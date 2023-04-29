WH Auto TrendLine MT4

Wir stellen Auto Trendline vor, den innovativen MT4-Indikator, der den Prozess der

Trendlinien in Ihre Diagramme einzeichnen. Verabschieden Sie sich von der mühsamen und zeitaufwändigen Aufgabe, Trendlinien manuell zu zeichnen.

und lassen Sie Auto Trendline die Arbeit für Sie erledigen!



*Bitte kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, damit ich Ihnen eine Anleitung und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusenden kann.



Mit seinem fortschrittlichen Algorithmus erkennt und zeichnet Auto Trendline automatisch Trendlinien für Sie.

Das spart Ihnen Zeit und Mühe. Fügen Sie den Indikator einfach Ihrem Chart hinzu und beobachten Sie, wie er Trendlinien anhand der Hoch- und Tiefpunkte der Kursbewegung erkennt und zeichnet.

Auto Trendline ist hochgradig anpassbar, sodass Sie die Empfindlichkeit des Indikators an Ihren Handelsstil und Ihre Vorlieben anpassen können.

Sie können außerdem aus verschiedenen Linienarten und -farben wählen und sogar Benachrichtigungen einstellen, die Sie informieren, wenn Trendlinien durchbrochen werden.

Egal ob Anfänger oder erfahrener Trader, Auto Trendline ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Identifizierung und Analyse von Trends in jedem Markt.

Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und seinen fortschrittlichen Funktionen wird dieser Indikator Ihr Handelserlebnis mit Sicherheit verbessern und Ihnen helfen, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.

Hauptmerkmale:

Automatisierte Trendlinienzeichnung.

Mehrere Symbole und Zeitrahmen.

Hochgradig anpassbare Empfindlichkeitseinstellungen.

Mehrere Linienarten und Farben.

Warnmeldungen bei unterbrochenen Trendlinien.

Dashboard (GUI) zur Überwachung der Symbol- und Zeitrahmeninformationen.



Testen Sie Auto Trend Line noch heute und entdecken Sie die Vorteile der automatisierten Trendlinienanalyse!