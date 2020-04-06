WH Fair Value Gap EA MT4

Vi presentiamo il nostro Expert Advisor (EA) all'avanguardia, basato sull'efficacissimo Fair Value Gap Indicator.
Progettato sia per i trader principianti che per quelli esperti, questo EA sfrutta algoritmi sofisticati per identificare e sfruttare le inefficienze del mercato,
assicurandoti di sfruttare al meglio ogni opportunità di trading.

CONTATTAMI dopo l'acquisto per la guida manuale (.pdf)

Versione MT5: WH Fair Value Gap EA MT5

Caratteristiche principali:

  1. Trading automatizzato per la rilevazione del gap di fair value .

  2. EA multi-simbolo.

  3. Impostazioni personalizzabili. Analisi in tempo reale.

  4. Capacità di backtesting.

  5. Interfaccia intuitiva

  6. Supporto completo.

Raccomandazioni:

  • Coppie di valute: EURUSD | GBPUSD | USDJPY | XAUUSD ( ORO).
  • Periodo: H1.
  • Tipo di conto: Copertura con spread bassi.

Trasforma la tua esperienza di trading con il nostro avanzato Fair Value Gap EA per il mercato MQL5.
Che tu sia un trader esperto o alle prime armi, il nostro EA ti fornisce gli strumenti e le informazioni di cui hai bisogno per avere successo nel competitivo mondo del trading forex.
Scaricalo subito e inizia a massimizzare il tuo potenziale di trading!


** Make sure you did your testing before you purchase this product **

** Se avete domande contattatemi **


Prodotti consigliati
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Griddy Calm EA
Mikhail Kornilov
Experts
5 copies are left for $149. The next price is $189. Griddy Calm EA uses the classical strategy of open orders in trend direction at the best price. At trend turning it implements the soft averaging grid. Big dynamic step, small lot multiplier and equity stop loss makes the grid strategy safe enough for long term trading. The key feature of the EA is an algorithm of partial closing which uses small rollbacks of price to gradually close bad trades. Moreover, this strategy is absolutely universal
EMA SignalLine Pro EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
EMA SignalLine Pro EA Optimize Your Strategy: Your Trading, Your Way! The EMA SignalLine Pro EA is a dynamic, flexible trading tool designed to help traders capture trend momentum with precision. This EA is not pre-optimized, giving you full control to adapt it to your trading needs. Whether you’re a novice or an experienced trader, this EA empowers you to tweak, optimize, and master your strategy. Key Features and Logic Explained EMA Crossover Logic: Utilizes a dual EMA system (Fast and Slow)
Moving Average EA Trader
Ciprian Ghebanoaei
Experts
Moving Average Trader è un robot di trading professionale, che non ha bisogno di configurare parametri. Devi solo decidere la dimensione del lotto che utilizzerai. Il robot è completamente automatico e non richiede alcun intervento umano. Negozia sulla base delle medie mobili ed è in grado di negoziare tutte le coppie di valute. Ha un algoritmo intelligente che rileva la tendenza. L'esperto crea ordini sulla direzione del trend. Gli ordini di input e output sono dati da una combinazione di du
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Stochastic Trade X is an EA based on Stochastic Oscillator. Stochastic parameters such as %K period, %D period, Slowing,  SellValue, BuyValue, and Shift can be adjusted. Stochastic Trade   X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Stochastic Trade   X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
AW Three MA EA
AW Trading Software Limited
1.5 (2)
Experts
Un Expert Advisor che negozia all'intersezione di due medie mobili utilizza la terza media mobile per filtrare la direzione del trend corrente. Ha impostazioni di input flessibili ma allo stesso tempo semplici. Risoluzione dei problemi ->   QUI   / Versione MT5 ->   QUI   / Istruzioni   ->     QUI     Benefici: Configurazione facile e intuitiva Adatto a qualsiasi tipo di strumento e a qualsiasi periodo di tempo Ha tre tipi di notifiche Sistema innestabile di sovrapposizione del primo ordine con
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Super Hunter Scalper
Himma Youssef
Experts
Super HunterScalper   (Very Fast EA no Graphics) The  Super Hunter Scalper  is a Trading Robot with no use of Classic martingale. Schedule scalping Options. it uses Math Algorithm to detect entries and closing trades. Please to check The version 2.0 of Hamster Pro :    Hamster_PRO_MT4      Recommendations :  Lot : 0.01. Balance  : 100 USD. Pair : EURUSD. TimeFrame : 5Min. Spread : 30. Broker : Trusted Brokers Inputs descriptions :  iLot  // Initial Lot stop_loss take_profit Start_hour  End_hou
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Experts
The Ichimoku at a glance has great appeal to me and most traders. The Gold on Ichimoku EA exploits the trend filter of the Ichimoku system, combines price recalculation and signal pattern calculation to create an optimally efficient automated trading system with low risk. The trades are also executed using the Scalper method to quickly exit the market. The trades always have Stop Loss available, along with Trailing settings and closing positions when the trend changes to control risk.  EA is opt
Alpha Multi Scalper
Paranchai Tensit
Experts
Alpha Multi Scalper is a fully automated Expert Advisor. The strategy of this system consists of two mechanisms that work together between scalping strategies and multiple currency pair strategies . Based on the principles of predictive analysis of market price factors and price fluctuations that help determine trends and identify price patterns can help to see better opportunities for trading to make a profit. And diversify risks by trading multiple pairs at the same time.  This system model li
GAlpha
Evgenii Tarkov
Experts
A high-frequency analytical tool designed specifically for trading in gold (XAU/USD). It combines modern market analysis techniques, machine learning, and an adaptive risk management strategy to maximize profits in the highly volatile environment typical of the precious metals market. Key Features: Adaptive Volatility-oriented strategy: The operation of an automated correction device (stop loss, take profit) is controlled by a fluid environment using the ATR (Average True Range) indicator. H
Scalper Urban
Tran Thanh Tuyen
Experts
Scalper Urban EA    is a trading system based on medium-term impulse price fluctuations. Each trade is opened when there is a corresponding trend.   Scalper Urban EA  conducts in-depth technical analysis of your chosen currency pair. The Expert Advisor does not use aggressive and dangerous trading methods and therefore is as stable as possible when using certain settings. With its unique filtering algorithm for false market entry signals,   Scalper Urban  recognizes the best possible entry point
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Great Hunter
Pavel Malyshko
Experts
Авторская стратегия демонстрирующая хорошие результаты на валютной паре eurchf m15. Советник в своей работе ищет наиболее вероятные точки разворота на графике и если сигнал подтверждается открывает сделку. Советник работает круглосуточно, что делает его универсальным вне зависимости от времени на рынке, что также отличает его от большинства советников торгующих в строго ограниченное время. По мере роста спроса на советник и увеличения хороших отзывов, цена на него будет расти. Поспешите при
Hfx61 Starter
PT Hastinapura Makmur Sejahtera
Experts
Avviatore HFX 6.1 Questo consulente esperto può provare a scansionare tutte le possibili tendenze iniziali dei mercati in tutti i tempi, tuttavia è abbastanza buono da mettere EA su M15 TimeFrame, Alcuni degli indicatori integrati degli oscillatori vengono utilizzati per prevedere dove andrà il prezzo di mercato, se il trend iniziale fallisce, EA utilizzerà una copertura di lotti piatti con una distanza dell'ordine controllata, Di seguito i parametri EA:     Trade_Set_AUTO, l'impostazione pr
Macd plus view
Nicola Furini
Experts
This expert advisor is based on a classic system built on few and effectiveness technical indicators. Main signal is obtained from MACD indicator, the signal is then filtered on Relative Strength Index (RSI) indicator and also a third indicator such the Stochastic oscillator. The EA also deal with Stop Loss and Take Profit levels, in order to keep risk and money management under control. Every trade is closed by trailing method, with input parameters to choice trailing stop level. System is simp
Golden Attacker Super
Hong Ling Mu
Experts
<Basic logic > The Golden attacker Super is designed to follow the trend. The entry is made following market big trend and if the order was in the wrong directions, the grid order is placed. However Grid order is also follow the trend to reduce the draw down. Grid order is placed in the same direction of the Trend. There is no tp/sl , instead if the market trend changes, the order is closed with opposite signal. <The best pair and time frame> XAUUSD M5 <Myfxbool> Check here <Setfile> Set fi
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.06 (35)
Experts
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
Magic Night MT4
Alexey Bolshakov
Experts
Magic Night   is an automated trading system that uses a channel indicator and candlestick patterns to open and close trades. Trades every day at a specific time. Doesn't use grid, martingale or other dangerous money management methods. Timeframe М5, currency pairs EURAUD, EURCAD, GBPCAD, GBPUSD Minimum deposit 70 usd. Live signal  https://www.mql5.com Instructions for installing  https://Blogs   Magic Night Download set files  https://Sets Magic Night Settings EA Order_Comment - Order com
Trend variance spectrum robot mt4
Ekaterina Saltykova
Experts
Nel mondo del trading, dove ogni tick può essere l'inizio di una nuova storia, è fondamentale avere un alleato affidabile. TrendVarianceSpectrum non è solo un robot di trading; è la tua guida nei mercati volatili. Costruito con anni di esperienza e addestrato su oltre 25 anni di dati, combina l'eleganza della matematica con la potenza della tecnologia moderna. Vantaggi chiave di TrendVarianceSpectrum: Drawdown minimo:   TrendVarianceSpectrum opera con drawdown significativamente bassi, rendendol
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experts
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
AwS Mt4
Marta Gonzalez
Experts
AwS Algorithm whit Stocastic:  It is a algorithm system  that uses the stocastic signal as a reference to enter the market.                     The system detects the important points and operates the trend o the pulback, you chosse the direction                                                         You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first" approach in development. Stress-tests on historical data for 
Opposite market
Hafis Mohamed Yacine
Experts
Opposite market “Always go with the trend. Education is imparting of information to the mind and the shaping of the mind and of the personality” – Richard Weaver When many of us started trading Forex several years ago there was very little information about Forex trading systems available on the Internet. But thanks to the internet, we can now download this strategies that are inculcated within this different systems  Opposite market V.1.0, will surely give you what you desire for you investme
FDM Strategy
Paranchai Tensit
Experts
FDM Strategy is an Expert Advisor based on fractals and five dimension method. Five Dimensions expert system is developed based on a theory combining the Chaos Theory with the trading psychology and the effects that each has on the market movement. There is also an ADX (measuring trend strength with average directional movement index) used as a trading filter. Long and Short Trade Signals: If fractal to buy is above the Alligator's Teeth (red line), the pending Sell Stop order must be placed 1 p
TMA Trend Following Bot
Wade C Hunt
5 (1)
Experts
Il TMA Trend Following Bot, basato sul bot di The Moving Averages, questa strategia si è rivelata redditizia sul suo canale YouTube. Il TMA Trend Following Bot è una strategia di trading basata sui trend. Come illustrato da The Moving Average sul suo canale YouTube, questo bot, se ottimizzato, può avere risultati seri, e li ha persino pubblicati sui suoi account di sfida. Imposta la dimensione del lotto, la dimensione SL e TP, la finestra di trading e il periodo EMA e sei pronto per partire! Imp
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experts
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (27)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Flowing Gold is the latest generation of automated Gold trading robot programmed with unique and intelligent trading algorithms. The EA analyzes price movements in correlation with popular indicators to find high probability trading opportunities. The trading strategy combines scalping and smart position management to optimize performance and reduce risk. Trades are often closed quickly by Trailing, and Stop Loss is also available. The EA's position management strategy usually applies hig
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.48 (25)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King   gratis!*** Chiedi in privato per maggiori
Capybara
Sergey Kasirenko
4.93 (44)
Experts
Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzd
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1063)
Experts
EA Gold Stuff è un Expert Advisor progettato specificamente per il trading di oro. L'operazione si basa sull'apertura degli ordini utilizzando l'indicatore Gold Stuff, quindi l'EA lavora secondo la strategia "Trend Follow", che significa seguire la tendenza. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato. M Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazio
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.69 (29)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.8 (5)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.94 (32)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Segnali Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo. Prezzo successivo: $599.99 Disponibile per MT4 e MT5 MT5 Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio. Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso per ogni coppia. I profitti sono protetti tramite Trailing Stop. L’EA è attivo su conti reali da oltre 6 mesi, dimostrando reddi
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.79 (14)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionale per il trading sull’oro con intelligenza artificiale Cherma MT4 è un sistema di trading automatizzato avanzato, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel time frame di 5 minuti. Si basa completamente sull’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e individuare con precisione i punti di ingresso e uscita. Questo EA è ideale per i trader che cercano una strategia di scalping veloce ed efficiente, eseguendo decine di operazioni og
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (62)
Experts
1 copy left for  $249 Next price  -->  $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position m
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets:  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (G
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (93)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
BB Scalping
Vasiliy Strukov
5 (4)
Experts
BB Scalping Expert è il mio ultimo, potente capolavoro di breakout/scalping e non-martingala per fare trading sull'oro con precisione! Questo sistema sfrutta i breakout utilizzando la combinazione delle bande di Bollinger e dell'indicatore a zig-zag. Vengono piazzati più ordini pendenti al massimo e al minimo delle bande di Bollinger; quando si attiva, viene attivato un trailing stop che segue il prezzo di breakout fino a quando gli ordini non vengono fermati. L'EA utilizza l'indicatore a zig-za
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
Benvenuti nel mondo del trading dell'oro innovativo ed efficiente con GoldPro, un robot di trading avanzato progettato specificamente per aiutarvi ad avere successo nel mercato dell'oro. Il consulente utilizza la tecnica della media, non dovresti percepirla come buona o cattiva, ma come un approccio che funziona sul mercato, scartando la convinzione unipolare che un metodo sia buono e l'altro cattivo, esiste e può essere applicato con successo, questo è un dato di fatto. Affidabilità ed esper
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
Experts
EA Aurum Trader   combina un breakout e una strategia trend-following con un massimo di due operazioni al giorno.  Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere bonus personali!  È possibile ottenere una copia gratuita del nostro forte supporto e Trend Scanner indicatore, si prega di pm. Io!   Si prega di notare che non vendo i miei EA o set speciali su telegram, è disponibile solo su Mql5 e i miei file set sono disponibili solo sul mio blog qui.  Fai attenzione ai truffatori e non comprare a
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.67 (3)
Experts
Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
Bitcoin Smart EA
Vasiliy Strukov
5 (11)
Experts
Bitcoin Smart EA funziona con l'esclusivo indicatore MAFilling Trend. È una strategia molto semplice ma efficiente e le impostazioni uniche e flessibili rendono questo EA estremamente versatile e ti aiuteranno a creare risultati ottimali per i tuoi scambi. Funziona molto bene sulle criptovalute e su qualsiasi valuta e oro su time frame m15 o m30. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati   qui . Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere il bonus personale! Impostazioni e manual
Altri dall’autore
WH Fair Value Gap MT5
Wissam Hussein
4.76 (29)
Indicatori
Vivi un'esperienza di trading come mai prima d'ora con il nostro ineguagliabile indicatore Fair Value Gap MT5 (FVG) acclamato come il migliore della sua categoria. Questo indicatore di mercato MQL5 va oltre l'ordinario, offrendo ai trader un livello di accuratezza e di comprensione delle dinamiche di mercato senza pari. Versione EA:   WH Fair Value Gap EA MT5 Indicatore basato su SMC:   WH SMC Indicator MT5 Caratteristiche: Analisi del divario di fair value migliore della categoria. Supporto
FREE
WH Fair Value Gap EA MT5
Wissam Hussein
5 (3)
Experts
Vi presentiamo il nostro Expert Advisor (EA) all'avanguardia, basato sull'efficacissimo Fair Value Gap Indicator. Progettato sia per i trader principianti che per quelli esperti, questo EA sfrutta algoritmi sofisticati per identificare e sfruttare le inefficienze del mercato, assicurandoti di sfruttare al meglio ogni opportunità di trading. CONTATTAMI   dopo l'acquisto per la guida manuale (.pdf) Versione MT4:   WH Fair Value Gap EA MT4 Caratteristiche principali: Trading   automatizzato per l
WH SMC Indicator MT5
Wissam Hussein
Indicatori
Welcome to the ultimate Smart Money Concepts indicator ,, this indicator is All-in-One package the only thing you need to empower  all the Smart Money Concepts  in one place with interactive advanced gui panel with all the features and customization you need. MT4 Version :   WH SMC Indicator MT4 *This Price For Limited Number of Copies.  Features:  Main Section: User-Friendly Panel (GUI):  Designed for traders of all experience levels, the indicator integrates seamlessly into your MT5 platform
WH DrawFib Pro MT5
Wissam Hussein
5 (9)
Indicatori
Sei stanco di disegnare manualmente i livelli di Fibonacci sui tuoi grafici? Stai cercando un modo conveniente ed efficiente per identificare i principali livelli di supporto e resistenza nel tuo trading? Non guardare oltre!   Ti presentiamo DrawFib Pro, l'ultimo indicatore MetaTrader 5 che fa   i livelli   di fibonacci   automatici       attingendo ai tuoi grafici e fornisce avvisi tempestivi quando questi livelli vengono superati. Con DrawFib Pro puoi migliorare le tue strategie di trading, ri
FREE
WH Order Block MT5
Wissam Hussein
Indicatori
Welcome to order block indicator – your complete solution for identifying high-probability zones using order blocks , BOS (Break of Structure) , and CHOCH (Change of Character) . Designed for precision and speed, this tool gives you the edge in spotting potential reversal and continuation zones just like the pros. Features : Automatic Order Block Detection:  Effortlessly identifies valid bullish and bearish order blocks based on price structure and market behavior. BOS & CHOCH Detection:  Buil
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.6 (5)
Experts
AutoFib EA è un consulente esperto all'avanguardia, progettato per sfruttare la potenza dei livelli di ritracciamento e di estensione di Fibonacci per il trading automatizzato. Che tu sia un principiante o un trader esperto, AutoFib EA potenzia la tua strategia di trading con precisione ed efficienza. Test   The EA Before Risking Real Money.  Regolare l'impostazione in base ai   risultati dei test. Domande? Non esitate a   chiedere. Caratteristiche principali: Trading automatizzato:   apri ordi
FREE
WH Fair Value Gap MT4
Wissam Hussein
4.36 (11)
Indicatori
Vivi un'esperienza di trading senza precedenti con il nostro ineguagliabile indicatore Fair Value Gap MT4 (FVG) acclamato come il migliore della sua categoria. Questo indicatore di mercato MQL5 va oltre l'ordinario, offrendo ai trader un livello di accuratezza e di comprensione delle dinamiche di mercato senza pari. Versione EA:   WH Fair Value Gap EA MT4 Indicatore basato su SMC:   WH SMC Indicator MT4 Caratteristiche: Analisi del divario di fair value migliore della categoria. Supporto mul
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.18 (11)
Indicatori
Benvenuto nel nostro   modello di ondata di prezzo   MT5 --(modello ABCD)-- Il modello ABCD è un modello di trading potente e ampiamente utilizzato nel mondo dell'analisi tecnica. È un modello di prezzo armonico che i trader utilizzano per identificare potenziali opportunità di acquisto e vendita sul mercato. Con il modello ABCD, i trader possono anticipare potenziali movimenti di prezzo e prendere decisioni informate su quando entrare e uscire dalle negoziazioni. Versione EA:   Price Wave EA
FREE
WH Advanced Gartley Pattern MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Indicatori
Benvenuti nell'indicatore di riconoscimento avanzato dei pattern Gartley Questo indicatore rileva il modello Gartley basato su HH e LL della struttura dei prezzi e sui livelli di Fibonacci e quando vengono soddisfatti determinati livelli di Fibonacci l'indicatore mostrerà il modello sul grafico. Versione MT4:   WH Advanced Gartley Pattern MT4 **Questo indicatore fa parte della   combo   Ultimate Harmonic Patterns MT5   , che include tutto il riconoscimento dei pattern.** Caratteristiche : Algo
FREE
WH ThreeLine Strike MT4
Wissam Hussein
Indicatori
Indicatore di strike a tre linee       per MetaTrader 4 (MT4). Questo strumento avanzato è progettato per aiutarti a identificare potenziali inversioni di tendenza sul mercato con precisione e facilità. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo indicatore può migliorare le tue decisioni di trading e massimizzare i tuoi profitti. Contact me after purchase for guidance  Caratteristiche principali: Segnali di inversione precisi   : rileva potenziali inversioni di tendenza in base al mo
WH Range BreakOut MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Indicatori
Sblocca una nuova dimensione del trading con il nostro indicatore MQL5 all'avanguardia, Range BreakOut MT5 Questo potente strumento è progettato per identificare e capitalizzare i movimenti dei prezzi quando escono dagli intervalli stabiliti, fornendoti la precisione e la sicurezza necessarie per prosperare nel dinamico mondo dei mercati finanziari. Versione MT4   :   WH Range BreakOut MT4 Caratteristiche: Rilevamento preciso della distanza. Simboli multipli e TimeFrames multipli (Scanner). S
WH DrawFib Pro MT4
Wissam Hussein
5 (7)
Indicatori
Sei stanco di disegnare manualmente i livelli di Fibonacci sui tuoi grafici? Stai cercando un modo conveniente ed efficiente per identificare i principali livelli di supporto e resistenza nel tuo trading? Non guardare oltre!   Ti presentiamo DrawFib Pro, l'ultimo indicatore MetaTrader 4 che fa   i livelli   di fibonacci   automatici       attingendo ai tuoi grafici e fornisce avvisi tempestivi quando questi livelli vengono superati. Con DrawFib Pro puoi migliorare le tue strategie di trading, ri
FREE
WH ChartSync Pro MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Utilità
Unlock the power of synchronized chart analysis with Chart Sync, your ultimate solution for harmonizing technical objects across multiple charts on the same trading symbol, ChartsSync Pro MT5 is a groundbreaking MetaTrader 5 utility designed to streamline your trading workflow, enhance analysis precision, and amplify your trading decisions. Features: Effortless Object Synchronization. Multi-Chart Harmony. User-Friendly Interface. Real-Time Updates. Sync Objects Color,Width and Style. Supporte
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indicatori
Benvenuti nel nostro   modello di ondata di prezzo   MT4 --(modello ABCD)--     Il modello ABCD è un modello di trading potente e ampiamente utilizzato nel mondo dell'analisi tecnica. È un modello di prezzo armonico che i trader utilizzano per identificare potenziali opportunità di acquisto e vendita sul mercato. Con il modello ABCD, i trader possono anticipare potenziali movimenti di prezzo e prendere decisioni informate su quando entrare e uscire dalle negoziazioni. Versione EA:   Price Wave
FREE
WH Trading Sessions MT5
Wissam Hussein
Indicatori
Migliora la precisione del tuo trading con l'indicatore   WH   Trading Sessions MT5   per MetaTrader 5! Questo potente strumento ti aiuta a visualizzare e gestire le sessioni di mercato chiave senza sforzo. Basato   su:   Indicatore WH SMC MT5 Versione MT4:   Sessioni di trading WH MT4 Caratteristiche principali: Pannello GUI interattivo   : seleziona e alterna facilmente tra le sessioni di trading   di Asia, Londra e New York   . Avvisi e impostazioni personalizzabili   : adatta l'indicator
FREE
Ultimate Fractals MT4
Wissam Hussein
5 (3)
Indicatori
Questo indicatore si basa sul famoso indicatore frattale ma con molta personalizzazione   e flessibilità, questo è un potente strumento per identificare le inversioni di tendenza e massimizzare il potenziale di profitto. Con le sue funzionalità avanzate e l'interfaccia intuitiva, è la scelta definitiva per i trader di tutti i livelli. Versione MT5:   Ultimate Fractals MT5 Caratteristiche : Conteggio candele frattali personalizzabili. Linee di inversione. Impostazioni personalizzabili. Interfac
FREE
WH AutoFib EA MT4
Wissam Hussein
4 (1)
Experts
AutoFib EA est un conseiller expert de pointe conçu pour exploiter la puissance des niveaux de retracement et d'extension de Fibonacci pour le trading automatisé. Que vous soyez un trader novice ou expérimenté, AutoFib EA renforce votre stratégie de trading avec précision et efficacité. Test     The EA Before Risking Real Money.  Ajustez le paramètre en fonction de vos tests       résultats. Des questions ? N'hésitez pas à       demander. Caractéristiques principales : Trading automatisé :    
FREE
Ultimate Fractals MT5
Wissam Hussein
Indicatori
Questo indicatore si basa sul famoso indicatore frattale ma con molta personalizzazione   e flessibilità, questo è un potente strumento per identificare le inversioni di tendenza e massimizzare il potenziale di profitto. Con le sue funzionalità avanzate e l'interfaccia intuitiva, è la scelta definitiva per i trader di tutti i livelli. Versione MT4:   Ultimate Fractals MT4 Caratteristiche : Conteggio candele frattali personalizzabili. Linee di inversione. Impostazioni personalizzabili. Interfac
FREE
WH Range BreakOut EA MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Experts
Sfrutta il potenziale del breakout trading con   Range Breakout EA,   un consulente esperto meticolosamente progettato per identificare e negoziare intervalli di mercato con precisione e sicurezza. Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** Input predefiniti per       EURUSD - H1   . Caratteristiche principali: Rilevamento dell'intervallo dinamico:   identifica automaticamente gli intervalli di mercato in base ai tuoi intervalli di tempo preferiti e ai live
WH Range BreakOut MT4
Wissam Hussein
Indicatori
Sblocca una nuova dimensione del trading con il nostro indicatore MQL4 all'avanguardia, Range BreakOut MT4 Questo potente strumento è progettato per identificare e capitalizzare i movimenti dei prezzi quando escono dagli intervalli stabiliti, fornendoti la precisione e la sicurezza necessarie per prosperare nel dinamico mondo dei mercati finanziari. Versione MT5   :   WH Range BreakOut MT5 Caratteristiche: Rilevamento preciso della distanza. Simboli multipli e TimeFrames multipli (Scanner
WH ThreeLine Strike MT5
Wissam Hussein
Indicatori
Indicatore ThreeLine Strike   per MetaTrader 5 (MT5). Questo strumento avanzato è progettato per aiutarti a identificare potenziali inversioni di mercato con precisione e facilità. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo indicatore può migliorare le tue decisioni di trading e massimizzare i tuoi profitti. Contact me after purchase for guidance  Caratteristiche principali: Segnali di inversione precisi   : rileva potenziali inversioni di tendenza in base al modello di strike a tre
WH Trading Sessions MT4
Wissam Hussein
Indicatori
Migliora la precisione del tuo trading con       Sessioni di trading   WH   MT4       indicatore per MetaTrader 4! Questo potente strumento ti aiuta a visualizzare e gestire le sessioni di mercato chiave senza sforzo. Basato su:   WH SMC Indicatore MT4 Versione MT5:   Sessioni di trading WH MT5 Caratteristiche principali: Pannello GUI interattivo       – Seleziona e alterna facilmente tra       Asia, Londra e New York       sessioni di trading. Avvisi e impostazioni personalizzabili       – A
FREE
WH Range BreakOut EA MT4
Wissam Hussein
Experts
Sfrutta il potenziale del breakout trading con   Range Breakout EA,   un consulente esperto meticolosamente progettato per identificare e negoziare intervalli di mercato con precisione e sicurezza. Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** Input predefiniti per       EURUSD - H1   . Caratteristiche principali: Rilevamento dell'intervallo dinamico:   identifica automaticamente gli intervalli di mercato in base ai tuoi intervalli di tempo preferiti e ai live
WH Advanced Gartley Pattern MT4
Wissam Hussein
Indicatori
Benvenuto nell'indicatore di riconoscimento avanzato del modello Gartley Questo indicatore rileva il pattern gartley basato su HH e LL della struttura dei prezzi e sui livelli di Fibonacci, e quando vengono raggiunti determinati livelli di fib, l'indicatore mostrerà il pattern sul grafico. Versione MT5:   WH Advanced Gartley Pattern MT5 **Questo indicatore fa parte di   combo     WH Ultimate Harmonic Patterns MT4   , che include tutto il riconoscimento dei pattern.** Caratteristiche : Algoritmo
FREE
WH SMC Indicator MT4
Wissam Hussein
Indicatori
Welcome to the ultimate Smart Money Concepts indicator ,, this indicator is All-in-One package the only thing you need to empower  all the   Smart Money Concepts  in one place with interactive advanced gui panel with all the features and customization you need. MT5 Version :   WH SMC Indicator MT5 *This Price For Limited Number of Copies.  Features:  Main Section: User-Friendly Panel (GUI):  Designed for traders of all experience levels, the indicator integrates seamlessly into your MT4 platfo
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indicatori
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
WH Ultimate Harmonic Patterns MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indicatori
Benvenuto nell'indicatore di riconoscimento di Ultimate Harmonic Patterns Il modello Gartley, il modello Bat e il modello Cypher sono popolari strumenti di analisi tecnica utilizzati dai trader per identificare potenziali punti di inversione nel mercato. Il nostro indicatore di riconoscimento degli schemi armonici definitivi è un potente strumento che utilizza algoritmi avanzati per scansionare i mercati e identificare questi schemi in tempo reale. Con il nostro indicatore di riconoscimento de
WH Twin Peak Indicator MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indicatori
Benvenuti a Twin Peak Indicator MT4 --(Doppio Top/Bottom)-- Il Double Top and Bottom Indicator è uno strumento di analisi tecnica progettato per identificare potenziali modelli di inversione nel mercato. Identifica le aree in cui il prezzo ha raggiunto due massimi o minimi consecutivi di altezza quasi uguale, seguiti da un movimento di prezzo nella direzione opposta. Questo modello indica che il mercato sta perdendo slancio e potrebbe essere pronto per un'inversione di tendenza. Caratterist
WH Auto TrendLine MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indicatori
Ti presentiamo Auto Trendline, l'innovativo indicatore MT4 che automatizza il processo di tracciamento delle linee di tendenza sui tuoi grafici. Dì addio al compito noioso e dispendioso in termini di tempo di tracciare manualmente le linee di tendenza e lascia che Auto Trendline faccia il lavoro per te! *Contattami dopo l'acquisto per inviarti    istruzioni e guida passo passo. Con il suo algoritmo avanzato, Auto Trendline rileva e disegna automaticamente le linee di tendenza per te, facen
WH Trend Continuation MT4
Wissam Hussein
Indicatori
Sei stanco di perdere le tendenze di mercato redditizie? Vorresti avere uno strumento affidabile in grado di identificare le continuazioni del trend con precisione e accuratezza? Non guardare oltre! Il nostro indicatore di continuazione del trend è qui per potenziare la tua strategia di trading e aiutarti a stare al passo con il gioco. L'indicatore di continuazione del trend è un potente strumento, creato appositamente per assistere i trader nell'identificazione e nella conferma dei modelli d
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione