経済指標カレンダー
香港通貨局M3マネーサプライ前年比 (Hong Kong Monetary Authority M3 Money Supply y/y)
国：
香港
HKD, 香港ドル
セクター
金銭
|低
|4.5%
|3.6%
|
4.0%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|3.9%
|
4.5%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
HKMA M3マネーサプライ前年比は、入居者および非居住者を含む香港の全人口が保有する貨幣、銀行預金、および預金証書の合計を表します。香港の分類によると、M3には買戻し契約(repos)および資本市場資金が含まれていないことには留意されるべきです。M3マネーサプライの増加は、人口の購買力の増加を示しているため、香港ドル相場にはプラスと見られています。 /p>
直近値:
実際のデータ
予想値
"香港通貨局M3マネーサプライ前年比 (Hong Kong Monetary Authority M3 Money Supply y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
9月 2025
4.5%
3.6%
4.0%
8月 2025
4.0%
6.6%
6.2%
7月 2025
6.2%
7.9%
8.4%
6月 2025
8.4%
8.8%
9.5%
5月 2025
9.5%
7.5%
6.6%
4月 2025
6.6%
8.3%
7.7%
3月 2025
7.7%
6.6%
6.8%
2月 2025
6.8%
3.8%
4.5%
1月 2025
4.5%
1.1%
2.8%
12月 2024
2.8%
3.1%
2.4%
11月 2024
2.4%
3.7%
3.7%
10月 2024
3.7%
2.7%
3.0%
9月 2024
3.0%
2.1%
1.9%
8月 2024
1.9%
2.1%
2.0%
7月 2024
2.0%
1.9%
1.5%
6月 2024
1.5%
2.5%
1.5%
5月 2024
1.5%
0.6%
0.5%
4月 2024
0.5%
-0.1%
-0.4%
3月 2024
-0.4%
1.6%
0.1%
2月 2024
0.1%
1.9%
-0.7%
1月 2024
-0.7%
2.0%
1.9%
12月 2023
1.9%
1.6%
2.6%
11月 2023
2.6%
2.0%
3.3%
10月 2023
3.3%
1.1%
2.3%
9月 2023
2.3%
0.5%
1.4%
8月 2023
1.4%
0.4%
0.3%
7月 2023
0.3%
0.7%
-0.1%
6月 2023
-0.1%
0.8%
1.0%
5月 2023
1.0%
0.7%
0.9%
4月 2023
0.9%
0.8%
0.9%
3月 2023
0.9%
0.6%
0.1%
2月 2023
0.1%
0.0%
1.6%
1月 2023
1.6%
-1.0%
0.6%
12月 2022
0.6%
-1.2%
-1.1%
11月 2022
-1.1%
-0.5%
-2.2%
10月 2022
-2.2%
0.2%
-0.8%
9月 2022
-0.8%
-0.4%
0.7%
8月 2022
0.7%
-0.5%
1.2%
7月 2022
1.2%
-0.2%
-2.8%
6月 2022
-2.8%
0.6%
-0.1%
5月 2022
-0.1%
-0.7%
1.2%
4月 2022
1.2%
-3.9%
1.0%
3月 2022
1.0%
-3.6%
-1.1%
2月 2022
-1.1%
-2.7%
-12.2%
1月 2022
-12.2%
-2.5%
1.5%
12月 2021
1.5%
-3.6%
1.8%
11月 2021
1.8%
-3.8%
-10.0%
10月 2021
-10.0%
0.0%
-1.9%
9月 2021
-1.9%
4.0%
-3.0%
8月 2021
-3.0%
7.3%
1.7%
