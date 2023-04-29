WH Auto TrendLine MT4
- Indicatori
- Wissam Hussein
- Versione: 2.1
- Aggiornato: 12 gennaio 2026
- Attivazioni: 7
Presentazione di Auto Trendline, l'innovativo indicatore MT4 che automatizza il processo di
tracciare linee di tendenza sui tuoi grafici. Di' addio al noioso e dispendioso compito di disegnare manualmente linee di tendenza,
e lascia che Auto Trendline faccia il lavoro per te!
*Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e una guida passo passo.
Grazie al suo algoritmo avanzato, Auto Trendline rileva e disegna automaticamente le linee di tendenza per te,
risparmiando tempo e fatica. Basta collegare l'indicatore al grafico e osservare come identifica e traccia le linee di tendenza in base ai massimi e ai minimi dell'azione dei prezzi.
Auto Trendline è altamente personalizzabile e ti consente di adattare la sensibilità dell'indicatore al tuo stile di trading e alle tue preferenze.
Puoi anche scegliere tra diversi stili e colori di linea e perfino impostare degli avvisi per essere avvisato quando le linee di tendenza vengono interrotte.
Che tu sia un principiante o un trader esperto, Auto Trendline è uno strumento essenziale per identificare e analizzare le tendenze in qualsiasi mercato.
Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle sue funzionalità avanzate, questo indicatore migliorerà sicuramente la tua esperienza di trading e ti aiuterà a prendere decisioni di trading più consapevoli.
Caratteristiche principali:
- Disegno automatico delle linee di tendenza.
- Simboli multipli e intervalli di tempo.
- Impostazioni di sensibilità altamente personalizzabili.
- Diversi stili e colori di linea.
- Notifiche di avviso per linee di tendenza interrotte.
- Dashboard (GUI) per il monitoraggio delle informazioni sui simboli e sugli intervalli di tempo.
Prova oggi stesso Auto Trend Line e scopri i vantaggi dell'analisi automatizzata delle linee di tendenza!
That is what I looking for , perfect indicator, thank you Wissam.