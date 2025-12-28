経済指標カレンダー
香港のマークイット購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Hong Kong Purchasing Managers Index (PMI))
国：
香港
HKD, 香港ドル
情報源：
セクター
ビジネス
|低
|52.9
|50.7
|
51.2
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|51.5
|
52.9
|次の発表
|実際
|予測
|
前
Markit工業購買担当者景気指数(PMI)は、香港の製造業の事業の環境を反映しています。この指標は、売上、業界内の受注額、雇用及び予測についての企業経営者へのアンケートに基づいて月次計算されます。PMIは、国の経済発展における大企業の信頼を測る指標の1つです。指標の伸びは香港ドルの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。 /p>
直近値:
実際のデータ
予想値
"香港のマークイット購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Hong Kong Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
52.9
50.7
51.2
10月 2025
51.2
50.5
50.4
9月 2025
50.4
49.9
50.7
8月 2025
50.7
49.2
49.2
7月 2025
49.2
49.2
47.8
6月 2025
47.8
49.2
49.0
5月 2025
49.0
48.1
48.3
4月 2025
48.3
49.5
48.3
3月 2025
48.3
48.4
49.0
2月 2025
49.0
48.8
51.0
1月 2025
51.0
50.1
51.1
12月 2024
51.1
48.7
51.2
11月 2024
51.2
53.1
52.2
10月 2024
52.2
50.8
50.0
9月 2024
50.0
48.2
49.4
8月 2024
49.4
50.4
49.5
7月 2024
49.5
49.2
48.2
6月 2024
48.2
50.4
49.2
5月 2024
49.2
50.4
50.6
4月 2024
50.6
50.8
50.9
3月 2024
50.9
48.3
49.7
2月 2024
49.7
48.8
49.9
1月 2024
49.9
51.5
51.3
12月 2023
51.3
49.5
50.1
11月 2023
50.1
49.2
48.9
10月 2023
48.9
49.7
49.6
9月 2023
49.6
49.6
49.8
8月 2023
49.8
49.8
49.4
7月 2023
49.4
50.4
50.3
6月 2023
50.3
51.5
50.6
5月 2023
50.6
53.0
52.4
4月 2023
52.4
53.7
53.5
3月 2023
53.5
52.6
53.9
2月 2023
53.9
50.4
51.2
1月 2023
51.2
49.1
49.6
12月 2022
49.6
49.0
48.7
11月 2022
48.7
48.6
49.3
10月 2022
49.3
49.6
48.0
9月 2022
48.0
51.8
51.2
8月 2022
51.2
52.4
52.3
7月 2022
52.3
53.7
52.4
6月 2022
52.4
53.4
54.9
5月 2022
54.9
46.9
51.7
4月 2022
51.7
42.4
42.0
3月 2022
42.0
45.8
42.9
2月 2022
42.9
49.8
48.9
1月 2022
48.9
51.7
50.8
12月 2021
50.8
51.7
52.6
11月 2021
52.6
51.3
50.8
10月 2021
50.8
52.5
51.7
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用