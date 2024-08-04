WH Fair Value Gap EA MT5
- Versione: 2.5
- Aggiornato: 25 agosto 2025
- Attivazioni: 15
Vi presentiamo il nostro Expert Advisor (EA) all'avanguardia, basato sull'efficacissimo Fair Value Gap Indicator.
Progettato sia per i trader principianti che per quelli esperti, questo EA sfrutta algoritmi sofisticati per identificare e sfruttare le inefficienze del mercato,
assicurandoti di sfruttare al meglio ogni opportunità di trading.
CONTATTAMI dopo l'acquisto per la guida manuale (.pdf)
Versione MT4: WH Fair Value Gap EA MT4
Caratteristiche principali:
-
Trading automatizzato per la rilevazione del gap di fair value .
-
EA multi-simbolo.
-
Impostazioni personalizzabili. Analisi in tempo reale.
-
Capacità di backtesting.
-
Interfaccia intuitiva
-
Supporto completo.
Raccomandazioni:
- Coppie di valute: EURUSD | GBPUSD | USDJPY | XAUUSD ( ORO).
- Periodo: H1.
- Tipo di conto: Copertura con spread bassi.
Trasforma la tua esperienza di trading con il nostro avanzato Fair Value Gap EA per il mercato MQL5.
Che tu sia un trader esperto o alle prime armi, il nostro EA ti fornisce gli strumenti e le informazioni di cui hai bisogno per avere successo nel competitivo mondo del trading forex.
Scaricalo subito e inizia a massimizzare il tuo potenziale di trading!
** Make sure you did your testing before you purchase this product **
** Se avete domande contattatemi **
Awesome products from Wissam.. The best!!!