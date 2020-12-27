人工知能2020 - 進歩はあるのか？ - ページ 6

И здесь опять же присутствуют два фактора: 1) Питание 2) Избегание света. Эти два фактора разумеется работали в совокупности и амеба старалась как могла достичь оптимальных для себя условий. Как любое другое существо, которое ощущает и переживает.

ちなみに、この組み合わせは、生素材を使わなくてもプログラミングが可能です。そして、この目的のためにアメーバを使うよりも、はるかに複雑なことはありません（もちろん、私の意見ですが）。

例えば、栄養分の代わりに、ナノボットが反応するような一定のエネルギー背景を配することが可能です。同時に、別の代替背景を避けるという第二の課題も与えることができます。

 
Реter Konow:

つまり、アイデアとしてのAIは、成長するテクノロジー市場の産物であり、その産物のように、注目や関心が薄れれば、遅かれ早かれ過去のものになるということですか？その結果、かつて月へ飛ぶために冷え込んだように、市場の「寄付者」が冷え込むから、誰もAI開発に一銭も投資しないのでは？

それは面白い見解ですね。そのような角度から質問を見たことがないのですが。

Hype goes away - AI dies?）
はい。
 
まあ、そうですね、複雑な行動ですから、次もきっちり繰り返されるわけではありません。これが、生き物とプログラムの違いです。
 
ConservatoryFixed:
はい。

なんて言っていいのかわからない。考えないと...。

 
Aleksei Stepanenko:
そうですね......複雑な挙動なので、次も正確に同じことが繰り返されるわけではありません。これが、生き物とプログラムの違いです。

上記の例を頭の中で読み返して再現してみると、基本的には「タスクとツールに依存する」ということが理解できると思います。アメーバをナノボットに置き換えると、状況に応じて行動を生成するため、その行動も繰り返されなくなります。

 
Реter Konow:

なんて言っていいのかわからない。考えないと...

何を反対するのか？ゼーランドがどの指でそれを出したか聞いてみてください。もし、彼の指が...

 
Vitaliy Maznev:

アメーバをナノボットに置き換えたら

では、何がナノボットを制御しているのでしょうか？

 
Aleksei Stepanenko:

では、何がナノボットを制御しているのでしょうか？

プログラムです。そして、それを直接ダウンロードすることで、自律的に動作するようになるのです。あるいは、ワイヤレスで同期して、リアルタイムに調整することも可能です。そうすれば、自律的なネットワークではなく、双方向的なネットワークになります:)

ここでのタスクは2つだけです。そして、どちらもシンプルに、1）ひとつの背景を追いかけ、吸収すること、2）第二の背景を避けること、です。
 

一つの番組が、どのように行動の違いを引き起こすのか？求められるのは、常に多様な選択肢を手に入れることです。

 

自然界を見ると、神経細胞や遺伝的アルゴリズムが コピーされています。それらが、意識的な多様性を生み出すのです。しかし、ここではアメーバが、神経細胞なしでもそれが可能であることを示しています。これが第3の選択肢になるのでしょうか？ヴィタリー、私たちはソフトウェアのアナロジーを考えましょう。

