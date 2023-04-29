WH Auto TrendLine MT4

Presentazione di Auto Trendline, l'innovativo indicatore MT4 che automatizza il processo di

tracciare linee di tendenza sui tuoi grafici. Di' addio al noioso e dispendioso compito di disegnare manualmente linee di tendenza,

e lascia che Auto Trendline faccia il lavoro per te!



*Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e una guida passo passo.



Grazie al suo algoritmo avanzato, Auto Trendline rileva e disegna automaticamente le linee di tendenza per te,

risparmiando tempo e fatica. Basta collegare l'indicatore al grafico e osservare come identifica e traccia le linee di tendenza in base ai massimi e ai minimi dell'azione dei prezzi.

Auto Trendline è altamente personalizzabile e ti consente di adattare la sensibilità dell'indicatore al tuo stile di trading e alle tue preferenze.

Puoi anche scegliere tra diversi stili e colori di linea e perfino impostare degli avvisi per essere avvisato quando le linee di tendenza vengono interrotte.

Che tu sia un principiante o un trader esperto, Auto Trendline è uno strumento essenziale per identificare e analizzare le tendenze in qualsiasi mercato.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle sue funzionalità avanzate, questo indicatore migliorerà sicuramente la tua esperienza di trading e ti aiuterà a prendere decisioni di trading più consapevoli.

Caratteristiche principali:

Disegno automatico delle linee di tendenza.

Simboli multipli e intervalli di tempo.

Impostazioni di sensibilità altamente personalizzabili.

Diversi stili e colori di linea.

Notifiche di avviso per linee di tendenza interrotte.

Dashboard (GUI) per il monitoraggio delle informazioni sui simboli e sugli intervalli di tempo.



Prova oggi stesso Auto Trend Line e scopri i vantaggi dell'analisi automatizzata delle linee di tendenza!