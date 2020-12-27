人工知能2020 - 進歩はあるのか？ - ページ 22 1...151617181920212223242526272829...74 新しいコメント Sergey Chalyshev 2020.06.19 23:05 #211 Alexandr Andreev:自分のお金でトラブルを起こそうとしている、という指摘は外せない。 投資家のお金でトラブルを起こそうとしてるのは間違いです。 Alexandr Andreev 2020.06.19 23:08 #212 Sergey Chalyshev:投資家のお金でトラブルを起こそうとしてるのは間違いです。 いや、間違ってはいない。また、彼自身が株主であり、またそれに時間を費やしている（アイデアマン）ことも理解しなければならない--この役割にふさわしい人は他にいないように。))) PS^ ただ思ったのは、投資家のお金で自分のトラブルを探すのはOKなのか？ Sergey Chalyshev 2020.06.19 23:08 #213 実は、そうなんです。どこにお金をかけたらいいかわからない人はたくさんいます。彼らを助けなければならない。 しかし、それは人工知能や自然知能とは関係がない。 Sergey Chalyshev 2020.06.19 23:11 #214 実は、人工知能は古くから発明され、広く利用されている。 テレビを見たり、インターネットを読んだりすると、どうすればいいか教えてくれるので、みなさんはそれに従いますよね。 あなたの知性は人工的になったのです) Speculator 2020.06.19 23:15 #215 私たちの生活は、長い間、人の手で作られた知性に満ちていました。慣れてしまって、気づかないだけなんです。 Speculator 2020.06.19 23:16 #216 Sergey Chalyshev:実は、人工知能は古くから発明され、広く利用されている。テレビを見たり、インターネットを読んだりすると、どうすればいいか教えてくれるので、みなさんはそれに従いますよね。あなたの知性は人工的になったのです) ローンを組んでトルコに行くとか...。 Speculator 2020.06.19 23:25 #217 これは脳のダンベルで、キューブが多ければ多いほど重くなります。 Dmitry Fedoseev 2020.06.20 08:01 #218 Aleksei Stepanenko:全部違うんです。普通、科学者はお金のためじゃないんですよ。ほら、そう見えますか？ 夜、仕事から帰ってきて、こんなビデオを書いたと思う？それとも、どういう意味ですか？ Dmitry Fedoseev 2020.06.20 08:05 #219 Alexandr Andreev:いや、間違ってはいない。彼自身が株主であり、それに時間を費やしている（アイデアマン）ことも理解しなければならない--この役割にふさわしい人は他にいない。)))PS^ ただ思ったのは、投資家のお金で自分のトラブルを探すことのどこが普通なんだ？ 彼はただ広報担当として働いているだけです)) Serqey Nikitin 2020.06.20 08:47 #220 Alexandr Andreev:PS^ ただ思ったのは、 投資家のお金で自分が困る ことを探すのはOKな のか？ 問題に対するアプローチがあまり正しくない...。 例えば、こんな感じです。 配管工...？投資家のお金でトラブルを起こしたいのだろうか？ いや、彼は自分が理解できる仕事をして、その対価としてお金をもらっているのだから......。 投資家...？彼は、この特殊な分野での仕事のやり方を理解していないが、ここなら利益を上げられると知っている......。 トレーダーは、自分自身のためだけでなく、投資家のためにも、この分野でお金を稼ぐ方法を知っています... 彼（投資家）の資本がこのセクターに割り当てられている場合... 1...151617181920212223242526272829...74 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
自分のお金でトラブルを起こそうとしている、という指摘は外せない。
いや、間違ってはいない。また、彼自身が株主であり、またそれに時間を費やしている（アイデアマン）ことも理解しなければならない--この役割にふさわしい人は他にいないように。)))
PS^ ただ思ったのは、投資家のお金で自分のトラブルを探すのはOKなのか？
実は、そうなんです。どこにお金をかけたらいいかわからない人はたくさんいます。彼らを助けなければならない。
しかし、それは人工知能や自然知能とは関係がない。
実は、人工知能は古くから発明され、広く利用されている。
テレビを見たり、インターネットを読んだりすると、どうすればいいか教えてくれるので、みなさんはそれに従いますよね。
あなたの知性は人工的になったのです)
ローンを組んでトルコに行くとか...。
これは脳のダンベルで、キューブが多ければ多いほど重くなります。
全部違うんです。普通、科学者はお金のためじゃないんですよ。ほら、そう見えますか？
夜、仕事から帰ってきて、こんなビデオを書いたと思う？それとも、どういう意味ですか？
彼はただ広報担当として働いているだけです))
PS^ ただ思ったのは、 投資家のお金で自分が困る ことを探すのはOKな のか？
問題に対するアプローチがあまり正しくない...。
例えば、こんな感じです。
配管工...？投資家のお金でトラブルを起こしたいのだろうか？
いや、彼は自分が理解できる仕事をして、その対価としてお金をもらっているのだから......。
投資家...？彼は、この特殊な分野での仕事のやり方を理解していないが、ここなら利益を上げられると知っている......。
トレーダーは、自分自身のためだけでなく、投資家のためにも、この分野でお金を稼ぐ方法を知っています... 彼（投資家）の資本がこのセクターに割り当てられている場合...