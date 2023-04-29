WH Auto TrendLine MT4

Presentamos Auto Trendline, el innovador indicador MT4 que automatiza el proceso de
Dibujar líneas de tendencia en sus gráficos.Diga adiós a la tediosa y laboriosa tarea de dibujar manualmente líneas de tendencia.
¡y deje que Auto Trendline haga el trabajo por usted!

*Contáctame después de la compra para enviarte instrucciones y guía paso a paso.

Con su algoritmo avanzado, Auto Trendline detecta y dibuja automáticamente líneas de tendencia para usted,
ahorrándole tiempo y esfuerzo. Simplemente adjunte el indicador a su gráfico y observe cómo identifica y dibuja líneas de tendencia basadas en los máximos y mínimos de la acción del precio.

Auto Trendline es altamente personalizable, lo que le permite ajustar la sensibilidad del indicador para adaptarlo a su estilo comercial y preferencias.
También puede elegir entre diferentes estilos de línea y colores, e incluso configurar alertas para notificarle cuando se rompen las líneas de tendencia.

Ya sea que sea un principiante o un trader experimentado, Auto Trendline es una herramienta esencial para identificar y analizar tendencias en cualquier mercado.
Con su interfaz fácil de usar y funciones avanzadas, este indicador seguramente mejorará su experiencia comercial y lo ayudará a tomar decisiones comerciales mejor informadas.

Características principales:

  • Dibujo automatizado de líneas de tendencia.
  • Múltiples símbolos y marcos temporales.
  • Configuraciones de sensibilidad altamente personalizables.
  • Múltiples estilos de línea y colores.
  • Notificaciones de alerta para líneas de tendencia rotas.
  • Panel de control (GUI) para monitorear la información de símbolos y períodos de tiempo.

¡Pruebe Auto Trend Line hoy y descubra los beneficios del análisis automatizado de líneas de tendencia!

Omar Alsaleem
1583
Omar Alsaleem 2024.07.14 11:42 
 

That is what I looking for , perfect indicator, thank you Wissam.

Omar Alsaleem
1583
Omar Alsaleem 2024.07.14 11:42 
 

That is what I looking for , perfect indicator, thank you Wissam.

lauro1956
5742
lauro1956 2023.07.10 17:48 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

