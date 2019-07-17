MetaTraderプログラムを簡単かつ迅速に開発するためのライブラリ(第4部): 取引イベント

内容

取引イベントをプログラムに送信する

3番目の記事の直近に作成されたテストEAを振り返ってみると、ライブラリは口座で発生した取引イベントを定義できることがわかります。ただし、操作にライブラリを使用しているプログラムにイベントを送信するには、発生するすべてのイベントをその種類で正確に分割する必要があります。

これには、イベントを定義するメソッドとイベントタイプを定義するメソッドを作成する必要があります。

どの取引イベントを特定する必要があるのか考えてみましょう。 未決注文を出す

未決注文を削除する

未決注文を発動してポジションを生成する

未決注文を部分的に発動してポジションを生成する

ポジションを開く

ポジションを閉じる

ポジションを部分的に開く

ポジションを部分的に閉じる

反対方向のポジションによってポジションを閉じる

反対方向のポジションによってポジションを部分的に閉じる

口座に入金する

口座から出金する

口座に残高操作が発生する

以下は現在追跡されていないイベントです。

未決注文が修正される(発動価格の変更、ストップロスとテイクプロフィットの追加/削除)



ポジションが修正される(ストップロスとテイクプロフィットの追加/削除/変更)

上記に基づいて、イベントを明確に特定する方法を決定する必要があります。この時点で口座の種類に応じてソリューションを分割することをお勧めします。 ヘッジ口座

未決注文数が増加する : 未決注文の追加(市場環境でのイベント)

未決注文数が減少する ポジション数が増加する : 未決注文の発動(市場環境および履歴環境でのイベント)

ポジション数が増加しない : 未決注文の削除(市場環境でのイベント)

未決注文数が減少しない ポジション数が増加する : 新規ポジションが開いた(市場環境および履歴環境でのイベント)

ポジション数が減少する : ポジションが閉じた(市場環境および履歴環境でのイベント)

ポジション数が変化しないがボリュームが減少する : ポジションが部分的に閉じた(履歴環境でのイベント)

ネッティング口座 未決注文数が増加する : 未決注文の追加 未決注文数が減少する ポジション数が増加する : 未決注文の発動 ポジション数が変化しないが、ポジション変更時間が変化し、ボリュームが変化しない : 未決注文の発動 とポジションボリュームの増加 ポジション数が減少する : ポジションの決済 未決注文数が減少しない ポジション数が増加する : 新規ポジションを開く ポジション数が減少する : ポジションの決済

ポジション数が変化しないが、ポジション変更時間が変化し、ボリュームが増加する : ポジションへのボリュームを追加 ポジション数が変化しないが、ポジション変更時間が変化し、ボリュームが減少する : 部分的なポジション決済

取引イベントを識別するためには、プログラムが動作する口座を知る必要があります。ヘッジ口座タイプのフラグをCEngineクラスのprivateセクションに追加して、口座タイプをクラスコンストラクタで定義してその結果を個のフラグ変数に書き入れます。

class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CArrayObj m_list_counters; bool m_first_start; bool m_is_hedge; int CounterIndex( const int id) const ; bool IsFirstStart( void ); public : void CreateCounter( const int id, const ulong frequency, const ulong pause); void OnTimer ( void ); CEngine(); ~CEngine(); }; CEngine::CEngine() : m_first_start( true ) { :: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY); this .m_list_counters.Sort(); this .CreateCounter(COLLECTION_COUNTER_ID,COLLECTION_COUNTER_STEP,COLLECTION_PAUSE); this .m_is_hedge= bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); }

初期実行時には、クラスオブジェクトの構築中に、プログラムが起動されたときの口座タイプがそのコンストラクタで定義されます。したがって、取引イベントを定義するメソッドは直ちにヘッジまたはネッティングのどちらかの口座に起因するようになります。 着信取引イベントを定義したら、そのコードを保存する必要があります。コードは次のイベントまで変わらないため、プログラムは常に口座の直近のイベントを定義できます。イベントコードは一連のフラグで構成されます。各フラグは特定のイベントを説明します。たとえば、ポジション決済イベントは、それをより正確に特徴付ける特定のサブセットに分割することができます。 完全決済 部分決済 反対方向のポジションによる決済 ストップロスによる決済 テイクプロフィットによる決済 など これらすべての属性は、1つの「ポジション決済」イベントに固有のものです。つまり、イベントコードにばこれらすべてのデータが含まれている必要があります。フラグを使用してイベントを構築するために、ライブラリルートフォルダからDefines.mqhファイルに、追跡するアカウント2つの新しい列挙(取引イベントフラグと可能な取引イベント)を作成しましょう。 enum ENUM_TRADE_EVENT_FLAGS { TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT = 0 , TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED = 1 , TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED = 2 , TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED = 4 , TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED = 8 , TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED = 16 , TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE = 32 , TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL = 64 , TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS = 128 , TRADE_EVENT_FLAG_SL = 256 , TRADE_EVENT_FLAG_TP = 512 }; enum ENUM_TRADE_EVENT { TRADE_EVENT_NO_EVENT, TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED, TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED, TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT , TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE, TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION, TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST, TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED, TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED, TRADE_EVENT_DIVIDENT, TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED, TRADE_EVENT_TAX, TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL , TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED, TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_OPENED, TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD }; ここでは、ENUM_TRADE_EVENT列挙体についていくつか明確にしておく必要があります。

一部の取引イベントではプログラムや人的介入(課金手数料、手数料、ボーナスなど)が不要なため、MQL5の取引タイプ(ENUM_DEAL_TYPE列挙)からそのデータを取得します。後でイベントを追跡するのを簡単にするために、イベントがENUM_DEAL_TYPE列挙の値と一致するようにする必要があります。

口座残高の補充と資金の引き出しの2つのイベントに残高操作を分けます。DEAL_TYPE_CREDITから始まる取引タイプの列挙のその他のイベントは、残高の操作には関係ない売買(DEAL_TYPE_BUYおよびDEAL_TYPE_SELL)を除き、ENUM_DEAL_TYPEの列挙と同じ値になります。 成行注文とポジションコレクションのクラスを改善しましょう。

CMarketCollectionクラスのprivateセクションに標本注文を追加して、指定された注文プロパティで検索を実行します。一方、クラスのpublicセクションは注文とポジションの全リストを取得するためのメソッド、指定の時間範囲で選択された注文とポジションのリスト、注文またはポジションの整数、実数、文字列プロパティから返される注文とポジションのリスト を受け取ります。これにより、コレクションから成行注文とポジションの必要なリストを受け取ることができます(ライブラリの説明の第2部と第3部で過去の注文と取引を収集したときと同じ)。 class CMarketCollection { private : struct MqlDataCollection { long hash_sum_acc; int total_pending; int total_positions; double total_volumes; }; MqlDataCollection m_struct_curr_market; MqlDataCollection m_struct_prev_market; CArrayObj m_list_all_orders; COrder m_order_instance; bool m_is_trade_event; bool m_is_change_volume; double m_change_volume_value; int m_new_positions; int m_new_pendings; void SavePrevValues( void ) { this .m_struct_prev_market= this .m_struct_curr_market; } public : CArrayObj* GetList( void ) { return &m_list_all_orders; } CArrayObj* GetListByTime ( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ); CArrayObj* GetList (ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj* GetList (ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj* GetList (ENUM_ORDER_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } int NewOrders( void ) const { return this .m_new_pendings; } int NewPosition( void ) const { return this .m_new_positions; } bool IsTradeEvent( void ) const { return this .m_is_trade_event; } double ChangedVolumeValue( void ) const { return this .m_change_volume_value; } CMarketCollection( void ); void Refresh( void ); }; クラス本体を超えた時間で注文とポジションを選択するためのメソッドを実装します。 CArrayObj* CMarketCollection::GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ) { CArrayObj* list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка создания временного списка" , "Error creating temporary list" )); return NULL ; } datetime begin=begin_time,end=(end_time== 0 ?END_TIME : end_time); list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); m_order_instance.SetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN,begin); int index_begin=m_list_all_orders.SearchGreatOrEqual(&m_order_instance); if (index_begin== WRONG_VALUE ) return list; m_order_instance.SetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN,end); int index_end=m_list_all_orders.SearchLessOrEqual(&m_order_instance); if (index_end== WRONG_VALUE ) return list; for ( int i=index_begin; i<=index_end; i++) list.Add(m_list_all_orders.At(i)); return list; } このメソッドは、第3部で説明した過去の注文と取引を時間ごとに選択するメソッドとほぼ同じです。必要に応じて、3番目の記事の適切なセクションの説明をもう一度読んでください。このメソッドと過去のコレクションクラスのものとの違いは、時間順を選択することを選択していないことです。成行注文とポジションには開始時間しかありません。 また、過去の注文と取引のコレクションのクラスコンストラクタを変更します。MQL5注文システムには、決済時間の概念はありません。すべての注文と取引は、それらの配置時間(またはMQL4注文システムによると開始時間)に従ってリストに配置されます。これを行うには、CHistoryCollectionクラスのコンストラクタで、過去の注文と取引のコレクションリストで並べ替え方向を定義する文字列を変更します。 CHistoryCollection::CHistoryCollection( void ) : m_index_deal( 0 ),m_delta_deal( 0 ),m_index_order( 0 ),m_delta_order( 0 ),m_is_trade_event( false ) { this .m_list_all_orders.Sort( #ifdef __MQL5__ SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN #else SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE #endif ); this .m_list_all_orders.Clear(); } MQL5では過去の注文および取引コレクション内のすべての注文および取引は、デフォルトでそれらの配置時間によって並び替えられる一方、MQL4では、これらは注文プロパティで定義された決済時間で並び替えられます。 それでは、MQL5の注文システムの別の機能に移りましょう。反対のポジションでポジションを決済するときは、ORDER_TYPE_CLOSE_BYタイプの特別決済注文が出されますが、ストップ注文でポジションを決済するときは、代わりにポジションを決済する成行注文が出されます。

成行注文を考慮するには、基本注文の整数プロパティを受け取り、返すメソッドにさらに別のプロパティを追加する必要がありました(例として注文のマジックナンバーの受け取って返す)。 long COrder:: OrderMagicNumber () const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderMagicNumber (); #else long res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_POSITION : res=:: PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_ORDER : case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_MAGIC ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_MAGIC ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } このステータスを実際に考慮する必要がある基本注文の整数プロパティを受信および返すすべてのメソッドで、このような変更(またはそのメソッドに論理的に対応するもの)を加えました。そのようなステータスが存在するため、そのような注文タイプを格納するために、ライブラリのObjectsフォルダに成行注文の新しいクラスであるCMarketOrderを作成します。このクラスは、以前に作成された残りの市場および過去の注文と取引のオブジェクトとまったく同じです。そのため、ここではリストのみを提供します。 #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ja/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Order.mqh" class CMarketOrder : public COrder { public : CMarketOrder( const ulong ticket= 0 ) : COrder(ORDER_STATUS_MARKET_ORDER,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property); }; bool CMarketOrder::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { if (property==ORDER_PROP_TIME_EXP || property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY || property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE || property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC || property==ORDER_PROP_PROFIT_PT || property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE || property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC || property==ORDER_PROP_TICKET_FROM || property==ORDER_PROP_TICKET_TO ) return false ; return true ; } bool CMarketOrder::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) { if (property==ORDER_PROP_PROFIT || property==ORDER_PROP_PROFIT_FULL || property==ORDER_PROP_SWAP || property==ORDER_PROP_COMMISSION || property==ORDER_PROP_PRICE_CLOSE || property==ORDER_PROP_SL || property==ORDER_PROP_TP || property==ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT ) return false ; return true ; } ライブラリのDefines.mqhファイルで、新しいステータス(成行注文)を書きます。 enum ENUM_ORDER_STATUS { ORDER_STATUS_MARKET_PENDING, ORDER_STATUS_MARKET_ORDER, ORDER_STATUS_MARKET_POSITION, ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER, ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING, ORDER_STATUS_BALANCE, ORDER_STATUS_CREDIT, ORDER_STATUS_DEAL, ORDER_STATUS_UNKNOWN }; ここで、リストに注文を追加するブロック (成行注文とポジションのリストを更新するCMarketCollectionクラスのRefresh()メソッド)で、 注文タイプのチェックを実装します。タイプに応じて、成行注文オブジェクトまたは未決注文オブジェクトをコレクションリストに追加します。

void CMarketCollection::Refresh( void ) { :: ZeroMemory ( this .m_struct_curr_market); this .m_is_trade_event= false ; this .m_is_change_volume= false ; this .m_new_pendings= 0 ; this .m_new_positions= 0 ; this .m_change_volume_value= 0 ; m_list_all_orders.Clear(); #ifdef __MQL4__ int total=:: OrdersTotal (); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (!:: OrderSelect (i, SELECT_BY_POS )) continue ; long ticket=:: OrderTicket (); ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: OrderType (); if (type== ORDER_TYPE_BUY || type== ORDER_TYPE_SELL ) { CMarketPosition *position= new CMarketPosition(ticket); if (position== NULL ) continue ; if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(position)) { this .m_struct_market.hash_sum_acc+=ticket; this .m_struct_market.total_volumes+=:: OrderLots (); this .m_struct_market.total_positions++; } else { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить позицию в список" , "Failed to add position to list" )); delete position; } } else { CMarketPending *order= new CMarketPending(ticket); if (order== NULL ) continue ; if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { this .m_struct_market.hash_sum_acc+=ticket; this .m_struct_market.total_volumes+=:: OrderLots (); this .m_struct_market.total_pending++; } else { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to list" )); delete order; } } } #else int total_positions=:: PositionsTotal (); for ( int i= 0 ; i<total_positions; i++) { ulong ticket=:: PositionGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; CMarketPosition *position= new CMarketPosition(ticket); if (position== NULL ) continue ; if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(position)) { this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc+=( long ):: PositionGetInteger ( POSITION_TIME_UPDATE_MSC ); this .m_struct_curr_market.total_volumes+=:: PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); this .m_struct_curr_market.total_positions++; } else { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить позицию в список" , "Failed to add position to list" )); delete position; } } int total_orders=:: OrdersTotal (); for ( int i= 0 ; i<total_orders; i++) { ulong ticket=:: OrderGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); if (type== ORDER_TYPE_BUY || type== ORDER_TYPE_SELL ) { CMarketOrder *order= new CMarketOrder(ticket); if (order== NULL ) continue ; if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc+=( long )ticket; this .m_struct_curr_market.total_market++; } else { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить маркет-ордер в список" , "Failed to add market order to list" )); delete order; } } else { CMarketPending *order= new CMarketPending(ticket); if (order== NULL ) continue ; if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc+=( long )ticket; this .m_struct_curr_market.total_volumes+=:: OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_INITIAL ); this .m_struct_curr_market.total_pending++; } else { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить отложенный ордер в список" , "Failed to add pending order to list" )); delete order; } } } #endif if ( this .m_struct_prev_market.hash_sum_acc== WRONG_VALUE ) { this .SavePrevValues(); } if ( this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc!= this .m_struct_prev_market.hash_sum_acc) { this .m_new_market= this .m_struct_curr_market.total_market- this .m_struct_prev_market.total_market; this .m_new_pendings= this .m_struct_curr_market.total_pending- this .m_struct_prev_market.total_pending; this .m_new_positions= this .m_struct_curr_market.total_positions- this .m_struct_prev_market.total_positions; this .m_change_volume_value=:: NormalizeDouble ( this .m_struct_curr_market.total_volumes- this .m_struct_prev_market.total_volumes, 4 ); this .m_is_change_volume=( this .m_change_volume_value!= 0 ? true : false ); this .m_is_trade_event= true ; this .SavePrevValues(); } } ORDER_TYPE_CLOSE_BY型の注文の決済を検討できるようにするには、CHistoryCollectionクラスの過去の注文と取引のリストを更新するRefresh()メソッドの注文型定義ブロックにこの注文型を追加して、そのような注文がコレクションに含まれるようにします。さもないと、CEngineライブラリのベースオブジェクトは、ポジションが反対のポジションによって決済されたことを定義することはできません。 void CHistoryCollection::Refresh( void ) { #ifdef __MQL4__ int total=:: OrdersHistoryTotal (),i=m_index_order; for (; i<total; i++) { if (!:: OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_HISTORY )) continue ; ENUM_ORDER_TYPE order_type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: OrderType (); if (order_type< ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || order_type> ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { CHistoryOrder *order= new CHistoryOrder(:: OrderTicket ()); if (order== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to list" )); delete order; } } else { CHistoryPending *order= new CHistoryPending(:: OrderTicket ()); if (order== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to list" )); delete order; } } } int delta_order=i-m_index_order; this .m_index_order=i; this .m_delta_order=delta_order; this .m_is_trade_event=( this .m_delta_order!= 0 ? true : false ); #else if (!:: HistorySelect ( 0 ,END_TIME)) return ; int total_orders=:: HistoryOrdersTotal (),i=m_index_order; for (; i<total_orders; i++) { ulong order_ticket=:: HistoryOrderGetTicket (i); if (order_ticket== 0 ) continue ; ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: HistoryOrderGetInteger (order_ticket, ORDER_TYPE ); if (type== ORDER_TYPE_BUY || type== ORDER_TYPE_SELL || type== ORDER_TYPE_CLOSE_BY ) { CHistoryOrder *order= new CHistoryOrder(order_ticket); if (order== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to list" )); delete order; } } else { CHistoryPending *order= new CHistoryPending(order_ticket); if (order== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to list" )); delete order; } } } int delta_order=i- this .m_index_order; this .m_index_order=i; this .m_delta_order=delta_order; int total_deals=:: HistoryDealsTotal (),j=m_index_deal; for (; j<total_deals; j++) { ulong deal_ticket=:: HistoryDealGetTicket (j); if (deal_ticket== 0 ) continue ; CHistoryDeal *deal= new CHistoryDeal(deal_ticket); if (deal== NULL ) continue ; this .m_list_all_orders.InsertSort(deal); } int delta_deal=j- this .m_index_deal; this .m_index_deal=j; this .m_delta_deal=delta_deal; this .m_is_trade_event=( this .m_delta_order+ this .m_delta_deal); #endif } 発生する口座イベントを定義するためにCEngineクラスをテストする際に、サービスメソッドのいくつかのマイナーな欠陥を検出して修正しました。パフォーマンスへの影響はないのでここで記述することには意味がありません。かえって重要なライブラリ機能の開発から注意をそらすことになります。すべての変更はすでにクラスのコードに加えられているので、以下に添付されているライブラリファイルでご覧になれます。

イベント定義に関する作業を続けましょう。 取引イベント定義をデバッグした後、発生したすべてのイベントは一連のフラグとして作成された単一のクラスメンバ変数にパックされます。特定のイベントを特徴付けるコンポーネントにその値を分解するために変数からデータを読み込むメソッドは後で作成されます。

取引イベントコードを保存するためのクラスメンバ変数、ヘッジおよびネッティング勘定の取引イベントを検証するメソッド、およびCEngineクラスのprivateセクションに必要な注文オブジェクトを返すメソッドを追加します。

publicセクションでは、市場ポジションと未決注文のリストを返すメソッド、過去の市場注文と取引、m_trade_event_code変数から取引イベントコードを返すメソッド、ヘッジ勘定フラグを返すメソッドを宣言します。

class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CArrayObj m_list_counters; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; int m_trade_event_code; int CounterIndex( const int id) const ; bool IsFirstStart( void ); void WorkWithHedgeCollections( void ); void WorkWithNettoCollections( void ); COrder* GetLastMarketPending( void ); COrder* GetLastMarketOrder( void ); COrder* GetLastPosition( void ); COrder* GetPosition( const ulong ticket); COrder* GetLastHistoryPending( void ); COrder* GetLastHistoryOrder( void ); COrder* GetHistoryOrder( const ulong ticket); COrder* GetFirstOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastDeal( void ); public : CArrayObj* GetListMarketPosition( void ); CArrayObj* GetListMarketPendings( void ); CArrayObj* GetListMarketOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryPendings( void ); CArrayObj* GetListHistoryDeals( void ); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id); int TradeEventCode( void ) const { return this .m_trade_event_code; } bool IsHedge( void ) const { return this .m_is_hedge; } void CreateCounter( const int id, const ulong frequency, const ulong pause); void OnTimer ( void ); CEngine(); ~CEngine(); }; コンストラクタの初期化リストで取引イベントコードを初期化します。 CEngine::CEngine() : m_first_start( true ), m_trade_event_code(TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT) { :: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY); this .m_list_counters.Sort(); this .CreateCounter(COLLECTION_COUNTER_ID,COLLECTION_COUNTER_STEP,COLLECTION_PAUSE); this .m_is_hedge= bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); } 宣言されたメソッドをクラス本体の外側に実装します。 CArrayObj* CEngine::GetListMarketPosition( void ) { CArrayObj* list= this .m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_POSITION,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListMarketPendings( void ) { CArrayObj* list= this .m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_PENDING,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListMarketOrders( void ) { CArrayObj* list= this .m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_ORDER,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListHistoryOrders( void ) { CArrayObj* list= this .m_history.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListHistoryPendings( void ) { CArrayObj* list= this .m_history.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListHistoryDeals( void ) { CArrayObj* list= this .m_history.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_DEAL,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryOrders(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_POSITION_ID,position_id,EQUAL); return list; } COrder* CEngine::GetLastPosition( void ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPosition(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ?order : NULL ); } COrder* CEngine::GetPosition( const ulong ticket) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,ticket,EQUAL); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TICKET); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ?order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastDeal( void ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryDeals(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ?order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastMarketPending( void ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPendings(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ?order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastHistoryPending( void ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryPendings(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort( #ifdef __MQL5__ SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC #else SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC #endif); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ?order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastMarketOrder( void ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketOrders(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ?order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastHistoryOrder( void ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryOrders(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ?order : NULL ); } COrder* CEngine::GetHistoryOrder( const ulong ticket) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryOrders(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,( long )ticket,EQUAL); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TICKET); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ?order : NULL ); } COrder* CEngine::GetFirstOrderPosition( const ulong position_id) { CArrayObj* list= this .GetListAllOrdersByPosID(position_id); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); COrder* order=list.At( 0 ); return (order!= NULL ?order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastOrderPosition( const ulong position_id) { CArrayObj* list= this .GetListAllOrdersByPosID(position_id); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ?order : NULL ); } 次の例を使用してリストがどのように取得されるのかを見てみましょう。 CArrayObj* CEngine::GetListMarketPosition( void ) { CArrayObj* list= this .m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_POSITION,EQUAL); return list; } すべてが非常に単純で便利です。GetList() コレクションメソッドを使用して成行注文とポジションのコレクションからポジションの全リストを受け取ります。その後、CSelectクラスから指定されたプロパティで注文を選択するメソッドを使用して、「ポジション」ステータスを持つ注文を選択します。このメソッドはライブラリ説明の第3部の記事で説明されました。取得されたリストを返します。

リストが空(NULL)になっている可能性があるため、このメソッドによって返される結果を呼び出し側プログラムで確認する必要があります。 次の例を使って必要な注文を受け取るメソッドを見てみましょう。 COrder* CEngine::GetLastPosition( void ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPosition(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ?order : NULL ); } まず、上記のGetListMarketPosition()メソッドを使用して、ポジションの全リストを受け取ります。リストが空の場合は、NULLを返します。次に、リストをミリ秒単位の開始時間で並び替えて(直近のポジションを受け取るので、リストは時間順に並び替えられる必要があります)、直近の注文を選択します。その結果、リストから取得した注文を呼び出し側プログラムに返します。

メソッドによって返された注文を検索した結果は空になり(注文が見つからない)、NULLになる可能性があります。そのため、アクセスする前にNULLの取得結果を確認してください。

ご覧のとおり、構造は非常に迅速で簡単です。将来作成するものだけでなく、既存の任意のコレクションリストから任意のデータを受け取るための任意のメソッドを構築することができます。<これにより、このようなリストをより柔軟に使用できます。

リストを受け取るためのメソッドはpublicクラスセクションに配置されており、カスタムプログラムのリストから任意のデータを受け取ることができます。これは上記のメソッドで行われたのと同じです。

必要な注文を受け取るメソッドはprivateセクションに隠されています。これらは、内部的なニーズ、特に直近の注文、取引、およびポジションに関するデータを取得するために、CEngineクラスでのみ必要です。カスタムプログラムでは、指定されたプロパティで特定の注文を受け取るためのカスタム関数を作成できます(例は上に表示されています)。コレクションからデータを簡単に取得するために、最終的にエンドユーザー向けにさまざまな機能を作成します。

これは注文のコレクションの取り扱いに関する最終記事で行われます。 それでは、取引イベントを確認するためのメソッドを実装しましょう。

現時点では、これはMQL5のヘッジ勘定でのみ機能します。その後、MQL5ネッティング勘定とMQL4の取引イベントを確認するメソッドを開発します。メソッド操作をテストするために、確認とイベント結果の表示が特徴とされます。この機能は、口座の取引イベントを確認するメソッドをデバッグした後に作成される別のメソッドで実行されるため、後で削除される予定です。 void CEngine::WorkWithHedgeCollections( void ) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT; this .m_is_market_trade_event= false ; this .m_is_history_trade_event= false ; this .m_market.Refresh(); this .m_history.Refresh(); if ( this .IsFirstStart()) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; return ; } this .m_is_market_trade_event= this .m_market.IsTradeEvent(); this .m_is_history_trade_event= this .m_history.IsTradeEvent(); #ifdef __MQL4__ #else if ( this .m_is_market_trade_event && ! this .m_is_history_trade_event) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Новое торговое событие на счёте" , "New trading event on account" )); if ( this .m_market.NewPendingOrders()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED; string text=TextByLanguage( "Установлен отложенный ордер: " , "未決注文が出された: " ); COrder* order= this .GetLastMarketPending(); if (order!= NULL ) { text+=order.TypeDescription()+ " #" +( string )order.Ticket(); } Print (DFUN,text); } if ( this .m_market.NewMarketOrders()> 0 ) { string text=TextByLanguage( "Выставлен маркет-ордер: " , "Market order placed: " ); COrder* order= this .GetLastMarketOrder(); if (order!= NULL ) { text+=order.TypeDescription()+ " #" +( string )order.Ticket(); } Print (DFUN,text); } } else if ( this .m_is_history_trade_event && ! this .m_is_market_trade_event) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Новое торговое событие в истории счёта" , "New trading event in account history" )); if ( this .m_history.NewDeals()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE; string text=TextByLanguage( "Новая сделка: " , "New deal: " ); COrder* deal= this .GetLastDeal(); if (deal!= NULL ) { text+=deal.TypeDescription(); if (( ENUM_DEAL_TYPE )deal.GetProperty(ORDER_PROP_TYPE)== DEAL_TYPE_BALANCE ) { text+=(deal.Profit()> 0 ?TextByLanguage( ": Пополнение счёта: " , ": Account Recharge: " ) : TextByLanguage( ": Вывод средств: " , ": Withdrawal: " ))+:: DoubleToString (deal.Profit(),( int ):: AccountInfoInteger (ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS)); } } Print (DFUN,text); } } else if ( this .m_is_market_trade_event && this .m_is_history_trade_event) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Новые торговые события на счёте и в истории счёта" , "New trading events on account and in account history" )); if ( this .m_market.NewPendingOrders()< 0 && this .m_history.NewDeals()== 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED; string text=TextByLanguage( "Удалён отложенный ордер: " , "Removed pending order: " ); COrder* order= this .GetLastHistoryPending(); if (order!= NULL ) { text+=order.TypeDescription()+ " #" +( string )order.Ticket(); } Print (DFUN,text); } if ( this .m_history.NewDeals()> 0 && this .m_history.NewOrders()> 0 ) { COrder* deal= this .GetLastDeal(); if (deal!= NULL ) { if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)== DEAL_ENTRY_IN ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; string text=TextByLanguage( "Открыта позиция: " , "Position opened: " ); if ( this .m_market.NewPendingOrders()< 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED; text=TextByLanguage( "Сработал отложенный ордер: " , "Pending order activated: " ); } ulong order_ticket=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order= this .GetHistoryOrder(order_ticket); if (order!= NULL ) { if (order.VolumeCurrent()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; text=TextByLanguage( "Частично открыта позиция: " , "Position partially open: " ); } text+=order.DirectionDescription(); } text+= " #" +( string )deal.PositionID(); Print (DFUN,text); } if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)== DEAL_ENTRY_OUT ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; string text=TextByLanguage( "Закрыта позиция: " , "Position closed: " ); ulong order_ticket=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order= this .GetHistoryOrder(order_ticket); if (order!= NULL ) { COrder* pos= this .GetPosition(deal.PositionID()); if (pos!= NULL ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; text=TextByLanguage( "Частично закрыта позиция: " , "Partially closed position: " ); } else { if (order.IsCloseByStopLoss()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_SL; text=TextByLanguage( "Позиция закрыта по StopLoss: " , "Position closed by StopLoss: " ); } if (order.IsCloseByTakeProfit()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_TP; text=TextByLanguage( "Позиция закрыта по TakeProfit: " , "Position closed by TakeProfit: " ); } } text+=(order.DirectionDescription()== "Sell" ? "Buy " : "Sell " ); } text+= "#" +( string )deal.PositionID(); Print (DFUN,text); } if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)== DEAL_ENTRY_OUT_BY ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS; string text=TextByLanguage( "Позиция закрыта встречной: " , "Position closed by opposite position: " ); ulong ticket_from=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order= this .GetHistoryOrder(ticket_from); if (order!= NULL ) { text+=(order.DirectionDescription()== "Sell" ? "Buy" : "Sell" ); text+= " #" +( string )order.PositionID()+TextByLanguage( " закрыта позицией #" , " closed by position #" )+( string )order.PositionByID(); COrder* pos= this .GetPosition(order.PositionID()); if (pos!= NULL ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; text+=TextByLanguage( " частично" , " partially" ); } } Print (DFUN,text); } } } } #endif } メソッドは単純ですが、かなり長いです。そのため、このコードにはすべてのチェックと対応するアクションが含まれており、メソッド内で何が行われているのかを簡単に確認できます。今のところ、このメソッドではMQL5ヘッジ勘定の確認が実装されています。実際には、すべては口座の履歴または市場で新しく出現した注文や取引の数の確認です。操作ログに表示する場合、データは直近のポジション、直近の取引、直近の注文、または直近の取引の順番から取得されます。これは、コードの実行を確認するために操作ログにデータを表示するために行われます。この機能は後でコードから削除され、ライブラリを扱うプログラムで使用される単一のメソッドに置き換えられます。

取引イベント処理のテスト

口座の取引イベントを定義するメソッドを確認するためのテスト用EAを作成しましょう。

新しいイベントを管理するためにボタンのセットを実装しましょう。

必要な操作と対応するボタンは次のとおりです。

買いポジションを開く

BuyLimit未決注文を出す

BuyStop未決注文を出す

BuyStopLimit未決注文を出す<分

買いポジションを決済する

買いポジションの半分を決済する

買いポジションを反対の売りポジションによって決済する

売りポジションを開く

SellLimit未決注文を出す

SellStop未決注文を出す

SellStopLimit未決注文を出す

売りポジションを決済する

売りポジションの半分を決済する

売りポジションを反対の買いポジションによって決済する

すべてのポジションを決済する

口座から出金する

入力セットは次の通りです。 Magic number - マジックナンバー

- マジックナンバー Lots - ポジションボリューム

- ポジションボリューム ポイント単位のストップロス

ポイント単位のテイクプロフィット

未決注文の距離(ポイント単位)

StopLimit注文の距離(ポイント単位)

StopLimit注文は、 未決注文距離 の値で設定された価格からの距離で出されます。

価格が指定された注文に達して発動されるとすぐに、その価格レベルは StopLimit注文距離 値によって設定された価格からの距離で指値注文を出すために使用されます。

StopLimit注文は、 の値で設定された価格からの距離で出されます。 価格が指定された注文に達して発動されるとすぐに、その価格レベルは 値によって設定された価格からの距離で指値注文を出すために使用されます。 スリッページ(ポイント単位)

出勤(テスター) - テスターで口座から引き出された資金



StopLevel、逆指値注文、およびポジションボリュームに対する発注価格を定義するための正しい値を計算するための関数が必要になります。この段階で、取引クラスと銘柄クラスがまだない限り、DELib.mqhファイル内のサービス関数のライブラリに関数を追加しましょう。

double MinimumLots( const string symbol_name) { return SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_VOLUME_MIN ); } double MaximumLots( const string symbol_name) { return SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_VOLUME_MAX ); } double StepLots( const string symbol_name) { return SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_VOLUME_STEP ); } double NormalizeLot( const string symbol_name, double order_lots) { double ml= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_VOLUME_MIN ); double mx= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_VOLUME_MAX ); double ln= NormalizeDouble (order_lots, int ( ceil ( fabs ( log (ml)/ log ( 10 ))))); return (ln<ml ?ml : ln>mx ?mx : ln); } double CorrectStopLoss( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double stop_loss, const int spread_multiplier= 2 ) { if (stop_loss== 0 ) return 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ); double price=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : order_type== ORDER_TYPE_SELL ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price_set); return (order_type== ORDER_TYPE_BUY || order_type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP #ifdef __MQL5__ || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT #endif ? NormalizeDouble ( fmin (price-lv*pt,stop_loss),dg) : NormalizeDouble ( fmax (price+lv*pt,stop_loss),dg) ); } double CorrectStopLoss( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const int stop_loss, const int spread_multiplier= 2 ) { if (stop_loss== 0 ) return 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ); double price=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : order_type== ORDER_TYPE_SELL ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price_set); return (order_type== ORDER_TYPE_BUY || order_type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP #ifdef __MQL5__ || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT #endif ? NormalizeDouble ( fmin (price-lv*pt,price-stop_loss*pt),dg) : NormalizeDouble ( fmax (price+lv*pt,price+stop_loss*pt),dg) ); } double CorrectTakeProfit( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double take_profit, const int spread_multiplier= 2 ) { if (take_profit== 0 ) return 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ); double price=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : order_type== ORDER_TYPE_SELL ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price_set); return (order_type== ORDER_TYPE_BUY || order_type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP #ifdef __MQL5__ || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT #endif ? NormalizeDouble ( fmax (price+lv*pt,take_profit),dg) : NormalizeDouble ( fmin (price-lv*pt,take_profit),dg) ); } double CorrectTakeProfit( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const int take_profit, const int spread_multiplier= 2 ) { if (take_profit== 0 ) return 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ); double price=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : order_type== ORDER_TYPE_SELL ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price_set); return (order_type== ORDER_TYPE_BUY || order_type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP #ifdef __MQL5__ || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT #endif ? :: NormalizeDouble (:: fmax (price+lv*pt,price+take_profit*pt),dg) : :: NormalizeDouble (:: fmin (price-lv*pt,price-take_profit*pt),dg) ); } double CorrectPricePending( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double price= 0 , const int spread_multiplier= 2 ) { double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ),pp= 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); switch (order_type) { case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price); return NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*pt,price_set),dg); case ORDER_TYPE_BUY_STOP : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price); return NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*pt,price_set),dg); case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : price); return NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*pt,price_set),dg); case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : price); return NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*pt,price_set),dg); default : Print (DFUN,TextByLanguage( "Не правильный тип ордера: " , "Invalid order type: " ), EnumToString (order_type)); return 0 ; } } double CorrectPricePending( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const int distance_set, const double price= 0 , const int spread_multiplier= 2 ) { double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ),pp= 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); switch (order_type) { case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price); return NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*pt,pp-distance_set*pt),dg); case ORDER_TYPE_BUY_STOP : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price); return NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*pt,pp+distance_set*pt),dg); case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : price); return NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*pt,pp+distance_set*pt),dg); case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : price); return NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*pt,pp-distance_set*pt),dg); default : Print (DFUN,TextByLanguage( "Не правильный тип ордера: " , "Invalid order type: " ), EnumToString (order_type)); return 0 ; } } bool CheckStopLevel( const string symbol_name, const int stop_in_points, const int spread_multiplier) { return (stop_in_points>=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier)); } int StopLevel( const string symbol_name, const int spread_multiplier) { int spread=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_SPREAD ); int stop_level=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); return (stop_level== 0 ?spread*spread_multiplier : stop_level); }

これらの関数は単に、サーバに設定されている制限に違反しないように正しい値を計算します。銘柄とは別に、StopLevel計算関数はスプレッド乗数も受け取ります。これは、サーバ上のStopLevelがゼロに設定されている場合はレベルが浮動であり、StopLevelを計算するためには、特定の数値を掛けたスプレッド値を使用する必要があるためです。この乗数は関数に渡され、EAの設定でハードコードするか計算することができます。

時間を節約するために、カスタム取引関数は作成しません。代わりに、標準ライブラリの既製の取引クラス、つまり取引操作を実行するためのCTradeクラスを使用します。機能するチャートボタンを作成するために、特定のボタンが押されたことを確認するためのボタン名、ラベル、および値を設定するメンバを持つ列挙を実装します。

MQL5\Experts\TestDoEasy\Part04\で、新しいTestDoEasy04.mqh EAを作成します(EAを作成するときにMQLウィザードのOnTimerおよびOnChartEventイベントハンドラを確認してください。):





MQLウィザードでEAテンプレートを作成したら、カスタムライブラリと標準ライブラリの取引クラスをインクルードします。入力パラメータも追加します。

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ja/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> enum ENUM_BUTTONS { BUTT_BUY, BUTT_BUY_LIMIT, BUTT_BUY_STOP, BUTT_BUY_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_BUY, BUTT_CLOSE_BUY2, BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL, BUTT_SELL, BUTT_SELL_LIMIT, BUTT_SELL_STOP, BUTT_SELL_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_SELL, BUTT_CLOSE_SELL2, BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY, BUTT_CLOSE_ALL, BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL }; #define TOTAL_BUTT ( 16 ) struct SDataButt { string name; string text; }; input ulong InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 50 ; input uint InpTakeProfit = 50 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpSlippage = 0 ; input double InpWithdrawal = 10 ; CEngine engine; CTrade trade; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ulong magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage;

CEngineライブラリのメインオブジェクトとCTrade取引クラスをインクルードします。

次に、必要なボタンを指定した列挙体を作成します。

列挙の順序は、ボタン作成の順序とチャート上のポジションを設定するので重要です。

その後、ボタンのグラフィックオブジェクトの名前とボタンに刻まれるテキストを格納するための構造体を宣言します。

入力ブロックで、上記のEAパラメータ変数をすべて設定します。EAのグローバル変数ブロックで、ライブラリオブジェクト、取引クラスオブジェクト、 ボタン構造体配列、 OnInit()ハンドラで入力変数が割り当てされる変数を宣言します。

int OnInit () { if (!engine.IsHedge()) { Alert (TextByLanguage( "Ошибка. Счёт должен быть хеджевым" , "Error. Account must be hedge" )); return INIT_FAILED ; } prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name =prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text =EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; if (!CreateButtons()) return INIT_FAILED ; trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_ERRORS); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

OnInit()ハンドラで、口座の種類を確認して、ヘッジでなければ、そのことをエラーメッセージとして表示してプログラムを終了します。

次に、(EAがそのオブジェクトを認識できるように)オブジェクト名の接頭辞を設定し、ボタンの数だけ反復して、ループ内でボタンデータを構造体の配列に書き入れます。

ボタンオブジェクト名は、ループインデックスに対応するENUM_BUTTONS列挙体の接頭辞+文字列表現として設定される一方、ボタンテキストは、EnumToButtText()関数を使用して、ループインデックスに対応する列挙の文字列表現を変換することによってコンパイルされます。

その後、ポジションと注文のロットが計算されます。ポジションの半分が決済されるので、ポジションのロットは最低ロットの少なくとも2倍であるべきです。したがって、最大ロット数は次の2つから取られます。

1) 入力、2) fmax(InpLots,MinimumLots(Symbol())*2.0)での最小ロットの2倍、取得されたロットは正規化されてlotグローバル変数に割り当てられます。その結果、入力でユーザが入力したロットが最小ロットの2倍より小さい場合、その2倍の最小ロットが使用されます。その他の場合は、ユーザによって入力されたロットが適用されます。

残りの入力は適切なグローバル変数に割り当てられ、前のステップですでにボタンデータが書き入れられた構造体配列からボタンを作成するためにCreateButtons()関数が呼び出されます。 ButtonCreate()関数を使用してボタンを作成出来なかった場合は、エラーメッセージが表示されてプログラムが初期化エラーによって終了します。

最後に、CTradeクラスが初期化されます。

trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_ERRORS);

スリッページ(ポイント単位)を設定します

マジックナンバーを設定します



現在の銘柄 の設定に従って、注文実行の種類を設定します



現在の口座設定に従って、証拠金計算モードを設定します

操作ログにエラーメッセージのみを表示するように メッセージログレベル を設定します

(テスターではデフォルトですべてのログの表示がオンになっています)

OnDeinit()ハンドラで、オブジェクト名の接頭辞によるすべてのボタンの削除を実装します。

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , prefix ); }

それでは、ライブラリタイマーとEAイベントハンドラの起動順序を決定しましょう。

EAがテスターで起動されていない場合は、ライブラリタイマーはEAタイマーから起動され、イベントハンドラは通常モードで動作します。

EAがテスターで起動された場合、ライブラリタイマーはEAのOnTick()ハンドラから起動されます。ボタン押下イベントはOnTick()でも追跡されます。

以下はEAのOnTick()、OnTimer()、OnChartEvent()ハンドラです。 void OnTick () { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (obj_name,prefix+ "BUTT_" ) < 0 ) continue ; PressButtonEvents(obj_name); } } void OnTimer () { if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "BUTT_" )> 0 ) { PressButtonEvents(sparam); } } OnTick()で

EAの起動場所を確認します。テスターで起動されている場合、 ライブラリのOnTimer()ハンドラを呼び出します 。

。 次に、 オブジェクト名をループで現在のすべてのチャートオブジェクトに対して確認します 。ボタンに一致した場合、 ボタン押下ハンドラを呼び出します 。



OnTimer()で



EAの起動場所を確認します。テスターで起動されていない場合 、 ライブラリのOnTimer()ハンドラを呼び出します 。

OnChartEvent()で



EAの起動場所を確認します。テスターで起動されている場合 、 ハンドラを終了します 。

、 。 次に、イベントIDがチェックされます。これがグラフィカルオブジェクトをクリックするイベントであり、オブジェクト名にボタンに属するテキストが含まれている場合、 適切なボタン押下ハンドラが呼び出されます 。

CreateButtons()関数:



bool CreateButtons( void ) { int h= 18 ,w= 84 ,offset= 10 ; int cx=offset,cy=offset+(h+ 1 )*(TOTAL_BUTT/ 2 )+h+ 1 ; int x=cx,y=cy; int shift= 0 ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { x=x+(i== 7 ?w+ 2 : 0 ); if (i==TOTAL_BUTT- 2 ) x=cx; y=(cy-(i-(i> 6 ? 7 : 0 ))*(h+ 1 )); if (!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT- 2 ?w : w* 2 + 2 ),h,butt_data[i].text,(i< 4 ? clrGreen : i> 6 && i< 11 ? clrRed : clrBlue ))) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_data[i].text); return false ; } } ChartRedraw ( 0 ); return true ; }

この関数では、ENUM_BUTTONS列挙型メンバの数だけループ内でボタンの座標と色を計算することになります。ENUM_BUTTONS列挙型メンバの番号を示すループインデックスに基づいて、座標と色が計算されます。x座標とy座標を計算した後、ループ内で計算された座標と色の値を持つボタン作成関数が呼び出されます。



EnumToButtText()関数:

string EnumToButtText( const ENUM_BUTTONS member ) { string txt= StringSubstr ( EnumToString (member), 5 ); StringToLower (txt); StringReplace (txt, "buy" , "Buy" ); StringReplace (txt, "sell" , "Sell" ); StringReplace (txt, "_limit" , " Limit" ); StringReplace (txt, "_stop" , " Stop" ); StringReplace (txt, "close_" , "Close " ); StringReplace (txt, "2" , " 1/2" ); StringReplace (txt, "_by_" , " by " ); StringReplace (txt, "profit_" , "Profit " ); return txt; }

ここではすべて簡単です。関数が列挙型メンバを受け取り、不要なテキストを削除した文字列に変換します。次に、取得した文字列のすべての文字を小文字に変換し、不適切なエントリをすべて必要なものに置き換えます。

テキストに変換された入力列挙文字列が最終的に返されます。

以下は、ボタンを作成して配置し、そのステータスを受け取るための関数です。



bool ButtonCreate( const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const string text, const color clr, const string font= "Calibri" , const int font_size= 8 ) { if ( ObjectFind ( 0 ,name)< 0 ) { if (! ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) { Print (DFUN,TextByLanguage( "не удалось создать кнопку!Код ошибки=" , "Could not create button!Error code=" ), GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,w); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,h); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrGray ); return true ; } return false ; } bool ButtonState( const string name) { return ( bool ) ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ); } void ButtonState( const string name, const bool state) { ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ,state); }

すべてがシンプルで明確なので、説明は必要ありません。

以下は、ボタン押下を処理する関数です。

void PressButtonEvents( const string button_name) { string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); if (ButtonState(button_name)) { if (button== EnumToString (BUTT_BUY)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,takeprofit); trade.Buy(NormalizeLot( Symbol (),lot), Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.BuyLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,takeprofit); trade.BuyStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,takeprofit); trade.Sell(lot, Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.SellLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,takeprofit); trade.SellStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.VolumeCurrent()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL)) { CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_buy> WRONG_VALUE && index_sell> WRONG_VALUE ) { COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); if (position_buy!= NULL && position_sell!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_buy.Ticket(),position_sell.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.VolumeCurrent()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY)) { CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_sell> WRONG_VALUE && index_buy> WRONG_VALUE ) { COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); if (position_sell!= NULL && position_buy!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_sell.Ticket(),position_buy.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_ALL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrder* position=list.At(i); if (position== NULL ) continue ; trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } if (button== EnumToString (BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL)) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { TesterWithdrawal (withdrawal); } } Sleep ( 100 ); ButtonState(button_name, false ); ChartRedraw (); } }

この関数は非常に大きいですが単純です。文字列IDに変換されるボタンオブジェクトの名前を受け取ります。次にボタンのステータスが確認され、押された場合は文字列IDが確認されます。適切なif-else分岐が実行され、すべてのレベルが計算され、StopLevelの制限に違反しないように必要な調整が適用されます。取引クラスの対応するメソッドが実行されます。

すべての説明は、コードのコメント文字列に直接書かれています。

テストEAでは、実際の口座にとって重要な他のすべてのチェックをスキップして、必要最小限のチェックを行いました。現在最も重要なことは、EAを実際の口座で動作できるように開発するのではなく、ライブラリの動作を確認することです。



以下はテストEAのコード全部です。

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ja/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> enum ENUM_BUTTONS { BUTT_BUY, BUTT_BUY_LIMIT, BUTT_BUY_STOP, BUTT_BUY_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_BUY, BUTT_CLOSE_BUY2, BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL, BUTT_SELL, BUTT_SELL_LIMIT, BUTT_SELL_STOP, BUTT_SELL_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_SELL, BUTT_CLOSE_SELL2, BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY, BUTT_CLOSE_ALL, BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL }; #define TOTAL_BUTT ( 16 ) struct SDataButt { string name; string text; }; input ulong InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 50 ; input uint InpTakeProfit = 50 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpSlippage = 0 ; input double InpWithdrawal = 10 ; CEngine engine; CTrade trade; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ulong magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage; int OnInit () { if (!engine.IsHedge()) { Alert (TextByLanguage( "Ошибка. Счёт должен быть хеджевым" , "Error. Account must be hedge" )); return INIT_FAILED ; } prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; if (!CreateButtons()) return INIT_FAILED ; trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); } void OnTick () { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (obj_name,prefix+ "BUTT_" )< 0 ) continue ; PressButtonEvents(obj_name); } if (engine.TradeEventCode()!=TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT) { Print (DFUN, EnumToString ((ENUM_TRADE_EVENT_FLAGS)engine.TradeEventCode())); } engine.TradeEventCode(); } void OnTimer () { if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "BUTT_" )> 0 ) { PressButtonEvents(sparam); } } bool CreateButtons( void ) { int h= 18 ,w= 84 ,offset= 10 ; int cx=offset,cy=offset+(h+ 1 )*(TOTAL_BUTT/ 2 )+h+ 1 ; int x=cx,y=cy; int shift= 0 ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { x=x+(i== 7 ?w+ 2 : 0 ); if (i==TOTAL_BUTT- 2 ) x=cx; y=(cy-(i-(i> 6 ? 7 : 0 ))*(h+ 1 )); if (!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT- 2 ?w : w* 2 + 2 ),h,butt_data[i].text,(i< 4 ? clrGreen : i> 6 && i< 11 ? clrRed : clrBlue ))) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_data[i].text); return false ; } } ChartRedraw ( 0 ); return true ; } bool ButtonCreate( const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const string text, const color clr, const string font= "Calibri" , const int font_size= 8 ) { if ( ObjectFind ( 0 ,name)< 0 ) { if (! ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) { Print (DFUN,TextByLanguage( "не удалось создать кнопку!Код ошибки=" , "Could not create button!Error code=" ), GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,w); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,h); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrGray ); return true ; } return false ; } bool ButtonState( const string name) { return ( bool ) ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ); } void ButtonState( const string name, const bool state) { ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ,state); } string EnumToButtText( const ENUM_BUTTONS member) { string txt= StringSubstr ( EnumToString (member), 5 ); StringToLower (txt); StringReplace (txt, "buy" , "Buy" ); StringReplace (txt, "sell" , "Sell" ); StringReplace (txt, "_limit" , " Limit" ); StringReplace (txt, "_stop" , " Stop" ); StringReplace (txt, "close_" , "Close " ); StringReplace (txt, "2" , " 1/2" ); StringReplace (txt, "_by_" , " by " ); StringReplace (txt, "profit_" , "Profit " ); return txt; } void PressButtonEvents( const string button_name) { string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); if (ButtonState(button_name)) { if (button== EnumToString (BUTT_BUY)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,takeprofit); trade.Buy(NormalizeLot( Symbol (),lot), Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.BuyLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,takeprofit); trade.BuyStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,takeprofit); trade.Sell(lot, Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.SellLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,takeprofit); trade.SellStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.VolumeCurrent()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL)) { CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_buy> WRONG_VALUE && index_sell> WRONG_VALUE ) { COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); if (position_buy!= NULL && position_sell!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_buy.Ticket(),position_sell.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.VolumeCurrent()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY)) { CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_sell> WRONG_VALUE && index_buy> WRONG_VALUE ) { COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); if (position_sell!= NULL && position_buy!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_sell.Ticket(),position_buy.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_ALL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrder* position=list.At(i); if (position== NULL ) continue ; trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } if (button== EnumToString (BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL)) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { TesterWithdrawal (withdrawal); } } Sleep ( 100 ); ButtonState(button_name, false ); ChartRedraw (); } }

コードは非常に長いです... ただし、これは始まりにすぎません。エンドユーザーのためにすべてが簡素化されるためです。ここで実行するほとんどのアクションはライブラリコードに隠されていますが、ライブラリと対話するためのよりユーザーフレンドリーなメカニズムが導入されています。



テスターでEAを起動してボタンを試してみましょう。

すべてが正しく活動化され、操作ログは発生したイベントに関するメッセージを受け取ります。

現在、直近のイベントは常に修正されています。言い換えれば、複数のポジションを同時に決済した場合、直近のポジションのみがイベント内に存在します。複数の決済は、履歴内の新規の取引または注文の数によって追跡できます。それから、それらの数によってすべての新しく決済されたポジションのリストを得て、セット全体を定義することは可能です。そのために別のイベントコレクションクラスを開発しましょう。プログラム内で発生したすべてのイベントに常にアクセスできるようになります。

現在、テスタージャーナル内のすべてのイベントメッセージは、ライブラリベースオブジェクトのCEngine::WorkWithHedgeCollections()メソッドに表示されます。口座で発生したことを「理解」するには、カスタムプログラムでイベントコードを知る必要があります。これにより、イベントに応じてプログラムの応答ロジックを作成することができます。それを実現する能力をテストするために、ライブラリのベースオブジェクトに2つのメソッドを作成します。1つは直近のイベントのコードを保存するものであり、もう1つは一連のイベントフラグからなるこのコードをデコードするものです。次回の記事では、口座イベントを処理するための本格的なクラスを作成します。



CEngineクラス本体で、イベントコードをデコードして口座の取引イベントコードを設定するメソッド、イベントコード内のイベントフラグの存在をチェックするメソッド、 呼び出し側プログラムから直近の取引イベントを受信するためのメソッド、直近の取引イベントの値をリセットするためのメソッドを定義します。



class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CArrayObj m_list_counters; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; int m_trade_event_code; ENUM_TRADE_EVENT m_acc_trade_event; void SetTradeEvent( void ); int CounterIndex( const int id) const ; bool IsFirstStart( void ); bool IsTradeEventFlag( const int event_code) const { return ( this .m_trade_event_code&event_code)==event_code; } void WorkWithHedgeCollections( void ); void WorkWithNettoCollections( void ); COrder* GetLastMarketPending( void ); COrder* GetLastMarketOrder( void ); COrder* GetLastPosition( void ); COrder* GetPosition( const ulong ticket); COrder* GetLastHistoryPending( void ); COrder* GetLastHistoryOrder( void ); COrder* GetHistoryOrder( const ulong ticket); COrder* GetFirstOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastDeal( void ); public : CArrayObj* GetListMarketPosition( void ); CArrayObj* GetListMarketPendings( void ); CArrayObj* GetListMarketOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryPendings( void ); CArrayObj* GetListHistoryDeals( void ); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id); void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; } ENUM_TRADE_EVENT LastTradeEvent( void ) const { return this .m_acc_trade_event; } int TradeEventCode( void ) const { return this .m_trade_event_code; } bool IsHedge( void ) const { return this .m_is_hedge; } void CreateCounter( const int id, const ulong frequency, const ulong pause); void OnTimer ( void ); CEngine(); ~CEngine(); };

クラス本体の外で、取引イベントをデコードするメソッドを書きます(すべての説明を直接コードに書きます):

void CEngine::SetTradeEvent( void ) { if ( this .m_trade_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT) return ; if ( this .m_trade_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED; Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } if ( this .m_trade_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED; Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } if ( this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED)) { if ( this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { this .m_acc_trade_event=(! this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ?TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED : TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL); Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } this .m_acc_trade_event=(! this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ?TRADE_EVENT_POSITION_OPENED : TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL); Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } if ( this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED)) { if ( this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL)) { this .m_acc_trade_event=(! this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ?TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL); Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } else if ( this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) { this .m_acc_trade_event=(! this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ?TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP); Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } else if ( this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS)) { this .m_acc_trade_event=(! this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ?TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS); Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } else { this .m_acc_trade_event=(! this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ?TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL); Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } } if ( this .m_trade_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; COrder* deal= this .GetLastDeal(); if (deal!= NULL ) { ENUM_DEAL_TYPE deal_type=( ENUM_DEAL_TYPE )deal.GetProperty(ORDER_PROP_TYPE); if (deal_type== DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_acc_trade_event=(deal.Profit()> 0 ?TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL : TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL); } else if (deal_type> DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_acc_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type; } } Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } }

取引イベント暗号化メソッドの呼び出しを追加し、WorkWithHedgeCollections()メソッドの直近のチェックで操作ログでの取引イベントの説明の表示を削除し、取引イベントコードを作成します。

void CEngine::WorkWithHedgeCollections( void ) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT; this .m_is_market_trade_event= false ; this .m_is_history_trade_event= false ; this .m_market.Refresh(); this .m_history.Refresh(); if ( this .IsFirstStart()) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; return ; } this .m_is_market_trade_event= this .m_market.IsTradeEvent(); this .m_is_history_trade_event= this .m_history.IsTradeEvent(); #ifdef __MQL4__ #else if ( this .m_is_market_trade_event && ! this .m_is_history_trade_event) { if ( this .m_market.NewPendingOrders()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED; } if ( this .m_market.NewMarketOrders()> 0 ) { } } else if ( this .m_is_history_trade_event && ! this .m_is_market_trade_event) { if ( this .m_history.NewDeals()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE; } } else if ( this .m_is_market_trade_event && this .m_is_history_trade_event) { if ( this .m_market.NewPendingOrders()< 0 && this .m_history.NewDeals()== 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED; } if ( this .m_history.NewDeals()> 0 && this .m_history.NewOrders()> 0 ) { COrder* deal= this .GetLastDeal(); if (deal!= NULL ) { if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)== DEAL_ENTRY_IN ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; if ( this .m_market.NewPendingOrders()< 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED; } ulong order_ticket=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order= this .GetHistoryOrder(order_ticket); if (order!= NULL ) { if (order.VolumeCurrent()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; } } } if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)== DEAL_ENTRY_OUT ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; ulong order_ticket=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order= this .GetHistoryOrder(order_ticket); if (order!= NULL ) { COrder* pos= this .GetPosition(deal.PositionID()); if (pos!= NULL ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; } else { if (order.IsCloseByStopLoss()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_SL; } if (order.IsCloseByTakeProfit()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_TP; } } } } if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)== DEAL_ENTRY_OUT_BY ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS; ulong ticket_from=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order= this .GetHistoryOrder(ticket_from); if (order!= NULL ) { COrder* pos= this .GetPosition(order.PositionID()); if (pos!= NULL ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; } } } } } } #endif this .SetTradeEvent(); }

したがって、WorkWithHedgeCollections() メソッドでイベントコードを作成した後で、イベントデコードメソッドを呼び出します。すぐにデコードできない理由は何でしょうか。要は、現在の復号化方法は一時的なものであるということです。デコード処理を確認する必要があります。本格的な取引イベントクラスは、今後の記事で作成される予定です。

SetTradeEvent()メソッドは取引イベントを定義し、その値をm_acc_trade_eventクラスメンバ変数に書き込みます。一方、LastTradeEvent()およびResetLastTradeEvent()メソッドを使用すると、口座の直近の取引イベントとして変数の値を読み取り、それを呼び出し側プログラムでリセットできます(GetLastError()と同様)。

TestDoEasyPart04.mqhテストEAのOnTick()ハンドラで、直近の取引イベントを読み取り、それをチャートのコメントのように表示するために文字列を追加します。

void OnTick () { static ENUM_TRADE_EVENT last_event= WRONG_VALUE ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (obj_name,prefix+ "BUTT_" )< 0 ) continue ; PressButtonEvents(obj_name); } if (engine.LastTradeEvent()!=last_event) { Comment ( "

Last trade event: " , EnumToString (engine.LastTradeEvent())); last_event=engine.LastTradeEvent(); } }

テスターでこのEAを実行してボタンをクリックすると、CEngine::SetTradeEvent()メソッドからの進行中の取引イベントが操作ログに表示されます。一方、チャートのコメントには、LastTradeEvent()メソッドを使用してEAがライブラリから受信した、口座で直近に発生したイベントの説明が表示されます。





次の段階

次の記事では、注文とポジションの集まりに似たイベントオブジェクトのクラスとイベントオブジェクトのコレクションを開発し、基本ライブラリオブジェクトがプログラムにイベントを送信できるようにします。

現在のバージョンのライブラリのすべてのファイルは、テスト用EAファイルと一緒に以下に添付されているので、テストするにはダウンロードしてください。

質問、コメント、提案はコメント欄にお願いします。

