WH Auto TrendLine MT4
- Индикаторы
- Wissam Hussein
- Версия: 2.1
- Обновлено: 12 января 2026
- Активации: 7
Представляем Auto Trendline, инновационный индикатор MT4, автоматизирующий процесс
Рисование линий тренда на графиках. Попрощайтесь с утомительной и трудоемкой задачей ручного рисования линий тренда.
А Auto Trendline сделает всю работу за вас!
*После покупки свяжитесь со мной, и я вышлю вам инструкцию и пошаговое руководство.
Благодаря своему усовершенствованному алгоритму, Auto Trendline автоматически обнаруживает и строит линии тренда.
Это сэкономит вам время и усилия. Просто прикрепите индикатор к графику и наблюдайте, как он определяет и строит линии тренда на основе максимумов и минимумов ценового движения.
Индикатор Auto Trendline обладает широкими возможностями настройки, позволяя регулировать его чувствительность в соответствии с вашим стилем торговли и предпочтениями.
Вы также можете выбрать различные стили и цвета линий, а также настроить оповещения, которые будут уведомлять вас о пробое линий тренда.
Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, Auto Trendline — это незаменимый инструмент для выявления и анализа трендов на любом рынке.
Благодаря удобному интерфейсу и расширенным функциям этот индикатор, несомненно, улучшит ваш торговый опыт и поможет принимать более обоснованные торговые решения.
Основные характеристики:
- Автоматизированное построение линий тренда.
- Множество символов и временных рамок.
- Настройки чувствительности легко настраиваются.
- Различные стили линий и цвета.
- Уведомления о пробитых линиях тренда.
- Панель управления (графический интерфейс пользователя) для мониторинга информации о символах и временных интервалах.
Попробуйте Auto Trend Line уже сегодня и оцените преимущества автоматизированного анализа трендовых линий!
That is what I looking for , perfect indicator, thank you Wissam.