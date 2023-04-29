WH Auto TrendLine MT4

5

Представляем Auto Trendline, инновационный индикатор MT4, автоматизирующий процесс
Рисование линий тренда на графиках. Попрощайтесь с утомительной и трудоемкой задачей ручного рисования линий тренда.
А Auto Trendline сделает всю работу за вас!

*После покупки свяжитесь со мной, и я вышлю вам инструкцию и пошаговое руководство.

Благодаря своему усовершенствованному алгоритму, Auto Trendline автоматически обнаруживает и строит линии тренда.
Это сэкономит вам время и усилия. Просто прикрепите индикатор к графику и наблюдайте, как он определяет и строит линии тренда на основе максимумов и минимумов ценового движения.

Индикатор Auto Trendline обладает широкими возможностями настройки, позволяя регулировать его чувствительность в соответствии с вашим стилем торговли и предпочтениями.
Вы также можете выбрать различные стили и цвета линий, а также настроить оповещения, которые будут уведомлять вас о пробое линий тренда.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, Auto Trendline — это незаменимый инструмент для выявления и анализа трендов на любом рынке.
Благодаря удобному интерфейсу и расширенным функциям этот индикатор, несомненно, улучшит ваш торговый опыт и поможет принимать более обоснованные торговые решения.

Основные характеристики:

  • Автоматизированное построение линий тренда.
  • Множество символов и временных рамок.
  • Настройки чувствительности легко настраиваются.
  • Различные стили линий и цвета.
  • Уведомления о пробитых линиях тренда.
  • Панель управления (графический интерфейс пользователя) для мониторинга информации о символах и временных интервалах.

Попробуйте Auto Trend Line уже сегодня и оцените преимущества автоматизированного анализа трендовых линий!

Отзывы 2
Omar Alsaleem
1583
Omar Alsaleem 2024.07.14 11:42 
 

That is what I looking for , perfect indicator, thank you Wissam.

Omar Alsaleem
1583
Omar Alsaleem 2024.07.14 11:42 
 

That is what I looking for , perfect indicator, thank you Wissam.

lauro1956
5742
lauro1956 2023.07.10 17:48 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

