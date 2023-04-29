革新的なMT4インジケーターであるAuto Trendlineをご紹介します。

チャートにトレンドラインを描く。手動でトレンドラインを描くという面倒で時間のかかる作業とはお別れしましょう。

Auto Trendline に作業を任せましょう!



*購入後にご連絡いただければ、手順とステップごとのガイドをお送りします。



高度なアルゴリズムにより、Auto Trendlineは自動的にトレンドラインを検出して描画します。

時間と労力を節約できます。インジケーターをチャートに添付するだけで、価格変動の高値と安値に基づいてトレンドラインが識別され、描画されるのを確認できます。

自動トレンドラインは高度にカスタマイズ可能で、トレーディング スタイルや好みに合わせてインジケーターの感度を調整できます。

さまざまな線のスタイルや色を選択したり、トレンドラインが破られたときに通知するアラートを設定したりすることもできます。

初心者でも経験豊富なトレーダーでも、Auto Trendline はあらゆる市場のトレンドを識別して分析するための必須ツールです。

ユーザーフレンドリーなインターフェースと高度な機能を備えたこのインジケーターは、取引体験を向上させ、より情報に基づいた取引決定を行うのに役立ちます。

主な特徴:

トレンドラインの自動描画。

複数のシンボルと時間枠。

高度にカスタマイズ可能な感度設定。

複数の線のスタイルと色。

壊れたトレンドラインに関するアラート通知。

シンボルと時間枠の情報を監視するためのダッシュボード (GUI)。



今すぐ Auto Trend line を試して、自動化されたトレンドライン分析のメリットを発見してください。