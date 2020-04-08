Parabolic Breakout Scanner Pro
- Indicatori
- Thushara Dissanayake
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
IL Parabolic Breakout Scanner Pro è un strumento completo di analisi di mercato progettato per monitorare più coppie di valute e intervalli di tempo contemporaneamente usando Rilevamento del breakout SAR parabolico . Questo indicatore esegue scansioni continue attraverso vari strumenti di trading E orizzonti temporali , identificazione potenziali modelli di breakout e fornire ai commercianti un dashboard centralizzata di opportunità di trading. Tracciando Modelli di inversione SAR parabolici attraverso diversi mercati e intervalli di tempo, aiuta i trader a individuare tendenze emergenti E potenziali punti di inversione senza dover controllare manualmente più grafici.
Questo capacità di analisi multi-timeframe consente ai trader di identificare confluenza tra diversi orizzonti temporali, fornendo conferma più forte di potenziali evacuazioni quando segnali a breve termine allinearsi con tendenze a lungo termine . Il sistema interfaccia del cruscotto presenta un panoramica chiara delle attuali condizioni di mercato, evidenziando gli strumenti che mostrano significative rotture di SAR parabolici filtrando quelli meno rilevanti rumore di mercato . I trader possono valutare rapidamente quale coppie di valute stanno dimostrando la maggior parte promettenti modelli di breakout attraverso vari intervalli di tempo da un schermo singolo .
Caratteristiche principali
- Monitoraggio multi-simbolo: Tracce simultanee Breakout SAR parabolici su più coppie di valute e strumenti di trading
- Analisi multi-timeframe: Confronta segnali di breakout attraverso diversi intervalli di tempo del grafico per conferma
- Dashboard centralizzata: Fornisce esposizione organizzata delle attuali opportunità di breakout con segnali codificati a colori
- Scansione personalizzabile: Parametri regolabili per Impostazioni SAR parabolico E livelli di sensibilità
- Accesso automatico al grafico: Navigazione rapida verso grafici rilevanti con potenziali modelli di breakout
- Sistema di allerta completo: Notifiche tramite popup, mobile o e-mail per sfoghi significativi
Applicazione pratica del trading
Lo scanner aiuta i trader a implementare strategie di breakout sistematiche identificando quando azione dei prezzi sfonda Livelli SAR parabolici su più intervalli di tempo. Questo approccio di conferma multi-timeframe aiuta a filtrare falsi sfoghi e fornisce segnali di trading ad alta probabilità . I trader possono utilizzare la dashboard per identificare rapidamente quali coppie di valute stanno mostrando il più forte slancio di rottura e poi approfondire intervalli di tempo specifici per tempi di ingresso precisi . Il sistema è particolarmente utile per i trader che monitorano grandi portafogli di strumenti che vogliono evitare di perdere significativi movimenti di breakout .
Ideale per
- Trader multi-strumento che monitorano più coppie di valute contemporaneamente
- Seguaci della strategia Breakout usando Approcci di trading basati su SAR parabolici
- Swing Trader cercando segnali di breakout confermati attraverso intervalli di tempo
- Scanner di mercato necessita di un monitoraggio efficiente di più mercati
Configurazione ottimale
L'indicatore funziona efficacemente su coppie di valute principali e minori , in particolare con strumenti che presentano forti caratteristiche di tendenza . Per risultati ottimali, combinare il monitoraggio di coppie correlate identificare breakout settoriali e utilizzo combinazioni di intervallo di tempo che corrispondono al tuo stile di trading (come H1-H4 per lo swing trading o M15-M30 per gli approcci intraday). Molti trader trovano utile impostare diversi livelli di sensibilità per diversi intervalli di tempo per filtrare le rotture meno significative.