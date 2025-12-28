カレンダーセクション

香港失業率(3ヶ月) (Hong Kong Unemployment Rate 3-Months)

国：
香港
HKD, 香港ドル
情報源：
国勢調査統計部 (Census and Statistics Department)
労働
3.8% 3.9%
3.8%
最後の発表 重要性 実際 予測
3.8%
3.8%
次の発表 実際 予測
3ヶ月失業率の変化は、過去3ヶ月における失業者数の変化を表しています。失業者には、過去7日間に給与を受け取らなかった15歳以上の人が含まれます。この計算には、過去30日間雇用を求めている人とおよび仕事を探すのををやめた人(レポートには「落胆した労働者」として反映)が含まれています。指標値は季節調整されています。予想よりも高い指標値の伸びは、人口の購買力の低下を示している可能性があり、香港ドル相場にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。 /p>

"香港失業率(3ヶ月) (Hong Kong Unemployment Rate 3-Months)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
3.8%
3.9%
3.8%
10月 2025
3.8%
4.0%
3.9%
9月 2025
3.9%
3.8%
3.7%
8月 2025
3.7%
3.7%
3.7%
7月 2025
3.7%
3.5%
3.5%
6月 2025
3.5%
3.4%
3.5%
5月 2025
3.5%
3.3%
3.4%
4月 2025
3.4%
3.2%
3.2%
3月 2025
3.2%
3.2%
3.2%
2月 2025
3.2%
3.1%
3.1%
1月 2025
3.1%
3.1%
3.1%
12月 2024
3.1%
3.1%
3.1%
11月 2024
3.1%
3.0%
3.1%
10月 2024
3.1%
3.0%
3.0%
9月 2024
3.0%
3.0%
3.0%
8月 2024
3.0%
3.0%
3.0%
7月 2024
3.0%
3.0%
3.0%
6月 2024
3.0%
3.0%
3.0%
5月 2024
3.0%
3.1%
3.0%
4月 2024
3.0%
3.0%
3.0%
3月 2024
3.0%
2.8%
2.9%
2月 2024
2.9%
2.9%
2.9%
1月 2024
2.9%
2.9%
2.9%
12月 2023
2.9%
3.0%
2.9%
11月 2023
2.9%
2.9%
2.9%
10月 2023
2.9%
2.9%
2.8%
9月 2023
2.8%
2.8%
2.8%
8月 2023
2.8%
2.6%
2.8%
7月 2023
2.8%
2.8%
2.9%
6月 2023
2.9%
3.1%
3.0%
5月 2023
3.0%
2.8%
3.0%
4月 2023
3.0%
2.9%
3.1%
3月 2023
3.1%
3.3%
3.3%
2月 2023
3.3%
3.3%
3.4%
1月 2023
3.4%
3.3%
3.5%
12月 2022
3.5%
3.5%
3.7%
11月 2022
3.7%
3.5%
3.8%
10月 2022
3.8%
3.7%
3.9%
9月 2022
3.9%
4.3%
4.1%
8月 2022
4.1%
4.4%
4.3%
7月 2022
4.3%
4.5%
4.7%
6月 2022
4.7%
4.5%
5.1%
5月 2022
5.1%
5.3%
5.4%
4月 2022
5.4%
5.4%
5.0%
3月 2022
5.0%
5.1%
4.5%
2月 2022
4.5%
3.9%
3.9%
1月 2022
3.9%
3.7%
3.9%
12月 2021
3.9%
3.7%
4.1%
11月 2021
4.1%
3.9%
4.3%
10月 2021
4.3%
4.3%
4.5%
