実行中の MQL5 プログラムの情報取得には ENUM_MQL_INFO_INTEGER 及び ENUM_MQL_INFO_STRING からの定数が使用されます。
|
識別子
|
説明
|
Type
|
MQL_HANDLES_USED
|
現在アクティブなオブジェクトハンドルの数。動的(newで作成)オブジェクトと非動的オブジェクトの両方、グローバル/ローカル変数、またはクラスメンバーが含まれます。プログラムが使用するハンドルが多いほど、プログラムが消費するリソースも多くなります。
|
int
|
MQL_MEMORY_LIMIT
|
MQL5 プログラムの最大動的メモリ量（ MB 単位）。
|
int
|
MQL_MEMORY_USED
|
MQL5 プログラムのメモリ使用量（ MB 単位）。
|
int
|
MQL_PROGRAM_TYPE
|
MQL5 プログラムの種類。
|
MQL_DLLS_ALLOWED
|
指定された実行プログラムで DLL を使用する許可。
|
bool
|
MQL_TRADE_ALLOWED
|
指定された実行プログラムでの取引許可。
|
bool
|
MQL_SIGNALS_ALLOWED
|
指定された実行プログラムでシグナルを変更する許可。
|
bool
|
MQL_DEBUG
|
デバグモードを示すフラグ。
|
bool
|
MQL_PROFILER
|
プログラムがコードプロファイリングモードで動作することを示すフラグ。
|
bool
|
MQL_TESTER
|
テスタプロセスを示すフラグ。
|
bool
|
MQL_FORWARD
|
プログラムがフォワードテストプロセスで実行されていることを示すフラグ
|
bool
|
MQL_OPTIMIZATION
|
最適化プロセスを示すフラグ。
|
bool
|
MQL_VISUAL_MODE
|
ビジュアルテスタプロセスを示すフラグ。
|
bool
|
MQL_FRAME_MODE
|
エキスパートアドバイザーが最適化結果のフレーム収集モード で動作されるというフラグ。
|
bool
|
MQL_LICENSE_TYPE
|
EX5 モジュールのライセンスの種類。ライセンスは MQLInfoInteger（MQL_LICENSE_TYPEを使用してリクエストされた EX5 モジュールを指します。
|
MQL_STARTED_FROM_CONFIG
|
スクリプト/EAが設定ファイルのStartUpセクションから起動された場合、trueを返します。これは、このスクリプト/EAがターミナルの起動に使用された設定ファイルに登録されたことを意味します。
|
bool
|
識別子
|
説明
|
Type
|
MQL_PROGRAM_NAME
|
実行される MQL5 プログラムの名称。
|
string
|
MQL5_PROGRAM_PATH
|
指定されたプログラムのパス。
|
string
実行中のプログラムの情報には、ENUM_PROGRAM_TYPE の値が使用されます。
|
識別子
|
説明
|
PROGRAM_SCRIPT
|
スクリプト。
|
PROGRAM_EXPERT
|
エキスパート。
|
PROGRAM_INDICATOR
|
指標。
|
PROGRAM_SERVICE
|
サービス。
|
識別子
|
説明
|
LICENSE_FREE
|
無制限の無料版。
|
LICENSE_DEMO
|
マーケットから購入した製品の試用版。ストラテジーテスターー内のみで使用出来ます。
|
LICENSE_FULL
|
購入したライセンス版では、少なくとも 5 アクティベーションが可能です。アクティベーションの数は、売主によって指定されます。売主は、アクティベーションの許容数を増加させることが出来ます。
|
LICENSE_TIME
|
期間限定ライセンス版。
例:
|
ENUM_PROGRAM_TYPE mql_program=(ENUM_PROGRAM_TYPE)MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE);