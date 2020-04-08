Parabolic Breakout Scanner Pro

Fibo Scalper Pro Expert Advisor è un potente strumento progettato per automatizzare le popolari strategie di trading di Fibonacci . Semplifica il processo di trading disegnando e regolando automaticamente i livelli di Fibonacci sul grafico. Questa funzione offre praticità e precisione per i trader che utilizzano i ritracciamenti e le estensioni di Fibonacci nelle loro analisi. Una delle caratteristiche principali di Fibo Scalper Pro è la sua funzione di personalizzazione. Consente ai tra