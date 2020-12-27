人工知能2020 - 進歩はあるのか？ - ページ 49

Maxim Dmitrievsky:

では、何に納得がいかないのでしょうか？

パーソナリティという言葉が、なぜ逆カンマなのか？
Реter Konow:
パーソナリティという言葉が、なぜ逆カンマなのか？

ロシア語のルールに従って

 
Maxim Dmitrievsky:

ロシア語のルールに従って

マジで？確かに、文脈からではありませんね。
 
Maxim Dmitrievsky:

バカじゃないの？

おお！文化的な質問をされましたね！なぜPersonalityという単語を引用符で囲むのですか？
Fast235:

マックス、メッセージは削除しないでね。

たくさん追加しました、私の間違いを認めます、すみませんでした。

ずっと引きずったままでも。
どうやって檻から出したんだ？
 
transcendreamer:
ゴルギアスは少し早合点して、間違った結論を出してしまった。自分でみんなを裁いているのです。
 
Vladimir Baskakov:
どうやって檻から出したんだ？

は男のサインを出したのだろう、すぐに行くのだろう、試してみろ、誰が引っ張ってくれるかもわからない）、どんなに気分を害しても

 

https://3dnews.ru/1015293

ブレイクスルーが迫っている。この技術とMoDと同じ革新的なコンセプトのフレームワークが組み合わされれば、次世代のAIが完成するのです。

GlobalFoundries собралась делать аналоговые ИИ-процессоры, которые на порядки эффективнее обычных
  • 3dnews.ru
Некоторые наши читатели скептически отнеслись к недавней заметке о том, что заводы GlobalFoundries могут стать кузницей терминаторов, а зря. Компания GlobalFoundries снова спешит удивить глубиной интереса к теме искусственного интеллекта и производства кремниевых «мозгов». На этот раз вместе с бельгийскими разработчиками. Совместным...
 
量子コンピュータの進歩が止まっているのは不思議なことです。信じられないような、神のような結果が約束されていたのに、すべてが静かだ。量子力学の重ね合わせの性質を利用して、ビットの複雑な状態のあらゆる組み合わせを瞬時に展開するが、暗号解読以外の用途はまだ見つかっていない...。

そして、上記の技術が面白いのは、そのスピードや精度もさることながら、メモリとプロセッサを一体化させようとしている点です。概念的に成功すれば、AIのブレークスルーは確実であり、システムがデジタルかアナログかは関係ない。
