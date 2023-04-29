WH Auto TrendLine MT4
- Indicadores
- Wissam Hussein
- Versión: 2.1
- Actualizado: 12 enero 2026
- Activaciones: 7
Presentamos Auto Trendline, el innovador indicador MT4 que automatiza el proceso de
Dibujar líneas de tendencia en sus gráficos.Diga adiós a la tediosa y laboriosa tarea de dibujar manualmente líneas de tendencia.
¡y deje que Auto Trendline haga el trabajo por usted!
*Contáctame después de la compra para enviarte instrucciones y guía paso a paso.
Con su algoritmo avanzado, Auto Trendline detecta y dibuja automáticamente líneas de tendencia para usted,
ahorrándole tiempo y esfuerzo. Simplemente adjunte el indicador a su gráfico y observe cómo identifica y dibuja líneas de tendencia basadas en los máximos y mínimos de la acción del precio.
Auto Trendline es altamente personalizable, lo que le permite ajustar la sensibilidad del indicador para adaptarlo a su estilo comercial y preferencias.
También puede elegir entre diferentes estilos de línea y colores, e incluso configurar alertas para notificarle cuando se rompen las líneas de tendencia.
Ya sea que sea un principiante o un trader experimentado, Auto Trendline es una herramienta esencial para identificar y analizar tendencias en cualquier mercado.
Con su interfaz fácil de usar y funciones avanzadas, este indicador seguramente mejorará su experiencia comercial y lo ayudará a tomar decisiones comerciales mejor informadas.
Características principales:
- Dibujo automatizado de líneas de tendencia.
- Múltiples símbolos y marcos temporales.
- Configuraciones de sensibilidad altamente personalizables.
- Múltiples estilos de línea y colores.
- Notificaciones de alerta para líneas de tendencia rotas.
- Panel de control (GUI) para monitorear la información de símbolos y períodos de tiempo.
¡Pruebe Auto Trend Line hoy y descubra los beneficios del análisis automatizado de líneas de tendencia!
That is what I looking for , perfect indicator, thank you Wissam.