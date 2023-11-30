WH Fair Value Gap MT4

4.36

Vivi un'esperienza di trading senza precedenti con il nostro ineguagliabile indicatore Fair Value Gap MT4 (FVG)
acclamato come il migliore della sua categoria. Questo indicatore di mercato MQL5 va oltre l'ordinario,
offrendo ai trader un livello di accuratezza e di comprensione delle dinamiche di mercato senza pari.

Versione EA: WH Fair Value Gap EA MT4
Indicatore basato su SMC: WH SMC Indicator MT4

Caratteristiche:

  1. Analisi del divario di fair value migliore della categoria.

  2. Supporto multi-timeframe.

  3. Personalizzazione.

  4. Avvisi in tempo reale.

  5. Perfezione intuitiva

  6. Compatibilità perfetta

Vantaggi:

  • Precisione senza pari:   Prendi decisioni con sicurezza, sapendo di avere a portata di mano il miglior indicatore di fair value gap in assoluto.

  • Gestione ottimizzata del rischio:   Individua le correzioni del mercato e gestisci il rischio con una precisione senza pari, sfruttando il vero valore equo degli asset.

  • Versatilità al suo meglio:   Adatta l'indicatore al tuo stile di trading preferito, che si tratti di day trading, swing trading o investimenti a lungo termine. Adattalo senza problemi a diversi intervalli temporali e strumenti.

  • Eccellenza comprovata:   Grazie a test rigorosi e a una comprovata esperienza di feedback positivi da parte degli utenti, il nostro Fair Value Gap Indicator ha costantemente superato i risultati dei concorrenti in diverse condizioni di mercato.


Porta la tua esperienza di trading a nuovi livelli con l'indicatore Ultimate Fair Value Gap. Fai la scelta intelligente per il tuo successo oggi stesso!

**contattatemi se avete domande**


Recensioni 29
narsi
209
narsi 2025.09.25 18:10 
 

Very professional and helpful author

boghrat21
170
boghrat21 2025.05.28 15:22 
 

perfect

JUAN rulfo
301
JUAN rulfo 2025.03.16 07:17 
 

Amazing Indicator. Recommended and VERY GOOD SELLER

narsi
209
narsi 2025.09.25 18:10 
 

Very professional and helpful author

Israel Alcántara
18
Israel Alcántara 2025.06.11 08:17 
 

Muy bueno, añadiendo algún indicador de tendencias llega a ser muy efectivo.

boghrat21
170
boghrat21 2025.05.28 15:22 
 

perfect

Mikhail Ryzhachenko
1041
Mikhail Ryzhachenko 2025.05.14 05:51 
 

ГЭП не показывает

Wissam Hussein
88038
Risposta dello sviluppatore Wissam Hussein 2025.05.14 05:56
If you have issues contact me first , thank you.
JUAN rulfo
301
JUAN rulfo 2025.03.16 07:17 
 

Amazing Indicator. Recommended and VERY GOOD SELLER

Wxl5470001
38
Wxl5470001 2025.03.14 16:06 
 

很好的指标了

Frank Paetsch
7551
Frank Paetsch 2025.03.14 07:32 
 

good.

Nazmul Hasan
1137
Nazmul Hasan 2025.02.19 09:20 
 

woking fine with my mt4. i don't know why people not put comment on this indicator;

Magnus Thomsen
34
Magnus Thomsen 2024.11.27 18:45 
 

not working on build 1420

