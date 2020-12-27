人工知能2020 - 進歩はあるのか？ - ページ 25

Dmitry Fedoseev:

来てくれた人にペロペロするのではないのです。

それどころか来てくれた人たちをパーッと明るくしてくれた。
 
Artyom Trishkin:
それどころか来て、その人たちを浸した。

されていない方について。

 
Artyom Trishkin:
その逆もまた然りである。いた人たちを買収して来たのです。
ドミトリー・フェドセーエフ

されていない方について。

どう転んでも同じです)))

 

人工知能の2020年以降ミハイル・ブルツェフ


 
Aleksei Stepanenko:

人工知能の2020年以降ミハイル・ブルツェフ


それだ、ムカつく。こんなの嘘っぱちだ。今夜までにカメラを持って行って、ビデオを録画するつもりだ。投稿します。
 

が良い記事です。

マーケティングにおける人工知能、ニューラルネットワーク、機械学習：その違いとは？

  • 2019.02.22
  • Станислав Макаров
  • mcs.mail.ru
Искусственный интеллект (ИИ) сейчас на волне хайпа и, в отличие от блокчейна, падения интереса к теме пока не наблюдается. Это значит, что нас продолжат бомбардировать удивительными сообщениями из мира ИИ – то вселять надежду на скорое всеобщее благоденствие, то пугать апокалипсисом восстания машин в духе Терминатора. Чем отличается нейросеть...
 
映像が収録されています。処理中です。待機する。
 
Mihail Marchukajtes:
録画したビデオ。処理中です。ちょっと待ってください。
ほら、これまた！？ でしゃべっているだけでは、あまり情報にはならない。


イゴール・マカヌ

が良い記事です。

マーケティングにおける人工知能、ニューラルネットワーク、機械学習：その違いとは？

 

音質の悪さを一旦お詫びします。どんなに頑張っても、音を小さくすることはできませんでした。

そして、これはあくまでも私の意見であり、あなたが反対することもあるでしょうし、あなたの言い分を聞くのも楽しいです。


 
ミハイル、よくやった!聞いて嬉しい、見て嬉しい、本質的に同意！の両感情。ブラボー！
