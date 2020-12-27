人工知能2020 - 進歩はあるのか？ - ページ 10 1...34567891011121314151617...74 新しいコメント Aleksei Stepanenko 2020.06.19 00:12 #91 ブレインストーミングがどのように行われるかというと、大抵はその道の専門家がいます。それに、天才が活躍しても、頭の中で見ているだけだと思うんです。訓練を受けていない人が誤って的に当てることは可能でしょうか、おそらくそうです。しかし、どれくらいの時間がかかるのでしょうか？まだ、どこをどう見ればいいのか、アイデアが必要です。 長い会話でよくわからないのですが、何かを探しているのか、それとも意見交換をしているだけなのでしょうか？ Vitaliy Maznev 2020.06.19 00:19 #92 Aleksei Stepanenko:長い会話でよくわからないのですが、何かを探しているのか、それとも意見交換をしているだけなのでしょうか？ どちらかが邪魔をしているのでしょうか？一見、全く無意味な対話の中にも、ある発見があることはよくあります。ここでも、知覚のキャリアモードに依存します。ある人は常にレジャーモードで、どんなデータも笑いを取るためのオプション、あるいは自分の重要性を強調するためのオプションとして認識しているかもしれません。 Aleksei Stepanenko 2020.06.19 00:23 #93 そうですね、そうですね。 Speculator 2020.06.19 00:24 #94 地球に生まれた人間の子供は、「快楽の輪」の中で回転し、その途中で死が待っているのです。 これは感覚の妄想であり、無駄な末端が加わって、無駄な道をADに移動しているのです。 Aleksei Stepanenko 2020.06.19 00:26 #95 私たちはここで、いろいろなことを台無しにしてしまいました。そしてピーターは、2020年に何か進展があるかどうかを聞いていました。そろそろ終わりにしないと、明日には追い出されちゃうよ。 Nikolai Karetnikov 2020.06.19 03:48 #96 Реter Konow:2017年のこのハブhttps://habr.com/ru/company/smileexpo/blog/409051/ の記事に非常に感銘を受けました。3年経ちましたが、進捗は？会話型AIはどこにあるのか？なぜ、まだ見られていないのか、聞かれていないのか。このような技術は、機密扱いや隠蔽ができないものである。彼らは前進していないのでしょうか？記事に目を通すと、まるで自分の考えを誰かが語りかけたものを読んでいるような感覚になりました。哲学のかけらもないことを除けば、それ以外のものへの理解度は桁外れです。だからこそ、「なぜ完成形がないのだろう...」と思うのです。哲学が足りないのか？） ピーター 英語が得意なら、Alex Friedmanのテーマ別youtubeチャンネルが おすすめです。 一言で言えば、AIという言葉はマーケターに解体され、AI搭載の携帯電話カメラがあり、顔認識システムもAI、人工知能搭載の複合機がスキャンする文書の種類（注文書、メモ、請求書、などなど）を検知しているのです。こちらもGoogle https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM&feature=youtu.be&t=59 のナローAI活用の印象的な例です。スベルバンクでも最近、同様の特典の電話通知サービスがあった。 ナローAIは、昔から誰も驚かない。広義の人工知能や一般的なAIにブレークスルーはなく、期待できない。 Google Duplex: A.I. Assistant Calls Local Businesses To Make Appointments www.youtube.com In an amazing demo at Google I/0, Google's Assistant can actually ring up a salon or a restaurant to make an appointment for you. You don't have to call your... Aleksei Skrypnev 2020.06.19 04:45 #97 人間は長い間、サルに知能を持たせる訓練をしてこなかったが、コンピュータに知能を持たせる訓練に対応できるだろうか......うーん。 Vladimir Tkach 2020.06.19 06:19 #98 このように、賢い猿が師匠と議論しているのだから、いいじゃないか。 Dmitry Fedoseev 2020.06.19 09:03 #99 "インテリジェンス "は単なる言葉です。人工はリアルに知性になりえない。ナレッジベースと連携している。知識」を集め、データベースからデータを抽出し、要約する技術。これが実は、人工知能と呼ばれるものです。そこで、「知識」ベースをどう用意するか、そこからいかに素早く「知識」を「抽出」するか、いかに「一般化」するか、といった作業が行われているのです。一般に関心のあるものは少ないが、軍人は幼稚な関心を持っていない。 神経細胞を持たないアメーバは、それ自体が神経細胞のようなものなので、神経細胞の機能と肉体を兼ね備えているのです。光合成もあるし、何かの力で植物が手を伸ばして光のほうに向いたり、障害物を丸くしたり、アメーバより全然いいんですよ。 Aleksei Stepanenko 2020.06.19 10:06 #100 Dmitry Fedoseev:光合成もあるし、何かの力で植物が手を伸ばして光のほうに向く、丸い障害物もある。アメーバより全然いい。 おおっ、そうだったんですか。世の中には、知性という法律があります。人間の点的な知能ではなく、地球的な知能です。そんなことを繰り返すのは、ほとんど不可能です。化学反応、物理法則（これも留保付きで受け入れる）、といったプロセスの一部が多少なりとも明確であれば、世の中の原動力の理解は最悪である。 1...34567891011121314151617...74 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ブレインストーミングがどのように行われるかというと、大抵はその道の専門家がいます。それに、天才が活躍しても、頭の中で見ているだけだと思うんです。訓練を受けていない人が誤って的に当てることは可能でしょうか、おそらくそうです。しかし、どれくらいの時間がかかるのでしょうか？まだ、どこをどう見ればいいのか、アイデアが必要です。
長い会話でよくわからないのですが、何かを探しているのか、それとも意見交換をしているだけなのでしょうか？
どちらかが邪魔をしているのでしょうか？一見、全く無意味な対話の中にも、ある発見があることはよくあります。ここでも、知覚のキャリアモードに依存します。ある人は常にレジャーモードで、どんなデータも笑いを取るためのオプション、あるいは自分の重要性を強調するためのオプションとして認識しているかもしれません。
これは感覚の妄想であり、無駄な末端が加わって、無駄な道をADに移動しているのです。
2017年のこのハブhttps://habr.com/ru/company/smileexpo/blog/409051/ の記事に非常に感銘を受けました。3年経ちましたが、進捗は？会話型AIはどこにあるのか？なぜ、まだ見られていないのか、聞かれていないのか。このような技術は、機密扱いや隠蔽ができないものである。彼らは前進していないのでしょうか？
記事に目を通すと、まるで自分の考えを誰かが語りかけたものを読んでいるような感覚になりました。哲学のかけらもないことを除けば、それ以外のものへの理解度は桁外れです。だからこそ、「なぜ完成形がないのだろう...」と思うのです。哲学が足りないのか？）
ピーター
英語が得意なら、Alex Friedmanのテーマ別youtubeチャンネルが おすすめです。
一言で言えば、AIという言葉はマーケターに解体され、AI搭載の携帯電話カメラがあり、顔認識システムもAI、人工知能搭載の複合機がスキャンする文書の種類（注文書、メモ、請求書、などなど）を検知しているのです。こちらもGoogle https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM&feature=youtu.be&t=59 のナローAI活用の印象的な例です。スベルバンクでも最近、同様の特典の電話通知サービスがあった。
ナローAIは、昔から誰も驚かない。広義の人工知能や一般的なAIにブレークスルーはなく、期待できない。
このように、賢い猿が師匠と議論しているのだから、いいじゃないか。
"インテリジェンス "は単なる言葉です。人工はリアルに知性になりえない。ナレッジベースと連携している。知識」を集め、データベースからデータを抽出し、要約する技術。これが実は、人工知能と呼ばれるものです。そこで、「知識」ベースをどう用意するか、そこからいかに素早く「知識」を「抽出」するか、いかに「一般化」するか、といった作業が行われているのです。一般に関心のあるものは少ないが、軍人は幼稚な関心を持っていない。
神経細胞を持たないアメーバは、それ自体が神経細胞のようなものなので、神経細胞の機能と肉体を兼ね備えているのです。光合成もあるし、何かの力で植物が手を伸ばして光のほうに向いたり、障害物を丸くしたり、アメーバより全然いいんですよ。
おおっ、そうだったんですか。世の中には、知性という法律があります。人間の点的な知能ではなく、地球的な知能です。そんなことを繰り返すのは、ほとんど不可能です。化学反応、物理法則（これも留保付きで受け入れる）、といったプロセスの一部が多少なりとも明確であれば、世の中の原動力の理解は最悪である。