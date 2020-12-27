人工知能2020 - 進歩はあるのか？ - ページ 49 1...424344454647484950515253545556...74 新しいコメント Реter Konow 2020.08.02 20:34 #481 Maxim Dmitrievsky:では、何に納得がいかないのでしょうか？ パーソナリティという言葉が、なぜ逆カンマなのか？ 削除済み 2020.08.02 20:39 #482 Реter Konow: パーソナリティという言葉が、なぜ逆カンマなのか？ ロシア語のルールに従って הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2020.08.02 20:40 #483 Реter Konow 2020.08.02 20:40 #484 Maxim Dmitrievsky:ロシア語のルールに従って マジで？確かに、文脈からではありませんね。 Реter Konow 2020.08.02 20:46 #485 Maxim Dmitrievsky:バカじゃないの？ おお！文化的な質問をされましたね！なぜPersonalityという単語を引用符で囲むのですか？ 削除済み 2020.08.02 21:20 #486 Fast235:マックス、メッセージは削除しないでね。たくさん追加しました、私の間違いを認めます、すみませんでした。 ずっと引きずったままでも。 どうやって檻から出したんだ？ Andrei01 2020.08.03 04:16 #487 transcendreamer: ゴルギアスは少し早合点して、間違った結論を出してしまった。自分でみんなを裁いているのです。 Fast235 2020.08.03 04:20 #488 Vladimir Baskakov: どうやって檻から出したんだ？ は男のサインを出したのだろう、すぐに行くのだろう、試してみろ、誰が引っ張ってくれるかもわからない）、どんなに気分を害しても Реter Konow 2020.08.04 09:07 #489 https://3dnews.ru/1015293 ブレイクスルーが迫っている。この技術とMoDと同じ革新的なコンセプトのフレームワークが組み合わされれば、次世代のAIが完成するのです。 GlobalFoundries собралась делать аналоговые ИИ-процессоры, которые на порядки эффективнее обычных 3dnews.ru Некоторые наши читатели скептически отнеслись к недавней заметке о том, что заводы GlobalFoundries могут стать кузницей терминаторов, а зря. Компания GlobalFoundries снова спешит удивить глубиной интереса к теме искусственного интеллекта и производства кремниевых «мозгов». На этот раз вместе с бельгийскими разработчиками. Совместным... Реter Konow 2020.08.04 13:56 #490 量子コンピュータの進歩が止まっているのは不思議なことです。信じられないような、神のような結果が約束されていたのに、すべてが静かだ。量子力学の重ね合わせの性質を利用して、ビットの複雑な状態のあらゆる組み合わせを瞬時に展開するが、暗号解読以外の用途はまだ見つかっていない...。そして、上記の技術が面白いのは、そのスピードや精度もさることながら、メモリとプロセッサを一体化させようとしている点です。概念的に成功すれば、AIのブレークスルーは確実であり、システムがデジタルかアナログかは関係ない。 1...424344454647484950515253545556...74 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
では、何に納得がいかないのでしょうか？
パーソナリティという言葉が、なぜ逆カンマなのか？
ロシア語のルールに従って
ロシア語のルールに従って
バカじゃないの？
マックス、メッセージは削除しないでね。
たくさん追加しました、私の間違いを認めます、すみませんでした。ずっと引きずったままでも。
どうやって檻から出したんだ？
は男のサインを出したのだろう、すぐに行くのだろう、試してみろ、誰が引っ張ってくれるかもわからない）、どんなに気分を害しても
https://3dnews.ru/1015293
ブレイクスルーが迫っている。この技術とMoDと同じ革新的なコンセプトのフレームワークが組み合わされれば、次世代のAIが完成するのです。