WH Fair Value Gap EA MT5

5

Vi presentiamo il nostro Expert Advisor (EA) all'avanguardia, basato sull'efficacissimo Fair Value Gap Indicator.
Progettato sia per i trader principianti che per quelli esperti, questo EA sfrutta algoritmi sofisticati per identificare e sfruttare le inefficienze del mercato,
assicurandoti di sfruttare al meglio ogni opportunità di trading.

CONTATTAMI dopo l'acquisto per la guida manuale (.pdf)

Versione MT4: WH Fair Value Gap EA MT4

Caratteristiche principali:

  1. Trading automatizzato per la rilevazione del gap di fair value .

  2. EA multi-simbolo.

  3. Impostazioni personalizzabili. Analisi in tempo reale.

  4. Capacità di backtesting.

  5. Interfaccia intuitiva

  6. Supporto completo.

Raccomandazioni:

  • Coppie di valute: EURUSD | GBPUSD | USDJPY | XAUUSD ( ORO).
  • Periodo: H1.
  • Tipo di conto: Copertura con spread bassi.

Trasforma la tua esperienza di trading con il nostro avanzato Fair Value Gap EA per il mercato MQL5.
Che tu sia un trader esperto o alle prime armi, il nostro EA ti fornisce gli strumenti e le informazioni di cui hai bisogno per avere successo nel competitivo mondo del trading forex.
Scaricalo subito e inizia a massimizzare il tuo potenziale di trading!


** Make sure you did your testing before you purchase this product **

** Se avete domande contattatemi **


Recensioni 3
HenricoViljoen0
60
HenricoViljoen0 2025.10.30 07:49 
 

Awesome products from Wissam.. The best!!!

jrjr111
81
jrjr111 2024.08.07 16:40 
 

wow

Isaac Brempong Oppong Mensah
70
Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.02.12 15:38 
 

I have backtested this EA on several major pairs and it comes out positive.

Prodotti consigliati
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
MegaSpikes Classic EA Mt5
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Experts
Introducing MEGASPIKES CLASSIC_EA   Embark on a new era of trading excellence with MEGASPIKES CLASSIC_EA, a revolutionary Expert Advisor meticulously crafted to harness the power of artificial intelligence and neural networks in navigating the intricate landscapes of Boom and Crash markets. This cutting-edge trading bot is not just an advisor; it's your gateway to unparalleled precision, adaptability, and profitability. Key Advancements: Tailored for Boom , Crash , DEX indices and Rangebreak N
Volatility Doctor
Gamuchirai Zororo Ndawana
Experts
Dottor Volatilità - Il Tuo Consulente Esperto per Dominare i Ritmi di Mercato! Sei pronto a sbloccare il potere del trading di precisione? Conosci il Dottor Volatilità, il tuo affidabile compagno nel dinamico mondo dei mercati forex. Questo consulente esperto multi-valuta non è solo uno strumento di trading; è un direttore d'orchestra, guida i tuoi investimenti con una precisione senza pari. Scopri le Caratteristiche Chiave: 1. Competenza nella Ricerca delle Tendenze: Il Dottor Volatilità ut
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
Experts
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA is a highly advanced automated trading system for MetaTrader 5, specifically developed for intraday trading on the BTCUSD pair. It integrates a powerful combination of Elliott Wave theory, harmonic pattern detection, artificial intelligence, and machine learning algorithms to deliver accurate trade signals and intelligent position management. At the core of Bitcoin Rocket Pro AI is its multi-layered analysis system. The EA uses Elliott Wave principles to map the na
EMA SignalLine Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
EMA SignalLine Pro EA Optimize Your Strategy: Your Trading, Your Way! The EMA SignalLine Pro EA is a dynamic, flexible trading tool designed to help traders capture trend momentum with precision. This EA is not pre-optimized, giving you full control to adapt it to your trading needs. Whether you’re a novice or an experienced trader, this EA empowers you to tweak, optimize, and master your strategy. Key Features and Logic Explained EMA Crossover Logic: Utilizes a dual EMA system (Fast and Slow)
Telgo Trader EA
Timothy Chuma Ifiora
Experts
TELGO TRADER (OBT) Expert Advisor Overview The TELGO TRADER (OBT) is an advanced automated trading system that implements sophisticated Order Block detection based on Inner Circle Trader (ICT) concepts. This EA combines institutional trading theory with smart market structure analysis to identify high-probability trading opportunities in the H1 timeframe. Key Features  Advanced Order Block Detection Multi-Timeframe Analysis : Analyzes higher timeframes for stronger Order Block signals ATR-Based
Trade For Search
Vitalii Zakharuk
Experts
Trade Forward: Modern Trading System for the Forex Market General Description Trade Forward is an expert system designed to automate trading on the Forex market. Our goal is to provide traders with a powerful tool that meets the current demands of the financial industry, combining ease of setup with high performance. The system does not make bold promises of profit but instead focuses on the real capabilities and functionality it offers. System Architecture and Functionality Trade Forward featur
Risk management discipline
Md Rubel Islam
Experts
MT4 Version here: https://www.mql5.com/en/market/product/89114 For Deriv Synthetic indices MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/95814  Hello traders, I believe you all know that risk and money management along with psychology are the keys to success in trading. No matter how strong one’s strategy is, without these 3 criteria they will always face losses in the long run. I have created an EA to control our human behaviors. This EA will force us to be discipline exactly the way you will s
Quad Rotation Stochastic Bitcoin EA
Csaba Horvath
Experts
QuadRotation Stochastic BTC/ETH Expert Advisor Overview: QuadRotation Stochastic is a highly specialized trading bot designed for precision trading in the BTC and ETH markets. Using advanced Stochastic oscillator logic across multiple configurations, this EA dynamically identifies optimal trading opportunities, leveraging overbought/oversold conditions to maximize returns. It operates on a timeframe of M15 for refined analysis and incorporates safety mechanisms like trade delay and proportio
Grid Beast
Irina Selezneva
Experts
Gentili Signore e Signori, Siamo lieti di presentarvi la nostra avanzata tecnologia di machine learning progettata per il trading di successo sul mercato FOREX. I nostri esperti in finanza e deep learning hanno sviluppato una strategia di mean reversion per la coppia di valute EURGBP, che dimostra un miglioramento delle prestazioni di 10 volte rispetto ai sistemi tradizionali basati su indicatori. La nostra strategia utilizza esclusivamente i prezzi e le loro derivate come caratteristiche, il c
Htf Xau
Murilo Neves Castro
Experts
HTF CAD JPY is a fully automated Expert Advisor designed for CAD JPY trading. It is based on cluster analysis of machine learning and genetic algorithms. The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns and standard trading indicators.  The entry and exit logic works only when a bar closes. It filters market noise, greatly speeds up optimization, avoids stop-loss hunting and ensures correct operation at any broker with a reasonable spread. The Expert
TripleBullet
Hashimoto Takuma
Experts
Achieving the Ultimate Hands-Off Approach "Isn't there an EA that can be operated with true peace of mind?" Even though it's called automated trading (automatic settlement), if you still have to think and adjust settings each time, isn't it more like "semi-automatic trading"? This not only leads to   potential losses but also significant time loss. Ultimately, despite investing a considerable amount of money in EA: It's less likely to be profitable in the long run. Losses can occur unnotic
Oscillator Trigger EA
Irina Cherkashina
Experts
Oscillator Trigger EA  is a expert advisor created by a professional prop trader and financial manager with many years of experience. This is a solution for those who seek stable profits without constant control over each transaction or monitoring the work of a trading advisor. Created for optimal conservative trading and investing through exchange instruments with long-term regular profits and minimal risks.This expert advisor works effectively on different timeframes and on all trading instrum
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Experts
Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
Fibonacci Hunter
Augusto Martins Lopes
5 (1)
Experts
Fibonacci Hunter Expert Advisor per il Simbolo XAUUSD Il Fibonacci Hunter è un Expert Advisor (EA) sviluppato per essere utilizzato sulla piattaforma MetaTrader 5 (MT5) . L'algoritmo di trading è stato ottimizzato specificamente per la coppia di asset XAUUSD (Oro) . Questo sistema applica una strategia di trading meccanica focalizzata sull'identificazione delle inversioni di prezzo. Il concetto fondamentale del sistema è l'utilizzo dei livelli di ritracciamento di Fibonacci. Strategia dell'Algor
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
JJ Harvester EURUSD
Valentin Pandarov
Experts
JJ Harvester · EURUSD Expert Advisor Clear rules. Consistent execution. Risk-first management. Description JJ Harvester is a professional MT5 Expert Advisor designed for EURUSD on the M5 chart. It applies disciplined entries, balance-based position sizing, and hands-off trade management. The EA runs on predefined intraday trading windows aligned to your broker’s server time (no GMT input needed) and manages trades with partial profits, adaptive trailing, and an optional “copy-on-profit” feat
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Alpha Trigger
Ming Ying Lee
Experts
Alpha Trigger - Advanced Precision Trading System Harness the Power of Strategic Market Timing The Alpha Trigger system is a sophisticated algorithmic trading solution designed to capture high-probability market movements during key trading sessions. By leveraging advanced price action analysis and precise entry timing, Alpha Trigger aims to capitalize on institutional market flows and breakout opportunities. Introductory Price - $299, will go up $100 every 10 purchases Live Signal - https
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) ️ Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability r
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   99 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   149 USD , and grad
AwS Mt5
Marta Gonzalez
4 (1)
Experts
AwS Algorithm whit Stocastic:  It is a algorithm system  that uses the stocastic signal as a reference to enter the market.                     The system detects the important points and operates the trend o the pulback, you chosse the direction                                                        You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first" approach in development. Stress-tests on historical data for    m
Sentinel Heikin Ashi
Daniel Eduardo San Martin
Experts
Stai cercando di massimizzare i profitti e ridurre i rischi? SENTINEL Heikin-Ashi combina i segnali Heikin-Ashi con la solidità della gestione del rischio del modulo SENTINEL, ottimizzato per offrirti strumenti avanzati e facili da usare. Punti di partenza (testato nel 2024): EURUSD M15 , XAUUSD M12 , USDJPY M5 · Adattabile a vari asset e timeframe Identifica opportunità precise : Cogli operazioni redditizie grazie alla combinazione di segnali Heikin-Ashi, RSI e il nuovo filtro basato sull'incr
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bot Pulse Trading Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Strategia di Trading Automatizzata per US30, NASDAQ e GER40 Sblocca il potenziale di crescita a lungo termine con il nostro avanzato bot di trading, progettato specificamente per gli indici US30, NASDAQ e GER40. Questa strategia è stata rigorosamente testata per molti anni, dimostrando prestazioni coerenti e affidabili. Il nostro approccio si basa su una solida strategia a lungo termine che dà priorità alla stabilità e a
Nova SMA Trader
Anita Monus
Experts
LIMITED OCTOBER DISCOUNT EVENT All Nova EAs now   $80   (was   $150 ) — save nearly   50% Or   rent for $30 / month Nova SMA Trader is a disciplined trend-following Expert Advisor based on the classic Simple Moving Average (SMA) — a time-tested tool for capturing directional momentum with clarity and consistency. While many chase complex indicators, this EA thrives on the power of simplicity, waiting for clean crossovers and price confirmations before taking action. Designed for traders who
Perfect Algorithm MT5
Pavel Malyshko
5 (1)
Experts
My clients have been waiting for this for a long time, a novelty that will be competitive in the forex market. And so I created this algorithm and at the moment I consider it the best among all my products. Each buyer is invited to the VIP group for buyers / for this, after the purchase, write me a private message. The algorithm is designed in such a way that it uses the most probable reversal points, which, if activated, do not require long-term holding of the position. All transactions are
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.88 (33)
Experts
Informazioni importanti! Il nostro team è diviso per ruoli: gli sviluppatori si concentrano sullo sviluppo e sugli aggiornamenti, mentre i moderatori aiutano con l'installazione e la configurazione dell'EA. I nostri moderatori sono disponibili per assisterti e rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere: Zolia (Taiwan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (Inghilterra) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale S
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (336)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.93 (29)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (21)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.84 (31)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (483)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una vasta esperienza
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Solo 1 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
Syna
William Brandon Autry
5 (5)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (3)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (26)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.76 (34)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (27)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che comb
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.21 (29)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.8 (123)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (104)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (69)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
4.83 (6)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (9)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portato alla creazione di un potente algor
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.59 (17)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
ENIX mt5
Vitalii Tkachenko
Experts
Prezzo: 404 $ -> 505$ Segnale: ENIX XAUUSD Segnale: ENIX  USDJPY ENIX mt5 – Adattamento Multilivello del Mercato + Motore Quantitativo Ibrido (HQE) ENIX mt5 è un sistema di trading completamente automatizzato di nuova generazione, basato sulla ricerca e l’esperienza del suo predecessore, che introduce un nuovo approccio ibrido per l’analisi di mercato e l’esecuzione delle operazioni. Combina logica quantitativa, analisi della volatilità e componenti di apprendimento automatico in un sistema u
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (6)
Experts
Perché scegliere un bot di trading senza account di segnali per il tracciamento? Tracciamento trade live:   Account principale  |  Account secondario  | Canale ufficiale AOT  Questo EA è adatto per sfide di prop firm e account di trading personali, combinando strumenti analitici con funzionalità di gestione del rischio per supportare il tuo trading. AOT MT5 EA di trading multi-simbolo: AOT è un EA progettato per assistere il trader utilizzando IA avanzata per l'analisi di mercato su 16 coppi
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4.2 (5)
Experts
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.54 (39)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (2)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposito:  min. $
Altri dall’autore
WH Fair Value Gap MT5
Wissam Hussein
4.76 (29)
Indicatori
Vivi un'esperienza di trading come mai prima d'ora con il nostro ineguagliabile indicatore Fair Value Gap MT5 (FVG) acclamato come il migliore della sua categoria. Questo indicatore di mercato MQL5 va oltre l'ordinario, offrendo ai trader un livello di accuratezza e di comprensione delle dinamiche di mercato senza pari. Versione EA:   WH Fair Value Gap EA MT5 Indicatore basato su SMC:   WH SMC Indicator MT5 Caratteristiche: Analisi del divario di fair value migliore della categoria. Supporto
FREE
WH SMC Indicator MT5
Wissam Hussein
Indicatori
Welcome to the ultimate Smart Money Concepts indicator ,, this indicator is All-in-One package the only thing you need to empower  all the Smart Money Concepts  in one place with interactive advanced gui panel with all the features and customization you need. MT4 Version :   WH SMC Indicator MT4 *This Price For Limited Number of Copies.  Features:  Main Section: User-Friendly Panel (GUI):  Designed for traders of all experience levels, the indicator integrates seamlessly into your MT5 platform
WH DrawFib Pro MT5
Wissam Hussein
5 (9)
Indicatori
Sei stanco di disegnare manualmente i livelli di Fibonacci sui tuoi grafici? Stai cercando un modo conveniente ed efficiente per identificare i principali livelli di supporto e resistenza nel tuo trading? Non guardare oltre!   Ti presentiamo DrawFib Pro, l'ultimo indicatore MetaTrader 5 che fa   i livelli   di fibonacci   automatici       attingendo ai tuoi grafici e fornisce avvisi tempestivi quando questi livelli vengono superati. Con DrawFib Pro puoi migliorare le tue strategie di trading, ri
FREE
WH Order Block MT5
Wissam Hussein
Indicatori
Welcome to order block indicator – your complete solution for identifying high-probability zones using order blocks , BOS (Break of Structure) , and CHOCH (Change of Character) . Designed for precision and speed, this tool gives you the edge in spotting potential reversal and continuation zones just like the pros. Features : Automatic Order Block Detection:  Effortlessly identifies valid bullish and bearish order blocks based on price structure and market behavior. BOS & CHOCH Detection:  Buil
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.6 (5)
Experts
AutoFib EA è un consulente esperto all'avanguardia, progettato per sfruttare la potenza dei livelli di ritracciamento e di estensione di Fibonacci per il trading automatizzato. Che tu sia un principiante o un trader esperto, AutoFib EA potenzia la tua strategia di trading con precisione ed efficienza. Test   The EA Before Risking Real Money.  Regolare l'impostazione in base ai   risultati dei test. Domande? Non esitate a   chiedere. Caratteristiche principali: Trading automatizzato:   apri ordi
FREE
WH Fair Value Gap MT4
Wissam Hussein
4.36 (11)
Indicatori
Vivi un'esperienza di trading senza precedenti con il nostro ineguagliabile indicatore Fair Value Gap MT4 (FVG) acclamato come il migliore della sua categoria. Questo indicatore di mercato MQL5 va oltre l'ordinario, offrendo ai trader un livello di accuratezza e di comprensione delle dinamiche di mercato senza pari. Versione EA:   WH Fair Value Gap EA MT4 Indicatore basato su SMC:   WH SMC Indicator MT4 Caratteristiche: Analisi del divario di fair value migliore della categoria. Supporto mul
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.18 (11)
Indicatori
Benvenuto nel nostro   modello di ondata di prezzo   MT5 --(modello ABCD)-- Il modello ABCD è un modello di trading potente e ampiamente utilizzato nel mondo dell'analisi tecnica. È un modello di prezzo armonico che i trader utilizzano per identificare potenziali opportunità di acquisto e vendita sul mercato. Con il modello ABCD, i trader possono anticipare potenziali movimenti di prezzo e prendere decisioni informate su quando entrare e uscire dalle negoziazioni. Versione EA:   Price Wave EA
FREE
WH Advanced Gartley Pattern MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Indicatori
Benvenuti nell'indicatore di riconoscimento avanzato dei pattern Gartley Questo indicatore rileva il modello Gartley basato su HH e LL della struttura dei prezzi e sui livelli di Fibonacci e quando vengono soddisfatti determinati livelli di Fibonacci l'indicatore mostrerà il modello sul grafico. Versione MT4:   WH Advanced Gartley Pattern MT4 **Questo indicatore fa parte della   combo   Ultimate Harmonic Patterns MT5   , che include tutto il riconoscimento dei pattern.** Caratteristiche : Algo
FREE
WH ThreeLine Strike MT4
Wissam Hussein
Indicatori
Indicatore di strike a tre linee       per MetaTrader 4 (MT4). Questo strumento avanzato è progettato per aiutarti a identificare potenziali inversioni di tendenza sul mercato con precisione e facilità. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo indicatore può migliorare le tue decisioni di trading e massimizzare i tuoi profitti. Contact me after purchase for guidance  Caratteristiche principali: Segnali di inversione precisi   : rileva potenziali inversioni di tendenza in base al mo
WH Range BreakOut MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Indicatori
Sblocca una nuova dimensione del trading con il nostro indicatore MQL5 all'avanguardia, Range BreakOut MT5 Questo potente strumento è progettato per identificare e capitalizzare i movimenti dei prezzi quando escono dagli intervalli stabiliti, fornendoti la precisione e la sicurezza necessarie per prosperare nel dinamico mondo dei mercati finanziari. Versione MT4   :   WH Range BreakOut MT4 Caratteristiche: Rilevamento preciso della distanza. Simboli multipli e TimeFrames multipli (Scanner). S
WH Fair Value Gap EA MT4
Wissam Hussein
Experts
Vi presentiamo il nostro Expert Advisor (EA) all'avanguardia, basato sull'efficacissimo Fair Value Gap Indicator. Progettato sia per i trader principianti che per quelli esperti, questo EA sfrutta algoritmi sofisticati per identificare e sfruttare le inefficienze del mercato, assicurandoti di sfruttare al meglio ogni opportunità di trading. CONTATTAMI   dopo l'acquisto per la guida manuale (.pdf) Versione MT5:   WH Fair Value Gap EA MT5 Caratteristiche principali: Trading   automatizzato per la
WH DrawFib Pro MT4
Wissam Hussein
5 (7)
Indicatori
Sei stanco di disegnare manualmente i livelli di Fibonacci sui tuoi grafici? Stai cercando un modo conveniente ed efficiente per identificare i principali livelli di supporto e resistenza nel tuo trading? Non guardare oltre!   Ti presentiamo DrawFib Pro, l'ultimo indicatore MetaTrader 4 che fa   i livelli   di fibonacci   automatici       attingendo ai tuoi grafici e fornisce avvisi tempestivi quando questi livelli vengono superati. Con DrawFib Pro puoi migliorare le tue strategie di trading, ri
FREE
WH ChartSync Pro MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Utilità
Unlock the power of synchronized chart analysis with Chart Sync, your ultimate solution for harmonizing technical objects across multiple charts on the same trading symbol, ChartsSync Pro MT5 is a groundbreaking MetaTrader 5 utility designed to streamline your trading workflow, enhance analysis precision, and amplify your trading decisions. Features: Effortless Object Synchronization. Multi-Chart Harmony. User-Friendly Interface. Real-Time Updates. Sync Objects Color,Width and Style. Supporte
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indicatori
Benvenuti nel nostro   modello di ondata di prezzo   MT4 --(modello ABCD)--     Il modello ABCD è un modello di trading potente e ampiamente utilizzato nel mondo dell'analisi tecnica. È un modello di prezzo armonico che i trader utilizzano per identificare potenziali opportunità di acquisto e vendita sul mercato. Con il modello ABCD, i trader possono anticipare potenziali movimenti di prezzo e prendere decisioni informate su quando entrare e uscire dalle negoziazioni. Versione EA:   Price Wave
FREE
WH Trading Sessions MT5
Wissam Hussein
Indicatori
Migliora la precisione del tuo trading con l'indicatore   WH   Trading Sessions MT5   per MetaTrader 5! Questo potente strumento ti aiuta a visualizzare e gestire le sessioni di mercato chiave senza sforzo. Basato   su:   Indicatore WH SMC MT5 Versione MT4:   Sessioni di trading WH MT4 Caratteristiche principali: Pannello GUI interattivo   : seleziona e alterna facilmente tra le sessioni di trading   di Asia, Londra e New York   . Avvisi e impostazioni personalizzabili   : adatta l'indicator
FREE
Ultimate Fractals MT4
Wissam Hussein
5 (3)
Indicatori
Questo indicatore si basa sul famoso indicatore frattale ma con molta personalizzazione   e flessibilità, questo è un potente strumento per identificare le inversioni di tendenza e massimizzare il potenziale di profitto. Con le sue funzionalità avanzate e l'interfaccia intuitiva, è la scelta definitiva per i trader di tutti i livelli. Versione MT5:   Ultimate Fractals MT5 Caratteristiche : Conteggio candele frattali personalizzabili. Linee di inversione. Impostazioni personalizzabili. Interfac
FREE
WH AutoFib EA MT4
Wissam Hussein
4 (1)
Experts
AutoFib EA est un conseiller expert de pointe conçu pour exploiter la puissance des niveaux de retracement et d'extension de Fibonacci pour le trading automatisé. Que vous soyez un trader novice ou expérimenté, AutoFib EA renforce votre stratégie de trading avec précision et efficacité. Test     The EA Before Risking Real Money.  Ajustez le paramètre en fonction de vos tests       résultats. Des questions ? N'hésitez pas à       demander. Caractéristiques principales : Trading automatisé :    
FREE
Ultimate Fractals MT5
Wissam Hussein
Indicatori
Questo indicatore si basa sul famoso indicatore frattale ma con molta personalizzazione   e flessibilità, questo è un potente strumento per identificare le inversioni di tendenza e massimizzare il potenziale di profitto. Con le sue funzionalità avanzate e l'interfaccia intuitiva, è la scelta definitiva per i trader di tutti i livelli. Versione MT4:   Ultimate Fractals MT4 Caratteristiche : Conteggio candele frattali personalizzabili. Linee di inversione. Impostazioni personalizzabili. Interfac
FREE
WH Range BreakOut EA MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Experts
Sfrutta il potenziale del breakout trading con   Range Breakout EA,   un consulente esperto meticolosamente progettato per identificare e negoziare intervalli di mercato con precisione e sicurezza. Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** Input predefiniti per       EURUSD - H1   . Caratteristiche principali: Rilevamento dell'intervallo dinamico:   identifica automaticamente gli intervalli di mercato in base ai tuoi intervalli di tempo preferiti e ai live
WH Range BreakOut MT4
Wissam Hussein
Indicatori
Sblocca una nuova dimensione del trading con il nostro indicatore MQL4 all'avanguardia, Range BreakOut MT4 Questo potente strumento è progettato per identificare e capitalizzare i movimenti dei prezzi quando escono dagli intervalli stabiliti, fornendoti la precisione e la sicurezza necessarie per prosperare nel dinamico mondo dei mercati finanziari. Versione MT5   :   WH Range BreakOut MT5 Caratteristiche: Rilevamento preciso della distanza. Simboli multipli e TimeFrames multipli (Scanner
WH ThreeLine Strike MT5
Wissam Hussein
Indicatori
Indicatore ThreeLine Strike   per MetaTrader 5 (MT5). Questo strumento avanzato è progettato per aiutarti a identificare potenziali inversioni di mercato con precisione e facilità. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo indicatore può migliorare le tue decisioni di trading e massimizzare i tuoi profitti. Contact me after purchase for guidance  Caratteristiche principali: Segnali di inversione precisi   : rileva potenziali inversioni di tendenza in base al modello di strike a tre
WH Trading Sessions MT4
Wissam Hussein
Indicatori
Migliora la precisione del tuo trading con       Sessioni di trading   WH   MT4       indicatore per MetaTrader 4! Questo potente strumento ti aiuta a visualizzare e gestire le sessioni di mercato chiave senza sforzo. Basato su:   WH SMC Indicatore MT4 Versione MT5:   Sessioni di trading WH MT5 Caratteristiche principali: Pannello GUI interattivo       – Seleziona e alterna facilmente tra       Asia, Londra e New York       sessioni di trading. Avvisi e impostazioni personalizzabili       – A
FREE
WH Range BreakOut EA MT4
Wissam Hussein
Experts
Sfrutta il potenziale del breakout trading con   Range Breakout EA,   un consulente esperto meticolosamente progettato per identificare e negoziare intervalli di mercato con precisione e sicurezza. Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** Input predefiniti per       EURUSD - H1   . Caratteristiche principali: Rilevamento dell'intervallo dinamico:   identifica automaticamente gli intervalli di mercato in base ai tuoi intervalli di tempo preferiti e ai live
WH Advanced Gartley Pattern MT4
Wissam Hussein
Indicatori
Benvenuto nell'indicatore di riconoscimento avanzato del modello Gartley Questo indicatore rileva il pattern gartley basato su HH e LL della struttura dei prezzi e sui livelli di Fibonacci, e quando vengono raggiunti determinati livelli di fib, l'indicatore mostrerà il pattern sul grafico. Versione MT5:   WH Advanced Gartley Pattern MT5 **Questo indicatore fa parte di   combo     WH Ultimate Harmonic Patterns MT4   , che include tutto il riconoscimento dei pattern.** Caratteristiche : Algoritmo
FREE
WH SMC Indicator MT4
Wissam Hussein
Indicatori
Welcome to the ultimate Smart Money Concepts indicator ,, this indicator is All-in-One package the only thing you need to empower  all the   Smart Money Concepts  in one place with interactive advanced gui panel with all the features and customization you need. MT5 Version :   WH SMC Indicator MT5 *This Price For Limited Number of Copies.  Features:  Main Section: User-Friendly Panel (GUI):  Designed for traders of all experience levels, the indicator integrates seamlessly into your MT4 platfo
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indicatori
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
WH Ultimate Harmonic Patterns MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indicatori
Benvenuto nell'indicatore di riconoscimento di Ultimate Harmonic Patterns Il modello Gartley, il modello Bat e il modello Cypher sono popolari strumenti di analisi tecnica utilizzati dai trader per identificare potenziali punti di inversione nel mercato. Il nostro indicatore di riconoscimento degli schemi armonici definitivi è un potente strumento che utilizza algoritmi avanzati per scansionare i mercati e identificare questi schemi in tempo reale. Con il nostro indicatore di riconoscimento de
WH Twin Peak Indicator MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indicatori
Benvenuti a Twin Peak Indicator MT4 --(Doppio Top/Bottom)-- Il Double Top and Bottom Indicator è uno strumento di analisi tecnica progettato per identificare potenziali modelli di inversione nel mercato. Identifica le aree in cui il prezzo ha raggiunto due massimi o minimi consecutivi di altezza quasi uguale, seguiti da un movimento di prezzo nella direzione opposta. Questo modello indica che il mercato sta perdendo slancio e potrebbe essere pronto per un'inversione di tendenza. Caratterist
WH Auto TrendLine MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indicatori
Ti presentiamo Auto Trendline, l'innovativo indicatore MT4 che automatizza il processo di tracciamento delle linee di tendenza sui tuoi grafici. Dì addio al compito noioso e dispendioso in termini di tempo di tracciare manualmente le linee di tendenza e lascia che Auto Trendline faccia il lavoro per te! *Contattami dopo l'acquisto per inviarti    istruzioni e guida passo passo. Con il suo algoritmo avanzato, Auto Trendline rileva e disegna automaticamente le linee di tendenza per te, facen
WH Trend Continuation MT4
Wissam Hussein
Indicatori
Sei stanco di perdere le tendenze di mercato redditizie? Vorresti avere uno strumento affidabile in grado di identificare le continuazioni del trend con precisione e accuratezza? Non guardare oltre! Il nostro indicatore di continuazione del trend è qui per potenziare la tua strategia di trading e aiutarti a stare al passo con il gioco. L'indicatore di continuazione del trend è un potente strumento, creato appositamente per assistere i trader nell'identificazione e nella conferma dei modelli d
Filtro:
HenricoViljoen0
60
HenricoViljoen0 2025.10.30 07:49 
 

Awesome products from Wissam.. The best!!!

Isaac Brempong Oppong Mensah
70
Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.02.12 15:38 
 

I have backtested this EA on several major pairs and it comes out positive.

jrjr111
81
jrjr111 2024.08.07 16:40 
 

wow

Rispondi alla recensione