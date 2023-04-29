WH Auto TrendLine MT4

5

MT4 için yenilikçi bir gösterge olan Auto Trendline ile tanışın; bu gösterge, trend çizgisi izleme sürecini otomatikleştirir.
Grafiklerinizde trend çizgileri çizmek artık çok zahmetli ve zaman alıcı. Trend çizgilerini elle çizme işine veda edin.
Gerisini Auto Trendline'a bırakın!

*Satın alma işleminden sonra talimatları ve adım adım kılavuzu göndermek için benimle iletişime geçin .

Gelişmiş algoritması sayesinde Auto Trendline, trend çizgilerini otomatik olarak algılar ve sizin için çizer.
Zaman ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. Göstergeyi grafiğinize ekleyin ve fiyat hareketinin en yüksek ve en düşük noktalarına göre trend çizgilerini belirleyip çizmesini izleyin.

Auto Trendline son derece özelleştirilebilir olup, göstergenin hassasiyetini işlem tarzınıza ve tercihlerinize uyacak şekilde ayarlamanıza olanak tanır.
Ayrıca farklı çizgi stilleri ve renkleri arasından seçim yapabilir, hatta trend çizgileri kırıldığında sizi bilgilendirecek uyarılar bile ayarlayabilirsiniz.

İster acemi ister deneyimli bir yatırımcı olun, Otomatik Trend Çizgisi, herhangi bir piyasadaki trendleri belirlemek ve analiz etmek için vazgeçilmez bir araçtır.
Kullanıcı dostu arayüzü ve gelişmiş özellikleriyle bu gösterge, işlem deneyiminizi kesinlikle geliştirecek ve daha bilinçli işlem kararları almanıza yardımcı olacaktır.

Başlıca Özellikler:

  • Otomatik trend çizgisi çizimi.
  • Çoklu semboller ve zaman dilimleri.
  • Yüksek düzeyde özelleştirilebilir hassasiyet ayarları.
  • Çeşitli çizgi stilleri ve renkleri.
  • Kırılan trend çizgileri için uyarı bildirimleri.
  • Sembolleri ve zaman dilimlerini izlemek için kullanılan kontrol paneli (GUI).

Otomatik trend çizgisi analizinin avantajlarını keşfetmek için Auto Trend Line'ı bugün deneyin!

İncelemeler 2
Omar Alsaleem
1583
Omar Alsaleem 2024.07.14 11:42 
 

That is what I looking for , perfect indicator, thank you Wissam.

Önerilen ürünler
My Point MT4
Claudia Ramona Angerer
4 (1)
Göstergeler
Diagnosis of major and minor pivot Trend detection with many signals Can be used in all symbols Can be used in all time frames Settings: Back Show: The number of candles it displays If you need any adjustments, or have any questions or suggestions, message me How to trade: Blue: sell signal Red: buy signal Blue and red at the same time: no signal Exit signal: Opposite signal
Buy and Sell Power MT4
Marco Engstermann
5 (2)
Göstergeler
Simple Indicator that shows the   Buy and Sell   volume in percent. Settings : Font size for percentage labels Horizontal offset from right edge (pixels) Vertical offset for Signal label from bottom (pixels) Vertical offset for Buy label from bottom (pixels) Vertical offset for Sell label from bottom (pixels) Color for Buy label Color for Sell label Color for Strong Buy signal Color for Buy signal Color for Strong Sell signal Color for Sell signal Color for Neutral signal Default to every tick
FREE
Smart Pivot Points MT4
Alexandr Saprykin
Göstergeler
MetaTrader 4 için Akıllı Pivot Noktaları — Akıllı İşlemler için Net Seviyeler Akıllı Pivot Noktaları, MetaTrader 4 için otomatik olarak hesaplanan ve grafikte önemli işlem seviyelerinin tam bir setini gösteren profesyonel bir göstergedir. Fiyat hareketinin kaosunu net bir yapılandırılmış haritaya dönüştürerek destek, direnç, fiyat dengesi ve potansiyel hedef bölgelerini vurgular. Netliğe değer veren yatırımcılar için tasarlanan bu araç, her piyasada çalışır: Forex, kripto paralar (Bitcoin, Ethe
Engulfing Detector
Chia Leilypour
Göstergeler
This Expert advisor does not do any trade, but it scans the whole symbols in your market watch and scan each shares one by one in different timeframes and at the end it shows you which symbol in which timeframe has a powerful engulfing candle. Furthermore, you can define a MA period and a high and low RSI limit, and it shows you which symbols in which timeframe is going to cross the adjusted moving average, and which symbol in which timeframe is going to cross high or low limit of the RSI.  The
FREE
Levels HighLow 2TF
Andrei Fandeev
4 (2)
Göstergeler
The indicator shows the High and Low levels of candles for timeframes selected in the settings. It is recommended to use it on smaller timeframes to determine the levels of higher timeframes. Parameters TYPE_LINE - type of the line (short based on the bar time, or long for the entire chart) ============= TF 1 ============= block of lines for the first timeframe TF_1 - timeframe of the first block of lines Bars_1_from=1   - Bar of the beginning of the line of the corresponding Timeframe. Bars_1_
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Göstergeler
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Ultimate Trend Following Scanner
Sivakumar Subbaiya
Göstergeler
Ultimate Trend-Following Scanner Are you tired of manually flipping through dozens of charts, desperately searching for the next big trend? Do you feel like you're constantly missing the best entries or jumping into choppy, sideways markets? The hunt for strong, reliable trends is over. Introducing the Ultimate Trend-Following Scanner – your all-in-one command center for dominating the markets. This powerful dashboard for MT4 is meticulously designed to do one thing exceptionally well: find the
Price Strength
Vincenzo Maria Arricale
Göstergeler
This indicator computes two lines representing the price bar strength. Close, high and low of each bar are compared with the highest high and lowest low of the last N bars, where N is a parameter set by user. Two lines are computed, a red one and a green one, with values between 0 and 100. High values of the red line means that close is very far from the bar high, while high value of the green line means price  is very far from the bar low . The indicator provides alerts when red or green line a
OBV Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Göstergeler
KT OBV Divergence, fiyat ile OBV (On Balance Volume) osilatörü arasında oluşan düzenli ve gizli uyumsuzlukları (divergence) gösterir. Özellikler Daha yüksek doğruluk ve daha sade grafik görünümü için simetrik olmayan uyumsuzluklar filtrelenir. Trend dönüşü ve trend devamı stratejilerini destekler. Expert Advisor’a tamamen entegre edilebilir şekilde uyumludur. Hem giriş hem çıkış sinyalleri için kullanılabilir. Tüm MetaTrader uyarı sistemleriyle uyumludur. Divergence (uyumsuzluk) tam olarak ned
KT Tether Line MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Göstergeler
The KT Tether Line is a trend-following tool consisting of three indicators that work together to generate trading signals. It can correctly identify market trends while signaling trade entries. It was first introduced by Bryan Strain in the Stock & Commodities magazine in 2000 in "How to get with the trend and out at the end." The Concept When a market trend is confirmed, the most challenging part is determining the timing of the entries. This indicator alerts you to potential trend reversals
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
One to Three Trendline Breakout
Noiros Tech
5 (3)
Göstergeler
Note : The slow loading of the indicator issue has been addressed . This new version loads fast and does not slow the platform. Version 1.3 : We have updated the indicator to include an historical bar scanning option . So instead of scanning all bars in the history (which can make the indicator slow sometimes ) , you can select the maximum number of bars it can scan which can increase the performance and make the indicator faster. This indicator scans the 1-3 Trendline pattern . The indicato
High Probability Breakout Trendline
Joel Protusada
5 (3)
Göstergeler
H I G H - P R O B A B I L I T Y - B R E A K O U T   T R E N D L I N E   I N D I C A T O R  This is no ordinary trendline indicator. It has a highly-probability algorithms incorporated in the script to display only trendlines that may give a very high chance of price breakout. The indicator is not a stand alone indicator. Trader should interpret it together with their very own analysis technique to come up with a more efficient trading strategy. You can use with it other trend indica
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Göstergeler
Pivot Point Fibo RSJ, Fibonacci oranlarını kullanarak günün destek ve direnç çizgilerini izleyen bir göstergedir. Bu muhteşem gösterge, Fibonacci oranlarını kullanarak Pivot Point üzerinden 7 seviyeye kadar destek ve direnç oluşturur. Fiyatların, bir operasyonun olası giriş/çıkış noktalarını algılamanın mümkün olduğu bu destek ve direncin her bir düzeyine uyması harika. Özellikleri 7 seviyeye kadar destek ve 7 seviye direnç Seviyelerin renklerini ayrı ayrı ayarlayın Girişler Pivot Tipi Pivo
FREE
All Pivot Points
Alfred Kamal
5 (1)
Göstergeler
Pivot Points is used by traders to objectively determine potential support and resistance levels. Pivots can be extremely useful in Forex since many currency pairs usually fluctuate between these levels. Most of the time, price ranges between R1 and S1. Pivot points can be used by range, breakout, and trend traders. Range-bound Forex traders will enter a buy order near identified levels of support and a sell order when the pair nears resistance. But there is more one method to determine Pivot po
Horizontal Channel Alert with Custom Fibo
Yurij Izyumov
Göstergeler
The indicator trades during horizontal channel breakthroughs. It searches for prices exceeding extreme points or bouncing back, monitors night flat and defines targets using customizable Fibo levels with a sound alert, which can be disabled if necessary. The indicator allows you to create a horizontal channel between the necessary extreme points in visual mode quickly and easily. It automatically applies your selected Fibo levels to these extreme points (if the appropriate option is enabled in t
Three Line Strike Scanner 30 Instruments
FXsolutions
1 (1)
Göstergeler
This indicator is designed to detect the best of all candlestick reversal patterns: Three Line Strike . According to the bestselling author and candlestick guru Thomas Bullkowski, this pattern has a winning percentage between 65% and 84% . This indicator scans for you up to 30 instruments (forex, indices or commodities) on up to 8 timeframes. You can get alerts via MetaTrader 4 and email if a Three Line Strike pattern occurs. Please note: Higher timeframes bring the most reliable signals. This i
Standard Deviation Channel Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (1)
Göstergeler
Standart Sapma Kanalının çoklu para birimi ve çoklu zaman çerçevesi göstergesi. Piyasanın mevcut yönünü görüntüler. Panelde, doğrusal regresyon kanalının seviyelerindeki kırılmaları ve dokunuşları (fiyata göre) görebilirsiniz. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimini belirtebilirsiniz. Ayrıca gösterge, seviyelere dokunulduğunda bildirim gönderebilir. Bir hücreye tıkladığınızda bu simge ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır. Kontrol panelini grafikten gizlemenin anahtarı va
Resistance and Support Levels
David Muriithi
5 (4)
Göstergeler
This indicators automatically draws the Support and resistances levels for you once you've dropped it on a chart.  It reduces the hustle of drawing and redrawing these levels every time you analysis prices on a chart. With it, all you have to do is dropped it on a chart, adjust the settings to your liking and let the indicator do the rest.  But wait, it gets better; the indicator is absolutely free!  Get the new and improved version here:  https://youtu.be/rTxbPOBu3nY Parameters Time-frame  -> T
FREE
BreakevenMarginCallPanel
Andrian Armand Gannery
Göstergeler
This is indicator for checking your trades. Please see the pictures attachment, the indicator show info about: - Breakeven Level; - Margin Call Level; - Two volume info, past and current (With color exchange base on the past volume); - Spreads; - Swap Long and Swap Short (With color change, positive and negative swap); - Running Price; -Today High Low Pips; - Today Open to Current Running Price pips. This indicator not for trading entry, only to assist your trade management Regards
ACB Breakout Arrows Scanner MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Göstergeler
Bu, ACB Breakout Arrows göstergemiz için geliştirilmiş çoklu sembol ve çoklu zaman dilimi tarayıcısıdır. Varsayılan ayarlarla 28 döviz çifti ve 9 zaman dilimini eş zamanlı olarak tarayarak al/sat sinyallerini belirler.  Özellikler Tek bir grafik üzerinden 252* sembol ve zaman dilimi kombinasyonunu tarayabilir. Önceden tanımlanmış şablonla sinyal grafiğini tek tıkla açabilirsiniz.  Paneli grafikte istediğiniz yere kolayca sürükleyip bırakabilirsiniz. Gerçek zamanlı uyarılar: pop-up, sesli bildir
Candle Pattern Strategy
Mohamed yehia Osman
Göstergeler
simple indicator based on some candle patterns recognition arrows appear on candles when bear signal / bull signal based on candle pattern recognition two strategies available you can enable / disable them indicator can work on any chart and time frame i prefer to work on high time frames especially the Daily charts D1 red arrows appears above candle showing a bear signal after candle completed - arrow will be blue during candle formation Green arrows appears below candle showing a bull signal a
Trend Forecasting
Mohamed Hassan
4.76 (17)
Göstergeler
Summer Sale: 50% OFF!!! Promotion is valid until 08 August 2025!  This indicator is unstoppable when combined with our other indicator called Katana. After purchase, send us a message and you could get Katana for FREE as a BONUS After purchase, send us a private message for your instructions.  The Trend Forecasting indicator is a very unique & easy tool that is able to make prediction about future price movement based on the signals generated by MACD . It helps you have an estimation on the are
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Göstergeler
This indicator helps you to Scan symbols which are in the Market Watch Window  and filter out trends with alerts. It works based on the effective indicator "SUPERTREND" which is used by many traders for trading: When box color changes to " Green " or " Red " color, it indicates you for trend change for long and short entry. And also you will get alerted on screen. When it changes to " Green ", it indicates you that trend is going upwards, and you can take the long entry. If the color changes to
FREE
Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Göstergeler
Ürün Başlığı Smart ZigZag (MT4) – SmartView serisinin bir parçası Kısa Açıklama MetaTrader platformunda benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunan ZigZag göstergesi. Daha önce mevcut olmayan gelişmiş özellikler sunar, çift tıklama ile ayarları açma, silmeden göstergeleri gizleme/gösterme ve gösterge penceresini tam grafik boyutunda görüntüleme gibi. SmartView Indicators serisinin geri kalanı ile sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Genel Bakış SmartView serisi, yenilikçi özellikler aracılığıyl
FREE
Clever RSI
Carlos Forero
Göstergeler
Description Better version of RSI indicator which offer a complete visual trading strategy and realize an auto-optimization Support:   We create great tools for the entire trading community. Most of them are free. If you believe in what we do  Support Us Here.   KEY LINKS:   How to Install  –  Frequent Questions  -  All Products  How is this indicator useful? NEVER repaints. Detect best parameters of RSI indicator, based on profit factor during the specified period. This indicator can be used as
LevelsPivotMt4
Andrey Spiridonov
Göstergeler
The LevelsPivotMT4 plots the pivot points and forms the support and resistance levels. The indicator does not repaint. Default colors Yellow - pivot point. Green - resistance levels R1, R2, R3. Red - support levels S1, S2, S3. Installed similar to any standard indicator. Analysis rules Trade the rebound from support or resistance lines. Accordingly, the target is the central line (the pivot point, yellow by default).
FREE
Engulfing scanner with RSI filter
Jan Flodin
Göstergeler
I  recommend you to read the   product's blog  (manual) from start to end so that it is clear from the beginning what the indicator offers. This multi time frame and multi symbol indicator scans for engulfing and tweezer formations. The indicator can also be used in single chart mode. Combined with your own rules and techniques, this indicator will allow you to create (or enhance) your own powerful system. Features Can monitor all symbols visible in your Market Watch window at the same time. Ap
Parabolic Breakout Scanner Pro
Thushara Dissanayake
Göstergeler
The       Parabolik Breakout Tarayıcı Pro       bir       kapsamlı piyasa analiz aracı       tasarlanmış       birden fazla döviz çiftini ve zaman dilimini aynı anda izleyin       kullanarak       Parabolik SAR kopuş tespiti   . Bu gösterge       sürekli taramalar       çeşitli       ticaret araçları       Ve       zaman ufukları   , tanımlama       potansiyel kopuş kalıpları       ve tüccarlara bir       merkezi gösterge paneli       ticaret fırsatlarının izlenmesi.       Parabolik SAR tersine
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Göstergeler
Bu gösterge, pratik ticaret için mükemmel olan otomatik dalga analizine yönelik bir göstergedir! Dava... Not:   Dalga sınıflandırması için Batılı isimleri kullanmaya alışkın değilim. Tang Lun'un (Tang Zhong Shuo Zen) adlandırma kuralının etkisiyle, temel dalgayı   kalem   , ikincil dalga bandını ise   segment   olarak adlandırdım. aynı zamanda segmentin trend yönü vardır. Adlandırma   esas olarak trend segmentidir   (bu adlandırma yöntemi gelecekteki notlarda kullanılacaktır, öncelikle söyleyey
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Göstergeler
Miraculous Göstergesi – Gann Dokuz Kareye Dayalı %100 Tekrarlamayan Forex ve İkili Araç Bu video, Forex ve İkili Opsiyon traderları için özel olarak geliştirilmiş son derece doğru ve güçlü bir ticaret aracı olan Miraculous Göstergesi 'ni tanıtıyor. Bu göstergeyi benzersiz kılan, efsanevi Gann Dokuz Karesi ve Gann Titreşim Yasası 'na dayanmasıdır; bu da onu modern ticarette mevcut en hassas tahmin araçlarından biri yapmaktadır. Miraculous Göstergesi tamamen tekrarlamaz ; yani mum kapandıktan son
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Göstergeler
F-16 Uçak Göstergesini tanıtıyoruz, ticaret deneyiminizi devrimleştirmek için tasarlanmış son teknoloji bir MT4 aracı. F-16 savaş uçağının eşsiz hızı ve hassasiyetinden ilham alan bu gösterge, finansal piyasalarda eşi benzeri olmayan performans sunmak için ileri algoritmalar ve son teknoloji teknolojileri bir araya getirir. F-16 Uçak Göstergesi ile gerçek zamanlı analiz sunarak yüksek doğruluklu ticaret sinyalleri üretirken rekabetin üzerine çıkacaksınız. Dinamik özellikleri, farklı varlık sınıf
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Göstergeler
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Sign
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.36 (11)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Göstergeler
MQL5マーケットの厳格な「第四条」ガイドラインに完全準拠した英語版の全文です。 MQL5では英語が主言語となるため、このテキストを説明文の冒頭（日本語より上）に配置することを強くお勧めします。専門的かつ冷静なトーンで作成しており、世界中のプロトレーダーに「技術的根拠のあるツール」として認識される構成になっています。 KATANA Scalper for MT4  Product Overview KATANA Scalper for MT4 is a high-performance technical analysis indicator optimized for the MetaTrader 4 platform. It is specifically engineered to address the two most significant challenges in short-term trading (scalping and day trading): Price Noise and Signal Lag . Utilizing a proprietary s
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Göstergeler
TREND ÇİZGİLERİ PRO     Piyasanın gerçek yön değişimini anlamaya yardımcı olur. Gösterge, gerçek trend dönüşlerini ve büyük oyuncuların piyasaya yeniden girdiği noktaları gösterir. Anlıyorsun     BOS hatları  Daha yüksek zaman dilimlerindeki trend değişiklikleri ve önemli seviyeler, karmaşık ayarlar veya gereksiz gürültü olmadan gösterilir. Sinyaller yeniden çizilmez ve çubuk kapandıktan sonra grafikte kalır. Göstergenin gösterdiği şey: Gerçek değişimler  trend (BOS çizgileri) Bir sinyal göründ
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Göstergeler
Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı  + EA   ÜCRETSİZ olarak alacaksınız. Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den faz
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Göstergeler
Apollo SR Master , Destek/Direnç bölgelerinde alım satımı daha kolay ve güvenilir hale getiren özelliklere sahip bir Destek/Direnç göstergesidir. Gösterge, yerel fiyat zirvelerini ve diplerini tespit ederek Destek/Direnç bölgelerini herhangi bir gecikme olmadan gerçek zamanlı olarak hesaplar. Ardından, yeni oluşan Destek/Direnç bölgesini doğrulamak için, Destek/Direnç bölgesinin dikkate alınabileceğini ve gerçek bir SAT veya AL sinyali olarak kullanılabileceğini gösteren özel bir sinyal gösterir
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
Göstergeler
Top Bottom Tracker , piyasa trendini analiz eden ve trendin en yüksek ve en düşük seviyelerini tespit edebilen sofistike algoritmalara dayanan bir göstergedir / MT5 sürümü . Fiyat 500$'a ulaşana kadar kademeli olarak artacaktır. Sonraki fiyat --> $99 Özellikler Yeniden boyama yok Bu gösterge, yeni veriler geldiğinde değerlerini değiştirmez İşlem çiftleri Tüm forex çiftleri Zaman Dilimi Tüm zaman dilimleri Parametreler ==== Gösterge yapılandırması ==== Konfigürasyon parametresi // 40
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Göstergeler
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Göstergeler
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son harmonik kalıpları gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz / MT5 sürümü . Ücretsiz Gösterge: Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol : seçilen semboller görünecektir Trend: yükseliş veya düşüş Pattern : desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry : giriş fiyatı SL: zararı durdur fiyatı TP1: 1. kar alma fiyatı TP2: 2. kar alma fiyatı TP3: 3. kar alma fiyatı
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katman
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Göstergeler
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Göstergeler
Fiyat seviyelerinin dökümü, gelişmiş istatistikler, TakeProfit hesaplaması ve 3 tür bildirim. Faydalar: Sonuçlarınızı yeniden çizmeyin Kesinlikle mumun kapanışında sinyal verin Yanlış Arıza Filtreleme Algoritması Herhangi bir trend stratejisiyle iyi gider. Tüm araçlarda ve zaman serilerinde çalışır Kılavuz ve talimat ->   BURAYA   / Problem çözme ->   BURAYA   / MT5 versiyonu ->   BURAYA Gösterge ile nasıl ticaret yapılır? AW Breakout Catcher ile sadece üç kolay adımda işlem yapın: Adım 1 - Pozi
RFI levels PRO
Roman Podpora
Göstergeler
Önceden gösterge   Piyasa dönüş seviyelerini ve bölgelerini belirler , fiyatın seviyeye geri dönmesini beklemenize ve yeni bir trendin başlangıcında, sonunda değil, işleme girmenize olanak tanır. Gösteriyor   tersine çevirme seviyeleri       Piyasanın yön değişikliğini teyit ettiği ve daha fazla hareket oluşturduğu yer. Bu gösterge yeniden çizim gerektirmeden çalışır, her türlü enstrüman için optimize edilmiştir ve en yüksek potansiyelini bir enstrümanla birlikte kullanıldığında ortaya koyar.
Yazarın diğer ürünleri
WH Fair Value Gap MT5
Wissam Hussein
4.77 (30)
Göstergeler
Benzersiz Adil Değer Açığı MT5 Göstergemiz (FVG) ile daha önce hiç olmadığı gibi bir ticaret deneyimi yaşayın Sınıfının en iyisi olarak kabul edilen bu MQL5 piyasa göstergesi, sıradanlığın ötesine geçiyor. Yatırımcılara piyasa dinamikleri hakkında eşsiz bir doğruluk ve içgörü düzeyi sunuyoruz. EA Sürümü:   WH Fair Value Gap EA MT5 SMC Tabanlı Gösterge:   WH SMC Indicator MT5 Özellikler: Sınıfının En İyisi Adil Değer Farkı Analizi. Çoklu Zaman Çerçevesi Desteği. Özelleştirme. Gerçek zamanlı uy
FREE
WH Fair Value Gap EA MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Son derece etkili Adil Değer Açığı Göstergesine dayanan son teknoloji Uzman Danışmanımızı (EA) tanıtıyoruz. Hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan bu EA, piyasa verimsizliklerini belirlemek ve bunlardan yararlanmak için gelişmiş algoritmalardan yararlanır. her türlü işlem fırsatından yararlanmanızı sağlıyoruz. Satın Alma Sonrasında Kullanım Kılavuzu (.pdf) için   BANA ULAŞIN MT4 Sürümü:   WH Fair Value Gap EA MT4 Temel Özellikler: Adil Değer Açığı Tespiti Otomatik   İşlem. Çok
WH Twin Peak Indicator MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Göstergeler
Twin Peak Göstergesi MT5'e Hoş Geldiniz --(Çift Üst/Alt)-- Çift Üst ve Alt Göstergesi, piyasadaki potansiyel ters dönüş modellerini belirlemek için tasarlanmış bir teknik analiz aracıdır. Fiyatın neredeyse eşit yükseklikte iki ardışık tepe veya dip yaptığı ve ardından ters yönde bir fiyat hareketinin olduğu alanları tanımlar. Bu model, piyasanın ivme kaybettiğini ve trendin tersine dönmesi için hazır olabileceğini gösteriyor. *Size talimatları ve adım kılavuzunu   göndermek için satın aldıkta
WH Fair Value Gap MT4
Wissam Hussein
4.36 (11)
Göstergeler
Benzersiz Adil Değer Açığı MT4 Göstergemiz (FVG) ile daha önce hiç olmadığı gibi bir ticaret deneyimi yaşayın Sınıfının en iyisi olarak kabul edilen bu MQL5 piyasa göstergesi, sıradanlığın ötesine geçiyor. Yatırımcılara piyasa dinamikleri hakkında eşsiz bir doğruluk ve içgörü düzeyi sunuyoruz. EA Sürümü:   WH Fair Value Gap EA MT4 SMC Tabanlı Gösterge:   WH SMC Indicator MT4 Özellikler: Sınıfının En İyisi Adil Değer Farkı Analizi. Çoklu Zaman Çerçevesi desteği. Özelleştirme. Gerçek zamanlı u
FREE
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Uzman Danışmanlar
AutoFib EA è un consulente esperto all'avanguardia, progettato per sfruttare la potenza dei livelli di ritracciamento e di estensione di Fibonacci per il trading automatizzato. Che tu sia un principiante o un trader esperto, AutoFib EA potenzia la tua strategia di trading con precisione ed efficienza. Test   The EA Before Risking Real Money.  Regolare l'impostazione in base ai   risultati dei test. Domande? Non esitate a   chiedere. Caratteristiche principali: Trading automatizzato:   apri ordi
FREE
WH DrawFib Pro MT5
Wissam Hussein
5 (9)
Göstergeler
Grafiklerinize manuel olarak Fibonacci seviyeleri çizmekten sıkıldınız mı? Ticaretinizdeki temel destek ve direnç seviyelerini belirlemenin uygun ve etkili bir yolunu mu arıyorsunuz? Başka yerde arama!   Otomatik fibonacci   seviyeleri   yapan nihai MetaTrader 5 göstergesi olan DrawFib Pro ile tanışın       grafikleriniz üzerinde çizim yapar ve bu seviyeler aşıldığında zamanında uyarılar sağlar. DrawFib Pro ile ticaret stratejilerinizi geliştirebilir, zamandan tasarruf edebilir ve daha bilinçli
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
Göstergeler
Fiyat Dalga Modeli   MT5 --(ABCD Modeli)--   hoş geldiniz ABCD modeli, teknik analiz dünyasında güçlü ve yaygın olarak kullanılan bir ticaret modelidir. Tüccarların piyasadaki potansiyel alım ve satım fırsatlarını belirlemek için kullandıkları uyumlu bir fiyat modelidir. ABCD modeliyle, tüccarlar potansiyel fiyat hareketlerini tahmin edebilir ve alım satımlara ne zaman girip çıkacakları konusunda bilinçli kararlar verebilir. EA Sürümü: Price Wave  EA MT5 MT4 Sürümü :   Price Wave Pattern MT4
FREE
WH Advanced Gartley Pattern MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Göstergeler
Gelişmiş Gartley Modeli tanıma göstergesine hoş geldiniz Bu gösterge, fiyat yapısının HH ve LL'sine ve Fibonacci Seviyelerine göre gartley desenini tespit eder ve belirli fib seviyeleri karşılandığında gösterge, deseni grafikte gösterir. MT4 Sürümü:   WH Advanced Gartley Pattern MT4 **Bu Gösterge, tüm model tanımayı içeren   Ultimate Harmonic Patterns MT5   kombinasyonunun   bir parçasıdır.** Özellikler : Gartley modelini yüksek   doğrulukla   tespit etmek için Gelişmiş Algoritma. Çok   Hızlı
FREE
WH SMC Indicator MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Göstergeler
Welcome to the ultimate Smart Money Concepts indicator ,, this indicator is All-in-One package the only thing you need to empower  all the Smart Money Concepts  in one place with interactive advanced gui panel with all the features and customization you need. MT4 Version :   WH SMC Indicator MT4 *This Price For Limited Number of Copies.  Features:  Main Section: User-Friendly Panel (GUI):  Designed for traders of all experience levels, the indicator integrates seamlessly into your MT5 platform
WH DrawFib Pro MT4
Wissam Hussein
5 (7)
Göstergeler
Grafiklerinize manuel olarak Fibonacci seviyeleri çizmekten sıkıldınız mı? Ticaretinizdeki temel destek ve direnç seviyelerini belirlemenin uygun ve etkili bir yolunu mu arıyorsunuz? Başka yerde arama!   Otomatik fibonacci   seviyeleri   yapan nihai MetaTrader 4 göstergesi olan DrawFib Pro ile tanışın       grafikleriniz üzerinde çizim yapar ve bu seviyeler aşıldığında zamanında uyarılar sağlar. DrawFib Pro ile ticaret stratejilerinizi geliştirebilir, zamandan tasarruf edebilir ve daha bilinçli
FREE
WH ChartSync Pro MT5
Wissam Hussein
5 (3)
Yardımcı programlar
Unlock the power of synchronized chart analysis with Chart Sync, your ultimate solution for harmonizing technical objects across multiple charts on the same trading symbol, ChartsSync Pro MT5 is a groundbreaking MetaTrader 5 utility designed to streamline your trading workflow, enhance analysis precision, and amplify your trading decisions. Features: Effortless Object Synchronization. Multi-Chart Harmony. User-Friendly Interface. Real-Time Updates. Sync Objects Color,Width and Style. Supporte
FREE
WH Trading Sessions MT5
Wissam Hussein
Göstergeler
MetaTrader 5 için   WH   Trading Sessions MT5   göstergesiyle işlem hassasiyetinizi artırın! Bu güçlü araç, önemli piyasa seanslarını zahmetsizce görselleştirmenize ve yönetmenize yardımcı olur. Temelli   açık :   WH SMC Göstergesi MT5 MT4 Sürümü :   WH Ticaret Oturumları MT4 Temel Özellikler: Etkileşimli GUI Paneli   –   Asya, Londra ve New York   işlem seansları arasında kolayca seçim yapın ve geçiş yapın. Özelleştirilebilir Uyarılar ve Ayarlar   – Sezgisel   Seçenekler Sekmesiyle   göster
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Göstergeler
Fiyat Dalga Modeli   MT4 --(ABCD Modeli)--   hoş geldiniz     ABCD modeli, teknik analiz dünyasında güçlü ve yaygın olarak kullanılan bir ticaret modelidir. Tüccarların piyasadaki potansiyel alım ve satım fırsatlarını belirlemek için kullandıkları uyumlu bir fiyat modelidir. ABCD modeliyle, tüccarlar potansiyel fiyat hareketlerini tahmin edebilir ve alım satımlara ne zaman girip çıkacakları konusunda bilinçli kararlar verebilir. EA Sürümü :   Price Wave EA MT4 MT5 sürümü:   Price Wave Patter
FREE
WH AutoFib EA MT4
Wissam Hussein
Uzman Danışmanlar
AutoFib EA, otomatik ticaret için Fibonacci düzeltme ve uzatma seviyelerinin gücünden yararlanmak üzere tasarlanmış, son teknoloji ürünü bir uzman danışmandır. İster yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, AutoFib EA işlem stratejinizi hassasiyet ve verimlilikle güçlendirir. Test     The EA Before Risking Real Money.  Ayarı testinize göre ayarlayın       sonuçlar. Sorularınız mı var? çekinmeyin       sormak. Temel Özellikler: Otomatik İşlem:       Fibonacci seviyelerine göre alım ve sa
FREE
Ultimate Fractals MT4
Wissam Hussein
5 (3)
Göstergeler
Bu gösterge ünlü fraktal göstergeye dayanmaktadır ancak çok fazla özelleştirme   ve esnekliğe sahiptir. bu, trendin tersine döndüğünü tespit etmek ve kar potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için güçlü bir araçtır. Gelişmiş özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile her seviyedeki yatırımcılar için en iyi seçimdir. MT5 Sürümü:   Ultimate Fractals MT5 Özellikler : Özelleştirilebilir Fraktal Mum sayısı. Ters Hatlar. Özelleştirilebilir Ayarlar. Kullanıcı dostu arayüz. Ana Parametreler: Soldaki
FREE
Ultimate Fractals MT5
Wissam Hussein
Göstergeler
Bu gösterge ünlü fraktal göstergeye dayanmaktadır ancak çok fazla özelleştirme   ve esnekliğe sahiptir. bu, trendin tersine döndüğünü tespit etmek ve kar potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için güçlü bir araçtır. Gelişmiş özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile her seviyedeki yatırımcılar için en iyi seçimdir. MT4 Sürümü:   Ultimate Fractals MT4 Özellikler : Özelleştirilebilir Fraktal Mum sayısı. Ters Hatlar. Özelleştirilebilir Ayarlar. Kullanıcı dostu arayüz. Ana Parametreler: Soldaki
FREE
WH Fair Value Gap EA MT4
Wissam Hussein
Uzman Danışmanlar
Son derece etkili Adil Değer Açığı Göstergesine dayanan son teknoloji Uzman Danışmanımızı (EA) tanıtıyoruz. Hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan bu EA, piyasa verimsizliklerini belirlemek ve bunlardan yararlanmak için gelişmiş algoritmalardan yararlanır. her türlü işlem fırsatından yararlanmanızı sağlıyoruz. Satın Alma Sonrasında Kullanım Kılavuzu (.pdf) için   BANA ULAŞIN MT5 Sürümü:   WH Fair Value Gap EA MT5 Temel Özellikler: Adil Değer Açığı Tespiti Otomatik   İşlem. Çok
WH Range BreakOut MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Göstergeler
Son teknoloji MQL5 göstergemiz Range BreakOut MT5 ile ticaretin yeni bir boyutunun kilidini açın Bu güçlü araç, fiyat hareketlerinin belirlenmiş aralıkların dışına çıkması durumunda bunları tespit etmek ve bunlardan yararlanmak için tasarlanmıştır. Finans piyasalarının dinamik dünyasında başarılı olmak için ihtiyaç duyduğunuz hassasiyeti ve güveni size sağlıyoruz. MT4 Sürümü   :   WH Range BreakOut MT4 Özellikler: Doğru Menzil Tespiti. Çoklu Semboller ve Çoklu Zaman Dilimleri (Tarayıcı). Gerç
WH ThreeLine Strike MT4
Wissam Hussein
Göstergeler
Üç Çizgili Vuruş Göstergesi       MetaTrader 4 (MT4) için. Bu gelişmiş araç, piyasadaki olası geri dönüşleri hassas ve kolay bir şekilde belirlemenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. İster yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, bu gösterge işlem kararlarınızı iyileştirebilir ve karınızı maksimize edebilir. Contact me after purchase for guidance  Temel Özellikler: Doğru Ters Dönüş Sinyalleri   : Teknik analizde kanıtlanmış bir mum formasyonu olan üç çizgili vuruş formasyonuna daya
WH Advanced Gartley Pattern MT4
Wissam Hussein
Göstergeler
Gelişmiş Gartley Modeli tanıma göstergesine hoş geldiniz Bu gösterge, fiyat yapısının HH ve LL'sine ve Fibonacci Düzeylerine dayalı gartley desenini tespit eder ve belirli fib seviyeleri karşılandığında, gösterge grafiği grafikte gösterir. MT5 Sürümü:   WH Advanced Gartley Pattern MT5 **Bu Gösterge,   kombinasyonun   bir parçasıdır   WH Ultimate Harmonic Patterns MT4   Tüm model tanımayı içeren .** Özellikler : Gartley paternini yüksek ile tespit etmek için Gelişmiş Algoritma       Doğruluk Çok
FREE
WH Trading Sessions MT4
Wissam Hussein
Göstergeler
Ticaret hassasiyetinizi şu şekilde artırın:       WH   Ticaret Seansları MT4       MetaTrader 4 için gösterge! Bu güçlü araç, önemli piyasa seanslarını zahmetsizce görselleştirmenize ve yönetmenize yardımcı olur. Temelinde:   WH SMC Göstergesi MT4 MT5 Sürümü :   WH Ticaret Oturumları MT5 Temel Özellikler: Etkileşimli GUI Paneli       – Kolayca seçim yapın ve aralarında geçiş yapın       Asya, Londra ve New York       ticaret seansları. Özelleştirilebilir Uyarılar ve Ayarlar       – Göstergeyi
FREE
WH Trend Continuation MT5
Wissam Hussein
5 (4)
Göstergeler
Kârlı pazar trendlerini kaçırmaktan bıktınız mı? Trend devamlılıklarını hassasiyet ve doğrulukla tanımlayabilen güvenilir bir aracınız olmasını ister miydiniz? Başka yerde arama! Trend Devam Göstergemiz, ticaret stratejinizi güçlendirmek ve oyunun bir adım önünde olmanıza yardımcı olmak için burada. Trend Devam Göstergesi, tüccarların çeşitli finansal piyasalardaki trend devam modellerini belirlemesine ve onaylamasına yardımcı olmak için özel olarak oluşturulmuş güçlü bir araçtır. İster hiss
WH Range BreakOut MT4
Wissam Hussein
Göstergeler
Son teknoloji MQL4 göstergemiz Range BreakOut MT4 ile ticaretin yeni bir boyutunun kilidini açın Bu güçlü araç, fiyat hareketlerinin belirlenmiş aralıkların dışına çıkması durumunda bunları tespit etmek ve bunlardan yararlanmak için tasarlanmıştır. Finans piyasalarının dinamik dünyasında başarılı olmak için ihtiyaç duyduğunuz hassasiyeti ve güveni size sağlıyoruz. MT5 Sürümü   :   WH Range BreakOut MT5 Özellikler: Doğru Menzil Tespiti. Çoklu Semboller ve Çoklu Zaman Dilimleri (Tarayıcı).
WH Auto TrendLine MT5
Wissam Hussein
Göstergeler
MT5'in yenilikçi göstergesi Auto Trendline ile tanışın; bu gösterge, trend çizgisi izleme sürecini otomatikleştirir. Grafiklerinizde trend çizgileri çizmek. Trend çizgilerini elle çizmenin zahmetli ve zaman alıcı işine veda edin. Gerisini Auto Trendline'a bırakın! *Satın alma işleminden sonra   talimatları ve adım adım kılavuzu göndermek için benimle iletişime geçin. Gelişmiş algoritması sayesinde Auto Trendline, trend çizgilerini otomatik olarak algılar ve sizin için çizer. Zaman ve emekten tas
WH Range BreakOut EA MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Piyasa aralıklarını hassasiyet ve güvenle belirlemek ve işlem yapmak için titizlikle tasarlanmış uzman bir danışman olan   Range Breakout EA   ile breakout işlemlerinin potansiyelinden yararlanın. Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** Varsayılan Girişler       EURUSD - 1. Yarıyıl   . Temel Özellikler: Dinamik Aralık Algılama:   Tercih ettiğiniz zaman dilimlerine ve temel seviyelere göre piyasa aralıklarını otomatik olarak belirler. Breakout Onay Mantığ
WH Order Block MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Göstergeler
Welcome to order block indicator – your complete solution for identifying high-probability zones using order blocks , BOS (Break of Structure) , and CHOCH (Change of Character) . Designed for precision and speed, this tool gives you the edge in spotting potential reversal and continuation zones just like the pros. Features : Automatic Order Block Detection:  Effortlessly identifies valid bullish and bearish order blocks based on price structure and market behavior. BOS & CHOCH Detection:  Buil
WH Ultimate Harmonic Patterns MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Göstergeler
Ultimate Harmonic Patterns tanıma göstergesine hoş geldiniz Gartley modeli, Yarasa modeli ve Cypher modeli, tacirler tarafından piyasadaki potansiyel geri dönüş noktalarını belirlemek için kullanılan popüler teknik analiz araçlarıdır. Ultimate Harmonic Patterns tanıma Göstergemiz, piyasaları taramak ve bu modelleri gerçek zamanlı olarak belirlemek için gelişmiş algoritmalar kullanan güçlü bir araçtır. Ultimate Harmonic Patterns tanıma Göstergemiz ile, bu popüler modellere dayalı potansiyel tic
WH Twin Peak Indicator MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Göstergeler
Twin Peak Göstergesi MT4'e Hoş Geldiniz --(Çift Üst/Alt)-- Çift Üst ve Alt Göstergesi, piyasadaki potansiyel ters dönüş modellerini belirlemek için tasarlanmış bir teknik analiz aracıdır. Fiyatın neredeyse eşit yükseklikte iki ardışık tepe veya dip yaptığı ve ardından ters yönde bir fiyat hareketinin olduğu alanları tanımlar. Bu model, piyasanın ivme kaybettiğini ve trendin tersine dönmesi için hazır olabileceğini gösteriyor. Özellikler: Otomatik grafik ek açıklamaları: Gösterge, grafikte
WH Trend Continuation MT4
Wissam Hussein
Göstergeler
Kârlı pazar trendlerini kaçırmaktan bıktınız mı? Trend devamlılıklarını hassasiyet ve doğrulukla tanımlayabilen güvenilir bir aracınız olmasını ister miydiniz? Başka yerde arama! Trend Devam Göstergemiz, ticaret stratejinizi güçlendirmek ve oyunun bir adım önünde olmanıza yardımcı olmak için burada. Trend Devam Göstergesi, tüccarların çeşitli finansal piyasalardaki trend devam modellerini belirlemesine ve onaylamasına yardımcı olmak için özel olarak oluşturulmuş güçlü bir araçtır. İster hiss
WH Candles Fusion MT4
Wissam Hussein
Göstergeler
Candles Fusion is a powerful   MT4   indicator that enhances your trading analysis by displaying higher timeframe candles on the current timeframe. This unique feature provides traders with a comprehensive view of price action across different timeframes, enabling them to make more informed trading decisions. Features: Multi-Timeframe Overlay. Customizable Timeframe Selection. Clear Visualization and color candle selection .  Real-Time Updates.  User-Friendly Interface.  Candles Fusion is a mu
Filtrele:
Omar Alsaleem
1583
Omar Alsaleem 2024.07.14 11:42 
 

That is what I looking for , perfect indicator, thank you Wissam.

lauro1956
5742
lauro1956 2023.07.10 17:48 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt