MQL_HANDLES_USED 現在アクティブなオブジェクトハンドルの数。動的(newで作成)オブジェクトと非動的オブジェクトの両方、グローバル/ローカル変数、またはクラスメンバーが含まれます。プログラムが使用するハンドルが多いほど、プログラムが消費するリソースも多くなります。 int

MQL_MEMORY_LIMIT MQL5 プログラムの最大動的メモリ量（ MB 単位）。 int

MQL_MEMORY_USED MQL5 プログラムのメモリ使用量（ MB 単位）。 int

MQL_DLLS_ALLOWED 指定された実行プログラムで DLL を使用する許可。 bool

MQL_TRADE_ALLOWED 指定された実行プログラムでの取引許可。 bool

MQL_SIGNALS_ALLOWED 指定された実行プログラムでシグナルを変更する許可。 bool

MQL_DEBUG デバグモードを示すフラグ。 bool

MQL_PROFILER プログラムがコードプロファイリングモードで動作することを示すフラグ。 bool

MQL_TESTER テスタプロセスを示すフラグ。 bool

MQL_FORWARD プログラムがフォワードテストプロセスで実行されていることを示すフラグ bool

MQL_OPTIMIZATION 最適化プロセスを示すフラグ。 bool

MQL_VISUAL_MODE ビジュアルテスタプロセスを示すフラグ。 bool

MQL_FRAME_MODE エキスパートアドバイザーが最適化結果のフレーム収集モード で動作されるというフラグ。 bool

MQL_LICENSE_TYPE EX5 モジュールのライセンスの種類。ライセンスは MQLInfoInteger（MQL_LICENSE_TYPEを使用してリクエストされた EX5 モジュールを指します。 ENUM_LICENSE_TYPE