WH Range BreakOut MT4

Sblocca una nuova dimensione del trading con il nostro indicatore MQL4 all'avanguardia, Range BreakOut MT4
Questo potente strumento è progettato per identificare e capitalizzare i movimenti dei prezzi quando escono dagli intervalli stabiliti,
fornendoti la precisione e la sicurezza necessarie per prosperare nel dinamico mondo dei mercati finanziari.


Versione MT5 : WH Range BreakOut MT5

Caratteristiche:

  1. Rilevamento preciso della distanza.

  2. Simboli multipli e TimeFrames multipli (Scanner).

  3. Segnali di breakout in tempo reale.

  4. Parametri personalizzabili.

  5. Strumenti di gestione del rischio.


Perché scegliere il nostro prodotto:

  • Trading di precisione.

  • Risparmio di tempo.

  • Versatilità.

  • Aggiornamenti continui.

Trasforma subito la tua esperienza di trading con lo scanner Range BreakOut.
Unisciti ai trader di successo che si affidano al nostro indicatore per orientarsi tra le complessità dei mercati finanziari.
Migliora il tuo trading e scarica subito Range BreakOut!


Filtro:
lauro1956
5732
lauro1956 2023.11.16 17:05 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione