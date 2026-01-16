経済指標カレンダー
香港国内総生産(GDP)前期比 (Hong Kong Gross Domestic Product (GDP) q/q)
香港
GDP
国内総生産(GDP)前期比は、現四半期の香港での商品及びサービスの合計値の前四半期と比較した変化を測定したものです。輸入商品とサービスの価格は考慮されています。指標値は季節調整され、新しいデータが利用可能になった場合は修正される可能性があります。GDPの伸びはHKD相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
予想値
"香港国内総生産(GDP)前期比 (Hong Kong Gross Domestic Product (GDP) q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
0.7%
0.7%
0.7%
3 Q 2025 予備的
0.7%
-0.8%
0.4%
2 Q 2025
0.4%
0.4%
0.4%
2 Q 2025 予備的
0.4%
0.4%
1.8%
1 Q 2025
1.9%
2.0%
2.0%
1 Q 2025 予備的
2.0%
0.3%
0.9%
4 Q 2024
0.8%
0.8%
0.8%
4 Q 2024 予備的
0.8%
0.2%
-0.1%
3 Q 2024
-1.1%
-1.1%
-1.1%
3 Q 2024 予備的
-1.1%
-0.9%
0.3%
2 Q 2024
0.4%
0.4%
0.4%
2 Q 2024 予備的
0.4%
1.4%
2.5%
1 Q 2024
2.3%
2.3%
2.3%
1 Q 2024 予備的
2.3%
-3.1%
0.2%
4 Q 2023
0.4%
0.5%
0.5%
4 Q 2023 予備的
0.5%
1.3%
0.3%
3 Q 2023
0.1%
0.1%
0.1%
3 Q 2023 予備的
0.1%
2.9%
-1.3%
2 Q 2023
-1.3%
-1.3%
-1.3%
2 Q 2023 予備的
-1.3%
0.9%
5.4%
1 Q 2023
5.3%
5.3%
5.3%
1 Q 2023 予備的
5.3%
1.9%
0.0%
4 Q 2022
0.0%
0.0%
0.0%
4 Q 2022 予備的
0.0%
-2.1%
-2.6%
3 Q 2022
-2.6%
-2.6%
-2.6%
3 Q 2022 予備的
-2.6%
-0.2%
1.0%
2 Q 2022
1.0%
0.9%
0.9%
2 Q 2022 予備的
0.9%
-3.1%
-2.9%
1 Q 2022
-3.0%
-2.9%
-2.9%
1 Q 2022 予備的
-2.9%
-2.7%
0.0%
4 Q 2021
0.2%
0.2%
0.2%
4 Q 2021 予備的
0.2%
-1.8%
0.6%
3 Q 2021
0.1%
0.1%
0.1%
3 Q 2021 予備的
0.1%
-3.0%
-0.9%
2 Q 2021
-0.9%
-1.0%
-1.0%
2 Q 2021 予備的
-1.0%
-0.4%
5.5%
1 Q 2021
5.4%
5.3%
5.3%
1 Q 2021 予備的
5.3%
5.8%
0.5%
4 Q 2020
0.2%
0.2%
0.2%
4 Q 2020 予備的
0.2%
1.0%
2.7%
3 Q 2020
2.8%
3.0%
3.0%
3 Q 2020 予備的
3.0%
-2.9%
-0.1%
2 Q 2020
-0.1%
-0.1%
-0.1%
2 Q 2020 予備的
-0.1%
-6.6%
-5.5%
1 Q 2020
-5.3%
-5.3%
-5.3%
1 Q 2020 予備的
-5.3%
9.1%
-0.5%
4 Q 2019
-0.3%
-0.4%
-0.4%
4 Q 2019 予備的
-0.4%
-2.9%
-3.0%
3 Q 2019
-3.2%
-3.2%
-3.2%
3 Q 2019 予備的
-3.2%
-3.1%
-0.5%
