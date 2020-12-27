人工知能2020 - 進歩はあるのか？ - ページ 22

新しいコメント
 
Alexandr Andreev:

自分のお金でトラブルを起こそうとしている、という指摘は外せない。

投資家のお金でトラブルを起こそうとしてるのは間違いです。

 
Sergey Chalyshev:

投資家のお金でトラブルを起こそうとしてるのは間違いです。

いや、間違ってはいない。また、彼自身が株主であり、またそれに時間を費やしている（アイデアマン）ことも理解しなければならない--この役割にふさわしい人は他にいないように。)))

PS^ ただ思ったのは、投資家のお金で自分のトラブルを探すのはOKなのか？

 

実は、そうなんです。どこにお金をかけたらいいかわからない人はたくさんいます。彼らを助けなければならない。

しかし、それは人工知能や自然知能とは関係がない。

 

実は、人工知能は古くから発明され、広く利用されている。

テレビを見たり、インターネットを読んだりすると、どうすればいいか教えてくれるので、みなさんはそれに従いますよね。

あなたの知性は人工的になったのです)

 
私たちの生活は、長い間、人の手で作られた知性に満ちていました。慣れてしまって、気づかないだけなんです。
 
Sergey Chalyshev:

実は、人工知能は古くから発明され、広く利用されている。

テレビを見たり、インターネットを読んだりすると、どうすればいいか教えてくれるので、みなさんはそれに従いますよね。

あなたの知性は人工的になったのです)

ローンを組んでトルコに行くとか...。

 

これは脳のダンベルで、キューブが多ければ多いほど重くなります。

 
Aleksei Stepanenko:

全部違うんです。普通、科学者はお金のためじゃないんですよ。ほら、そう見えますか？

夜、仕事から帰ってきて、こんなビデオを書いたと思う？それとも、どういう意味ですか？

 
Alexandr Andreev:

いや、間違ってはいない。彼自身が株主であり、それに時間を費やしている（アイデアマン）ことも理解しなければならない--この役割にふさわしい人は他にいない。)))

PS^ ただ思ったのは、投資家のお金で自分のトラブルを探すことのどこが普通なんだ？

彼はただ広報担当として働いているだけです))

 
Alexandr Andreev:


PS^ ただ思ったのは、 投資家のお金で自分が困る ことを探すのはOKな のか？

問題に対するアプローチがあまり正しくない...。

例えば、こんな感じです。

配管工...？投資家のお金でトラブルを起こしたいのだろうか？

いや、彼は自分が理解できる仕事をして、その対価としてお金をもらっているのだから......。

投資家...？彼は、この特殊な分野での仕事のやり方を理解していないが、ここなら利益を上げられると知っている......。

トレーダーは、自分自身のためだけでなく、投資家のためにも、この分野でお金を稼ぐ方法を知っています... 彼（投資家）の資本がこのセクターに割り当てられている場合...

1...151617181920212223242526272829...74
新しいコメント