、宇宙には生命が存在し、その可能性が十分にあったにもかかわらず、その痕跡を見ることができないことにある。そこで、ある仮説では、文明が誕生しても、互いに出会うことなくすぐに消滅してしまうということを提案しています。すべての文明が滅亡する普遍的なメカニズム がある。なぜなら、誰も生き残っていないからです。なぜ生き残れないのか？次は私たち？ 他の生命体は、この資料にはあまり関係ないテーマです。しかし、この分野も一概にそうとは言えません。:) Rorschach 2020.06.18 20:28 #15 急いで振り向いたのに、テクスチャーの読み込みが間に合わなかったという経験はありませんか？現実はシャンボールの中にある非常に強力なサーバーによってエミュレートされているので、私はしていません。 Maxim Kuznetsov 2020.06.18 20:31 #16 まず、「インテリジェンス」としては、既存のベースでは原理的に不可能である。アタッチメントアンプとして、得られるものは有用である。一方、私はポルフィリエヴィチが好きだった。ほとんど地元の作家と同じような文章を書く。数回の編集で、違いがわからなくなる😉。 Реter Konow 2020.06.18 20:33 #17 Vitaliy Maznev:すでにすべてが到着しており、多くの人が長い間楽しんでいる。その他は、よく知らないだけです。そう、そして自分自身の認知システムは基本的にそれを意識していないのです。そうでなければ、とっくにいろいろなことに気がついているはずだ。やがて、気づくことは何もなくなる。私自身は、AIやアルゴリズムに反対しているわけではありません。私は、これらの技術を所有し、独占的な権利を持つ破壊的な構造に対して嫌悪感を抱いています。人間の利便性や発展のために、これらの技術は最後に部分的に使われることになる。 これまで、AIの「精神的」な限界によって、人間の活動のあらゆるニッチを制覇することはできなかったが、これは一時的なものである。実際、まだ犬の「知能」のレベルには到達していないが、この分野の研究のスピードと規模を考えると、あっという間にサルを超えることも考えられる。 Aleksei Stepanenko 2020.06.18 20:34 #18 Vitaliy Maznev:私自身は、AIやアルゴリズムに反対しているわけではありません。私は、これらの技術を所有し、独占的な権利を持つ破壊的な存在に嫌悪感を抱いているのです。 あ、次の記事読んでね。それなら支持しない。 Vitaliy Maznev 2020.06.18 20:35 #19 Реter Konow:実際、犬の「心」のレベルにはまだ到達していないが、この分野の研究のスピードと範囲を考えると、サルの「心」を超えるのは非常に早いと想定できる。 先に謝っておきますが、「私たち」というのはどういう意味ですか？AI、その開発者、それとも人類の一員である自分自身？:) Реter Konow 2020.06.18 20:38 #20 Vitaliy Maznev:先に謝っておきますが、「私たち」というのはどういう意味ですか？AI、その開発者、それとも人類の一員である自分自身？:) ヒューマニティ)(私はいわばその一部であり、したがって私自身のことでもある) :))) 123456789...74 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
AIが言語学に基づくものではなく、意味形式に基づくものであるならば、それ以上の説明が可能である。そして、原則的には、この問題はとっくに解決しているのです。宣伝していないことも多いし、仮に公言しても何の役にも立たない。誰も通常のロジックに単純に当てはめることはしない。
私が知る限り、AIの開発は人類に何の役にも立っていない。そして、間違っているのは、それを面白い、ワクワクすると思う人たちです。こういう技術は進歩しないほうがいいんです。
まったくもって同感です。AIの登場だけが何も回避できず、人類はその発明がもたらす「奇跡的」な結果をすべて「享受」することになるのです。反省して「極悪非道」なAIを呪う世代も複数出てくると思います。
それがすべて来て、多くの人が長い間楽しんでいる。その他は、よく知らないだけです。そう、そして自分自身の認知システムは、根本的に無自覚なのです。そうでなければ、とっくにいろいろなことに気がついているはずだ。やがて、気づくことは何もなくなる。私自身は、AIやアルゴリズムに反対しているわけではありません。私は、これらの技術を所有し、独占的な権利を持つ破壊的な構造に対して嫌悪感を抱いています。利便性と人類の発展のために、これらの技術が部分的に使われるとしても、それは些細なことであり、最後にはそうなるだろう。
Vitalyを支持します。フェルミのパラドックスを説明しようとする一つの仮説がある。このパラドックスは、宇宙には生命が存在し、その可能性が十分にあったにもかかわらず、その痕跡を見ることができないことにある。そこで、ある仮説では、文明が誕生しても、互いに出会うことなくすぐに消滅してしまうということを提案しています。すべての文明が滅亡する普遍的なメカニズム がある。なぜなら、誰も生き残っていないからです。なぜ生き残れないのか？次は私たち？
他の生命体は、この資料にはあまり関係ないテーマです。しかし、この分野も一概にそうとは言えません。:)
これまで、AIの「精神的」な限界によって、人間の活動のあらゆるニッチを制覇することはできなかったが、これは一時的なものである。実際、まだ犬の「知能」のレベルには到達していないが、この分野の研究のスピードと規模を考えると、あっという間にサルを超えることも考えられる。
先に謝っておきますが、「私たち」というのはどういう意味ですか？AI、その開発者、それとも人類の一員である自分自身？:)
ヒューマニティ)(私はいわばその一部であり、したがって私自身のことでもある) :)))