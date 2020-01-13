MetaTrader 5 / 例
MetaTraderプログラムを簡単かつ迅速に開発するためのライブラリ(第19部): ライブラリメッセージのクラス

MetaTraderプログラムを簡単かつ迅速に開発するためのライブラリ(第19部): ライブラリメッセージのクラス

Artyom Trishkin
Artyom Trishkin

内容

プログラム内のテキストメッセージは、補助的なものであり、まったく重要ではないように見えるかもしれません。しかし、これはそうではありません。プログラムメッセージは、プログラムのサイズや複雑さに関係なく、ユーザとアプリケーション間の通信に不可欠な部分です。

ライブラリのメッセージを整理して表示する方法は現在非常に簡潔です。エキスパート操作ログに2つの言語(端末言語に応じて英語またはロシア語)でメッセージを表示するコードは、ライブラリクラステキストの適切な場所に直接実装されます。現在のニーズにはこの方法で十分ですが、ロシア語のテキストを英語以外の言語に翻訳したり既存の2言語以外の新しい言語を追加したりする必要がある場合は、複数のファイルに散在するすべてのメッセージを検索および置換する必要があるので非常に不便になります。
このような方法にはさらに別の問題があります。テキストを含む複数の同じタイプのオブジェクトを作成する場合、それらには同一のテキストメッセージが含まれ、これが最終的にコンパイルされたプログラムのサイズに影響します。代わりに、オブジェクト間で繰り返されるテキストは、単一のコピーで記述してそこでアクセスするようにできます。

ライブラリ開発の現在の段階では、十分な数の異なるテキストメッセージがあります。ロシア語または英語のメッセージを他の言語に保存、表示、翻訳する方法を再調整するときが来ました。さらに、新しい言語をライブラリに追加して言語をすばやく切り替える便利な方法を導入するのが望ましいでしょう。

メッセージの保存と表示の概念

テキストメッセージを保存して使用するための最も便利な方法は、これらのメッセージの多次元配列を作成することだと思います。最初の次元には特定のメッセージを指すインデックスを保存し、2番目の次元にはメッセージ自体を異なる言語で保存します。2番目の次元のゼロインデックスではユーザの国の言語(現在のライブラリエディションではロシア語)でメッセージを保存し、2番目の次元のインデックス1ではメッセージを国際言語(英語)で保存します。後続のすべてのインデックスには、ユーザが追加する言語が含まれます。

したがって、すべてのライブラリメッセージは配列に収集され、必要なメッセージのインデックスは列挙に収集されます。2番目の配列(実はさらにいくつかの配列)では、端末から直接返されたエラーに関するメッセージ(取引サーバのリターンコードとプログラムランタイムエラーコード)を保存します。GetLastError()関数から返されたコードはこれらの配列に必要なメッセージインデックスとして使用されます。

ここで開発するメッセージ処理クラスは、次のことができる必要があります。

  • 定義済みのメッセージインデックス(すべてのライブラリメッセージ)を使用して、選択した言語で必要なメッセージを表示する
  • GetLastError()関数からの取引サーバリターンコードまたはエラーコードを使用して、選択した言語でメッセージを表示する
  • 送信されたメッセージを「そのまま」表示する
  • メールを送信する
  • プッシュ通知をモバイルデバイスに送信する
  • 指定されたファイルをFTPアドレスに送信する
  • 指定された音声を再生する
  • データベース(メッセージの2次元配列)に目的の言語の翻訳を追加するだけで、既存の各定義済みメッセージに追加言語のメッセージを簡単に追加できる
  • プログラム言語を簡単に切り替える(ユーザは、必要な言語のメッセージが配置されている配列の2番目の次元の必要なインデックスを指定するだけ)

テキストメッセージのデータベース

すべての定義済みメッセージを配列に保存し、配列内の必要なメッセージの場所を示すインデックス付きの列挙リストを用意することにしたので、\MQL5\Include\DoEasy\Datas.mqhライブラリファイルにそれらに必要な列挙を作成します(最初のメッセージインデックスをユーザのエラーリストが始まるインデックスと等しくして、ライブラリメッセージインデックスが端末の標準メッセージのコードと重複するのを防ぎます)。

//+------------------------------------------------------------------+
//| List of the library's text message indices                       |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_MESSAGES_LIB
  {
   MSG_LIB_PARAMS_LIST_BEG=ERR_USER_ERROR_FIRST,      // Beginning of the parameter list
   MSG_LIB_PARAMS_LIST_END,                           // End of the parameter list
   MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED,                        // Property not supported
   MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4,                   // Property not supported in MQL4
   MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_POSITION,               // Property not supported for position
   MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_PENDING,                // Property not supported for pending order
   MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MARKET,                 // Property not supported for market order
   MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MARKET_HIST,            // Property not supported for historical market order
   MSG_LIB_PROP_NOT_SET,                              // Value not set
   MSG_LIB_PROP_EMPTY,                                // Not set
   
   MSG_LIB_SYS_ERROR,                                 // Error
   MSG_LIB_SYS_NOT_SYMBOL_ON_SERVER,                  // Error. No such symbol on server
   MSG_LIB_SYS_FAILED_PUT_SYMBOL,                     // Failed to place to market watch. Error: 
   MSG_LIB_SYS_NOT_GET_PRICE,                         // Failed to get current prices. Error: 
   MSG_LIB_SYS_NOT_GET_MARGIN_RATES,                  // Failed to get margin ratios. Error: 
   MSG_LIB_SYS_NOT_GET_DATAS,                         // Failed to get data
   
   MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_STORAGE_FOLDER,          // Failed to create folder for storing files. Error: 
   MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_ACC_OBJ_TO_LIST,            // Error. Failed to add current account object to collection list
   MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_CURR_ACC_OBJ,            // Error. Failed to create account object with current account data
   MSG_LIB_SYS_FAILED_OPEN_FILE_FOR_WRITE,            // Could not open file for writing
   MSG_LIB_SYS_INPUT_ERROR_NO_SYMBOL,                 // Input error: no symbol
   MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_SYM_OBJ,                 // Failed to create symbol object
   MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_SYM_OBJ,                    // Failed to add symbol
   
   MSG_LIB_SYS_NOT_GET_CURR_PRICES,                   // Failed to get current prices by event symbol
   MSG_LIB_SYS_EVENT_ALREADY_IN_LIST,                 // This event is already in the list
   MSG_LIB_SYS_ERROR_ALREADY_CREATED_COUNTER,         // Error. Counter with ID already created
   MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_COUNTER,                 // Failed to create timer counter
   MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_TEMP_LIST,               // Error creating temporary list
   MSG_LIB_SYS_ERROR_NOT_MARKET_LIST,                 // Error. This is not a market collection list
   MSG_LIB_SYS_ERROR_NOT_HISTORY_LIST,                // Error. This is not a history collection list
   MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_ORDER_TO_LIST,              // Could not add order to the list
   MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_DEAL_TO_LIST,               // Could not add deal to the list
   MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_CTRL_ORDER_TO_LIST,         // Failed to add control order
   MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_CTRL_POSITION_TO_LIST,      // Failed to add control position
   MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_MODIFIED_ORD_TO_LIST,       // Could not add modified order to the list of modified orders
    
   MSG_LIB_SYS_NO_TICKS_YET,                          // No ticks yet
   MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_OBJ_STRUCT,              // Could not create object structure
   MSG_LIB_SYS_FAILED_WRITE_UARRAY_TO_FILE,           // Could not write uchar array to file
   MSG_LIB_SYS_FAILED_LOAD_UARRAY_FROM_FILE,          // Could not load uchar array from file
   MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_OBJ_STRUCT_FROM_UARRAY,  // Could not create object structure from uchar array
   MSG_LIB_SYS_FAILED_SAVE_OBJ_STRUCT_TO_UARRAY,      // Failed to save object structure to uchar array, error
   MSG_LIB_SYS_ERROR_INDEX,                           // Error. "index" value should be within 0 - 3
   
   MSG_LIB_SYS_ERROR_EMPTY_STRING,                    // Error. Predefined symbols string empty, to be used
   MSG_LIB_SYS_FAILED_PREPARING_SYMBOLS_ARRAY,        // Failed to prepare array of used symbols. Error 
   MSG_LIB_SYS_INVALID_ORDER_TYPE,                    // Invalid order type:
   
   MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_PRICE_ASK,            // Failed to get Ask price. Error
   MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_PRICE_BID,            // Failed to get Bid price. Error
   MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_OPEN_BUY,                 // Failed to open Buy position. Error
   MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_PLACE_BUYLIMIT,           // Failed to set BuyLimit order. Error
   MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_PLACE_BUYSTOP,            // Failed to set BuyStop order. Error
   MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_PLACE_BUYSTOPLIMIT,       // Failed to set BuyStopLimit order. Error
   MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_OPEN_SELL,                // Failed to open Sell position. Error
   MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_PLACE_SELLLIMIT,          // Failed to set SellLimit order. Error
   MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_PLACE_SELLSTOP,           // Failed to set SellStop order. Error
   MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_PLACE_SELLSTOPLIMIT,      // Failed to set SellStopLimit order. Error
   MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_SELECT_POS,               // Failed to select position. Error
   MSG_LIB_SYS_ERROR_POSITION_ALREADY_CLOSED,         // Position already closed
   MSG_LIB_SYS_ERROR_NOT_POSITION,                    // Error. Not a position:
   MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_CLOSE_POS,                // Failed to closed position. Error 
   MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_SELECT_POS_BY,            // Failed to select opposite position. Error
   MSG_LIB_SYS_ERROR_POSITION_BY_ALREADY_CLOSED,      // Opposite position already closed
   MSG_LIB_SYS_ERROR_NOT_POSITION_BY,                 // Error. Opposite position is not a position:
   MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_CLOSE_POS_BY,             // Failed to close position by opposite one. Error
   MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_SELECT_ORD,               // Failed to select order. Error 
   MSG_LIB_SYS_ERROR_ORDER_ALREADY_DELETED,           // Order already deleted
   MSG_LIB_SYS_ERROR_NOT_ORDER,                       // Error. Not an order:
   MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_DELETE_ORD,               // Failed to delete order. Error
   MSG_LIB_SYS_ERROR_SELECT_CLOSED_POS_TO_MODIFY,     // Error. Closed position selected for modification:
   MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_MODIFY_POS,               // Failed to modify position. Error 
   MSG_LIB_SYS_ERROR_SELECT_DELETED_ORD_TO_MODIFY,    // Error. Removed order selected for modification:
   MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_MODIFY_ORD,               // Failed to modify order. Error
   MSG_LIB_SYS_ERROR_CODE_OUT_OF_RANGE,               // Return code out of range of error codes
   
   MSG_LIB_TEXT_YES,                                  // Yes
   MSG_LIB_TEXT_NO,                                   // No
   MSG_LIB_TEXT_AND,                                  // and
   MSG_LIB_TEXT_IN,                                   // in
   MSG_LIB_TEXT_TO,                                   // to
   MSG_LIB_TEXT_OPENED,                               // Opened
   MSG_LIB_TEXT_PLACED,                               // Placed
   MSG_LIB_TEXT_DELETED,                              // Deleted
   MSG_LIB_TEXT_CLOSED,                               // Closed
   MSG_LIB_TEXT_CLOSED_BY,                            // close by
   MSG_LIB_TEXT_CLOSED_VOL,                           // Closed volume
   MSG_LIB_TEXT_AT_PRICE,                             // at price
   MSG_LIB_TEXT_ON_PRICE,                             // on price
   MSG_LIB_TEXT_TRIGGERED,                            // Triggered
   MSG_LIB_TEXT_TURNED_TO,                            // turned to
   MSG_LIB_TEXT_ADDED,                                // Added
   MSG_LIB_TEXT_SYMBOL_ON_SERVER,                     // on server
   MSG_LIB_TEXT_SYMBOL_TO_LIST,                       // to list
   MSG_LIB_TEXT_FAILED_ADD_TO_LIST,                   // failed to add to list
   MSG_LIB_TEXT_SUNDAY,                               // Sunday
   MSG_LIB_TEXT_MONDAY,                               // Monday
   MSG_LIB_TEXT_TUESDAY,                              // Tuesday
   MSG_LIB_TEXT_WEDNESDAY,                            // Wednesday
   MSG_LIB_TEXT_THURSDAY,                             // Thursday
   MSG_LIB_TEXT_FRIDAY,                               // Friday
   MSG_LIB_TEXT_SATURDAY,                             // Saturday
   MSG_LIB_TEXT_SYMBOL,                               // symbol: 
   MSG_LIB_TEXT_ACCOUNT,                              // account: 
   
   MSG_LIB_TEXT_PROP_VALUE,                           // Property value
   MSG_LIB_TEXT_INC_BY,                               // increased by
   MSG_LIB_TEXT_DEC_BY,                               // decreased by
   MSG_LIB_TEXT_MORE_THEN,                            // more than
   MSG_LIB_TEXT_LESS_THEN,                            // less than
   MSG_LIB_TEXT_EQUAL,                                // equal
   
   MSG_LIB_TEXT_ERROR_COUNTER_WITN_ID,                // Error. Counter with ID 
   MSG_LIB_TEXT_STEP,                                 // , step
   MSG_LIB_TEXT_AND_PAUSE,                            //  and pause 
   MSG_LIB_TEXT_ALREADY_EXISTS,                       // already exists
   
   MSG_LIB_TEXT_BASE_OBJ_UNKNOWN_EVENT,               // Base object unknown event
   
   MSG_LIB_TEXT_NOT_MAIL_ENABLED,                     // Sending emails disabled in terminal
   MSG_LIB_TEXT_NOT_PUSH_ENABLED,                     // Sending push notifications disabled in terminal
   MSG_LIB_TEXT_NOT_FTP_ENABLED,                      // Sending files to FTP address disabled in terminal
   
   MSG_LIB_TEXT_ARRAY_DATA_INTEGER_NULL,              // Controlled integer properties data array has zero size
   MSG_LIB_TEXT_NEED_SET_INTEGER_VALUE,               // You should first set the size of the array equal to the number of object integer properties
   MSG_LIB_TEXT_TODO_USE_INTEGER_METHOD,              // To do this, use the method
   MSG_LIB_TEXT_WITH_NUMBER_INTEGER_VALUE,            // with number value of integer properties of object in the parameter
   
   MSG_LIB_TEXT_ARRAY_DATA_DOUBLE_NULL,               // Controlled double properties data array has zero size
   MSG_LIB_TEXT_NEED_SET_DOUBLE_VALUE,                // You should first set the size of the array equal to the number of object double properties
   MSG_LIB_TEXT_TODO_USE_DOUBLE_METHOD,               // To do this, use the method
   MSG_LIB_TEXT_WITH_NUMBER_DOUBLE_VALUE,             // with number value of double properties of object in the parameter
   
   MSG_LIB_PROP_BID,                                  // Bid price
   MSG_LIB_PROP_ASK,                                  // Ask price
   MSG_LIB_PROP_LAST,                                 // Last deal price
   MSG_LIB_PROP_PRICE_SL,                             // StopLoss price
   MSG_LIB_PROP_PRICE_TP,                             // TakeProfit price
   MSG_LIB_PROP_PROFIT,                               // Profit
   MSG_LIB_PROP_SYMBOL,                               // Symbol
   MSG_LIB_PROP_BALANCE,                              // Balance operation
   MSG_LIB_PROP_CREDIT,                               // Credit operation
   MSG_LIB_PROP_CLOSE_BY_SL,                          // Closing by StopLoss
   MSG_LIB_PROP_CLOSE_BY_TP,                          // Closing by TakeProfit
   MSG_LIB_PROP_ACCOUNT,                              // Account
   
//--- COrder
   MSG_ORD_BUY,                                       // Buy
   MSG_ORD_SELL,                                      // Sell
   MSG_ORD_TO_BUY,                                    // Buy order
   MSG_ORD_TO_SELL,                                   // Sell order
   MSG_DEAL_TO_BUY,                                   // Buy deal
   MSG_DEAL_TO_SELL,                                  // Sell deal
   MSG_ORD_HISTORY,                                   // Historical order
   MSG_ORD_DEAL,                                      // Deal
   MSG_ORD_POSITION,                                  // Position
   MSG_ORD_PENDING_ACTIVE,                            // Active pending order
   MSG_ORD_PENDING,                                   // Pending order
   MSG_ORD_UNKNOWN_TYPE,                              // Unknown order type
   MSG_POS_UNKNOWN_TYPE,                              // Unknown position type
   MSG_POS_UNKNOWN_DEAL,                              // Unknown deal type
   //---
   MSG_ORD_SL_ACTIVATED,                              // Due to StopLoss
   MSG_ORD_TP_ACTIVATED,                              // Due to TakeProfit
   MSG_ORD_PLACED_FROM_MQL4,                          // Placed from mql4 program
   MSG_ORD_STATE_CANCELLED,                           // Order cancelled
   MSG_ORD_STATE_CANCELLED_CLIENT,                    // Order withdrawn by client
   MSG_ORD_STATE_STARTED,                             // Order verified but not yet accepted by broker
   MSG_ORD_STATE_PLACED,                              // Order accepted
   MSG_ORD_STATE_PARTIAL,                             // Order filled partially
   MSG_ORD_STATE_FILLED,                              // Order filled
   MSG_ORD_STATE_REJECTED,                            // Order rejected
   MSG_ORD_STATE_EXPIRED,                             // Order withdrawn upon expiration
   MSG_ORD_STATE_REQUEST_ADD,                         // Order in the state of registration (placing in the trading system)
   MSG_ORD_STATE_REQUEST_MODIFY,                      // Order in the state of modification
   MSG_ORD_STATE_REQUEST_CANCEL,                      // Order in deletion state
   MSG_ORD_STATE_UNKNOWN,                             // Unknown state
   //---
   MSG_ORD_REASON_CLIENT,                             // Order set from desktop terminal
   MSG_ORD_REASON_MOBILE,                             // Order set from mobile app
   MSG_ORD_REASON_WEB,                                // Order set from web platform
   MSG_ORD_REASON_EXPERT,                             // Order set from EA or script
   MSG_ORD_REASON_SO,                                 // Due to Stop Out
   MSG_ORD_REASON_DEAL_CLIENT,                        // Deal carried out from desktop terminal
   MSG_ORD_REASON_DEAL_MOBILE,                        // Deal carried out from mobile app
   MSG_ORD_REASON_DEAL_WEB,                           // Deal carried out from web platform
   MSG_ORD_REASON_DEAL_EXPERT,                        // Deal carried out from EA or script
   MSG_ORD_REASON_DEAL_STOPOUT,                       // Due to Stop Out
   MSG_ORD_REASON_DEAL_ROLLOVER,                      // Due to position rollover
   MSG_ORD_REASON_DEAL_VMARGIN,                       // Due to variation margin
   MSG_ORD_REASON_DEAL_SPLIT,                         // Due to split
   MSG_ORD_REASON_POS_CLIENT,                         // Position opened from desktop terminal
   MSG_ORD_REASON_POS_MOBILE,                         // Position opened from mobile app
   MSG_ORD_REASON_POS_WEB,                            // Position opened from web platform
   MSG_ORD_REASON_POS_EXPERT,                         // Position opened from EA or script
   //---
   MSG_ORD_MAGIC,                                     // Magic number
   MSG_ORD_TICKET,                                    // Ticket
   MSG_ORD_TICKET_FROM,                               // Parent order ticket
   MSG_ORD_TICKET_TO,                                 // Inherited order ticket
   MSG_ORD_TIME_EXP,                                  // Expiration date
   MSG_ORD_TYPE,                                      // Type
   MSG_ORD_TYPE_BY_DIRECTION,                         // Direction
   MSG_ORD_REASON,                                    // Reason
   MSG_ORD_POSITION_ID,                               // Position ID
   MSG_ORD_DEAL_ORDER_TICKET,                         // Deal by order ticket
   MSG_ORD_DEAL_ENTRY,                                // Deal direction
   MSG_ORD_DEAL_IN,                                   // Entry to market
   MSG_ORD_DEAL_OUT,                                  // Out from market
   MSG_ORD_DEAL_INOUT,                                // Reversal
   MSG_ORD_DEAL_OUT_BY,                               // Close by
   MSG_ORD_POSITION_BY_ID,                            // Opposite position ID
   MSG_ORD_TIME_OPEN,                                 // Open time in milliseconds
   MSG_ORD_TIME_CLOSE,                                // Close time in milliseconds
   MSG_ORD_TIME_UPDATE,                               // Position change time in milliseconds
   MSG_ORD_STATE,                                     // State
   MSG_ORD_STATUS,                                    // Status
   MSG_ORD_DISTANCE_PT,                               // Distance from price in points
   MSG_ORD_PROFIT_PT,                                 // Profit in points
   MSG_ORD_GROUP_ID,                                  // Group ID
   MSG_ORD_PRICE_OPEN,                                // Open price
   MSG_ORD_PRICE_CLOSE,                               // Close price
   MSG_ORD_PRICE_STOP_LIMIT,                          // Limit order price when StopLimit order is activated
   MSG_ORD_COMMISSION,                                // Commission
   MSG_ORD_SWAP,                                      // Swap
   MSG_ORD_VOLUME,                                    // Volume
   MSG_ORD_VOLUME_CURRENT,                            // Unfulfilled volume
   MSG_ORD_PROFIT_FULL,                               // Profit+commission+swap
   MSG_ORD_COMMENT,                                   // Comment
   MSG_ORD_COMMENT_EXT,                               // Custom comment
   MSG_ORD_EXT_ID,                                    // Exchange ID
   MSG_ORD_CLOSE_BY,                                  // Closing order
   
//--- CEvent
   MSG_EVN_TYPE,                                      // Event type
   MSG_EVN_TIME,                                      // Event time
   MSG_EVN_STATUS,                                    // Event status
   MSG_EVN_REASON,                                    // Event reason
   MSG_EVN_TYPE_DEAL,                                 // Deal type
   MSG_EVN_TICKET_DEAL,                               // Deal ticket
   MSG_EVN_TYPE_ORDER,                                // Event order type
   MSG_EVN_TYPE_ORDER_POSITION,                       // Position order type
   MSG_EVN_TICKET_ORDER_POSITION,                     // Position first order ticket
   MSG_EVN_TICKET_ORDER_EVENT,                        // Event order ticket
   MSG_EVN_POSITION_ID,                               // Position ID
   MSG_EVN_POSITION_BY_ID,                            // Opposite position ID
   MSG_EVN_MAGIC_BY_ID,                               // Opposite position magic number
   MSG_EVN_TIME_ORDER_POSITION,                       // Position open time
   MSG_EVN_TYPE_ORD_POS_BEFORE,                       // Position order type before changing direction
   MSG_EVN_TICKET_ORD_POS_BEFORE,                     // Position order ticket before changing direction
   MSG_EVN_TYPE_ORD_POS_CURRENT,                      // Current position order type
   MSG_EVN_TICKET_ORD_POS_CURRENT,                    // Current position order ticket
   MSG_EVN_PRICE_EVENT,                               // Price during an event
   MSG_EVN_VOLUME_ORDER_INITIAL,                      // Order initial volume
   MSG_EVN_VOLUME_ORDER_EXECUTED,                     // Executed order volume
   MSG_EVN_VOLUME_ORDER_CURRENT,                      // Remaining order volume
   MSG_EVN_VOLUME_POSITION_EXECUTED,                  // Current position volume
   MSG_EVN_PRICE_OPEN_BEFORE,                         // Price open before modification
   MSG_EVN_PRICE_SL_BEFORE,                           // StopLoss price before modification
   MSG_EVN_PRICE_TP_BEFORE,                           // TakeProfit price before modification
   MSG_EVN_PRICE_EVENT_ASK,                           // Ask price during an event
   MSG_EVN_PRICE_EVENT_BID,                           // Bid price during an event
   MSG_EVN_SYMBOL_BY_POS,                             // Opposite position symbol
   //---
   MSG_EVN_STATUS_MARKET_PENDING,                     // Pending order placed
   MSG_EVN_STATUS_MARKET_POSITION,                    // Position opened
   MSG_EVN_STATUS_HISTORY_PENDING,                    // Pending order removed
   MSG_EVN_STATUS_HISTORY_POSITION,                   // Position closed
   MSG_EVN_STATUS_UNKNOWN,                            // Unknown status
   //---
   MSG_EVN_NO_EVENT,                                  // No trading event
   MSG_EVN_PENDING_ORDER_PLASED,                      // Pending order placed
   MSG_EVN_PENDING_ORDER_REMOVED,                     // Pending order removed
   MSG_EVN_ACCOUNT_CREDIT,                            // Accruing credit

   MSG_EVN_ACCOUNT_CREDIT_WITHDRAWAL,                 // Withdrawal of credit
   MSG_EVN_ACCOUNT_CHARGE,                            // Additional charges
   MSG_EVN_ACCOUNT_CORRECTION,                        // Correcting entry
   MSG_EVN_ACCOUNT_BONUS,                             // Charging bonuses
   MSG_EVN_ACCOUNT_COMISSION,                         // Additional commissions
   MSG_EVN_ACCOUNT_COMISSION_DAILY,                   // Commission charged at the end of a day
   MSG_EVN_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY,                 // Commission charged at the end of a trading month
   MSG_EVN_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY,             // Agent commission charged at the end of a trading day
   MSG_EVN_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY,           // Agent commission charged at the end of a month
   MSG_EVN_ACCOUNT_INTEREST,                          // Accruing interest on free funds
   MSG_EVN_BUY_CANCELLED,                             // Canceled buy deal
   MSG_EVN_SELL_CANCELLED,                            // Canceled sell deal
   MSG_EVN_DIVIDENT,                                  // Accruing dividends
   MSG_EVN_DIVIDENT_FRANKED,                          // Accrual of franked dividend
   MSG_EVN_TAX,                                       // Tax accrual
   MSG_EVN_BALANCE_REFILL,                            // Balance refill
   MSG_EVN_BALANCE_WITHDRAWAL,                        // Withdrawing funds from an account
   MSG_EVN_ACTIVATED_PENDING,                         // Pending order activated
   MSG_EVN_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY,               // Pending order partial activation
   MSG_EVN_POSITION_OPENED_PARTIALLY,                 // Position opened partially
   MSG_EVN_POSITION_CLOSED_PARTIALLY,                 // Position closed partially
   MSG_EVN_POSITION_CLOSED_BY_POS,                    // Position closed by an opposite one
   MSG_EVN_POSITION_CLOSED_PARTIALLY_BY_POS,          // Position closed partially by opposite position
   MSG_EVN_POSITION_CLOSED_BY_SL,                     // Position closed by StopLoss
   MSG_EVN_POSITION_CLOSED_BY_TP,                     // Position closed by TakeProfit
   MSG_EVN_POSITION_CLOSED_PARTIALLY_BY_SL,           // Position closed partially by StopLoss
   MSG_EVN_POSITION_CLOSED_PARTIALLY_BY_TP,           // Position closed partially by TakeProfit
   MSG_EVN_POSITION_REVERSED_BY_MARKET,               // Position reversal by market request
   MSG_EVN_POSITION_REVERSED_BY_PENDING,              // Position reversal by triggered a pending order
   MSG_EVN_POSITION_REVERSE_PARTIALLY,                // Position reversal by partial request execution
   MSG_EVN_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET,             // Added volume to position by market request
   MSG_EVN_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING,            // Added volume to a position by activating a pending order
   MSG_EVN_MODIFY_ORDER_PRICE,                        // Modified order price
   MSG_EVN_MODIFY_ORDER_PRICE_SL,                     // Modified order price and StopLoss
   MSG_EVN_MODIFY_ORDER_PRICE_TP,                     // Modified order price and TakeProfit
   MSG_EVN_MODIFY_ORDER_PRICE_SL_TP,                  // Modified order price, StopLoss and TakeProfit
   MSG_EVN_MODIFY_ORDER_SL_TP,                        // Modified order's StopLoss and TakeProfit
   MSG_EVN_MODIFY_ORDER_SL,                           // Modified order StopLoss
   MSG_EVN_MODIFY_ORDER_TP,                           // Modified order TakeProfit
   MSG_EVN_MODIFY_POSITION_SL_TP,                     // Modified of position StopLoss and TakeProfit
   MSG_EVN_MODIFY_POSITION_SL,                        // Modified position's StopLoss
   MSG_EVN_MODIFY_POSITION_TP,                        // Modified position's TakeProfit
   //---
   MSG_EVN_REASON_ADD,                                // Added volume to position
   MSG_EVN_REASON_ADD_PARTIALLY,                      // Volume added to the position by partially completed request
   MSG_EVN_REASON_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY,           // Added volume to a position by partial activation of a pending order
   MSG_EVN_REASON_STOPLIMIT_TRIGGERED,                // StopLimit order triggered
   MSG_EVN_REASON_MODIFY,                             // Modification
   MSG_EVN_REASON_CANCEL,                             // Cancelation
   MSG_EVN_REASON_EXPIRED,                            // Expired
   MSG_EVN_REASON_DONE,                               // Fully completed market request
   MSG_EVN_REASON_DONE_PARTIALLY,                     // Partially completed market request
   MSG_EVN_REASON_REVERSE,                            // Position reversal
   MSG_EVN_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY,       // Position reversal in case of a pending order partial execution
   MSG_EVN_REASON_DONE_SL_PARTIALLY,                  // Partial closing by StopLoss
   MSG_EVN_REASON_DONE_TP_PARTIALLY,                  // Partial closing by TakeProfit
   MSG_EVN_REASON_DONE_BY_POS,                        // Close by
   MSG_EVN_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS,              // Partial closing by an opposite position
   MSG_EVN_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY,              // Closed by incomplete volume of opposite position
   MSG_EVN_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY,    // Closed partially by incomplete volume of opposite position
   
//--- CSymbol
   MSG_SYM_PROP_INDEX,                                // Index in \"Market Watch window\"
   MSG_SYM_PROP_CUSTOM,                               // Custom symbol
   MSG_SYM_PROP_CHART_MODE,                           // Price type used for generating symbols bars
   MSG_SYM_PROP_EXIST,                                // Symbol with this name exists
   MSG_SYM_PROP_SELECT,                               // Symbol selected in Market Watch
   MSG_SYM_PROP_VISIBLE,                              // Symbol visible in Market Watch
   MSG_SYM_PROP_SESSION_DEALS,                        // Number of deals in the current session
   MSG_SYM_PROP_SESSION_BUY_ORDERS,                   // Number of Buy orders at the moment
   MSG_SYM_PROP_SESSION_SELL_ORDERS,                  // Number of Sell orders at the moment
   MSG_SYM_PROP_VOLUME,                               // Volume of the last deal
   MSG_SYM_PROP_VOLUMEHIGH,                           // Maximal day volume
   MSG_SYM_PROP_VOLUMELOW,                            // Minimal day volume
   MSG_SYM_PROP_TIME,                                 // Latest quote time
   MSG_SYM_PROP_DIGITS,                               // Number of decimal places
   MSG_SYM_PROP_DIGITS_LOTS,                          // Digits after a decimal point in the value of the lot
   MSG_SYM_PROP_SPREAD,                               // Spread in points
   MSG_SYM_PROP_SPREAD_FLOAT,                         // Floating spread
   MSG_SYM_PROP_TICKS_BOOKDEPTH,                      // Maximum number of orders displayed in the Depth of Market
   MSG_SYM_PROP_TRADE_CALC_MODE,                      // Contract price calculation mode
   MSG_SYM_PROP_TRADE_MODE,                           // Order filling type
   MSG_SYM_PROP_START_TIME,                           // Symbol trading start date
   MSG_SYM_PROP_EXPIRATION_TIME,                      // Symbol trading end date
   MSG_SYM_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL,                    // Minimal indention from the close price to place Stop orders
   MSG_SYM_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL,                   // Freeze distance for trading operations
   MSG_SYM_PROP_TRADE_EXEMODE,                        // Trade execution mode
   MSG_SYM_PROP_SWAP_MODE,                            // Swap calculation model
   MSG_SYM_PROP_SWAP_ROLLOVER3DAYS,                   // Triple-day swap day
   MSG_SYM_PROP_MARGIN_HEDGED_USE_LEG,                // Calculating hedging margin using the larger leg
   MSG_SYM_PROP_EXPIRATION_MODE,                      // Flags of allowed order expiration modes
   MSG_SYM_PROP_FILLING_MODE,                         // Flags of allowed order filling modes
   MSG_SYM_PROP_ORDER_MODE,                           // Flags of allowed order types
   MSG_SYM_PROP_ORDER_GTC_MODE,                       // Expiration of Stop Loss and Take Profit orders
   MSG_SYM_PROP_OPTION_MODE,                          // Option type
   MSG_SYM_PROP_OPTION_RIGHT,                         // Option right
   MSG_SYM_PROP_BACKGROUND_COLOR,                     // Background color of the symbol in Market Watch
   //---
   MSG_SYM_PROP_BIDHIGH,                              // Maximal Bid of the day
   MSG_SYM_PROP_BIDLOW,                               // Minimal Bid of the day
   MSG_SYM_PROP_ASKHIGH,                              // Maximum Ask of the day
   MSG_SYM_PROP_ASKLOW,                               // Minimal Ask of the day
   MSG_SYM_PROP_LASTHIGH,                             // Maximal Last of the day
   MSG_SYM_PROP_LASTLOW,                              // Minimal Last of the day
   MSG_SYM_PROP_VOLUME_REAL,                          // Real volume of the last deal
   MSG_SYM_PROP_VOLUMEHIGH_REAL,                      // Maximum real volume of the day
   MSG_SYM_PROP_VOLUMELOW_REAL,                       // Minimum real volume of the day
   MSG_SYM_PROP_OPTION_STRIKE,                        // Option execution price
   MSG_SYM_PROP_POINT,                                // One point value
   MSG_SYM_PROP_TRADE_TICK_VALUE,                     // Calculated tick price for a position
   MSG_SYM_PROP_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT,              // Calculated tick value for a winning position
   MSG_SYM_PROP_TRADE_TICK_VALUE_LOSS,                // Calculated tick value for a losing position
   MSG_SYM_PROP_TRADE_TICK_SIZE,                      // Minimum price change
   MSG_SYM_PROP_TRADE_CONTRACT_SIZE,                  // Trade contract size
   MSG_SYM_PROP_TRADE_ACCRUED_INTEREST,               // Accrued interest
   MSG_SYM_PROP_TRADE_FACE_VALUE,                     // Initial bond value set by the issuer
   MSG_SYM_PROP_TRADE_LIQUIDITY_RATE,                 // Liquidity rate
   MSG_SYM_PROP_VOLUME_MIN,                           // Minimum volume for a deal
   MSG_SYM_PROP_VOLUME_MAX,                           // Maximum volume for a deal
   MSG_SYM_PROP_VOLUME_STEP,                          // Minimum volume change step for deal execution
   MSG_SYM_PROP_VOLUME_LIMIT,                         // Maximum allowed aggregate volume of an open position and pending orders in one direction
   MSG_SYM_PROP_SWAP_LONG,                            // Long swap value
   MSG_SYM_PROP_SWAP_SHORT,                           // Short swap value
   MSG_SYM_PROP_MARGIN_INITIAL,                       // Initial margin
   MSG_SYM_PROP_MARGIN_MAINTENANCE,                   // Maintenance margin for an instrument
   MSG_SYM_PROP_MARGIN_LONG_INITIAL,                  // Initial margin requirement applicable to long positions
   MSG_SYM_PROP_MARGIN_SHORT_INITIAL,                 // Initial margin requirement applicable to short positions
   MSG_SYM_PROP_MARGIN_LONG_MAINTENANCE,              // Maintenance margin requirement applicable to long positions
   MSG_SYM_PROP_MARGIN_SHORT_MAINTENANCE,             // Maintenance margin requirement applicable to short positions
   MSG_SYM_PROP_MARGIN_BUY_STOP_INITIAL,              // Initial margin requirement applicable to BuyStop orders
   MSG_SYM_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_INITIAL,             // Initial margin requirement applicable to BuyLimit orders
   MSG_SYM_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_INITIAL,         // Initial margin requirement applicable to BuyStopLimit orders
   MSG_SYM_PROP_MARGIN_SELL_STOP_INITIAL,             // Initial margin requirement applicable to SellStop orders
   MSG_SYM_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_INITIAL,            // Initial margin requirement applicable to SellLimit orders
   MSG_SYM_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_INITIAL,        // Initial margin requirement applicable to SellStopLimit orders
   MSG_SYM_PROP_MARGIN_BUY_STOP_MAINTENANCE,          // Maintenance margin requirement applicable to BuyStop orders
   MSG_SYM_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_MAINTENANCE,         // Maintenance margin requirement applicable to BuyLimit orders
   MSG_SYM_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_MAINTENANCE,     // Maintenance margin requirement applicable to BuyStopLimit orders
   MSG_SYM_PROP_MARGIN_SELL_STOP_MAINTENANCE,         // Maintenance margin requirement applicable to SellStop orders
   MSG_SYM_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_MAINTENANCE,        // Maintenance margin requirement applicable to SellLimit orders
   MSG_SYM_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_MAINTENANCE,    // Maintenance margin requirement applicable to SellStopLimit orders
   MSG_SYM_PROP_SESSION_VOLUME,                       // Summary volume of the current session deals
   MSG_SYM_PROP_SESSION_TURNOVER,                     // Summary turnover of the current session
   MSG_SYM_PROP_SESSION_INTEREST,                     // Summary open interest
   MSG_SYM_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME,            // Current volume of Buy orders
   MSG_SYM_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME,           // Current volume of Sell orders
   MSG_SYM_PROP_SESSION_OPEN,                         // Open price of the current session
   MSG_SYM_PROP_SESSION_CLOSE,                        // Close price of the current session
   MSG_SYM_PROP_SESSION_AW,                           // Average weighted session price
   MSG_SYM_PROP_SESSION_PRICE_SETTLEMENT,             // Settlement price of the current session
   MSG_SYM_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN,              // Minimum session price
   MSG_SYM_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX,              // Maximum session price
   MSG_SYM_PROP_MARGIN_HEDGED,                        // Size of a contract or margin for one lot of hedged positions
   //---
   MSG_SYM_PROP_NAME,                                 // Symbol name
   MSG_SYM_PROP_BASIS,                                // Underlying asset of derivative
   MSG_SYM_PROP_CURRENCY_BASE,                        // Basic currency of symbol
   MSG_SYM_PROP_CURRENCY_PROFIT,                      // Profit currency
   MSG_SYM_PROP_CURRENCY_MARGIN,                      // Margin currency
   MSG_SYM_PROP_BANK,                                 // Feeder of the current quote
   MSG_SYM_PROP_DESCRIPTION,                          // Symbol description
   MSG_SYM_PROP_FORMULA,                              // Formula used for custom symbol pricing
   MSG_SYM_PROP_ISIN,                                 // Symbol name in ISIN system
   MSG_SYM_PROP_PAGE,                                 // Address of web page containing symbol information
   MSG_SYM_PROP_PATH,                                 // Location in symbol tree
   //---
   MSG_SYM_STATUS_FX,                                 // Forex symbol
   MSG_SYM_STATUS_FX_MAJOR,                           // Major Forex symbol
   MSG_SYM_STATUS_FX_MINOR,                           // Minor Forex symbol
   MSG_SYM_STATUS_FX_EXOTIC,                          // Exotic Forex symbol
   MSG_SYM_STATUS_FX_RUB,                             // Forex symbol/RUB
   MSG_SYM_STATUS_METAL,                              // Metal
   MSG_SYM_STATUS_INDEX,                              // Index
   MSG_SYM_STATUS_INDICATIVE,                         // Indicative
   MSG_SYM_STATUS_CRYPTO,                             // Cryptocurrency symbol
   MSG_SYM_STATUS_COMMODITY,                          // Commodity symbol
   MSG_SYM_STATUS_EXCHANGE,                           // Exchange symbol
   MSG_SYM_STATUS_FUTURES,                            // Futures
   MSG_SYM_STATUS_CFD,                                // CFD
   MSG_SYM_STATUS__STOCKS,                            // Security
   MSG_SYM_STATUS_BONDS,                              // Bond
   MSG_SYM_STATUS_OPTION,                             // Option
   MSG_SYM_STATUS_COLLATERAL,                         // Non-tradable asset
   MSG_SYM_STATUS_CUSTOM,                             // Custom symbol
   MSG_SYM_STATUS_COMMON,                             // General group symbol
   //---
   MSG_SYM_CHART_MODE_BID,                            // Bars are based on Bid prices
   MSG_SYM_CHART_MODE_LAST,                           // Bars are based on Last prices
   MSG_SYM_CALC_MODE_FOREX,                           // Forex mode
   MSG_SYM_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE,               // Forex No Leverage mode
   MSG_SYM_CALC_MODE_FUTURES,                         // Futures mode
   MSG_SYM_CALC_MODE_CFD,                             // CFD mode
   MSG_SYM_CALC_MODE_CFDINDEX,                        // CFD index mode
   MSG_SYM_CALC_MODE_CFDLEVERAGE,                     // CFD Leverage mode
   MSG_SYM_CALC_MODE_EXCH_STOCKS,                     // Exchange mode
   MSG_SYM_CALC_MODE_EXCH_FUTURES,                    // Futures mode
   MSG_SYM_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS,              // FORTS Futures mode
   MSG_SYM_CALC_MODE_EXCH_BONDS,                      // Exchange Bonds mode
   MSG_SYM_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX,                // Exchange MOEX Stocks mode
   MSG_SYM_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX,                 // Exchange MOEX Bonds mode
   MSG_SYM_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL,                 // Collateral mode
   MSG_SYM_MODE_UNKNOWN,                              // Unknown mode
   //---
   MSG_SYM_TRADE_MODE_DISABLED,                       // Trade disabled for symbol
   MSG_SYM_TRADE_MODE_LONGONLY,                       // Only long positions allowed
   MSG_SYM_TRADE_MODE_SHORTONLY,                      // Only short positions allowed
   MSG_SYM_TRADE_MODE_CLOSEONLY,                      // Enable close only
   MSG_SYM_TRADE_MODE_FULL,                           // No trading limitations
   //---
   MSG_SYM_TRADE_EXECUTION_REQUEST,                   // Execution by request
   MSG_SYM_TRADE_EXECUTION_INSTANT,                   // Instant execution
   MSG_SYM_TRADE_EXECUTION_MARKET,                    // Market execution
   MSG_SYM_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE,                  // Exchange execution
   //---
   MSG_SYM_SWAP_MODE_DISABLED,                        // No swaps
   MSG_SYM_SWAP_MODE_POINTS,                          // Swaps charged in points
   MSG_SYM_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL,                 // Swaps charged in money in symbol base currency
   MSG_SYM_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN,                 // Swaps charged in money in symbol margin currency
   MSG_SYM_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT,                // Swaps charged in money in client deposit currency
   MSG_SYM_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT,                // Swaps charged as specified annual interest from symbol price at calculation of swap
   MSG_SYM_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN,                   // Swaps charged as specified annual interest from position open price
   MSG_SYM_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT,                  // Swaps charged by reopening positions by close price
   MSG_SYM_SWAP_MODE_REOPEN_BID,                      // Swaps charged by reopening positions by the current Bid price
   //---
   MSG_SYM_ORDERS_GTC,                                // Pending orders and Stop Loss/Take Profit levels valid for unlimited period until their explicit cancellation
   MSG_SYM_ORDERS_DAILY,                              // At the end of the day, all Stop Loss and Take Profit levels, as well as pending orders deleted
   MSG_SYM_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS,              // At the end of the day, only pending orders deleted, while Stop Loss and Take Profit levels preserved
   //---
   MSG_SYM_OPTION_MODE_EUROPEAN,                      // European option may only be exercised on specified date
   MSG_SYM_OPTION_MODE_AMERICAN,                      // American option may be exercised on any trading day or before expiry
   MSG_SYM_OPTION_MODE_UNKNOWN,                       // Unknown option type
   MSG_SYM_OPTION_RIGHT_CALL,                         // Call option gives you right to buy asset at specified price
   MSG_SYM_OPTION_RIGHT_PUT,                          // Put option gives you right to sell asset at specified price
   //---
   MSG_SYM_MARKET_ORDER_ALLOWED_YES,                  // Market order (Yes)
   MSG_SYM_MARKET_ORDER_ALLOWED_NO,                   // Market order (No)
   MSG_SYM_LIMIT_ORDER_ALLOWED_YES,                   // Limit order (Yes)
   MSG_SYM_LIMIT_ORDER_ALLOWED_NO,                    // Limit order (No)
   MSG_SYM_STOP_ORDER_ALLOWED_YES,                    // Stop order (Yes)
   MSG_SYM_STOP_ORDER_ALLOWED_NO,                     // Stop order (No)
   MSG_SYM_STOPLIMIT_ORDER_ALLOWED_YES,               // Stop limit order (Yes)
   MSG_SYM_STOPLIMIT_ORDER_ALLOWED_NO,                // Stop limit order (No)
   MSG_SYM_STOPLOSS_ORDER_ALLOWED_YES,                // StopLoss (Yes)
   MSG_SYM_STOPLOSS_ORDER_ALLOWED_NO,                 // StopLoss (No)
   MSG_SYM_TAKEPROFIT_ORDER_ALLOWED_YES,              // TakeProfit (Yes)
   MSG_SYM_TAKEPROFIT_ORDER_ALLOWED_NO,               // TakeProfit (No)
   MSG_SYM_CLOSEBY_ORDER_ALLOWED_YES,                 // Close by (Yes)
   MSG_SYM_CLOSEBY_ORDER_ALLOWED_NO,                  // Close by (No)
   MSG_SYM_FILLING_MODE_RETURN_YES,                   // Return (Yes)
   MSG_SYM_FILLING_MODE_FOK_YES,                      // Fill or Kill (Yes)
   MSG_SYM_FILLING_MODE_FOK_NO,                       // Fill or Kill (No)
   MSG_SYM_FILLING_MODE_IOK_YES,                      // Immediate or Cancel order (Yes)
   MSG_SYM_FILLING_MODE_IOK_NO,                       // Immediate or Cancel order (No)
   MSG_SYM_EXPIRATION_MODE_GTC_YES,                   // Unlimited (Yes)
   MSG_SYM_EXPIRATION_MODE_GTC_NO,                    // Unlimited (No)
   MSG_SYM_EXPIRATION_MODE_DAY_YES,                   // Valid till the end of the day (Yes)
   MSG_SYM_EXPIRATION_MODE_DAY_NO,                    // Valid till the end of the day (No)
   MSG_SYM_EXPIRATION_MODE_SPECIFIED_YES,             // Time is specified in the order (Yes)
   MSG_SYM_EXPIRATION_MODE_SPECIFIED_NO,              // Time is specified in the order (No)
   MSG_SYM_EXPIRATION_MODE_SPECIFIED_DAY_YES,         // Date specified in order (Yes)
   MSG_SYM_EXPIRATION_MODE_SPECIFIED_DAY_NO,          // Date specified in order (No)
   
   MSG_SYM_EVENT_SYMBOL_ADD,                          // Added symbol to Market Watch window
   MSG_SYM_EVENT_SYMBOL_DEL,                          // Symbol removed from Market Watch window
   MSG_SYM_EVENT_SYMBOL_SORT,                         // Changed location of symbols in Market Watch window
   MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_CURRENT,                      // Work with current symbol only
   MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_DEFINES,                      // Work with predefined symbol list
   MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH,                 // Work with Market Watch window symbols
   MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_ALL,                          // Work with full list of all available symbols
   
//--- CAccount
   MSG_ACC_PROP_LOGIN,                                // Account number
   MSG_ACC_PROP_TRADE_MODE,                           // Trading account type
   MSG_ACC_PROP_LEVERAGE,                             // Leverage
   MSG_ACC_PROP_LIMIT_ORDERS,                         // Maximum allowed number of active pending orders
   MSG_ACC_PROP_MARGIN_SO_MODE,                       // Mode of setting the minimum available margin level
   MSG_ACC_PROP_TRADE_ALLOWED,                        // Trading permission of the current account
   MSG_ACC_PROP_TRADE_EXPERT,                         // Trading permission of an EA
   MSG_ACC_PROP_MARGIN_MODE,                          // Margin calculation mode
   MSG_ACC_PROP_CURRENCY_DIGITS,                      // Number of decimal places for the account currency
   MSG_ACC_PROP_SERVER_TYPE,                          // Trade server type
   //---
   MSG_ACC_PROP_BALANCE,                              // Account balance
   MSG_ACC_PROP_CREDIT,                               // Account credit
   MSG_ACC_PROP_PROFIT,                               // Current profit of an account
   MSG_ACC_PROP_EQUITY,                               // Account equity
   MSG_ACC_PROP_MARGIN,                               // Account margin used in deposit currency
   MSG_ACC_PROP_MARGIN_FREE,                          // Free margin of account
   MSG_ACC_PROP_MARGIN_LEVEL,                         // Margin level on an account in %
   MSG_ACC_PROP_MARGIN_SO_CALL,                       // Margin call level
   MSG_ACC_PROP_MARGIN_SO_SO,                         // Margin stop out level
   MSG_ACC_PROP_MARGIN_INITIAL,                       // Amount reserved on account to cover margin of all pending orders
   MSG_ACC_PROP_MARGIN_MAINTENANCE,                   // Min equity reserved on account to cover min amount of all open positions
   MSG_ACC_PROP_ASSETS,                               // Current assets on an account
   MSG_ACC_PROP_LIABILITIES,                          // Current liabilities on an account
   MSG_ACC_PROP_COMMISSION_BLOCKED,                   // Sum of blocked commissions on an account
   //---
   MSG_ACC_PROP_NAME,                                 // Client name
   MSG_ACC_PROP_SERVER,                               // Trade server name
   MSG_ACC_PROP_CURRENCY,                             // Deposit currency
   MSG_ACC_PROP_COMPANY,                              // Name of a company serving an account
   //---
   MSG_ACC_TRADE_MODE_DEMO,                           // Demo account
   MSG_ACC_TRADE_MODE_CONTEST,                        // Contest account
   MSG_ACC_TRADE_MODE_REAL,                           // Real account
   MSG_ACC_TRADE_MODE_UNKNOWN,                        // Unknown account type
   //---
   MSG_ACC_STOPOUT_MODE_PERCENT,                      // Account stop out mode in %
   MSG_ACC_STOPOUT_MODE_MONEY,                        // Account stop out mode in money
   MSG_ACC_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING,                // Netting mode
   MSG_ACC_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING,                // Hedging mode
   MSG_ACC_MARGIN_MODE_RETAIL_EXCHANGE,               // Exchange markets mode
   
//--- CEngine
   MSG_ENG_NO_TRADE_EVENTS,                           // There have been no trade events since the last launch of EA
   MSG_ENG_FAILED_GET_LAST_TRADE_EVENT_DESCR,         // Failed to get description of the last trading event

  };
//---

ご覧のように、列挙には、テキストの作成元の単語でグループ化された既存のすべてのライブラリメッセージと、さまざまなライブラリクラスのメッセージが含まれます。他のライブラリクラスを作成するときに、ライブラリメッセージを記述する新しい定数を列挙リストに追加します。操作ログに表示されるメッセージは、配列からテキストを受信するメッセージに対応する定数の名前で設定されるようになります。

次に、2次元配列を作成して、上記の列挙からの各メッセージが配列内の対応するテキストの位置(1次元目)に対応し、メッセージ自体が2次元目に配置されるようにする必要があります。ゼロインデックスにはユーザの国の言語(現在のバージョンではロシア語)のメッセージ。最初のインデックスには英語のメッセージが含まれます。
すべてのライブラリメッセージの配列を作成し、使用しやすい言語の数を指定するマクロ置換を追加して、利便性を高めましょう

//---
#define TOTAL_LANG      (2)                           // Number of used languages
//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of predefined library messages                             |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language (English)                      |
//| (3) any additional language.                                     |
//|  The default languages are English and Russian.                  |
//|  To add the necessary number of other languages, simply          |
//|  set the total number of used languages in TOTAL_LANG            |
//|  and add the necessary translation after the English text        |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_library[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Начало списка параметров","Beginning of the event parameter list"},
   {"Конец списка параметров","End of the parameter list"},
   {"Свойство не поддерживается","Property not supported"},
   {"Свойство не поддерживается в MQL4","Property not supported in MQL4"},
   {"Свойство не поддерживается у позиции","Property not supported for position"},
   {"Свойство не поддерживается у отложенного ордера","Property not supported for pending order"},
   {"Свойство не поддерживается у маркет-ордера","Property not supported for market order"},
   {"Свойство не поддерживается у исторического маркет-ордера","Property not supported for historical market order"},
   {"Значение не задано","Value not set"},
   {"Отсутствует","Not set"},
   
   {"Ошибка ","Error "},
   {"Ошибка. Такого символа нет на сервере","Error. No such symbol on server"},
   {"Не удалось поместить в обзор рынка. Ошибка: ","Failed to put in market watch. Error: "},
   {"Не удалось получить текущие цены. Ошибка: ","Could not get current prices. Error: "},
   {"Не удалось получить коэффициенты взимания маржи. Ошибка: ","Failed to get margin rates. Error: "},
   {"Не удалось получить данные ","Failed to get data of "},
   
   {"Не удалось создать папку хранения файлов. Ошибка: ","Could not create file storage folder. Error: "},
   {"Ошибка. Не удалось добавить текущий объект-аккаунт в список-коллекцию","Error. Failed to add current account object to collection list"},
   {"Ошибка. Не удалось создать объект-аккаунт с данными текущего счёта","Error. Failed to create an account object with current account data"},
   {"Не удалось открыть для записи файл ","Could not open file for writing: "},
   {"Ошибка входных данных: нет символа ","Input error: no "},
   {"Не удалось создать объект-символ ","Failed to create symbol object "},
   {"Не удалось добавить символ ","Failed to add "},
   
   {"Не удалось получить текущие цены по символу события ","Failed to get current prices by event symbol "},
   {"Такое событие уже есть в списке","This event already in the list"},
   
   {"Ошибка. Уже создан счётчик с идентификатором ","Error. Already created a counter with id "},
   {"Не удалось создать счётчик таймера ","Failed to create timer counter "},
   
   {"Ошибка создания временного списка","Error creating temporary list"},
   {"Ошибка. Список не является списком рыночной коллекции","Error. The list is not a list of market collection"},
   {"Ошибка. Список не является списком исторической коллекции","Error. The list is not a list of history collection"},
   {"Не удалось добавить ордер в список","Could not add order to list"},
   {"Не удалось добавить сделку в список","Could not add deal to list"},
   {"Не удалось добавить контрольный ордер ","Failed to add control order "},
   {"Не удалось добавить контрольую позицию ","Failed to add control position "},
   {"Не удалось добавить модифицированный ордер в список изменённых ордеров","Could not add modified order to list of modified orders"},
   
   {"Ещё не было тиков","No ticks yet"},
   {"Не удалось создать структуру объекта","Could not create object structure"},
   {"Не удалось записать uchar-массив в файл","Could not write uchar array to file"},
   {"Не удалось загрузить uchar-массив из файла","Could not load uchar array from file"},
   {"Не удалось создать структуру объекта из uchar-массива","Could not create object structure from uchar array"},
   {"Не удалось сохранить структуру объекта в uchar-массив, ошибка ","Failed to save object structure to uchar array, error "},
   {"Ошибка. Значение \"index\" должно быть в пределах 0 - 3","Error. \"index\" value should be between 0 - 3"},
   
   {"Ошибка. Строка предопределённых символов пустая, будет использоваться ","Error. String of predefined symbols is empty, symbol will be used: "},
   {"Не удалось подготовить массив используемых символов. Ошибка ","Failed to create array of used characters. Error "},
   {"Неправильный тип ордера: ","Invalid order type: "},

   {"Не удалось получить цену Ask. Ошибка ","Could not get Ask price. Error "},
   {"Не удалось получить цену Bid. Ошибка ","Could not get Bid price. Error "},
   {"Не удалось открыть позицию Buy. Ошибка ","Failed to open Buy position. Error "},
   {"Не удалось установить ордер BuyLimit. Ошибка ","Could not place BuyLimit order. Error "},
   {"Не удалось установить ордер BuyStop. Ошибка ","Could not place BuyStop order. Error "},
   {"Не удалось установить ордер BuyStopLimit. Ошибка ","Could not place BuyStopLimit order. Error "},

   {"Не удалось открыть позицию Sell. Ошибка ","Failed to open Sell position. Error "},
   {"Не удалось установить ордер SellLimit. Ошибка ","Could not place SellLimit order. Error "},
   {"Не удалось установить ордер SellStop. Ошибка ","Could not place SellStop order. Error "},
   {"Не удалось установить ордер SellStopLimit. Ошибка ","Could not place SellStopLimit order. Error "},

   {"Не удалось выбрать позицию. Ошибка ","Could not select position. Error "},
   {"Позиция уже закрыта","Position already closed"},
   {"Ошибка. Не позиция: ","Error. Not position: "},
   {"Не удалось закрыть позицию. Ошибка ","Could not close position. Error "},
   {"Не удалось выбрать встречную позицию. Ошибка ","Could not select opposite position. Error "},
   {"Встречная позиция уже закрыта","Opposite position already closed"},
   {"Ошибка. Встречная позиция не является позицией: ","Error. Opposite position is not a position: "},
   {"Не удалось закрыть позицию встречной. Ошибка ","Could not close position by opposite position. Error "},
   {"Не удалось выбрать ордер. Ошибка ","Could not select order. Error "},
   {"Ордер уже удалён","Order already deleted"},
   {"Ошибка. Не ордер: ","Error. Not order: "},
   {"Не удалось удалить ордер. Ошибка ","Could not delete order. Error "},
   {"Ошибка. Для модификации выбрана закрытая позиция: ","Error. Closed position selected for modification: "},
   {"Не удалось модифицировать позицию. Ошибка ","Failed to modify position. Error "},
   {"Ошибка. Для модификации выбран удалённый ордер: ","Error. Deleted order selected for modification: "},
   {"Не удалось модифицировать ордер. Ошибка ","Failed to order modify. Error "},
   {"Код возврата вне заданного диапазона кодов ошибок","Return code out of range of error codes"},

   {"Да","Yes"},
   {"Нет","No"},
   {"и","and"},
   {"в","in"},
   {"к","to"},

   {"Открыт","Opened"},
   {"Установлен","Placed"},
   {"Удалён","Deleted"},
   {"Закрыт","Closed"},
   {"встречным","by opposite"},
   {"Закрыт объём","Closed volume"},
   {"по цене","at price"},
   {"на цену","on price"},
   {"Сработал","Triggered"},
   {"изменён на","turned to"},
   {"Добавлено","Added"},
   {" на сервере"," symbol on server"},
   {" в список"," symbol to list"},
   {"не удалось добавить в список","failed to add to list"},
   
   {"Воскресение","Sunday"},
   {"Понедельник","Monday"},
   {"Вторник","Tuesday"},
   {"Среда","Wednesday"},
   {"Четверг","Thursday"},
   {"Пятница","Friday"},
   {"Суббота","Saturday"},
   {"символа: ","symbol property: "},
   {"аккаунта: ","account property: "},
   
   {"Значение свойства ","Value of the "},
   {" увеличено на "," increased by "},
   {" уменьшено на "," decreased by "},
   {" стало больше "," became more than "},
   {" стало меньше "," became less than "},
   {" равно "," equal to "},
   
   {"Ошибка. Счётчик с идентификатором ","Error. Counter with ID "},
   {" шагом ",", step "},
   {" и паузой "," and pause "},
   {" уже существует"," already exists"},
   
   {"Неизвестное событие базового объекта ","Unknown event of base object "},
   
   {"В терминале нет разрешения на отправку e-mail","Terminal does not have permission to send e-mails"},
   {"В терминале нет разрешения на отправку Push-уведомлений","Terminal does not have permission to send push notifications"},
   {"В терминале нет разрешения на отправку файлов на FTP-адрес","Terminal does not have permission to send files to FTP address"},
   
   {"Массив данных контролируемых integer-свойств имеет нулевой размер","Controlled integer properties data array has zero size"},
   {"Необходимо сначала установить размер массива равным количеству integer-свойств объекта","You should first set size of array equal to number of object integer properties"},
   {"Для этого используйте метод CBaseObj::SetControlDataArraySizeLong()","To do this, use CBaseObj::SetControlDataArraySizeLong() method"},
   {"со значением количества integer-свойств объекта в параметре \"size\"","with value of number of integer properties of object in \"size\" parameter"},
   
   {"Массив данных контролируемых double-свойств имеет нулевой размер","Controlled double properties data array has zero size"},
   {"Необходимо сначала установить размер массива равным количеству double-свойств объекта","You should first set size of array equal to number of object double properties"},
   {"Для этого используйте метод CBaseObj::SetControlDataArraySizeDouble()","To do this, use CBaseObj::SetControlDataArraySizeDouble() method"},
   {"со значением количества double-свойств объекта в параметре \"size\"","with value of number of double properties of object in \"size\" parameter"},
   
   {"Цена Bid","Bid price"},
   {"Цена Ask","Ask price"},
   {"Цена Last","Last price"},
   {"Цена StopLoss","StopLoss price"},
   {"Цена TakeProfit","TakeProfit price"},
   {"Прибыль","Profit"},
   {"Символ","Symbol"},
   {"Балансовая операция","Balance operation"},
   {"Кредитная операция","Credit operation"},
   {"Закрытие по StopLoss","Close by StopLoss"},
   {"Закрытие по TakeProfit","Close by TakeProfit"},
   {"Счёт","Account"},
   
//--- COrder
   {"Buy","Buy"},
   {"Sell","Sell"},
   {"Ордер на покупку","Buy order"},
   {"Ордер на продажу","Sell order"},
   
   {"Сделка на покупку","Buy deal"},
   {"Сделка на продажу","Sell deal"},
   
   {"Исторический ордер","History order"},
   {"Сделка","Deal"},
   {"Позиция","Active position"},
   {"Установленный отложенный ордер","Active pending order"},
   {"Отложенный ордер","Pending order"},
   {"Неизвестный тип ордера","Unknown order type"},
   {"Неизвестный тип позиции","Unknown position type"},
   {"Неизвестный тип сделки","Unknown deal type"},
   //---
   {"Срабатывание StopLoss","Due to StopLoss"},
   {"Срабатывание TakeProfit","Due to TakeProfit"},
   {"Выставлен из mql4-программы","Placed from mql4 program"},
   {"Ордер отменён","Order cancelled"},
   {"Ордер снят клиентом","Order withdrawn by client"},
   {"Ордер проверен на корректность, но еще не принят брокером","Order verified but not yet accepted by broker"}, 
   {"Ордер принят","Order accepted"},
   {"Ордер выполнен частично","Order filled partially"},
   {"Ордер выполнен полностью","Order filled in full"},
   {"Ордер отклонен","Order rejected"},
   {"Ордер снят по истечении срока его действия","Order withdrawn upon expiration"},
   {"Ордер в состоянии регистрации (выставление в торговую систему)","Order in the state of registration (placing in trading system)"},
   {"Ордер в состоянии модификации","Order in the state of modification"}, 
   {"Ордер в состоянии удаления","Order in deletion state"},
   {"Неизвестное состояние","Unknown state"},
   //---
   {"Ордер выставлен из десктопного терминала","Order set from desktop terminal"},
   {"Ордер выставлен из мобильного приложения","Order set from mobile app"},
   {"Ордер выставлен из веб-платформы","Order set from web platform"},
   {"Ордер выставлен советником или скриптом","Order set from EA or script"},
   {"Ордер выставлен в результате наступления Stop Out","Due to Stop Out"},
   {"Сделка проведена из десктопного терминала","Deal carried out from desktop terminal"},
   {"Сделка проведена из мобильного приложения","Deal carried out from mobile app"},
   {"Сделка проведена из веб-платформы","Deal carried out from web platform"},
   {"Сделка проведена из советника или скрипта","Deal carried out from EA or script"},
   {"Сделка проведена в результате наступления Stop Out","Due to Stop Out"},
   {"Сделка проведена по причине переноса позиции","Due to position rollover"},
   {"Сделка проведена по причине начисления/списания вариационной маржи","Due to variation margin"},
   {"Сделка проведена по причине сплита (понижения цены) инструмента","Due to split"},
   {"Позиция открыта из десктопного терминала","Position open from desktop terminal"},
   {"Позиция открыта из мобильного приложения","Position open from mobile app"},
   {"Позиция открыта из веб-платформы","Position open from web platform"},
   {"Позиция открыта из советника или скрипта","Position opened from EA or script"},
   //---
   {"Магический номер","Magic number"},
   {"Тикет","Ticket"},
   {"Тикет родительского ордера","Ticket of parent order"},
   {"Тикет наследуемого ордера","Inherited order ticket"},
   {"Дата экспирации","Date of expiration"},
   {"Тип","Type"},
   {"Тип по направлению","Type by direction"},
   {"Причина","Reason"},
   {"Идентификатор позиции","Position identifier"},
   {"Сделка на основании ордера с тикетом","Deal by order ticket"},
   {"Направление сделки","Deal entry"},
   {"Вход в рынок","Entry to market"},
   {"Выход из рынка","Out from market"},
   {"Разворот","Reversal"},
   {"Закрытие встречной позицией","Closing by opposite position"},
   {"Идентификатор встречной позиции","Opposite position identifier"},
   {"Время открытия в милисекундах","Opening time in milliseconds"},
   {"Время закрытия в милисекундах","Closing time in milliseconds"},
   {"Время изменения позиции в милисекундах","Position change time in milliseconds"},
   {"Состояние","Statе"},
   {"Статус","Status"},
   {"Дистанция от цены в пунктах","Distance from price in points"},
   {"Прибыль в пунктах","Profit in points"},
   {"Идентификатор группы","Group's identifier"},
   {"Цена открытия","Price open"},
   {"Цена закрытия","Price close"},
   {"Цена постановки Limit ордера при активации StopLimit ордера","Price of placing Limit order when StopLimit order activated"},
   {"Комиссия","Comission"},
   {"Своп","Swap"},
   {"Объём","Volume"},
   {"Невыполненный объём","Unfulfilled volume"},
   {"Прибыль+комиссия+своп","Profit+Comission+Swap"},
   {"Комментарий","Comment"},
   {"Пользовательский комментарий","Custom comment"},
   {"Идентификатор на бирже","Exchange identifier"},
   {"Закрывающий ордер","Order for closing by"},
   
//--- CEvent
   {"Тип события","Event's type"},
   {"Время события","Time of event"},
   {"Статус события","Status of event"},
   {"Причина события","Reason of event"},
   {"Тип сделки","Deal's type"},
   {"Тикет сделки","Deal's ticket"},
   {"Тип ордера события","Event's order type"},
   {"Тип ордера позиции","Position's order type"},
   {"Тикет первого ордера позиции","Position's first order ticket"},
   {"Тикет ордера события","Event's order ticket"},
   {"Идентификатор позиции","Position ID"},
   {"Идентификатор встречной позиции","Opposite position's ID"},
   {"Магический номер встречной позиции","Magic number of opposite position"},
   {"Время открытия позиции","Position's opened time"},
   {"Тип ордера позиции до смены направления","Type order of position before changing direction"},
   {"Тикет ордера позиции до смены направления","Ticket order of position before changing direction"},
   {"Тип ордера текущей позиции","Type order of current position"},
   {"Тикет ордера текущей позиции","Ticket order of current position"},
   {"Цена на момент события","Price at the time of event"},
   {"Начальный объём ордера","Order initial volume"},
   {"Исполненный объём ордера","Order executed volume"},
   {"Оставшийся объём ордера","Order remaining volume"},
   {"Текущий объём позиции","Position current volume"},
   {"Цена открытия до модификации","Price open before modification"},
   {"Цена StopLoss до модификации","Price StopLoss before modification"},
   {"Цена TakeProfit до модификации","Price TakeProfit before modification"},
   {"Цена Ask в момент события","Price Ask at the time of event"},
   {"Цена Bid в момент события","Price Bid at the time of event"},
   {"Символ встречной позиции","Symbol of opposite position"},
   //---
   {"Установлен отложенный ордер","Pending order placed"},
   {"Открыта позиция","Position opened"},
   {"Удален отложенный ордер","Pending order removed"},
   {"Закрыта позиция","Position closed"},
   {"Неизвестный статус","Unknown status"},
   //---
   {"Нет торгового события","No trade event"},
   {"Отложенный ордер установлен","Pending order placed"},
   {"Отложенный ордер удалён","Pending order removed"},
   {"Начисление кредита","Credit"},
   {"Изъятие кредитных средств","Withdrawal of credit"},
   {"Дополнительные сборы","Additional charge"},
   {"Корректирующая запись","Correction"},
   {"Перечисление бонусов","Bonus"},
   {"Дополнительные комиссии","Additional commission"},
   {"Комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily commission"},
   {"Комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly commission"},
   {"Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily agent commission"},
   {"Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly agent commission"},
   {"Начисления процентов на свободные средства","Interest rate"},
   {"Отмененная сделка покупки","Canceled buy deal"},
   {"Отмененная сделка продажи","Canceled sell deal"},
   {"Начисление дивиденда","Dividend operations"},
   {"Начисление франкированного дивиденда","Franked (non-taxable) dividend operations"},
   {"Начисление налога","Tax charges"},
   {"Пополнение баланса","Balance refill"},
   {"Снятие средств с баланса","Withdrawal from balance"},
   //---
   {"Активирован отложенный ордер","Pending order activated"},
   {"Частичное срабатывание отложенного ордера","Pending order partially triggered"},
   {"Позиция открыта частично","Position opened partially"},
   {"Позиция закрыта частично","Position closed partially"},
   {"Позиция закрыта встречной","Position closed by opposite position"},
   {"Позиция закрыта встречной частично","Position closed partially by opposite position"},
   {"Позиция закрыта по StopLoss","Position closed by StopLoss"},
   {"Позиция закрыта по TakeProfit","Position closed by TakeProfit"},
   {"Позиция закрыта частично по StopLoss","Position closed partially by StopLoss"},
   {"Позиция закрыта частично по TakeProfit","Position closed partially by TakeProfit"},
   {"Разворот позиции по рыночному запросу","Position reversal by market request"},
   {"Разворот позиции срабатыванием отложенного ордера","Position reversal by triggered pending order"},
   {"Разворот позиции частичным исполнением заявки","Position reversal by partial request execution"},
   {"Добавлен объём к позиции по рыночному запросу","Added volume to position by market request"},
   {"Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера","Added volume to position by activation of pending order"},
   {"Модифицирована цена установки ордера","Modified order price"},
   {"Модифицированы цена установки и StopLoss ордера","Modified order price and StopLoss"},
   {"Модифицированы цена установки и TakeProfit ордера","Modified order price and TakeProfit"},
   {"Модифицированы цена установки, StopLoss и TakeProfit ордера","Modified order price, StopLoss and TakeProfit"},
   {"Модифицированы цены StopLoss и TakeProfit ордера","Modified order StopLoss and TakeProfit"},
   {"Модифицирован StopLoss ордера","Modified order's StopLoss"},
   {"Модифицирован TakeProfit ордера","Modified order's TakeProfit"},
   {"Модифицированы цены StopLoss и TakeProfit позиции","Modified position's StopLoss and TakeProfit"},
   {"Модифицирован StopLoss позиции","Modified position's StopLoss"},
   {"Модифицирован TakeProfit позиции","Modified position's TakeProfit"},
   //---
   {"Добавлен объём к позиции","Added volume to position"},
   {"Добавлен объём к позиции частичным исполнением заявки","Volume added to position by request partial completion"},
   {"Добавлен объём к позиции частичной активацией отложенного ордера","Added volume to position by a partially triggered pending order"},
   {"Сработал StopLimit-ордер","StopLimit order triggered"},
   {"Модификация","Modified"},
   {"Отмена","Canceled"},
   {"Истёк срок действия","Expired"},
   {"Рыночный запрос, выполненный в полном объёме","Fully completed market request"},
   {"Выполненный частично рыночный запрос","Partially completed market request"},
   {"Разворот позиции","Position reversal"},
   {"Разворот позиции при при частичном срабатывании отложенного ордера","Position reversal on partially triggered pending order"},
   {"Частичное закрытие по StopLoss","Partial close by StopLoss triggered"},
   {"Частичное закрытие по TakeProfit","Partial close by TakeProfit triggered"},
   {"Закрытие встречной позицией","Closed by opposite position"},
   {"Частичное закрытие встречной позицией","Closed partially by opposite position"},
   {"Закрытие частью объёма встречной позиции","Closed by incomplete volume of opposite position"},
   {"Частичное закрытие частью объёма встречной позиции","Closed partially by incomplete volume of opposite position"},

//--- CSymbol
   {"Индекс в окне \"Обзор рынка\"","Index in \"Market Watch window\""},
   {"Пользовательский символ","Custom symbol"},
   {"Тип цены для построения баров","Price type used for generating symbols bars"},
   {"Символ с таким именем существует","Symbol with this name exists"},
   {"Символ выбран в Market Watch","Symbol selected in Market Watch"},
   {"Символ отображается в Market Watch","Symbol visible in Market Watch"},
   {"Количество сделок в текущей сессии","Number of deals in the current session"},
   {"Общее число ордеров на покупку в текущий момент","Number of Buy orders at the moment"},
   {"Общее число ордеров на продажу в текущий момент","Number of Sell orders at the moment"},
   {"Объем в последней сделке","Volume of the last deal"},
   {"Максимальный объём за день","Maximal day volume"},
   {"Минимальный объём за день","Minimal day volume"},
   {"Время последней котировки","Time of last quote"},
   {"Количество знаков после запятой","Digits after decimal point"},
   {"Количество знаков после запятой в значении лота","Digits after decimal point in value of the lot"},
   {"Размер спреда в пунктах","Spread value in points"},
   {"Плавающий спред","Floating spread"},
   {"Максимальное количество показываемых заявок в стакане","Maximal number of requests shown in Depth of Market"},
   {"Способ вычисления стоимости контракта","Contract price calculation mode"},
   {"Тип исполнения ордеров","Order execution type"},
   {"Дата начала торгов по инструменту","Date of symbol trade beginning"},
   {"Дата окончания торгов по инструменту","Date of symbol trade end"},
   {"Минимальный отступ от цены закрытия для установки Stop ордеров","Minimal indention from close price to place Stop orders"},
   {"Дистанция заморозки торговых операций","Distance to freeze trade operations in points"},
   {"Режим заключения сделок","Deal execution mode"},
   {"Модель расчета свопа","Swap calculation model"},
   {"День недели для начисления тройного свопа","Day of week to charge 3 days swap rollover"},
   {"Расчет хеджированной маржи по наибольшей стороне","Calculating hedging margin using larger leg"},
   {"Флаги разрешенных режимов истечения ордера","Flags of allowed order expiration modes"},
   {"Флаги разрешенных режимов заливки ордера","Flags of allowed order filling modes"},
   {"Флаги разрешённых типов ордеров","Flags of allowed order types"},
   {"Срок действия StopLoss и TakeProfit ордеров","Expiration of Stop Loss and Take Profit orders"},
   {"Тип опциона","Option type"},
   {"Право опциона","Option right"},
   {"Цвет фона символа в Market Watch","Background color of symbol in Market Watch"},
   {"Максимальный Bid за день","Maximal Bid of the day"},
   {"Минимальный Bid за день","Minimal Bid of the day"},
   {"Максимальный Ask за день","Maximal Ask of the day"},
   {"Минимальный Ask за день","Minimal Ask of the day"},
   {"Максимальный Last за день","Maximal Last of the day"},
   {"Минимальный Last за день","Minimal Last of the day"},
   {"Реальный объём за день","Real volume of last deal"},
   {"Максимальный реальный объём за день","Maximal real volume of the day"},
   {"Минимальный реальный объём за день","Minimal real volume of the day"},
   {"Цена исполнения опциона","Strike price"},
   {"Значение одного пункта","Symbol point value"},
   {"Рассчитанная стоимость тика для позиции","Calculated tick price for position"},
   {"Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции","Calculated tick price for profitable position"},
   {"Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции","Calculated tick price for losing position"},
   {"Минимальное изменение цены","Minimal price change"},
   {"Размер торгового контракта","Trade contract size"},
   {"Накопленный купонный доход","Accumulated coupon interest"},
   {"Начальная стоимость облигации, установленная эмитентом","Initial bond value set by issuer"},
   {"Коэффициент ликвидности","Liquidity rate"},
   {"Минимальный объем для заключения сделки","Minimal volume for deal"},
   {"Максимальный объем для заключения сделки","Maximal volume for deal"},
   {"Минимальный шаг изменения объема для заключения сделки","Minimal volume change step for deal execution"},
   {
    "Максимально допустимый общий объем позиции и отложенных ордеров в одном направлении",
    "Maximum allowed aggregate volume of open position and pending orders in one direction"
   },
   {"Значение свопа на покупку","Long swap value"},
   {"Значение свопа на продажу","Short swap value"},
   {"Начальная (инициирующая) маржа","Initial margin"},
   {"Поддерживающая маржа по инструменту","Maintenance margin"},
   {"Коэффициент взимания начальной маржи по длинным позициям","Coefficient of margin initial charging for long positions"},
   {"Коэффициент взимания начальной маржи по коротким позициям","Coefficient of margin initial charging for short positions"},
   {"Коэффициент взимания поддерживающей маржи по длинным позициям","Coefficient of margin maintenance charging for long positions"},
   {"Коэффициент взимания поддерживающей маржи по коротким позициям","Coefficient of margin maintenance charging for short positions"},
   {"Коэффициент взимания начальной маржи по BuyStop ордерам","Coefficient of margin initial charging for BuyStop orders"},
   {"Коэффициент взимания начальной маржи по BuyLimit ордерам","Coefficient of margin initial charging for BuyLimit orders"},
   {"Коэффициент взимания начальной маржи по BuyStopLimit ордерам","Coefficient of margin initial charging for BuyStopLimit orders"},
   {"Коэффициент взимания начальной маржи по SellStop ордерам","Coefficient of margin initial charging for SellStop orders"},
   {"Коэффициент взимания начальной маржи по SellLimit ордерам","Coefficient of margin initial charging for SellLimit orders"},
   {"Коэффициент взимания начальной маржи по SellStopLimit ордерам","Coefficient of margin initial charging for SellStopLimit orders"},
   {"Коэффициент взимания поддерживающей маржи по BuyStop ордерам","Coefficient of margin maintenance charging for BuyStop orders"},
   {"Коэффициент взимания поддерживающей маржи по BuyLimit ордерам","Coefficient of margin maintenance charging for BuyLimit orders"},
   {"Коэффициент взимания поддерживающей маржи по BuyStopLimit ордерам","Coefficient of margin maintenance charging for BuyStopLimit orders"},
   {"Коэффициент взимания поддерживающей маржи по SellStop ордерам","Coefficient of margin maintenance charging for SellStop orders"},
   {"Коэффициент взимания поддерживающей маржи по SellLimit ордерам","Coefficient of margin maintenance charging for SellLimit orders"},
   {"Коэффициент взимания поддерживающей маржи по SellStopLimit ордерам","Coefficient of margin maintenance charging for SellStopLimit orders"},
   {"Cуммарный объём сделок в текущую сессию","Summary volume of the current session deals"},
   {"Cуммарный оборот в текущую сессию","Summary turnover of the current session"},
   {"Cуммарный объём открытых позиций","Summary open interest"},
   {"Общий объём ордеров на покупку в текущий момент","Current volume of Buy orders"},
   {"Общий объём ордеров на продажу в текущий момент","Current volume of Sell orders"},
   {"Цена открытия сессии","Open price of the current session"},
   {"Цена закрытия сессии","Close price of the current session"},
   {"Средневзвешенная цена сессии","Average weighted price of the current session"},
   {"Цена поставки на текущую сессию","Settlement price of the current session"},
   {"Минимально допустимое значение цены на сессию","Minimal price of the current session"},
   {"Максимально допустимое значение цены на сессию","Maximal price of the current session"},
   {"Размер контракта или маржи для одного лота перекрытых позиций","Contract size or margin value per one lot of hedged positions"},
   {"Имя символа","Symbol name"},
   {"Имя базового актива для производного инструмента","Underlying asset of derivative"},
   {"Базовая валюта инструмента","Basic currency of symbol"},
   {"Валюта прибыли","Profit currency"},
   {"Валюта залоговых средств","Margin currency"},
   {"Источник текущей котировки","Feeder of the current quote"},
   {"Описание символа","Symbol description"},
   {"Формула для построения цены пользовательского символа","Formula used for custom symbol pricing"},
   {"Имя торгового символа в системе международных идентификационных кодов","Symbol name in ISIN system"},
   {"Адрес интернет страницы с информацией по символу","Address of web page containing symbol information"},
   {"Путь в дереве символов","Path in symbol tree"},
   //---
   {"Форекс символ","Forex symbol"},
   {"Форекс символ-мажор","Forex major symbol"},
   {"Форекс символ-минор","Forex minor symbol"},
   {"Форекс символ-экзотик","Forex Exotic Symbol"},
   {"Форекс символ/рубль","Forex symbol RUB"},
   {"Металл","Metal"},
   {"Индекс","Index"},
   {"Индикатив","Indicative"},
   {"Криптовалютный символ","Crypto symbol"},
   {"Товарный символ","Commodity symbol"},
   {"Биржевой символ","Exchange symbol"},
   {"Фьючерс","Furures"},
   {"Контракт на разницу","Contract For Difference"},
   {"Ценная бумага","Stocks"},
   {"Облигация","Bonds"},
   {"Опцион","Option"},
   {"Неторгуемый актив","Collateral"},
   {"Пользовательский символ","Custom symbol"},
   {"Символ общей группы","Common group symbol"},
   //---
   {"Бары строятся по ценам Bid","Bars based on Bid prices"},
   {"Бары строятся по ценам Last","Bars based on Last prices"},
   {"Расчет прибыли и маржи для Форекс","Forex mode"},
   {"Расчет прибыли и маржи для Форекс без учета плеча","Forex No Leverage mode"},
   {"Расчет залога и прибыли для фьючерсов","Futures mode"},
   {"Расчет залога и прибыли для CFD","CFD mode"},
   {"Расчет залога и прибыли для CFD на индексы","CFD index mode"},
   {"Расчет залога и прибыли для CFD при торговле с плечом","CFD Leverage mode"},
   {"Расчет залога и прибыли для торговли ценными бумагами на бирже","Exchange mode"},
   {"Расчет залога и прибыли для торговли фьючерсными контрактами на бирже","Futures mode"},
   {"Расчет залога и прибыли для торговли фьючерсными контрактами на FORTS","FORTS Futures mode"},
   {"Расчет прибыли и маржи по торговым облигациям на бирже","Exchange Bonds mode"},
   {"Расчет прибыли и маржи при торговле ценными бумагами на MOEX","Exchange MOEX Stocks mode"},
   {"Расчет прибыли и маржи по торговым облигациям на MOEX","Exchange MOEX Bonds mode"},
   {"Используется в качестве неторгуемого актива на счете","Collateral mode"},
   {"Неизвестный режим","Unknown mode"},
   {"Торговля по символу запрещена","Trade is disabled for symbol"},
   {"Разрешены только покупки","Allowed only long positions"},
   {"Разрешены только продажи","Allowed only short positions"},
   {"Разрешены только операции закрытия позиций","Allowed only position close operations"},
   {"Нет ограничений на торговые операции","No trade restrictions"},
   //---
   {"Торговля по запросу","Execution by request"},
   {"Торговля по потоковым ценам","Instant execution"},
   {"Исполнение ордеров по рынку","Market execution"},
   {"Биржевое исполнение","Exchange execution"},
   //---
   {"Нет свопов","Swaps disabled (no swaps)"},
   {"Свопы начисляются в пунктах","Swaps charged in points"},
   {"Свопы начисляются в деньгах в базовой валюте символа","Swaps charged in money in symbol base currency"},
   {"Свопы начисляются в деньгах в маржинальной валюте символа","Swaps charged in money in symbol margin currency"},
   {"Свопы начисляются в деньгах в валюте депозита клиента","Swaps charged in money in client deposit currency"},
   {
    "Свопы начисляются в годовых процентах от цены инструмента на момент расчета свопа",
    "Swaps charged as specified annual interest from the instrument price at calculation of swap"
   },
   {"Свопы начисляются в годовых процентах от цены открытия позиции по символу","Swaps charged as specified annual interest from open price of position"},
   {"Свопы начисляются переоткрытием позиции по цене закрытия","Swaps charged by reopening positions by close price"},
   {"Свопы начисляются переоткрытием позиции по текущей цене Bid","Swaps charged by reopening positions by the current Bid price"},
   //---
   {
    "Отложенные ордеры и уровни Stop Loss/Take Profit действительны неограниченно по времени до явной отмены",
    "Pending orders and Stop Loss/Take Profit levels valid for unlimited period until their explicit cancellation"
   },
   {
    "При смене торгового дня отложенные ордеры и все уровни StopLoss и TakeProfit удаляются",
    "At the end of the day, all Stop Loss and Take Profit levels, as well as pending orders, deleted"
   },
   {
    "При смене торгового дня удаляются только отложенные ордеры, уровни StopLoss и TakeProfit сохраняются",
    "At the end of the day, only pending orders deleted, while Stop Loss and Take Profit levels preserved"
   },
   //---
   {"Европейский тип опциона – может быть погашен только в указанную дату","European option may only be exercised on specified date"},
   {"Американский тип опциона – может быть погашен в любой день до истечения срока опциона","American option may be exercised on any trading day or before expiry"},
   {"Неизвестный тип опциона","Unknown option type"},
   {"Опцион, дающий право купить актив по фиксированной цене","Call option gives you right to buy asset at specified price"},
   {"Опцион, дающий право продать актив по фиксированной цене","Put option gives you right to sell asset at specified price"},
   //---
   {"Рыночный ордер (Да)","Market order (Yes)"},
   {"Рыночный ордер (Нет)","Market order (No)"},
   {"Лимит ордер (Да)","Limit order (Yes)"},
   {"Лимит ордер (Нет)","Limit order (No)"},
   {"Стоп ордер (Да)","Stop order (Yes)"},
   {"Стоп ордер (Нет)","Stop order (No)"},
   {"Стоп-лимит ордер (Да)","StopLimit order (Yes)"},
   {"Стоп-лимит ордер (Нет)","StopLimit order (No)"},
   {"StopLoss (Да)","StopLoss (Yes)"},
   {"StopLoss (Нет)","StopLoss (No)"},
   {"TakeProfit (Да)","TakeProfit (Yes)"},
   {"TakeProfit (Нет)","TakeProfit (No)"},
   {"Закрытие встречным (Да)","CloseBy order (Yes)"},
   {"Закрытие встречным (Нет)","CloseBy order (No)"},
   {"Вернуть (Да)","Return (Yes)"},
   {"Всё/Ничего (Да)","Fill or Kill (Yes)"},
   {"Всё/Ничего (Нет)","Fill or Kill (No)"},
   {"Всё/Частично (Да)","Immediate or Cancel order (Yes)"},
   {"Всё/Частично (Нет)","Immediate or Cancel order (No)"},
   {"Неограниченно (Да)","Unlimited (Yes)"},
   {"Неограниченно (Нет)","Unlimited (No)"},
   {"До конца дня (Да)","Valid till the end of the day (Yes)"},
   {"До конца дня (Нет)","Valid till the end of the day (No)"},
   {"Срок указывается в ордере (Да)","Time specified in order (Yes)"},
   {"Срок указывается в ордере (Нет)","Time specified in order (No)"},
   {"День указывается в ордере (Да)","Date specified in order (Yes)"},
   {"День указывается в ордере (Нет)","Date specified in order (No)"},
   
   {"В окно \"Обзор рынка\" добавлен символ","Added symbol to \"Market Watch\" window"},
   {"Из окна \"Обзор рынка\" удалён символ","Removed from \"Market Watch\" window"},
   {"Изменено расположение символов в окне \"Обзор рынка\"","Changed arrangement of symbols in \"Market Watch\" window"},
   {"Работа только с текущим символом","Work only with the current symbol"},
   {"Работа с предопределённым списком символов","Work with predefined list of symbols"},
   {"Работа с символами из окна \"Обзор рынка\"","Working with symbols from \"Market Watch\" window"},
   {"Работа с полным списком всех доступных символов","Work with full list of all available symbols"},
   
   
//--- CAccount
   {"Номер счёта","Account number"},
   {"Тип торгового счета","Account trade mode"},
   {"Размер предоставленного плеча","Account leverage"},
   {"Максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров","Maximum allowed number of active pending orders"},
   {"Режим задания минимально допустимого уровня залоговых средств","Mode for setting minimal allowed margin"},
   {"Разрешенность торговли для текущего счета","Allowed trade for the current account"},
   {"Разрешенность торговли для эксперта","Allowed trade for Expert Advisor"},
   {"Режим расчета маржи","Margin calculation mode"},
   {"Количество знаков после запятой для валюты счета","Number of decimal places in account currency"},
   {"Тип торгового сервера","Type of trading server"},
   //---
   {"Баланс счета","Account balance"},
   {"Предоставленный кредит","Account credit"},
   {"Текущая прибыль на счете","Current profit on account"},
   {"Собственные средства на счете","Account equity"},
   {"Зарезервированные залоговые средства на счете","Account margin used in deposit currency"},
   {"Свободные средства на счете, доступные для открытия позиции","Free margin on account"},
   {"Уровень залоговых средств на счете в процентах","Account margin level in %"},
   {"Уровень залоговых средств для наступления Margin Call","Margin call level"},
   {"Уровень залоговых средств для наступления Stop Out","Margin stop out level"},
   {
    "Зарезервированные средства для обеспечения гарантийной суммы по всем отложенным ордерам",
    "Amount reserved on account to cover margin of all pending orders"
   },
   {
    "Зарезервированные средства для обеспечения минимальной суммы по всем открытым позициям",
    "Min equity reserved on account to cover the min amount of all open positions"
   },
   {"Текущий размер активов на счёте","Current assets of account"},
   {"Текущий размер обязательств на счёте","Current liabilities on account"},
   {"Сумма заблокированных комиссий по счёту","Current blocked commission amount on account"},
   //---
   {"Имя клиента","Client name"},
   {"Имя торгового сервера","Trade server name"},
   {"Валюта депозита","Account currency"},
   {"Имя компании, обслуживающей счет","Name of company that serves the account"},
   //---
   {"Демонстрационный счёт","Demo account"},
   {"Конкурсный счёт","Contest account"},
   {"Реальный счёт","Real account"},
   {"Неизвестный тип счёта","Unknown account type"},
   //---
   {"Уровень задается в процентах","Account StopOut mode in %"},
   {"Уровень задается в деньгах","Account StopOut mode in money"},
   {"Внебиржевой рынок в режиме \"Неттинг\"","Netting mode"},
   {"Внебиржевой рынок в режиме \"Хеджинг\"","Hedging mode"},
   {"Биржевой рынок","Exchange market mode"},
   
//--- CEngine
   {"С момента последнего запуска ЕА торговых событий не было","There have been no trade events since the last launch of EA"},
   {"Не удалось получить описание последнего торгового события","Failed to get description of the last trading event"},

  };
//+---------------------------------------------------------------------+

ライブラリメッセージの列挙とこれらのメッセージの配列を見ると、各メッセージが列挙で定数を宣言することに正確に対応していることがわかります。

配列にあるすべてのメッセージは、列挙にある定数に厳密に対応するか、GetLastError()関数から返されるエラーメッセージコードに正確に対応する必要があります。

翻訳を別の言語に追加するには、その言語のテキストを各メッセージに追加します(英語のテキストの後)。定義済みの2つの言語のいずれかを別の言語に置き換える場合は、既存のメッセージを編集します。

たとえば(上記の強調表示されたコードで)、テキスト「Unknown account type」の翻訳をドイツ語に追加するには、適切な英語でのメッセージの後に翻訳を追加します。

{"Неизвестный тип счёта","Unknown account type","Unbekannter Kontotyp"},

別の言語を追加する場合、すべてのメッセージテキスト配列のすべてのメッセージに追加する必要があります。そうしないと、メッセージインデックスが破損し、メッセージを表示しようとしたときに予期しない結果が生じます。

取引サーバの戻りコードのメッセージの配列を書きましょう。

//+---------------------------------------------------------------------+
//| Array of messages for trade server return codes (10004 - 10044)     |
//| (1) in user's country language                                      |
//| (2) in the international language                                   |
//+---------------------------------------------------------------------+
string messages_ts_ret_code[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Реквота","Requote"},                                                                                                                          // 10004
   {"Неизвестный код возврата торгового сервера","Unknown trading server return code"},                                                            // 10005
   {"Запрос отклонен","Request rejected"},                                                                                                         // 10006
   {"Запрос отменен трейдером","Request canceled by trader"},                                                                                      // 10007
   {"Ордер размещен","Order placed"},                                                                                                              // 10008
   {"Заявка выполнена","Request completed"},                                                                                                       // 10009
   {"Заявка выполнена частично","Only part of the request was completed"},                                                                         // 10010
   {"Ошибка обработки запроса","Request processing error"},                                                                                        // 10011
   {"Запрос отменен по истечению времени","Request canceled by timeout"},                                                                          // 10012
   {"Неправильный запрос","Invalid request"},                                                                                                      // 10013
   {"Неправильный объем в запросе","Invalid volume in request"},                                                                                   // 10014
   {"Неправильная цена в запросе","Invalid price in request"},                                                                                     // 10015
   {"Неправильные стопы в запросе","Invalid stops in request"},                                                                                    // 10016
   {"Торговля запрещена","Trading disabled"},                                                                                                      // 10017
   {"Рынок закрыт","Market closed"},                                                                                                               // 10018
   {"Нет достаточных денежных средств для выполнения запроса","Not enough money to complete request"},                                             // 10019
   {"Цены изменились","Prices changed"},                                                                                                           // 10020
   {"Отсутствуют котировки для обработки запроса","No quotes to process request"},                                                                 // 10021
   {"Неверная дата истечения ордера в запросе","Invalid order expiration date in request"},                                                        // 10022
   {"Состояние ордера изменилось","Order state changed"},                                                                                          // 10023
   {"Слишком частые запросы","Too frequent requests"},                                                                                             // 10024
   {"В запросе нет изменений","No changes in request"},                                                                                            // 10025
   {"Автотрейдинг запрещен сервером","Autotrading disabled by server"},                                                                            // 10026
   {"Автотрейдинг запрещен клиентским терминалом","Autotrading disabled by client terminal"},                                                      // 10027
   {"Запрос заблокирован для обработки","Request locked for processing"},                                                                          // 10028
   {"Ордер или позиция заморожены","Order or position frozen"},                                                                                    // 10029
   {"Указан неподдерживаемый тип исполнения ордера по остатку","Invalid order filling type"},                                                      // 10030
   {"Нет соединения с торговым сервером","No connection with trade server"},                                                                       // 10031
   {"Операция разрешена только для реальных счетов","Operation allowed only for live accounts"},                                                   // 10032
   {"Достигнут лимит на количество отложенных ордеров","Number of pending orders reached limit"},                                                  // 10033
   {"Достигнут лимит на объем ордеров и позиций для данного символа","Volume of orders and positions for symbol reached limit"},                   // 10034
   {"Неверный или запрещённый тип ордера","Incorrect or prohibited order type"},                                                                   // 10035
   {"Позиция с указанным идентификатором уже закрыта","Position with specified identifier already closed"},                                        // 10036
   {"Неизвестный код возврата торгового сервера","Unknown trading server return code"},                                                            // 10037
   {"Закрываемый объем превышает текущий объем позиции","Close volume exceeds the current position volume"},                                       // 10038
   {"Для указанной позиции уже есть ордер на закрытие","Close order already exists for specified position"},                                       // 10039
   {"Достигнут лимит на количество открытых позиций","Number of positions reached limit"},                                                         // 10040
   {
    "Запрос на активацию отложенного ордера отклонен, а сам ордер отменен",                                                                        // 10041
    "Pending order activation request rejected, order canceled"
   },
   {
    "Запрос отклонен, так как на символе установлено правило \"Разрешены только длинные позиции\"",                                                // 10042
    "Request rejected, because \"Only long positions are allowed\" rule set for symbol"
   },
   {
    "Запрос отклонен, так как на символе установлено правило \"Разрешены только короткие позиции\"",                                               // 10043
    "Request rejected, because \"Only short positions are allowed\" rule set for symbol"
   },
   {
    "Запрос отклонен, так как на символе установлено правило \"Разрешено только закрывать существующие позиции\"",                                 // 10044
    "Request rejected, because \"Only position closing is allowed\" rule set for symbol "
   },
  };
//+------------------------------------------------------------------+

取引サーバから返されるすべてのコードは10004で始まります。10005や10037など、一部のコードはスキップされ、説明はありません。ただし、すべてのコードは厳密に昇順で配列に配置されるため、それらは依然として配列に存在する必要があります。そのため、未使用のコードには「Unknown trade server return code」というメッセージが追加されています。

さらに重要なことは、取引サーバの戻りコードは10004から始まり、配列内ではインデックス0から始まることです。これが、配列にアクセスするときに、取得したコードからトレードサーバの最初の戻りコードの値を減算する理由です。こうすれば、説明が配列にある必要なコードのインデックスを確実に取得できます。
たとえば、10004の場合、インデックス0(10004-10004 = 0)を取得し、10007の場合、インデックス3(10007-10004 = 3)を取得します。

以下は、実行時エラーメッセージの配列です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of execution time error messages (0, 4001 - 4019)          |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Операция выполнена успешно","Operation successful"},                                                                                          // 0
   {"Неожиданная внутренняя ошибка","Unexpected internal error"},                                                                                  // 4001
   {"Ошибочный параметр при внутреннем вызове функции клиентского терминала","Wrong parameter in inner call of client terminal function"},         // 4002
   {"Ошибочный параметр при вызове системной функции","Wrong parameter when calling system function"},                                             // 4003
   {"Недостаточно памяти для выполнения системной функции","Not enough memory to perform system function"},                                        // 4004
   {
    "Структура содержит объекты строк и/или динамических массивов и/или структуры с такими объектами и/или классы",                                // 4005
    "Structure contains objects of strings and/or dynamic arrays and/or structure of such objects and/or classes"
   },                                                                                                                                                    
   {
    "Массив неподходящего типа, неподходящего размера или испорченный объект динамического массива",                                               // 4006
    "Array of wrong type, wrong size, or damaged object of dynamic array"
   },
   {
    "Недостаточно памяти для перераспределения массива либо попытка изменения размера статического массива",                                       // 4007
    "Not enough memory for relocation of array, or attempt to change size of static array"
   },
   {"Недостаточно памяти для перераспределения строки","Not enough memory for relocation of string"},                                              // 4008
   {"Неинициализированная строка","Not initialized string"},                                                                                       // 4009
   {"Неправильное значение даты и/или времени","Invalid date and/or time"},                                                                        // 4010
   {"Общее число элементов в массиве не может превышать 2147483647","Total amount of elements in array cannot exceed 2147483647"},                 // 4011
   {"Ошибочный указатель","Wrong pointer"},                                                                                                        // 4012
   {"Ошибочный тип указателя","Wrong type of pointer"},                                                                                            // 4013
   {"Системная функция не разрешена для вызова","Function not allowed for call"},                                                                  // 4014
   {"Совпадение имени динамического и статического ресурсов","Names of dynamic and static resource match"},                                        // 4015
   {"Ресурс с таким именем в EX5 не найден","Resource with this name not found in EX5"},                                                           // 4016
   {"Неподдерживаемый тип ресурса или размер более 16 MB","Unsupported resource type or its size exceeds 16 Mb"},                                  // 4017
   {"Имя ресурса превышает 63 символа","Resource name exceeds 63 characters"},                                                                     // 4018
   {"При вычислении математической функции произошло переполнение ","Overflow occurred when calculating math function "},                          // 4019
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、実行時エラーメッセージの配列(チャートエラーセクション)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of execution time error messages (4101 - 4116)             |
//| (Charts)                                                         |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_charts[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Ошибочный идентификатор графика","Wrong chart ID"},                                                                                           // 4101
   {"График не отвечает","Chart does not respond"},                                                                                                // 4102
   {"График не найден","Chart not found"},                                                                                                         // 4103
   {"У графика нет эксперта, который мог бы обработать событие","No Expert Advisor in chart that could handle event"},                             // 4104
   {"Ошибка открытия графика","Chart opening error"},                                                                                              // 4105
   {"Ошибка при изменении для графика символа и периода","Failed to change chart symbol and period"},                                              // 4106
   {"Ошибочное значение параметра для функции по работе с графиком","Error value of parameter for function of working with charts"},               // 4107
   {"Ошибка при создании таймера","Failed to create timer"},                                                                                       // 4108
   {"Ошибочный идентификатор свойства графика","Wrong chart property ID"},                                                                         // 4109
   {"Ошибка при создании скриншота","Error creating screenshots"},                                                                                 // 4110
   {"Ошибка навигации по графику","Error navigating through chart"},                                                                               // 4111
   {"Ошибка при применении шаблона","Error applying template"},                                                                                    // 4112
   {"Подокно, содержащее указанный индикатор, не найдено","Subwindow containing indicator not found"},                                             // 4113
   {"Ошибка при добавлении индикатора на график","Error adding indicator to chart"},                                                               // 4114
   {"Ошибка при удалении индикатора с графика","Error deleting indicator from chart"},                                                             // 4115
   {"Индикатор не найден на указанном графике","Indicator not found on specified chart"},                                                          // 4116
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、実行時エラーメッセージの配列(グラフィカルオブジェクトエラーセクション)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of execution time error messages (4201 - 4205)             |
//| (Graphical objects)                                              |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_graph_obj[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Ошибка при работе с графическим объектом","Error working with graphical object"},                                                           // 4201
   {"Графический объект не найден","Graphical object not found"},                                                                                // 4202
   {"Ошибочный идентификатор свойства графического объекта","Wrong ID of graphical object property"},                                            // 4203
   {"Невозможно получить дату, соответствующую значению","Unable to get date corresponding to value"},                                           // 4204
   {"Невозможно получить значение, соответствующее дате","Unable to get value corresponding to date"},                                           // 4205
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、実行時エラーメッセージの配列(MarketInfoエラーセクション)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of execution time error messages (4301 - 4305)             |
//| (MarketInfo)                                                     |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_market[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Неизвестный символ","Unknown symbol"},                                                                                                        // 4301
   {"Символ не выбран в MarketWatch","Symbol not selected in MarketWatch"},                                                                        // 4302
   {"Ошибочный идентификатор свойства символа","Wrong identifier of symbol property"},                                                             // 4303
   {"Время последнего тика неизвестно (тиков не было)","Time of the last tick not known (no ticks)"},                                              // 4304
   {"Ошибка добавления или удаления символа в MarketWatch","Error adding or deleting a symbol in MarketWatch"},                                    // 4305
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、実行時エラーメッセージの配列(履歴アクセスエラーセクション)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of execution time error messages (4401 - 4407)             |
//| (Access to history)                                              |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_history[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Запрашиваемая история не найдена","Requested history not found"},                                                                             // 4401
   {"Ошибочный идентификатор свойства истории","Wrong ID of history property"},                                                                    // 4402
   {"Превышен таймаут при запросе истории","Exceeded history request timeout"},                                                                    // 4403
   {"Количество запрашиваемых баров ограничено настройками терминала","Number of requested bars limited by terminal settings"},                    // 4404
   {"Множество ошибок при загрузке истории","Multiple errors when loading history"},                                                               // 4405
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                                // 4406
   {"Принимающий массив слишком мал чтобы вместить все запрошенные данные","Receiving array too small to store all requested data"},               // 4407
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、実行時エラーメッセージの配列(グローバル変数エラーセクション)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of execution time error messages (4501 - 4524)             |
//| (Global Variables)                                               |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_global[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Глобальная переменная клиентского терминала не найдена","Global variable of client terminal not found"},                                      // 4501
   {
    "Глобальная переменная клиентского терминала с таким именем уже существует",                                                                   // 4502
    "Global variable of client terminal with the same name already exists"
   },
   {"Не было модификаций глобальных переменных","Global variables were not modified"},                                                             // 4503
   {"Не удалось открыть и прочитать файл со значениями глобальных переменных","Cannot read file with global variable values"},                     // 4504
   {"Не удалось записать файл со значениями глобальных переменных","Cannot write file with global variable values"},                               // 4505
   
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                                // 4506
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                                // 4507
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                                // 4508
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                                // 4509
   
   {"Не удалось отправить письмо","Email sending failed"},                                                                                         // 4510
   {"Не удалось воспроизвести звук","Sound playing failed"},                                                                                       // 4511
   {"Ошибочный идентификатор свойства программы","Wrong identifier of program property"},                                                          // 4512
   {"Ошибочный идентификатор свойства терминала","Wrong identifier of terminal property"},                                                         // 4513
   {"Не удалось отправить файл по ftp","File sending via ftp failed"},                                                                             // 4514
   {"Не удалось отправить уведомление","Failed to send notification"},                                                                             // 4515
   {
    "Неверный параметр для отправки уведомления – в функцию SendNotification() передали пустую строку или NULL",                                   // 4516
    "Invalid parameter for sending notification – empty string or NULL passed to SendNotification() function"
   },
   {
    "Неверные настройки уведомлений в терминале (не указан ID или не выставлено разрешение)",                                                      // 4517
    "Wrong settings of notifications in terminal (ID not specified or permission not set)"
   },
   {"Слишком частая отправка уведомлений","Too frequent sending of notifications"},                                                                // 4518
   {"Не указан FTP сервер","FTP server not specified"},                                                                                            // 4519
   {"Не указан FTP логин","FTP login not specified"},                                                                                              // 4520
   {"Не найден файл в директории MQL5\\Files для отправки на FTP сервер","File not found in MQL5\\Files directory to send on FTP server"},         // 4521
   {"Ошибка при подключении к FTP серверу","FTP connection failed"},                                                                               // 4522
   {"На FTP сервере не найдена директория для выгрузки файла ","FTP path not found on server"},                                                    // 4523
   {"Подключение к FTP серверу закрыто","FTP connection closed"},                                                                                  // 4524
  };
//+------------------------------------------------------------------+

 以下は、実行時エラーメッセージの配列(カスタム指標バッファおよびプロパティエラーセクション)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of execution time error messages (4601 - 4603)             |
//| (Custom indicator buffers and properties)                        |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_custom_indicator[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Недостаточно памяти для распределения индикаторных буферов","Not enough memory for distribution of indicator buffers"},                       // 4601
   {"Ошибочный индекс своего индикаторного буфера","Wrong indicator buffer index"},                                                                // 4602
   {"Ошибочный идентификатор свойства пользовательского индикатора","Wrong ID of custom indicator property"},                                      // 4603
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、実行時エラーメッセージの配列(口座エラーセクション)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of execution time error messages (4701 - 4758)             |
//| (Account)                                                        |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_account[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Ошибочный идентификатор свойства счета","Wrong account property ID"},                                                                         // 4701
   
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4702
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4703
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4704
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4705
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4706
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4707
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4708
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4709
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4710
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4711
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4712
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4713
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4714
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4715
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4716
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4717
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4718
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4719
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4720
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4721
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4722
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4723
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4724
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4725
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4726
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4727
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4728
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4729
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4730
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4731
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4732
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4733
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4734
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4735
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4736
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4737
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4738
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4739
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4740
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4741
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4742
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4743
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4744
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4745
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4746
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4747
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4748
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4749
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4750
   
   {"Ошибочный идентификатор свойства торговли","Wrong trading property ID"},                                                                      // 4751
   {"Торговля для эксперта запрещена","Trading by Expert Advisors prohibited"},                                                                    // 4752
   {"Позиция не найдена","Position not found"},                                                                                                    // 4753
   {"Ордер не найден","Order not found"},                                                                                                          // 4754
   {"Сделка не найдена","Deal not found"},                                                                                                         // 4755
   {"Не удалось отправить торговый запрос","Trade request sending failed"},                                                                        // 4756
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                                                                       // 4757
   {"Не удалось вычислить значение прибыли или маржи","Failed to calculate profit or margin"},                                                     // 4758
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、実行時エラーメッセージの配列(指標エラーセクション)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of execution time error messages (4801 - 4812)             |
//| (Indicators)                                                     |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_indicator[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Неизвестный символ","Unknown symbol"},                                                                                                        // 4801
   {"Индикатор не может быть создан","Indicator cannot be created"},                                                                               // 4802
   {"Недостаточно памяти для добавления индикатора","Not enough memory to add indicator"},                                                         // 4803
   {"Индикатор не может быть применен к другому индикатору","Indicator cannot be applied to another indicator"},                                   // 4804
   {"Ошибка при добавлении индикатора","Error applying indicator to chart"},                                                                       // 4805
   {"Запрошенные данные не найдены","Requested data not found"},                                                                                   // 4806
   {"Ошибочный хэндл индикатора","Wrong indicator handle"},                                                                                        // 4807
   {"Неправильное количество параметров при создании индикатора","Wrong number of parameters when creating indicator"},                            // 4808
   {"Отсутствуют параметры при создании индикатора","No parameters when creating indicator"},                                                      // 4809
   {
    "Первым параметром в массиве должно быть имя пользовательского индикатора",                                                                    // 4810
    "First parameter in array should be name of custom indicator"
   },
   {"Неправильный тип параметра в массиве при создании индикатора","Invalid parameter type in array when creating indicator"},                 // 4811
   {"Ошибочный индекс запрашиваемого индикаторного буфера","Wrong index of requested indicator buffer"},                                       // 4812
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、実行時エラーメッセージの配列(板情報エラーセクション)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of execution time error messages (4901 - 4904)             |
//| (Market depth)                                                   |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_books[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Стакан цен не может быть добавлен","Depth Of Market cannot be added"},                                                                       // 4901
   {"Стакан цен не может быть удален","Depth Of Market cannot be removed"},                                                                       // 4902
   {"Данные стакана цен не могут быть получены","Data from Depth Of Market cannot be obtained"},                                                  // 4903
   {"Ошибка при подписке на получение новых данных стакана цен","Error in subscribing to receive new data from Depth Of Market"},                 // 4904
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、実行時エラーメッセージの配列(ファイル操作エラーセクション)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of execution time error messages (5001 - 5027)             |
//| (File operations)                                                |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_files[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Не может быть открыто одновременно более 64 файлов","More than 64 files cannot be opened at the same time"},                                  // 5001
   {"Недопустимое имя файла","Invalid file name"},                                                                                                 // 5002
   {"Слишком длинное имя файла","Too long file name"},                                                                                             // 5003
   {"Ошибка открытия файла","File opening error"},                                                                                                 // 5004
   {"Недостаточно памяти для кеша чтения","Not enough memory for cache to read"},                                                                  // 5005
   {"Ошибка удаления файла","File deleting error"},                                                                                                // 5006
   {"Файл с таким хэндлом уже был закрыт, либо не открывался вообще","File with this handle was closed or was not opening at all"},                // 5007
   {"Ошибочный хэндл файла","Wrong file handle"},                                                                                                  // 5008
   {"Файл должен быть открыт для записи","File must be opened for writing"},                                                                       // 5009
   {"Файл должен быть открыт для чтения","File must be opened for reading"},                                                                       // 5010
   {"Файл должен быть открыт как бинарный","File must be opened as binary one"},                                                                   // 5011
   {"Файл должен быть открыт как текстовый","File must be opened as text"},                                                                        // 5012
   {"Файл должен быть открыт как текстовый или CSV","File must be opened as text or CSV"},                                                         // 5013
   {"Файл должен быть открыт как CSV","File must be opened as CSV"},                                                                               // 5014
   {"Ошибка чтения файла","File reading error"},                                                                                                   // 5015
   {"Должен быть указан размер строки, так как файл открыт как бинарный","String size must be specified, because the file opened as binary"},      // 5016
   {
    "Для строковых массивов должен быть текстовый файл, для остальных – бинарный",                                                                 // 5017
    "Text file must be for string arrays, for other arrays - binary"
   },
   {"Это не файл, а директория","This is not file, this is directory"},                                                                            // 5018
   {"Файл не существует","File does not exist"},                                                                                                   // 5019
   {"Файл не может быть переписан","File cannot be rewritten"},                                                                                    // 5020
   {"Ошибочное имя директории","Wrong directory name"},                                                                                            // 5021
   {"Директория не существует","Directory does not exist"},                                                                                        // 5022
   {"Это файл, а не директория","This is file, not directory"},                                                                                    // 5023
   {"Директория не может быть удалена","Directory cannot be removed"},                                                                             // 5024
   {
    "Не удалось очистить директорию (возможно, один или несколько файлов заблокированы)",                                                          // 5025
    "Failed to clear directory (probably one or more files blocked)"
   },
   {"Не удалось записать ресурс в файл","Failed to write resource to file"},                                                                       // 5026
   {
    "Не удалось прочитать следующую порцию данных из CSV-файла, так как достигнут конец файла",                                                    // 5027
    "Unable to read next piece of data from CSV file, since end of file reached"
   },
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、実行時エラーメッセージの配列(文字列変換エラーセクション)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of execution time error messages (5030 - 5044)             |
//| (String conversion)                                              |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_string[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"В строке нет даты","No date in string"},                                                                                                  // 5030
   {"В строке ошибочная дата","Wrong date in string"},                                                                                         // 5031
   {"В строке ошибочное время","Wrong time in string"},                                                                                        // 5032
   {"Ошибка преобразования строки в дату","Error converting string to date"},                                                                  // 5033
   {"Недостаточно памяти для строки","Not enough memory for string"},                                                                          // 5034
   {"Длина строки меньше, чем ожидалось","String length less than expected"},                                                                  // 5035
   {"Слишком большое число, больше, чем ULONG_MAX","Too large number, more than ULONG_MAX"},                                                   // 5036
   {"Ошибочная форматная строка","Invalid format string"},                                                                                     // 5037
   {"Форматных спецификаторов больше, чем параметров","Amount of format specifiers more than parameters"},                                     // 5038
   {"Параметров больше, чем форматных спецификаторов","Amount of parameters more than format specifiers"},                                     // 5039
   {"Испорченный параметр типа string","Damaged parameter of string type"},                                                                    // 5040
   {"Позиция за пределами строки","Position outside string"},                                                                                  // 5041
   {"К концу строки добавлен 0, бесполезная операция","0 added to string end, useless operation"},                                             // 5042
   {"Неизвестный тип данных при конвертации в строку","Unknown data type when converting to string"},                                          // 5043
   {"Испорченный объект строки","Damaged string object"},                                                                                      // 5044
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、実行時エラーメッセージの配列(配列操作エラーセクション)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of execution time error messages (5050 - 5063)             |
//| (Working with arrays)                                            |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_array[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Копирование несовместимых массивов","Copying incompatible arrays"},                                                                           // 5050
   {
    "Приемный массив объявлен как AS_SERIES, и он недостаточного размера",                                                                         // 5051
    "Receiving array declared as AS_SERIES, and it is of insufficient size"
   },
   {"Слишком маленький массив, стартовая позиция за пределами массива","Too small array, starting position outside the array"},                    // 5052
   {"Массив нулевой длины","Array of zero length"},                                                                                                // 5053
   {"Должен быть числовой массив","Must be numeric array"},                                                                                        // 5054
   {"Должен быть одномерный массив","Must be one-dimensional array"},                                                                              // 5055
   {"Таймсерия не может быть использована","Timeseries cannot be used"},                                                                           // 5056
   {"Должен быть массив типа double","Must be array of double type"},                                                                              // 5057
   {"Должен быть массив типа float","Must be array of float type"},                                                                                // 5058
   {"Должен быть массив типа long","Must be array of long type"},                                                                                  // 5059
   {"Должен быть массив типа int","Must be array of int type"},                                                                                    // 5060
   {"Должен быть массив типа short","Must be array of short type"},                                                                                // 5061
   {"Должен быть массив типа char","Must be array of char type"},                                                                                  // 5062
   {"Должен быть массив типа string","String array only"},                                                                                         // 5063
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、実行時エラーメッセージの配列(OpenCL操作エラーセクション)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of execution time error messages (5100 - 5114)             |
//| (Working with OpenCL)                                            |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_opencl[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Функции OpenCL на данном компьютере не поддерживаются","OpenCL functions not supported on this computer"},                                    // 5100
   {"Внутренняя ошибка при выполнении OpenCL","Internal error occurred when running OpenCL"},                                                      // 5101
   {"Неправильный хэндл OpenCL","Invalid OpenCL handle"},                                                                                          // 5102
   {"Ошибка при создании контекста OpenCL","Error creating the OpenCL context"},                                                                   // 5103
   {"Ошибка создания очереди выполнения в OpenCL","Failed to create run queue in OpenCL"},                                                         // 5104
   {"Ошибка при компиляции программы OpenCL","Error occurred when compiling OpenCL program"},                                                      // 5105
   {"Слишком длинное имя точки входа (кернел OpenCL)","Too long kernel name (OpenCL kernel)"},                                                     // 5106
   {"Ошибка создания кернел - точки входа OpenCL","Error creating OpenCL kernel"},                                                                 // 5107
   {
    "Ошибка при установке параметров для кернел OpenCL (точки входа в программу OpenCL)",                                                          // 5108
    "Error occurred when setting parameters for OpenCL kernel"
   },
   {"Ошибка выполнения программы OpenCL","OpenCL program runtime error"},                                                                          // 5109
   {"Неверный размер буфера OpenCL","Invalid size of OpenCL buffer"},                                                                              // 5110
   {"Неверное смещение в буфере OpenCL","Invalid offset in OpenCL buffer"},                                                                        // 5111
   {"Ошибка создания буфера OpenCL","Failed to create OpenCL buffer"},                                                                             // 5112
   {"Превышено максимальное число OpenCL объектов","Too many OpenCL objects"},                                                                     // 5113
   {"Ошибка выбора OpenCL устройства","OpenCL device selection error"},                                                                            // 5114
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、実行時エラーメッセージの配列(WebRequest()操作エラーセクション)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of execution time error messages (5200 - 5203)             |
//| (Working with WebRequest())                                      |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_webrequest[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"URL не прошел проверку","Invalid URL"},                                                                                                       // 5200
   {"Не удалось подключиться к указанному URL","Failed to connect to specified URL"},                                                              // 5201
   {"Превышен таймаут получения данных","Timeout exceeded"},                                                                                       // 5202
   {"Ошибка в результате выполнения HTTP запроса","HTTP request failed"},                                                                          // 5203
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、実行時エラーメッセージの配列(ネットワーク(ソケット)操作エラーセクション)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of execution time error messages (5270 - 5275)             |
//| (Working with network (sockets))                                 |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_netsocket[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"В функцию передан неверный хэндл сокета","Invalid socket handle passed to function"},                                                         // 5270
   {"Открыто слишком много сокетов (максимум 128)","Too many open sockets (max 128)"},                                                             // 5271
   {"Ошибка соединения с удаленным хостом","Failed to connect to remote host"},                                                                    // 5272
   {"Ошибка отправки/получения данных из сокета","Failed to send/receive data from socket"},                                                       // 5273
   {"Ошибка установления защищенного соединения (TLS Handshake)","Failed to establish secure connection (TLS Handshake)"},                         // 5274
   {"Отсутствуют данные о сертификате, которым защищено подключение","No data on certificate protecting connection"},                              // 5275
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、実行時エラーメッセージの配列(カスタム銘柄エラーセクション)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of execution time error messages (5300 - 5310)             |
//| (Custom symbols)                                                 |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_custom_symbol[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Должен быть указан пользовательский символ","Custom symbol must be specified"},                                                             // 5300
   {"Некорректное имя пользовательского символа","Name of custom symbol invalid"},                                                      // 5301
   {"Слишком длинное имя для пользовательского символа","Name of custom symbol too long"},                                              // 5302
   {"Слишком длинный путь для пользовательского символа","Path of custom symbol too long"},                                             // 5303
   {"Пользовательский символ с таким именем уже существует","Custom symbol with the same name already exists"},                                  // 5304
   {
    "Ошибка при создании, удалении или изменении пользовательского символа",                                                                     // 5305
    "Error occurred while creating, deleting or changing custom symbol"
   },
   {"Попытка удалить пользовательский символ, выбранный в обзоре рынка","You are trying to delete custom symbol selected in Market Watch"},      // 5306
   {"Неправильное свойство пользовательского символа","Invalid custom symbol property"},                                                         // 5307
   {"Ошибочный параметр при установке свойства пользовательского символа","Wrong parameter while setting property of custom symbol"},            // 5308
   {
    "Слишком длинный строковый параметр при установке свойства пользовательского символа",                                                       // 5309
    "Too long string parameter while setting property of custom symbol"
   },
   {"Не упорядоченный по времени массив тиков","Ticks in array not arranged in order of time"},                                                  // 5310
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、実行時エラーメッセージの配列(経済指標カレンダーエラーセクション)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of execution time error messages (5400 - 5402)             |
//| (Economic calendar)                                              |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_calendar[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Размер массива недостаточен для получения описаний всех значений","Array size insufficient for receiving descriptions of all values"},     // 5400
   {"Превышен лимит запроса по времени","Request time limit exceeded"},                                                                         // 5401
   {"Страна не найдена","Country not found"},                                                                                                   // 5402
  };
//+------------------------------------------------------------------+

さまざまなサブセクションのエラーコードは前のセクションのエラーコードとはまったく異なる番号で始まるため、単一の配列に複数の空のセルが入らないように、いくつかの配列(それぞれが個別のエラーセクションに対応する)を作成しました。

MQL4の場合、ほとんどすべての戻りコードがMQL5のコードと異なるため、別個の配列を作成します。特定のセクションに属するコードに従って配列に名前を付けることはしません。代わりに、配列の名前で配列に格納されているコードの範囲を指定するだけです。

以下は、MQL4取引サーバの戻りコードのメッセージの配列です。

//+------------------------------------------------------------------+
#ifdef __MQL4__
//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of messages for MQL4 trade server return codes (0 - 150)   |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_ts_ret_code_mql4[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Нет ошибки","No error returned"},                                                             // 0
   {"Нет ошибки, но результат неизвестен","No error returned, but result unknown"},         // 1
   {"Общая ошибка","Common error"},                                                                // 2
   {"Неправильные параметры","Invalid trade parameters"},                                          // 3
   {"Торговый сервер занят","Trade server busy"},                                                  // 4
   {"Старая версия клиентского терминала","Old version of client terminal"},                       // 5
   {"Нет связи с торговым сервером","No connection with trade server"},                            // 6
   {"Недостаточно прав","Not enough rights"},                                                      // 7
   {"Слишком частые запросы","Too frequent requests"},                                             // 8
   {"Недопустимая операция, нарушающая функционирование сервера","Malfunctional trade operation"}, // 9
   
   {"Счет заблокирован","Account disabled"},                                                       // 64
   {"Неправильный номер счета","Invalid account"},                                                 // 65
   
   {"Истек срок ожидания совершения сделки","Trade timeout"},                                      // 128
   {"Неправильная цена","Invalid price"},                                                          // 129
   {"Неправильные стопы","Invalid stops"},                                                         // 130
   {"Неправильный объем","Invalid trade volume"},                                                  // 131
   {"Рынок закрыт","Market closed"},                                                               // 132
   {"Торговля запрещена","Trade disabled"},                                                        // 133
   {"Недостаточно денег для совершения операции","Not enough money"},                              // 134
   {"Цена изменилась","Price changed"},                                                            // 135
   {"Нет цен","Off quotes"},                                                                       // 136
   {"Брокер занят","Broker busy"},                                                                 // 137
   {"Новые цены","Requote"},                                                                       // 138
   {"Ордер заблокирован и уже обрабатывается","Order locked"},                                     // 139
   {"Разрешена только покупка","Buy orders only allowed"},                                         // 140
   {"Слишком много запросов","Too many requests"},                                                 // 141
   {"Неизвестный код возврата торгового сервера","Unknown trading server return code"},     // 142
   {"Неизвестный код возврата торгового сервера","Unknown trading server return code"},     // 143
   {"Неизвестный код возврата торгового сервера","Unknown trading server return code"},     // 144
   {
    "Модификация запрещена, так как ордер слишком близок к рынку",                                 // 145
    "Modification denied because order too close to market"
   }, 
   {"Подсистема торговли занята","Trade context busy"},     // 146
   {"Использование даты истечения ордера запрещено брокером","Expirations denied by broker"},      // 147
   {
    "Количество открытых и отложенных ордеров достигло предела, установленного брокером",          // 148
    "Amount of open and pending orders reached limit set by broker"
   },
   {
    "Попытка открыть противоположный ордер в случае, если хеджирование запрещено",                 // 149
    "Attempt to open order opposite to existing one when hedging disabled"
   },
   {
    "Попытка закрыть позицию по инструменту в противоречии с правилом FIFO",                       // 150
    "Attempt to close order contravening FIFO rule"
   },
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、MQL4実行時エラーメッセージの配列(コード範囲4000～4030)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of MQL4 execution time error messages (4000 - 4030)        |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_4000_4030[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Нет ошибки","No error returned"},                                                             // 4000
   {"Неправильный указатель функции","Wrong function pointer"},                                    // 4001
   {"Индекс массива - вне диапазона","Array index out of range"},                                  // 4002
   {"Нет памяти для стека функций","No memory for function call stack"},                           // 4003
   {"Переполнение стека после рекурсивного вызова","Recursive stack overflow"},                    // 4004
   {"На стеке нет памяти для передачи параметров","Not enough stack for parameter"},               // 4005
   {"Нет памяти для строкового параметра","No memory for parameter string"},                       // 4006
   {"Нет памяти для временной строки","No memory for temp string"},                                // 4007
   {"Неинициализированная строка","Not initialized string"},                                       // 4008
   {"Неинициализированная строка в массиве","Not initialized string in array"},                    // 4009
   {"Нет памяти для строкового массива","No memory for array string"},                             // 4010
   {"Слишком длинная строка","Too long string"},                                                   // 4011
   {"Остаток от деления на ноль","Remainder from zero divide"},                                    // 4012
   {"Деление на ноль","Zero divide"},                                                              // 4013
   {"Неизвестная команда","Unknown command"},                                                      // 4014
   {"Неправильный переход","Wrong jump (never generated error)"},                                  // 4015
   {"Неинициализированный массив","Not initialized array"},                                        // 4016
   {"Вызовы DLL не разрешены","DLL calls not allowed"},                                            // 4017
   {"Невозможно загрузить библиотеку","Cannot load library"},                                      // 4018
   {"Невозможно вызвать функцию","Cannot call function"},                                          // 4019
   {"Вызовы внешних библиотечных функций не разрешены","Expert function calls not allowed"},       // 4020
   {
    "Недостаточно памяти для строки, возвращаемой из функции",                                     // 4021
    "Not enough memory for temp string returned from function"
   },
   {"Система занята","System busy (never generated error)"},                                       // 4022
   {"Критическая ошибка вызова DLL-функции","DLL-function call critical error"},                   // 4023
   {"Внутренняя ошибка","Internal error"},                                                         // 4024
   {"Нет памяти","Out of memory"},                                                                 // 4025
   {"Неверный указатель","Invalid pointer"},                                                       // 4026
   {
    "Слишком много параметров форматирования строки",                                              // 4027
    "Too many formatters in format function"
   },
   {
    "Число параметров превышает число параметров форматирования строки",                           // 4028
    "Parameters count exceeds formatters count"
   },
   {"Неверный массив","Invalid array"},                                                            // 4029
   {"График не отвечает","No reply from chart"},                                                   // 4030
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、MQL4実行時エラーメッセージの配列(コード範囲4050～4075)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of MQL4 execution time error messages (4050 - 4075)        |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_4050_4075[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Неправильное количество параметров функции","Invalid function parameters count"},             // 4050
   {"Недопустимое значение параметра функции","Invalid function parameter value"},                 // 4051
   {"Внутренняя ошибка строковой функции","String function internal error"},                       // 4052
   {"Ошибка массива","Some array error"},                                                          // 4053
   {"Неправильное использование массива-таймсерии","Incorrect series array using"},                // 4054
   {"Ошибка пользовательского индикатора","Custom indicator error"},                               // 4055
   {"Массивы несовместимы","Arrays incompatible"},                                                 // 4056
   {"Ошибка обработки глобальных переменных","Global variables processing error"},                 // 4057
   {"Глобальная переменная не обнаружена","Global variable not found"},                            // 4058
   {"Функция не разрешена в тестовом режиме","Function not allowed in testing mode"},              // 4059
   {"Функция не разрешена","Function not allowed for call"},                                       // 4060
   {"Ошибка отправки почты","Send mail error"},                                                    // 4061
   {"Ожидается параметр типа string","String parameter expected"},                                 // 4062
   {"Ожидается параметр типа integer","Integer parameter expected"},                               // 4063
   {"Ожидается параметр типа double","Double parameter expected"},                                 // 4064
   {"В качестве параметра ожидается массив","Array as parameter expected"},                        // 4065
   {
    "Запрошенные исторические данные в состоянии обновления",                                      // 4066
    "Requested history data in updating state"
   },
   {"Ошибка при выполнении торговой операции","Internal trade error"},                             // 4067
   {"Ресурс не найден","Resource not found"},                                                      // 4068
   {"Ресурс не поддерживается","Resource not supported"},                                          // 4069
   {"Дубликат ресурса","Duplicate resource"},                                                      // 4070
   {"Ошибка инициализации пользовательского индикатора","Custom indicator cannot initialize"},     // 4071
   {"Ошибка загрузки пользовательского индикатора","Cannot load custom indicator"},                // 4072
   {"Нет исторических данных","No history data"},                                                  // 4073
   {"Не хватает памяти для исторических данных","No memory for history data"},                     // 4074
   {"Не хватает памяти для расчёта индикатора","Not enough memory for indicator calculation"},     // 4075
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、MQL4実行時エラーメッセージの配列(コード範囲4099～4112)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of MQL4 execution time error messages (4099 - 4112)        |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_4099_4112[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Конец файла","End of file"},                                                                  // 4099
   {"Ошибка при работе с файлом","Some file error"},                                               // 4100
   {"Неправильное имя файла","Wrong file name"},                                                   // 4101
   {"Слишком много открытых файлов","Too many opened files"},                                      // 4102
   {"Невозможно открыть файл","Cannot open file"},                                                 // 4103
   {"Несовместимый режим доступа к файлу","Incompatible access to file"},                          // 4104
   {"Ни один ордер не выбран","No order selected"},                                                // 4105
   {"Неизвестный символ","Unknown symbol"},                                                        // 4106
   {"Неправильный параметр цены для торговой функции","Invalid price"},                            // 4107
   {"Неверный номер тикета","Invalid ticket"},                                                     // 4108
   {
    "Торговля не разрешена. Необходимо включить опцию \"Разрешить советнику торговать\" в свойствах эксперта", // 4109
    "Trading not allowed. Enable \"Allow live trading\" checkbox in Expert Advisor properties"
   },
   {
    "Ордера на покупку не разрешены. Необходимо проверить свойства эксперта",                      // 4110
    "Longs not allowed. Check Expert Advisor properties"
   },
   {
    "Ордера на продажу не разрешены. Необходимо проверить свойства эксперта",                      // 4111
    "Shorts not allowed. Check Expert Advisor properties"
   },
   {
    "Автоматическая торговля с помощью экспертов/скриптов запрещена на стороне сервера",           // 4112
    "Automated trading by Expert Advisors/Scripts disabled by trade server"
   },
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、MQL4実行時エラーメッセージの配列(コード範囲4200～4220)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of MQL4 execution time error messages (4200 - 4220)        |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_4200_4220[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Объект уже существует","Object already exists"},                                              // 4200
   {"Запрошено неизвестное свойство объекта","Unknown object property"},                           // 4201
   {"Объект не существует","Object does not exist"},                                               // 4202
   {"Неизвестный тип объекта","Unknown object type"},                                              // 4203
   {"Нет имени объекта","No object name"},                                                         // 4204
   {"Ошибка координат объекта","Object coordinates error"},                                        // 4205
   {"Не найдено указанное подокно","No specified subwindow"},                                      // 4206
   {"Ошибка при работе с объектом","Graphical object error"},                                      // 4207
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                       // 4208
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                       // 4209
   {"Неизвестное свойство графика","Unknown chart property"},                                      // 4210
   {"График не найден","Chart not found"},                                                         // 4211
   {"Не найдено подокно графика","Chart subwindow not found"},                                     // 4212
   {"Индикатор не найден","Chart indicator not found"},                                            // 4213
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                       // 4214
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                       // 4215
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                       // 4216
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                       // 4217
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                       // 4218
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                       // 4219
   {"Ошибка выбора инструмента","Symbol select error"},                                            // 4220
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、MQL4実行時エラーメッセージの配列(コード範囲4250～4266)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of MQL4 execution time error messages (4250 - 4266)        |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_4250_4266[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Ошибка отправки push-уведомления","Notification error"},                                      // 4250
   {"Ошибка параметров push-уведомления","Notification parameter error"},                          // 4251
   {"Уведомления запрещены","Notifications disabled"},                                             // 4252
   {"Слишком частые запросы отсылки push-уведомлений","Notification send requests too frequent"},           // 4253
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                       // 4254
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                       // 4255
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                       // 4256
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                       // 4257
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                       // 4258
   {"Неизвестный код ошибки","Unknown error code"},                                       // 4259
   {"Не указан FTP сервер","FTP server not specified"},                                         // 4260
   {"Не указан FTP логин","FTP login not specified"},                                           // 4261
   {"Ошибка при подключении к FTP серверу","FTP connection failed"},                               // 4262
   {"Подключение к FTP серверу закрыто","FTP connection closed"},                                  // 4263
   {"На FTP сервере не найдена директория для выгрузки файла ","FTP path not found on server"},    // 4264
   {
    "Не найден файл в директории MQL4\\Files для отправки на FTP сервер",                          // 4265
    "File not found in MQL4\\Files directory to send to FTP server"
   }, 
   {"Ошибка при передаче файла на FTP сервер","Common error during FTP data transmission"},        // 4266
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、MQL4実行時エラーメッセージの配列(コード範囲5001～5029)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of MQL4 execution time error messages (5001 - 5029)        |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_5001_5029[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"Слишком много открытых файлов","Too many opened files"},                                      // 5001
   {"Неверное имя файла","Wrong file name"},                                                       // 5002
   {"Слишком длинное имя файла","Too long file name"},                                             // 5003
   {"Ошибка открытия файла","Cannot open file"},                                                   // 5004
   {"Ошибка размещения буфера текстового файла","Text file buffer allocation error"},              // 5005
   {"Ошибка удаления файла","Cannot delete file"},                                                 // 5006
   {
    "Неверный хендл файла (файл закрыт или не был открыт)",                                        // 5007
    "Invalid file handle (file closed or was not opened)"
   },
   {
    "Неверный хендл файла (индекс хендла отсутствует в таблице)",                                  // 5008
    "Wrong file handle (handle index out of handle table)"
   },
   {"Файл должен быть открыт с флагом FILE_WRITE","File must be opened with FILE_WRITE flag"},     // 5009
   {"Файл должен быть открыт с флагом FILE_READ","File must be opened with FILE_READ flag"},       // 5010
   {"Файл должен быть открыт с флагом FILE_BIN","File must be opened with FILE_BIN flag"},         // 5011
   {"Файл должен быть открыт с флагом FILE_TXT","File must be opened with FILE_TXT flag"},         // 5012
   {
    "Файл должен быть открыт с флагом FILE_TXT или FILE_CSV",                                      // 5013
    "File must be opened with FILE_TXT or FILE_CSV flag"
   },
   {"Файл должен быть открыт с флагом FILE_CSV","File must be opened with FILE_CSV flag"},         // 5014
   {"Ошибка чтения файла","File read error"},                                                      // 5015
   {"Ошибка записи файла","File write error"},                                                     // 5016
   {
    "Размер строки должен быть указан для двоичных файлов",                                        // 5017
    "String size must be specified for binary file"
   },
   {
    "Неверный тип файла (для строковых массивов-TXT, для всех других-BIN)",                        // 5018
    "Incompatible file (for string arrays-TXT, for others-BIN)"
   },
   {"Файл является директорией","File is directory not file"},                                     // 5019
   {"Файл не существует","File does not exist"},                                                   // 5020
   {"Файл не может быть перезаписан","File cannot be rewritten"},                                  // 5021
   {"Неверное имя директории","Wrong directory name"},                                             // 5022
   {"Директория не существует","Directory does not exist"},                                        // 5023
   {"Указанный файл не является директорией","Specified file is not directory"},                   // 5024
   {"Ошибка удаления директории","Cannot delete directory"},                                       // 5025
   {"Ошибка очистки директории","Cannot clean directory"},                                         // 5026
   {"Ошибка изменения размера массива","Array resize error"},                                      // 5027
   {"Ошибка изменения размера строки","String resize error"},                                      // 5028
   {
    "Структура содержит строки или динамические массивы",                                          // 5029
    "Structure contains strings or dynamic arrays"
   },
  };
//+------------------------------------------------------------------+

以下は、MQL4実行時エラーメッセージの配列(コード範囲5200～5203)です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array of MQL4 execution time error messages (5200 - 5203)        |
//| (1) in user's country language                                   |
//| (2) in the international language                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string messages_runtime_5200_5203[][TOTAL_LANG]=
  {
   {"URL не прошел проверку","Invalid URL"},                                                       // 5200
   {"Не удалось подключиться к указанному URL","Failed to connect to specified URL"},              // 5201
   {"Превышен таймаут получения данных","Timeout exceeded"},                                       // 5202
   {"Ошибка в результате выполнения HTTP запроса","HTTP request failed"},                          // 5203
  };
#endif 
//+------------------------------------------------------------------+

このファイルをライブラリに含める必要があります。マクロの置換と列挙を含むDefines.mqhファイルは既にライブラリに接続されており、ライブラリ内のどこからでもみえるため、
新しい「Datas.mqh」ファイルをDefines.mqhにインクルードして、ライブラリ内のどこからでもみえるようにします。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      Defines.mqh |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                             https://mql5.com/ja/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://mql5.com/ja/users/artmedia70"
//+------------------------------------------------------------------+
//| ファイルをインクルードする                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "Datas.mqh"
#ifdef __MQL4__
#include "ToMQL4.mqh"
#endif 
//+------------------------------------------------------------------+
//| マクロ置換                                              |
//+------------------------------------------------------------------+

これで、テキストメッセージデータの準備が完了しました。新しいクラスがライブラリに追加され、それらからのメッセージを表示する必要がある場合、作成されたメッセージテキストにテキストがまだ存在しないすべての新しいメッセージがデータテーブルに追加されます。

次に、準備したデータからメッセージを表示するためのクラスを作成する必要があります

クラスはライブラリ全体で同じである必要があります。クラスはライブラリ内のどこからでもアクセスできる静的変数とメソッドで使用できます。ライブラリクラスごとに個別のメッセージクラスインスタンスを作成する必要はありません。クラスは補助プログラムメソッドであるため、サービスクラス(Services)を対象としたライブラリフォルダーに配置されます。

メッセージ表示クラス

CMessageクラスのために\MQL5\Include\DoEasy\Services\ Message.mqhという新しいファイルを作成します。

すぐにDefines.mqhファイルをインクルードします。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      Message.mqh |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                             https://mql5.com/ja/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://mql5.com/ja/users/artmedia70"
#property version   "1.00"
#property strict    // mql4で必要
//+------------------------------------------------------------------+
//| ファイルをインクルードする                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "..\Defines.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Message class                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMessage
  {
private:

public:

  };
//+------------------------------------------------------------------+

これで、メッセージ表示クラスは、すべてのライブラリメッセージと標準戻りコードの以前に準備されたデータ配列を見ることができます。

静的クラスメンバ変数と、配列(メッセージデータテーブル)からデータを受信する統計メソッドを、メッセージIDでクラスのprivateセクションに追加します。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Message class                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMessage
  {
private:
   static int        m_global_error;
   static uchar      m_lang_num;
   static string     m_subject;
   static string     m_text;
   static bool       m_log;
   static bool       m_push;
   static bool       m_mail;
//--- Get a message from the necessary array by message ID
   static void       GetTextByID(const int msg_id);
public:

m_global_error変数はクラスメソッドの操作中にエラーコードを保存するためのものです。
m_lang_num変数は、必要なメッセージ言語(0 —ロシア語、1 —英語、2、3、...、N —ユーザーが追加した他の必要な言語)の数を指定します。
m_subject変数SendMail()関数によって電子メールアドレスに送信される電子メールメッセージのヘッダーを設定するために使用されます。
m_text変数は、m_lang_num変数に設定された指定のIDと言語インデックスによって配列からメッセージを受け取ります。
m_log変数 には、操作ログへのメッセージ送信の有効化/無効化のグローバルフラグが格納されます。
m_push変数には、モバイルデバイスへのプッシュ通知の送信を有効/無効にするグローバルフラグが格納されます。
m_mail変数には、メールアドレスへのメッセージ送信の有効化/無効化のグローバルフラグが格納されます。

メッセージIDで配列を受信するメソッドは、そのIDで示される必要なメッセージ(ライブラリメッセージ列挙またはGetLastError()関数から返されたエラーコード)を m_text変数に書き込みます。

クラスのpublicセクションに必要なメソッドを追加します

//+------------------------------------------------------------------+
//| Message class                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMessage
  {
private:
   static int        m_global_error;
   static uchar      m_lang_num;
   static string     m_subject;
   static string     m_text;
   static bool       m_log;
   static bool       m_push;
   static bool       m_mail;
//--- Get a message from the necessary array by message ID
   static void       GetTextByID(const int msg_id);
public:
//--- (1) Display a text message in the journal, send a push notification and e-mail,
//--- (2) Display a message by ID, send a push notification and e-mail,
//--- (3) play an audio file
   static bool       Out(const string text,const bool push=false,const bool mail=false,const string subject=NULL);
   static bool       OutByID(const int msg_id,const bool code=true);
   static bool       PlaySound(const string file_name);
   //--- Return (1) a message, (2) a code in the "(code)" format
   static string     Text(const int msg_id);
   static string     Retcode(const int msg_id)     { return "("+(string)msg_id+")";    }
//--- Set (1) the text message language index (0 - user's country language, 1 - English, 2 ... N - added by a user),
//--- (2) email header,
//--- the flag of sending messages (3) to the journal, (4) a mobile device, (5) a mailbox
   static void       SetLangNum(const uchar num=0) { CMessage::m_lang_num=num;         }
   static void       SetSubject(const string subj) { CMessage::m_subject=subj;         }
   static void       SetLog(const bool flag)       { CMessage::m_log=flag;             }
   static void       SetPush(const bool flag)      { CMessage::m_push=flag;            }
   static void       SetMail(const bool flag)      { CMessage::m_mail=flag;            }
//--- (1) display a message in the journal by ID, (2) e-mail, (3) mobile device
   static void       ToLog(const int msg_id,const bool code=false);
   static bool       ToMail(const string message,const string subject=NULL);
   static bool       Push(const string message);
//--- (1) send a file to FTP, (2) return an error code
   static bool       ToFTP(const string filename,const string ftp_path=NULL);
   static int        GetError(void)                { return CMessage::m_global_error;  }
  };
//+------------------------------------------------------------------+

各メソッドには、クラスリストに属するメソッドの説明があります。これは少し後で説明します。

知っているように、「クラスの静的メンバーは、目的の値で明示的に初期化する必要があります。これを行うには、グローバルレベルで宣言および初期化する必要があります」。したがって、クラス本体外のコードですべての静的変数の初期化を記述します。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization of static variables                               |
//+------------------------------------------------------------------+
uchar  CMessage::m_lang_num=(::TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)==COUNTRY_LANG ? 0 : 1);
int    CMessage::m_global_error=ERR_SUCCESS;
string CMessage::m_subject=::MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME);
string CMessage::m_text=NULL;
bool   CMessage::m_log=true;
bool   CMessage::m_push=true;
bool   CMessage::m_mail=false;
//+------------------------------------------------------------------+

ここでは、すべての変数をデフォルト値で初期化します。
テキストメッセージの言語インデックスは、端末に設定されている言語に応じて設定されます。 TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE) を使用して返された端末言語がユーザの国の言語(現在のバージョンではロシア語)と一致する場合、メッセージ言語インデックスはゼロに等しく、そうでない場合はメッセージ言語は言語インデックス1である英語に対応します 。
エラーコードは「エラーなし」に設定されています。
メールボックスを送信するためのデフォルトメールヘッダはMQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)で返されたプログラム名です。
メッセージテキストはデフォルトではありません。操作ログへの送信は許可され、プッシュ通知は有効で、メールの送信は無効になっています。

クラスメソッドの実装を見てみましょう。

以下は、操作ログにテキストメッセージを表示し、プッシュ通知とメールメッセージを送信するメソッドです。

//+--------------------------------------------------------------------------+
//| Display a message in the journal, send a push notification and an e-mail |
//+--------------------------------------------------------------------------+
bool CMessage::Out(const string text,const bool push=false,const bool mail=false,const string subject=NULL)
  {
   bool res=true;
   if(CMessage::m_log)
      ::Print(text);
   if(push)
      res &=CMessage::Push(text);
   if(mail)
      res &=CMessage::ToMail(text,subject);
   return res;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

メソッドはメッセージテキストプッシュ通知を送信する必要性を示すフラグメールメッセージメールヘッダを渡します。

まず、操作ログ内のメッセージの表示を許可するグローバルフラグを確認します。オンの場合は、メッセージを表示します
次に、適切なフラグを確認して、パラメータを使用してメソッドに渡されたプッシュ通知およびメールを送信します。フラグが設定されている場合は、メッセージを送信するための適切なメソッドを呼び出します。resローカル変数は、メッセージを送信するために呼び出されたメソッドの操作結果を受け取ります。初期値はtrueです。少なくとも1つのメソッドがfalseを返す場合、値は変数に設定されます。最終値であるres変数がメソッドから返されます。

以下は、操作ログにメッセージを表示し、プッシュ通知とメールメッセージを送信するメソッドです。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Display a message in the journal by ID,                          |
//| send a push notification and an e-mail                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMessage::OutByID(const int msg_id,const bool code=true)
  {
   bool res=true;
   if(CMessage::m_log)
      CMessage::ToLog(msg_id,code);
   else
      CMessage::GetTextByID(msg_id);
   if(CMessage::m_push)
      res &=CMessage::Push(CMessage::m_text);
   if(CMessage::m_mail)
      res &=CMessage::ToMail(CMessage::m_text,CMessage::m_subject);
   return res;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

このメソッドは、メッセージID(メッセージ配列またはエラーコード内の位置のインデックス)と、エラーコードメッセージの後のdisplayフラグを受け取ります。
操作ログで表示するためのフラグが有効になっている場合IDで操作ログにメッセージを表示するメソッドが呼び出されます。
操作ログに表示するためのフラグが設定されていない場合、IDでテキストメッセージを受信し、これらのアクションのフラグが設定されているかどうかに依存して、テキストメッセージをモバイルデバイスおよびメールに送信しようとします。
前のメソッドと同様に、モバイルデバイスとメールボックスにメッセージを送信するメソッドを呼び出した結果は、値が最終的にメソッドから返されるresローカル変数に書き込まれます

以下は、メッセージIDによって操作ログにメッセージを表示するメソッドです。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Display a message in the journal by a message ID                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMessage::ToLog(const int msg_id,const bool code=false)
  {
   CMessage::GetTextByID(msg_id);
   ::Print(m_text,(!code || msg_id>ERR_USER_ERROR_FIRST-1 ? "" : " "+CMessage::Retcode(msg_id)));
  }
//+------------------------------------------------------------------+

このメソッドは、メッセージID(メッセージ配列またはエラーコード内の位置のインデックス)と、エラーコードメッセージの後のdisplayフラグを受け取ります。
次に、メッセージIDを使用して、ライブラリメッセージ配列から指定言語のメッセージテキストを受信し、取得したテキストを操作ログに表示します
エラーコード表示フラグが設定されていない場合またはメッセージIDがライブラリメッセージ範囲の開始に対応している場合は、エラーコードを表示する必要はありません。それ以外の場合は、エラーコードテキストがメッセージテキストに追加されます

以下は、メールとプッシュ通知をモバイルデバイスに送信するメソッド、およびファイルをFTPサーバに送信するメソッドです。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Send an email                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMessage::ToMail(const string message,const string subject=NULL)
  {
   //--- If sending emails is disabled in the terminal
   if(!::TerminalInfoInteger(TERMINAL_EMAIL_ENABLED))
     {
      /--- display the appropriate message in the journal, write the error code and return 'false'
      CMessage::ToLog(MSG_LIB_TEXT_NOT_MAIL_ENABLED,false);
      CMessage::m_global_error=ERR_MAIL_SEND_FAILED;
      return false;
     }
   //--- If failed to send a message
   if(!::SendMail(subject==NULL ? CMessage::m_subject : subject,message))
     {
      //--- write an error code, create an error description text, display it in the journal and return 'false'
      CMessage::m_global_error=::GetLastError();
      string txt=CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR)+CMessage::Text(CMessage::m_global_error);
      string code=CMessage::Retcode(CMessage::m_global_error);
      ::Print(txt+" "+code);
      return false;
     }
   //--- Successful - return 'true'
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Send push notifications to a mobile device                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMessage::Push(const string message)
  {
   //--- If sending push notifications is not allowed in the terminal
   if(!::TerminalInfoInteger(TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED))
     {
      /--- display the appropriate message in the journal, write the error code and return 'false'
      CMessage::ToLog(MSG_LIB_TEXT_NOT_PUSH_ENABLED,false);
      CMessage::m_global_error=ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED;
      return false;
     }
   //--- If failed to send a message
   if(!::SendNotification(message))
     {
      //--- write an error code, create an error description text, display it in the journal and return 'false'
      CMessage::m_global_error=::GetLastError();
      string txt=CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR)+CMessage::Text(CMessage::m_global_error);
      string code=CMessage::Retcode(CMessage::m_global_error);
      ::Print(txt+" "+code);
      return false;
     }
   //--- Successful - return 'true'
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Send a file to a specified address                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMessage::ToFTP(const string filename,const string ftp_path=NULL)
  {
   //--- If sending files to an FTP server is not allowed in the terminal
   if(!::TerminalInfoInteger(TERMINAL_FTP_ENABLED))
     {
      /--- display the appropriate message in the journal, write the error code and return 'false'
      CMessage::ToLog(MSG_LIB_TEXT_NOT_FTP_ENABLED,false);
      CMessage::m_global_error=ERR_FTP_SEND_FAILED;
      return false;
     }
   //--- If failed to send a file
   if(!::SendFTP(filename,ftp_path))
     {
      //--- write an error code, create an error description text, display it in the journal and return 'false'
      CMessage::m_global_error=::GetLastError();
      string txt=CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR)+CMessage::Text(CMessage::m_global_error);
      string code=CMessage::Retcode(CMessage::m_global_error);
      ::Print(txt+" "+code);
      return false;
     }
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

3つのメソッドはすべて論理的に同一でシンプルです。ロジック全体がメソッドリストでコメント化され、理解しやすくなっています。

以下は、音声ファイルを再生するメソッドです。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Play an audio file                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMessage::PlaySound(const string file_name)
  {
   bool res=::PlaySound(file_name);
   CMessage::m_global_error=(res ? ERR_SUCCESS : ::GetLastError());
   return res;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

res変数は、PlaySound()関数操作の結果を受け取ります。関数が正しく機能する場合は、エラーなしコードをm_global_error変数に書き込み、それ以外の場合は、最後のエラーコードを書き込みます。
その結果、PlaySound()関数操作の結果が保存されているres変数値を返します。

以下は、IDでメッセージテキストを返すメソッドです。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the message text by a message ID                          |
//+------------------------------------------------------------------+
string CMessage::Text(const int msg_id)
  {
   CMessage::GetTextByID(msg_id);
   return m_text;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

メソッドはメッセージIDを受け取ります。次に、GetTextByID()メソッドは、適切なテキスト配列から必要なメッセージを取得するために使用されメッセージテキストは呼び出しプログラムに返されます

以下は、適切なテキスト配列からメッセージIDでメッセージテキストを取得するメソッドです。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Get messages from the text array by an ID                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMessage::GetTextByID(const int msg_id)
  {
   CMessage::m_text=
     (
      //--- Runtime errors (0, 4001 - 4019)
      msg_id==0                     ?  messages_runtime[msg_id][m_lang_num]                       :
     #ifdef __MQL5__
      msg_id>4000 && msg_id<4020    ?  messages_runtime[msg_id-4000][m_lang_num]                  :
      //--- Runtime errors (Charts 4101 - 4116)
      msg_id>4100 && msg_id<4117    ?  messages_runtime_charts[msg_id-4101][m_lang_num]           :
      //--- Runtime errors (Charts 4201 - 4205)
      msg_id>4200 && msg_id<4206    ?  messages_runtime_graph_obj[msg_id-4201][m_lang_num]        :
      //--- Runtime errors (MarketInfo 4301 - 4305)
      msg_id>4300 && msg_id<4306    ?  messages_runtime_market[msg_id-4301][m_lang_num]           :
      //--- Runtime errors (Access to history 4401 - 4407)
      msg_id>4400 && msg_id<4408    ?  messages_runtime_history[msg_id-4401][m_lang_num]          :
      //--- Runtime errors (Global Variables 4501 - 4524)
      msg_id>4500 && msg_id<4525    ?  messages_runtime_global[msg_id-4501][m_lang_num]           :
      //--- Runtime errors (Custom indicators 4601 - 4603)
      msg_id>4600 && msg_id<4604    ?  messages_runtime_custom_indicator[msg_id-4601][m_lang_num] :
      //--- Runtime errors (Account 4701 - 4758)
      msg_id>4700 && msg_id<4759    ?  messages_runtime_account[msg_id-4701][m_lang_num]          :
      //--- Runtime errors (Indicators 4801 - 4812)
      msg_id>4800 && msg_id<4813    ?  messages_runtime_indicator[msg_id-4801][m_lang_num]        :
      //--- Runtime errors (Market depth 4901 - 4904)
      msg_id>4900 && msg_id<4905    ?  messages_runtime_books[msg_id-4901][m_lang_num]            :
      //--- Runtime errors (File operations 5001 - 5027)
      msg_id>5000 && msg_id<5028    ?  messages_runtime_files[msg_id-5001][m_lang_num]            :
      //--- Runtime errors (Converting strings 5030 - 5044)
      msg_id>5029 && msg_id<5045    ?  messages_runtime_string[msg_id-5030][m_lang_num]           :
      //--- Runtime errors (Working with arrays 5050 - 5063)
      msg_id>5049 && msg_id<5064    ?  messages_runtime_array[msg_id-5050][m_lang_num]            :
      //--- Runtime errors (Working with OpenCL 5100 - 5114)
      msg_id>5099 && msg_id<5115    ?  messages_runtime_opencl[msg_id-5100][m_lang_num]           :
      //--- Runtime errors (Working with WebRequest() 5200 - 5203)
      msg_id>5199 && msg_id<5204    ?  messages_runtime_webrequest[msg_id-5200][m_lang_num]       :
      //--- Runtime errors (Working with network (sockets) 5270 - 5275)
      msg_id>5269 && msg_id<5276    ?  messages_runtime_netsocket[msg_id-5270][m_lang_num]        :
      //--- Runtime errors (Custom symbols 5300 - 5310)
      msg_id>5299 && msg_id<5311    ?  messages_runtime_custom_symbol[msg_id-5300][m_lang_num]    :
      //--- Runtime errors (Economic calendar 5400 - 5402)
      msg_id>5399 && msg_id<5403    ?  messages_runtime_calendar[msg_id-5400][m_lang_num]         :
      //--- Trade server return codes (10004 - 10044)
      msg_id>10003 && msg_id<10045  ?  messages_ts_ret_code[msg_id-10004][m_lang_num]             :
     #else // MQL4
      msg_id>0 && msg_id<10         ?  messages_ts_ret_code_mql4[msg_id][m_lang_num]              :
      msg_id>63 && msg_id<66        ?  messages_ts_ret_code_mql4[msg_id-54][m_lang_num]           :
      msg_id>127 && msg_id<151      ?  messages_ts_ret_code_mql4[msg_id-116][m_lang_num]          :
      msg_id<4000                   ?  messages_ts_ret_code_mql4[26][m_lang_num]                  :
      //--- MQL4 runtime errors (4000 - 4030)
      msg_id<4031                   ?  messages_runtime_4000_4030[msg_id-4000][m_lang_num]        :
      //--- MQL4 runtime errors (4050 - 4075)
      msg_id>4049 && msg_id<4076    ?  messages_runtime_4050_4075[msg_id-4050][m_lang_num]        :
      //--- MQL4 runtime errors (4099 - 4112)
      msg_id>4098 && msg_id<4113    ?  messages_runtime_4099_4112[msg_id-4099][m_lang_num]        :
      //--- MQL4 runtime errors (4200 - 4220)
      msg_id>4199 && msg_id<4221    ?  messages_runtime_4200_4220[msg_id-4200][m_lang_num]        :
      //--- MQL4 runtime errors (4250 - 4266)
      msg_id>4249 && msg_id<4267    ?  messages_runtime_4250_4266[msg_id-4250][m_lang_num]        :
      //--- MQL4 runtime errors (5001 - 5029)
      msg_id>5000 && msg_id<5030    ?  messages_runtime_5001_5029[msg_id-5001][m_lang_num]        :
      //--- MQL4 runtime errors (5200 - 5203)
      msg_id>5199 && msg_id<5204    ?  messages_runtime_5200_5203[msg_id-5200][m_lang_num]        :
     #endif 
      //--- Library messages (ERR_USER_ERROR_FIRST)
      msg_id>ERR_USER_ERROR_FIRST-1 ?  messages_library[msg_id-ERR_USER_ERROR_FIRST][m_lang_num]  : 
      messages_library[MSG_LIB_SYS_ERROR_CODE_OUT_OF_RANGE-ERR_USER_ERROR_FIRST][m_lang_num]
     );
  }
//+------------------------------------------------------------------+

ここではすべてが簡単です。メソッドに渡されたIDの数値に応じて、現在の範囲内のテキストが配置されている配列を選択します。配列内のテキストインデックスを取得するには、最初のID(説明は配列の最初の次元のゼロインデックスに格納されています)の初期値をID値から減算する必要があります。配列の2番目の次元(つまり、m_lang_num変数に設定された値が指すセルから)から、IDのテキスト記述を取得し、それをm_text変数に書き込みます。
準備完了です。これで、m_text変数には、IDがメソッドに渡されたメッセージのテキスト説明が格納されます。

これでメッセージクラスの開発が完了しました
さらに、クラスに新しい機能を追加するか、必要に応じて既存の機能を調整します。この段階では、すべてのテキストメッセージを別のファイルのメッセージデータベースに保存し、単一の値(実際には、必要なメッセージが格納されている配列セルインデックスへのポインタであるメッセージID)で必要なメッセージにアクセスするのに十分です。
さらにやる必要があるのは、配列内の位置に対する実際のID値のシフトを考慮することだけです。これは、先ほど調べたメソッドで行われています。

残っているのは、「TextByLanguage(」文字列のすべてのエントリを検索し、それらを「CMessage::Text(」に置き換えて、メッセージIDを追加することです。

ライブラリクラスの改善

すべてのファイルを検索するには、[ファイルを検索]ウィンドウ(Shift+Ctrl+F)を使用します。


[Find what]フィールドに「TextByLanguage(」と入力し、「In folder」フォルダーでライブラリディレクトリへのパスを選択します(例: E:\MetaQuotes\MetaTrader 5\MQL5\Include\DoEasy )。[Look in subfolders]ボックスのチェックをオンにして[Find]をクリックします。
検索が完了すると、必要な文字列を含むファイルへのパスがエディターの[Search]タブに表示されます。
各ファイルを開くだけで(検索結果タブでファイルパス行をダブルクリックすることで実行できます)、同じ行の単純検索(Ctrl+F)を使用します。ただし、別のファイルで、または置換(Ctrl+H)を使用して検索を使用し、検出されたそれぞれの「TextByLanguage(」文字列を「CMessage :: Text(」で置換します。
いずれにしても、置き換えの後で、パラメータ TextByLanguage("Этот_текст_заменить","Replace_this_text") のテキストをメッセージID定数で置き換える必要があります。定数の検索は簡単です。ロシア語のテキストを強調表示し、Ctrl+F(検索ウィンドウが開きます)を押し、Datas.mqhファイルがあるタブに移動して、検索ウィンドウで[Find Next]をクリックします。各定数にコメントがあるため、必要な定数に関連するコメントが見つかります。定数をコピーしてCMessage::Text( FOUND_CONSTANT)に入力します。

例として、BaseObj.mqhファイルでは、以下の文字列が見つかります。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Pack a 'ushort' number to a passed 'long' number                 |
//+------------------------------------------------------------------+
long CBaseObj::UshortToLong(const ushort ushort_value,const uchar index,long &long_value)
  {
   if(index>3)
     {
      ::Print(DFUN,TextByLanguage("Ошибка. Значение \"index\" должно быть в пределах 0 - 3","Error. \"index\" value should be between 0 - 3"));
      return 0;
     }
   return(long_value |= UshortToByte(ushort_value,index));
  }
//+------------------------------------------------------------------+

置き換え後には、以下のようになります。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Pack a 'ushort' number to a passed 'long' number                 |
//+------------------------------------------------------------------+
long CBaseObj::UshortToLong(const ushort ushort_value,const uchar index,long &long_value)
  {
   if(index>3)
     {
      ::Print(DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_INDEX));
      return 0;
     }
   return(long_value |= UshortToByte(ushort_value,index));
  }
//+------------------------------------------------------------------+

必要な文字列を含むすべてのライブラリファイルで必要なすべての置換が既に行われています。ここでそれらを説明しても意味がありませんし、同様のアクションを説明するのに必要な記事のスペースも多すぎます。必要なデータはすべて以下に添付されているファイルでご覧になれます。

MQL4で更新されたライブラリファイルをコンパイルしようとすると、いくつかの不明な定数エラーが発生します。これを修正しましょう。
\MQL5\Include\DoEasy\ToMQL4.mqhを開いて、不明なMQL5エラーコードの定義を追加します

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       ToMQL4.mqh |
//|              Copyright 2017, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70 |
//|                         https://www.mql5.com/ja/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70"
#property link      "https://www.mql5.com/ja/users/artmedia70"
#property strict
#ifdef __MQL4__
//+------------------------------------------------------------------+
//| Error codes                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
#define ERR_SUCCESS                       (ERR_NO_ERROR)
#define ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL         (ERR_UNKNOWN_SYMBOL)
#define ERR_ZEROSIZE_ARRAY                (ERR_ARRAY_INVALID)
#define ERR_MAIL_SEND_FAILED              (ERR_SEND_MAIL_ERROR)
#define ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED      (ERR_NOTIFICATION_ERROR)
#define ERR_FTP_SEND_FAILED               (ERR_FTP_ERROR)
//+------------------------------------------------------------------+

これで、すべてがMQL4でコンパイルされるはずです。

メッセージ表示のテスト

視覚テスト用に何を表示するかを決めるのに時間がかかりました最終的には、すべてがすでに行われていると判断しました。メッセージはすでにジャーナルに表示されています。したがって、データの保存と表示の新しいバージョンでそれらを検証するには、前の記事のEA( \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part18\TestDoEasyPart18.mq5)を起動するだけです。
新しいディレクトリで\MQL5\Experts\TestDoEasy\Part19\TestDoEasyPart19.mq5として保存しましょう。
いくつかの小さな変更を加えましたが、これらは、追跡される変更のサイズと表示されるテキストの外観に関連しているため、ここでそれらを説明する意味はありません。

コンパイルしてテスターでEAをビジュアライゼーションモードで起動します。EAはスプレッド、利益、資金の価値を追跡します。それでは、スプレッドの変化と2ポイントの値の交差に関連するメッセージを見てみましょう。資金が増加すると、ポジションは決済されます。ポジションの開始/決済を含む、すべてのアクションに関する適切なエントリが操作ログに表示されているはずです。以前の記事のテストですでにそれらに精通しています。ここでは、それらが完全に異なる方法で保存および表示されるようになったため、それらの正しい表示に最も関心があります。すべてのメッセージは1か所に保存され、メッセージデータベースで場所を指定すると表示されます。

みてみましょう。


すべてのイベントエントリが正しく表示されていることがわかります。つまり、すべてが意図したとおりに機能しています。

これで、すべてのライブラリテキストの共通データベースを持つメッセージクラスが作成されました。さらに、すべての取引サーバのリターンコードとランタイムエラーに関するすべての説明があります。すべてのメッセージへのアクセスは、エラーコードまたはメッセージIDによって実行されます。

次の段階

取引クラスに最終的に進む前に、ほんの少しの仕上げが残っています...

次の記事では、データをソースコードの形式で保存し、このデータから音声ファイルと画像ファイルを自動的に作成する方法について説明します。

現在のバージョンのライブラリのすべてのファイルは、テスト用EAファイルと一緒に以下に添付されているので、テストするにはダウンロードしてください。
質問、コメント、提案はコメント欄にお願いします。

