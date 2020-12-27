人工知能2020 - 進歩はあるのか？ - ページ 6 12345678910111213...74 新しいコメント Vitaliy Maznev 2020.06.18 21:58 #51 И здесь опять же присутствуют два фактора: 1) Питание 2) Избегание света. Эти два фактора разумеется работали в совокупности и амеба старалась как могла достичь оптимальных для себя условий. Как любое другое существо, которое ощущает и переживает. ちなみに、この組み合わせは、生素材を使わなくてもプログラミングが可能です。そして、この目的のためにアメーバを使うよりも、はるかに複雑なことはありません（もちろん、私の意見ですが）。 例えば、栄養分の代わりに、ナノボットが反応するような一定のエネルギー背景を配することが可能です。同時に、別の代替背景を避けるという第二の課題も与えることができます。 ConservatoryFixed 2020.06.18 22:03 #52 Реter Konow:つまり、アイデアとしてのAIは、成長するテクノロジー市場の産物であり、その産物のように、注目や関心が薄れれば、遅かれ早かれ過去のものになるということですか？その結果、かつて月へ飛ぶために冷え込んだように、市場の「寄付者」が冷え込むから、誰もAI開発に一銭も投資しないのでは？それは面白い見解ですね。そのような角度から質問を見たことがないのですが。 Hype goes away - AI dies?） はい。 Aleksei Stepanenko 2020.06.18 22:03 #53 まあ、そうですね、複雑な行動ですから、次もきっちり繰り返されるわけではありません。これが、生き物とプログラムの違いです。 Реter Konow 2020.06.18 22:04 #54 ConservatoryFixed: はい。 なんて言っていいのかわからない。考えないと...。 Vitaliy Maznev 2020.06.18 22:05 #55 Aleksei Stepanenko: そうですね......複雑な挙動なので、次も正確に同じことが繰り返されるわけではありません。これが、生き物とプログラムの違いです。 上記の例を頭の中で読み返して再現してみると、基本的には「タスクとツールに依存する」ということが理解できると思います。アメーバをナノボットに置き換えると、状況に応じて行動を生成するため、その行動も繰り返されなくなります。 Vitaliy Maznev 2020.06.18 22:06 #56 Реter Konow:なんて言っていいのかわからない。考えないと... 何を反対するのか？ゼーランドがどの指でそれを出したか聞いてみてください。もし、彼の指が... Aleksei Stepanenko 2020.06.18 22:08 #57 Vitaliy Maznev:アメーバをナノボットに置き換えたら では、何がナノボットを制御しているのでしょうか？ Vitaliy Maznev 2020.06.18 22:12 #58 Aleksei Stepanenko:では、何がナノボットを制御しているのでしょうか？プログラムです。そして、それを直接ダウンロードすることで、自律的に動作するようになるのです。あるいは、ワイヤレスで同期して、リアルタイムに調整することも可能です。そうすれば、自律的なネットワークではなく、双方向的なネットワークになります:) ここでのタスクは2つだけです。そして、どちらもシンプルに、1）ひとつの背景を追いかけ、吸収すること、2）第二の背景を避けること、です。 Aleksei Stepanenko 2020.06.18 22:17 #59 一つの番組が、どのように行動の違いを引き起こすのか？求められるのは、常に多様な選択肢を手に入れることです。 Aleksei Stepanenko 2020.06.18 22:21 #60 自然界を見ると、神経細胞や遺伝的アルゴリズムが コピーされています。それらが、意識的な多様性を生み出すのです。しかし、ここではアメーバが、神経細胞なしでもそれが可能であることを示しています。これが第3の選択肢になるのでしょうか？ヴィタリー、私たちはソフトウェアのアナロジーを考えましょう。 12345678910111213...74 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
И здесь опять же присутствуют два фактора: 1) Питание 2) Избегание света. Эти два фактора разумеется работали в совокупности и амеба старалась как могла достичь оптимальных для себя условий. Как любое другое существо, которое ощущает и переживает.
ちなみに、この組み合わせは、生素材を使わなくてもプログラミングが可能です。そして、この目的のためにアメーバを使うよりも、はるかに複雑なことはありません（もちろん、私の意見ですが）。
例えば、栄養分の代わりに、ナノボットが反応するような一定のエネルギー背景を配することが可能です。同時に、別の代替背景を避けるという第二の課題も与えることができます。
つまり、アイデアとしてのAIは、成長するテクノロジー市場の産物であり、その産物のように、注目や関心が薄れれば、遅かれ早かれ過去のものになるということですか？その結果、かつて月へ飛ぶために冷え込んだように、市場の「寄付者」が冷え込むから、誰もAI開発に一銭も投資しないのでは？
それは面白い見解ですね。そのような角度から質問を見たことがないのですが。Hype goes away - AI dies?）
はい。
そうですね......複雑な挙動なので、次も正確に同じことが繰り返されるわけではありません。これが、生き物とプログラムの違いです。
上記の例を頭の中で読み返して再現してみると、基本的には「タスクとツールに依存する」ということが理解できると思います。アメーバをナノボットに置き換えると、状況に応じて行動を生成するため、その行動も繰り返されなくなります。
なんて言っていいのかわからない。考えないと...
何を反対するのか？ゼーランドがどの指でそれを出したか聞いてみてください。もし、彼の指が...
アメーバをナノボットに置き換えたら
では、何がナノボットを制御しているのでしょうか？
プログラムです。そして、それを直接ダウンロードすることで、自律的に動作するようになるのです。あるいは、ワイヤレスで同期して、リアルタイムに調整することも可能です。そうすれば、自律的なネットワークではなく、双方向的なネットワークになります:)ここでのタスクは2つだけです。そして、どちらもシンプルに、1）ひとつの背景を追いかけ、吸収すること、2）第二の背景を避けること、です。
一つの番組が、どのように行動の違いを引き起こすのか？求められるのは、常に多様な選択肢を手に入れることです。
自然界を見ると、神経細胞や遺伝的アルゴリズムが コピーされています。それらが、意識的な多様性を生み出すのです。しかし、ここではアメーバが、神経細胞なしでもそれが可能であることを示しています。これが第3の選択肢になるのでしょうか？ヴィタリー、私たちはソフトウェアのアナロジーを考えましょう。