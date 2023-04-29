WH Auto TrendLine MT4

5

隆重推出 Auto Trendline，这是一款创新的 MT4 指标，可自动执行以下过程：
在图表上绘制趋势线。告别手动绘制趋势线这项繁琐耗时的任务吧！
让 Auto Trendline 为您效劳！

*购买后请联系我，我会给您发送使用说明和分步指南。

凭借其先进的算法，自动趋势线功能可以自动检测并绘制趋势线。
节省您的时间和精力。只需将指标附加到您的图表上，即可观看它根据价格走势的高点和低点识别并绘制趋势线。

自动趋势线具有高度可定制性，您可以调整指标的灵敏度以适应您的交易风格和偏好。
您还可以选择不同的线条样式和颜色，甚至可以设置警报，以便在趋势线被打破时通知您。

无论您是新手还是经验丰富的交易员，自动趋势线都是识别和分析任何市场趋势的重要工具。
凭借其用户友好的界面和先进的功能，该指标一定会提升您的交易体验，并帮助您做出更明智的交易决策。

主要特点：

  • 自动绘制趋势线。
  • 多品种和多时间周期。
  • 高度可定制的灵敏度设置。
  • 多种线条样式和颜色。
  • 趋势线断裂警报通知。
  • 用于监控符号和时间范围信息的仪表盘（GUI）。

立即体验自动趋势线分析，探索自动化趋势线分析的优势！

评分 2
Omar Alsaleem
1583
Omar Alsaleem 2024.07.14 11:42 
 

That is what I looking for , perfect indicator, thank you Wissam.

推荐产品
My Point MT4
Claudia Ramona Angerer
4 (1)
指标
Diagnosis of major and minor pivot Trend detection with many signals Can be used in all symbols Can be used in all time frames Settings: Back Show: The number of candles it displays If you need any adjustments, or have any questions or suggestions, message me How to trade: Blue: sell signal Red: buy signal Blue and red at the same time: no signal Exit signal: Opposite signal
Buy and Sell Power MT4
Marco Engstermann
5 (2)
指标
Simple Indicator that shows the   Buy and Sell   volume in percent. Settings : Font size for percentage labels Horizontal offset from right edge (pixels) Vertical offset for Signal label from bottom (pixels) Vertical offset for Buy label from bottom (pixels) Vertical offset for Sell label from bottom (pixels) Color for Buy label Color for Sell label Color for Strong Buy signal Color for Buy signal Color for Strong Sell signal Color for Sell signal Color for Neutral signal Default to every tick
FREE
Smart Pivot Points MT4
Alexandr Saprykin
指标
MetaTrader 4 智能枢轴点指标 — 清晰的交易水平线 智能枢轴点指标是一款适用于 MetaTrader 4 的专业指标，可自动计算并在图表上显示一整套关键交易水平线。它将纷繁的价格走势转化为清晰的结构化图表，突出显示支撑位、阻力位、价格平衡点和潜在目标区域。该工具专为重视清晰度的交易者而设计，适用于任何市场：外汇、加密货币（比特币、以太坊）、股指、股票和大宗商品（XAUUSD）。 该指标是您可靠的分析助手，可节省计算时间并为您的分析增添客观性。它不会提供市场信号或替您做决定，而是为您做出明智的交易决策提供高质量的信息基础。 主要功能和优势 即用型价格坐标系统：无需再手动绘制水平线。五条清晰的线条会立即显示在图表上：中心水平线（平衡点）、支撑位、阻力位、买入目标位和卖出目标位。 完全自定义显示内容：您可以决定显示哪些信息。轻松启用或禁用级别组和价格标签，根据您的策略定制图表，并保持工作区整洁。 完全灵活的计算方式：选择任意时间周期进行计算——从用于超短线交易的分钟级（M5、M15）到用于波段交易的日线（D1）和周线（W1）。通过指定要使用的历史数据周期数来调整分析
Engulfing Detector
Chia Leilypour
指标
该智能交易系统不进行任何交易，但它会扫描您的市场观察中的整个交易品种，并在不同的时间范围内逐一扫描每个股票，最后它会向您显示哪个交易品种在哪个时间范围内具有强大的吞没蜡烛。 此外，您可以定义 MA 周期和 RSI 上限和下限，它会显示哪个时间范围内的交易品种将穿越调整后的移动平均线，以及哪个时间范围内的交易品种将穿越移动平均线的上限或下限。 相对强弱指数。 Gāi zhìnéng jiāoyì xìtǒng bù jìnxíng rènhé jiāoyì, dàn tā huì sǎomiáo nín de shìchǎng guānchá zhōng de zhěnggè jiāoyì pǐnzhǒng, bìng zài bùtóng de shíjiān fànwéi nèi zhúyī sǎomiáo měi gè gǔpiào, zuìhòu tā huì xiàng nín xiǎnshì nǎge jiāoyì pǐnzhǒng zài nǎge shíjiān fànwéi nèi jùyǒu qiángdà de tūnmò làzhú. Cǐwài, nín
FREE
Levels HighLow 2TF
Andrei Fandeev
4 (2)
指标
The indicator shows the High and Low levels of candles for timeframes selected in the settings. It is recommended to use it on smaller timeframes to determine the levels of higher timeframes. Parameters TYPE_LINE - type of the line (short based on the bar time, or long for the entire chart) ============= TF 1 ============= block of lines for the first timeframe TF_1 - timeframe of the first block of lines Bars_1_from=1   - Bar of the beginning of the line of the corresponding Timeframe. Bars_1_
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
指标
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Ultimate Trend Following Scanner
Sivakumar Subbaiya
指标
Ultimate Trend-Following Scanner Are you tired of manually flipping through dozens of charts, desperately searching for the next big trend? Do you feel like you're constantly missing the best entries or jumping into choppy, sideways markets? The hunt for strong, reliable trends is over. Introducing the Ultimate Trend-Following Scanner – your all-in-one command center for dominating the markets. This powerful dashboard for MT4 is meticulously designed to do one thing exceptionally well: find the
Price Strength
Vincenzo Maria Arricale
指标
This indicator computes two lines representing the price bar strength. Close, high and low of each bar are compared with the highest high and lowest low of the last N bars, where N is a parameter set by user. Two lines are computed, a red one and a green one, with values between 0 and 100. High values of the red line means that close is very far from the bar high, while high value of the green line means price  is very far from the bar low . The indicator provides alerts when red or green line a
OBV Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
KT OBV Divergence 显示价格与 OBV（On Balance Volume）指标之间形成的常规和隐藏背离信号。 功能特点 为了提高准确性并减少图表杂乱，非对称背离信号将被自动忽略。 支持趋势反转和趋势延续两种交易策略。 完全兼容 Expert Advisor，可直接集成使用。 可用于设置入场点和出场点。 支持所有 MetaTrader 平台的提醒和通知功能。 什么是背离？ 在技术分析中，如果价格创出新高，震荡指标也应创出新高；如果价格创出新低，指标也应跟随创出新低。当这种同步关系被打破时，说明价格与指标之间出现了背离。 背离主要分为两种类型： 常规看涨背离：   当价格创出新低，而 OBV 指标却形成更高的低点。 常规看跌背离：   当价格创出新高，而 OBV 指标却形成更低的高点。 隐藏看涨背离：   当价格形成更高的低点，而 OBV 指标却创出更低的低点。 隐藏看跌背离：   当价格形成更低的高点，而 OBV 指标却创出更高的高点。 “常规背离用于判断趋势反转，而隐藏背离则用于识别趋势延续。”
KT Tether Line MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
The KT Tether Line is a trend-following tool consisting of three indicators that work together to generate trading signals. It can correctly identify market trends while signaling trade entries. It was first introduced by Bryan Strain in the Stock & Commodities magazine in 2000 in "How to get with the trend and out at the end." The Concept When a market trend is confirmed, the most challenging part is determining the timing of the entries. This indicator alerts you to potential trend reversals
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
指标
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
One to Three Trendline Breakout
Noiros Tech
5 (3)
指标
Note : The slow loading of the indicator issue has been addressed . This new version loads fast and does not slow the platform. Version 1.3 : We have updated the indicator to include an historical bar scanning option . So instead of scanning all bars in the history (which can make the indicator slow sometimes ) , you can select the maximum number of bars it can scan which can increase the performance and make the indicator faster. This indicator scans the 1-3 Trendline pattern . The indicato
High Probability Breakout Trendline
Joel Protusada
5 (3)
指标
H I G H - P R O B A B I L I T Y - B R E A K O U T   T R E N D L I N E   I N D I C A T O R  This is no ordinary trendline indicator. It has a highly-probability algorithms incorporated in the script to display only trendlines that may give a very high chance of price breakout. The indicator is not a stand alone indicator. Trader should interpret it together with their very own analysis technique to come up with a more efficient trading strategy. You can use with it other trend indica
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
指标
枢轴点斐波那契 RSJ 是一个指标，它使用斐波那契汇率追踪当天的支撑线和阻力线。 这个壮观的指标使用斐波那契汇率通过枢轴点创建多达 7 个支撑位和阻力位。 价格如何尊重该支撑和阻力的每个水平真是太棒了，在那里可以感知操作的可能进入/退出点。 特征 多达 7 个支撑位和 7 个阻力位 单独设置级别的颜色 输入 枢轴类型 Pivot Fibo RSJ1 = Fibo ratio 1 计算 Pivot Fibo RSJ2 = Fibo ratio 2 计算 Pivot Fibo RSJ3 = Fibo ratio 3 计算 Pivot Fibo Classic = 经典枢轴计算 最低枢轴级别 旋转 3 个级别 旋转 4 个级别 旋转 5 个级别 枢轴 6 个级别 旋转 7 个级别 如果您仍有疑问，请通过直接消息与我联系： https://www.mql5.com/zh/users/robsjunqueira/
FREE
All Pivot Points
Alfred Kamal
5 (1)
指标
Pivot Points is used by traders to objectively determine potential support and resistance levels. Pivots can be extremely useful in Forex since many currency pairs usually fluctuate between these levels. Most of the time, price ranges between R1 and S1. Pivot points can be used by range, breakout, and trend traders. Range-bound Forex traders will enter a buy order near identified levels of support and a sell order when the pair nears resistance. But there is more one method to determine Pivot po
Horizontal Channel Alert with Custom Fibo
Yurij Izyumov
指标
The indicator trades during horizontal channel breakthroughs. It searches for prices exceeding extreme points or bouncing back, monitors night flat and defines targets using customizable Fibo levels with a sound alert, which can be disabled if necessary. The indicator allows you to create a horizontal channel between the necessary extreme points in visual mode quickly and easily. It automatically applies your selected Fibo levels to these extreme points (if the appropriate option is enabled in t
Three Line Strike Scanner 30 Instruments
FXsolutions
1 (1)
指标
This indicator is designed to detect the best of all candlestick reversal patterns: Three Line Strike . According to the bestselling author and candlestick guru Thomas Bullkowski, this pattern has a winning percentage between 65% and 84% . This indicator scans for you up to 30 instruments (forex, indices or commodities) on up to 8 timeframes. You can get alerts via MetaTrader 4 and email if a Three Line Strike pattern occurs. Please note: Higher timeframes bring the most reliable signals. This i
Standard Deviation Channel Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (1)
指标
标准偏差通道的多货币和多时间框架指标。 显示市场的当前方向。 在面板上，您可以看到线性回归通道水平的突破和触及（按价格）。 在参数中，您可以指定任何所需的货币和时间范围。 此外，该指标还可以在触及水平时发送通知。 通过单击单元格，将打开该符号和句点。 这是 MTF 扫描仪. 默认情况下，从图表中隐藏仪表板的键是“D”. «标准偏差通道建立在线性回归趋势的基础上，代表使用最小二乘法在价格图表上的两点之间构建的常见趋势线。 结果，这条线被证明是价格变化的确切中线。 它可以被视为一条均衡价格线，任何向上或向下的偏转分别表明买家或卖家的超活跃性。 标准偏差通道由两条平行线组成，与线性回归趋势上下等距。 通道框架与回归线之间的距离等于收盘价与回归线的标准差值。 所有价格变化都发生在标准偏差通道内，其中下框作为支撑线，上框作为阻力线。 价格通常会在短时间内超过通道框架。 如果它们在通道框架之外停留的时间比平时更长，则预测趋势转向的可能性» 参数 Show Linear Regression on the chart — 在当前图表上绘制标准偏差通道。 Standard Deviatio
Resistance and Support Levels
David Muriithi
5 (4)
指标
This indicators automatically draws the Support and resistances levels for you once you've dropped it on a chart.  It reduces the hustle of drawing and redrawing these levels every time you analysis prices on a chart. With it, all you have to do is dropped it on a chart, adjust the settings to your liking and let the indicator do the rest.  But wait, it gets better; the indicator is absolutely free!  Get the new and improved version here:  https://youtu.be/rTxbPOBu3nY Parameters Time-frame  -> T
FREE
BreakevenMarginCallPanel
Andrian Armand Gannery
指标
This is indicator for checking your trades. Please see the pictures attachment, the indicator show info about: - Breakeven Level; - Margin Call Level; - Two volume info, past and current (With color exchange base on the past volume); - Spreads; - Swap Long and Swap Short (With color change, positive and negative swap); - Running Price; -Today High Low Pips; - Today Open to Current Running Price pips. This indicator not for trading entry, only to assist your trade management Regards
ACB Breakout Arrows Scanner MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
这是我们的指标 ACB Breakout Arrows 的多品种、多时间周期扫描器。默认情况下，它可同时在 28 个货币对和 9 个时间周期 上扫描买入/卖出信号，为交易者节省大量查图时间，提高操作效率。  功能特点 可在一个图表中扫描多达 252* 个品种与时间周期的组合，极大地提升监控能力。 点击任一信号即可打开相应图表，并自动加载预设模板，便于快速跟进。 面板可自由拖动并放置于图表上的任意位置。 支持实时提醒功能，包括弹窗提示、声音报警、推送通知和电子邮件提醒，确保不错过任何重要信号。  输入参数 为 ACB Breakout Arrows 设置信号灵敏度，可根据策略需求微调。 Symbols：填写你希望系统扫描的货币对或交易品种。  刷新历史：如发现图表数据缺失或异常，可通过此选项自动下载并更新历史数据。  选择所需扫描的时间周期，可单选或多选。 提醒设置：自定义提醒类型与条件，提升响应效率。 面板颜色与字体大小均可自由调整，支持个性化视觉体验。 
Candle Pattern Strategy
Mohamed yehia Osman
指标
simple indicator based on some candle patterns recognition arrows appear on candles when bear signal / bull signal based on candle pattern recognition two strategies available you can enable / disable them indicator can work on any chart and time frame i prefer to work on high time frames especially the Daily charts D1 red arrows appears above candle showing a bear signal after candle completed - arrow will be blue during candle formation Green arrows appears below candle showing a bull signal a
Trend Forecasting
Mohamed Hassan
4.76 (17)
指标
Summer Sale: 50% OFF!!! Promotion is valid until 08 August 2025!  This indicator is unstoppable when combined with our other indicator called Katana. After purchase, send us a message and you could get Katana for FREE as a BONUS After purchase, send us a private message for your instructions.  The Trend Forecasting indicator is a very unique & easy tool that is able to make prediction about future price movement based on the signals generated by MACD . It helps you have an estimation on the are
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
指标
This indicator helps you to Scan symbols which are in the Market Watch Window  and filter out trends with alerts. It works based on the effective indicator "SUPERTREND" which is used by many traders for trading: When box color changes to " Green " or " Red " color, it indicates you for trend change for long and short entry. And also you will get alerted on screen. When it changes to " Green ", it indicates you that trend is going upwards, and you can take the long entry. If the color changes to
FREE
Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart ZigZag (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 ZigZag 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排
FREE
Clever RSI
Carlos Forero
指标
Description Better version of RSI indicator which offer a complete visual trading strategy and realize an auto-optimization Support:   We create great tools for the entire trading community. Most of them are free. If you believe in what we do  Support Us Here.   KEY LINKS:   How to Install  –  Frequent Questions  -  All Products  How is this indicator useful? NEVER repaints. Detect best parameters of RSI indicator, based on profit factor during the specified period. This indicator can be used as
LevelsPivotMt4
Andrey Spiridonov
指标
The LevelsPivotMT4 plots the pivot points and forms the support and resistance levels. The indicator does not repaint. Default colors Yellow - pivot point. Green - resistance levels R1, R2, R3. Red - support levels S1, S2, S3. Installed similar to any standard indicator. Analysis rules Trade the rebound from support or resistance lines. Accordingly, the target is the central line (the pivot point, yellow by default).
FREE
Engulfing scanner with RSI filter
Jan Flodin
指标
这个多时间框架和多品种指标扫描吞没和镊子形态。 特征 可以同时监控您的市场报价窗口中可见的所有交易品种。将该指标仅应用于一张图表，并立即监控整个市场。 监控从 M1 到 MN 的每个时间范围，并在识别出吞没或镊子形成时向您发送实时警报。支持所有 Metatrader 原生警报类型。 使用 RSI 作为趋势过滤器，以正确识别潜在的逆转。 该指示器包括一个交互式面板。请参阅单独的屏幕截图。 输入参数 输入参数的描述和解释可以在 这里 找到。 重要的 我强烈建议将指标放在干净（空）的图表上，上面没有任何其他可能干扰扫描仪的指标。另请注意，由于具有多功能性，图表上不会绘制买入/卖出建议或线条和箭头。 我强烈建议将指标放在干净（空）的图表上，上面没有任何其他可能干扰扫描仪的指标。另请注意，由于具有多功能性，图表上不会绘制买入/卖出建议或线条和箭头。
Parabolic Breakout Scanner Pro
Thushara Dissanayake
指标
这   抛物线突破扫描仪专业版   是一个   全面的市场分析工具   旨在   同时监控多个货币对和时间范围   使用   抛物线转向指标突破检测 。该指标   连续扫描   跨越各种   交易工具   和   时间范围 ，识别   潜在的突破模式   并为交易者提供   集中式仪表板   交易机会。通过追踪   抛物线转向反转形态   在不同的市场和时间范围内，它可以帮助交易者发现   新兴趋势   和   潜在反转点   无需手动检查多个图表。 这   多时间框架分析能力   允许交易者识别   合流   在不同的时间范围之间，提供   更有力的确认   潜在的突破   短期信号   与……对齐   长期趋势 。该系统的   仪表板界面   提出了   清晰的概述   当前市场状况，重点突出显示   抛物线转向指标出现显著突破   同时过滤掉不太相关的   市场噪音 。交易者可以快速评估哪些   货币对   表现出最   有希望的突破模式   跨越不同的时间范围   单屏 。 主要特点 多符号监控：     同时跟踪   抛物线转向指标突破   涵盖多种货币对和交易工具 多
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
指标
本指标是实践实战交易完善的波浪自动分析的指标 !  案例... 注: 波浪分级用西方叫法不习惯,因受到缠论(缠中说禅)命名方式习惯的影响,我是将基础波浪命名为 笔 ,将二级波段命名为 段 ,同时具有趋势方向的段命名为 主趋段 (以后笔记中都是这种命名方式,先告知大家),但是算法上和缠论关系不大切勿混淆.反映的是本人分析盘面总结的 千变万化纷繁复杂的运行规律 . 对波段进行了标准化定义,不再是不同人不同的浪  ,   对人为干扰的画法进行了排除,在严格分析进场起到了关键的作用 . 使用这个指标,等于将交易界面提升美感,抛弃最原始的K线交易带你进入新的交易层次.如果不是为了交易,在宣传上也将使客户观感提升层次. 指标内容: 1. 基础波浪 (笔) : 首先我们找出了价格波动过程中的基础波动拐点,当然他的有序性低,为下一步的计算提供基础. 2. 二级波段( 段 ) :在基础波浪的基础上,通过算法分析得到层级更明显的二级波段,二级波段为波浪提供了分析基础 3. 波浪( 浪 ): 有着更清晰的趋势,更清晰直观的方向.分析一个波浪是否延续,需要看二级波段的形态,分析二级的构成,可以得出波浪后
该产品的买家也购买
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示、奖金和 GANN MADE EASY EA 助手！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
指标
Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
指标
介绍 F-16 飞机指标，这是一款领先的 MT4 工具，旨在革新您的交易体验。灵感来自于 F-16 战斗机无与伦比的速度和精准度，该指标结合了先进算法和尖端技术，在金融市场上提供卓越的性能。 通过 F-16 飞机指标，您将在竞争中腾飞，因为它提供实时分析并生成高度准确的交易信号。其动态功能旨在识别各种资产类别上的利润机会，让您能够自信地做出明智的决策。 配备用户友好的界面，F-16 飞机指标与热门的 MetaTrader 4 平台无缝集成，确保交易过程顺畅高效。无论您是初学者还是经验丰富的专业人士，该指标都可以轻松定制，以符合您独特的交易风格和偏好。 感受 F-16 飞机指标的威力，它以精确和敏捷的方式驾驭市场趋势。其先进的图表功能使您能够始终领先，检测关键的入场和出场点以实现最佳时机。掌控您的交易之旅，并凭借 F-16 飞机指标释放稳定盈利的潜力。 准备起飞，以这款出色的 MT4 指标将您的交易表现提升到新的高度。F-16 飞机指标是您在金融市场世界中的终极副驾驶员，让您以速度、精确度和自信取得成功。
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
指标
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Sign
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.36 (11)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
指标
目前八折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个仪表板软件适用于28种货币对。它基于我们的两个主要指标（高级货币强度28和高级货币冲动）。它对整个外汇市场提供了一个伟大的概述。它显示高级货币强度值，货币运动速度和28个外汇对在所有（9）时间段的信号。想象一下，当你可以使用图表上的单一指标观察整个市场，以确定趋势和或剥头皮的机会时，你的交易将得到改善 我们已经在这个指标中建立了一些功能，使你更容易识别强势和弱势货币，同时识别和确认潜在的交易。该指标以图形方式显示货币的强势或弱势是增加还是减少，以及它在所有时间段的表现。 增加的新功能是动态市场斐波那契水平，它适应当前的市场条件变化，这是一个已经在我们的高级货币强度28和高级货币冲动指标中使用的成熟的加分项。 在交易时，总是将弱势货币和强势货币配对，这个新指标将帮助你做到这一点。 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/708783 特点  显示每个时间段的ACS28和GAP-speed（冲动）的货币强度值。 列：颜色代码以7种颜色显示货币强度：强势
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
指标
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
指标
趋势指标，趋势交易和过滤的突破性独特解决方案，所有重要趋势功能都内置在一个工具中！ 它是 100% 非重绘多时间框架和多货币指标，可用于所有符号/工具：外汇、商品、加密货币、指数、股票。 限时优惠：支撑和阻力筛选指标仅售 50美元，终身有效。（原价 250 美元）（优惠延长） 趋势筛选器是有效的指标趋势跟踪指标，它在图表中提供带有点的箭头趋势信号。 趋势分析器指标中可用的功能： 1.趋势扫描仪。 2. 具有最大利润分析的趋势线。 3.趋势货币强度计。 4. 带有警报的趋势反转点。 5. 带有警报的强趋势点。 6. 趋势箭头 每日分析示例，每日信号表现...等与我们的趋势筛选指标，可以在这里找到： 点击这里 限时优惠：Trend Screener Indicator 仅售 50 美元且终身可用。原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有的高级指标以及分析示例、每日信号表现...等。 ： 点击这里 我们的趋势系统由 2 个指标组成： 1. Trend Screener Indicator：显示趋势仪表盘、图表中的趋势线、入场点...等。 2. Trend
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
指标
MQL5マーケットの厳格な「第四条」ガイドラインに完全準拠した英語版の全文です。 MQL5では英語が主言語となるため、このテキストを説明文の冒頭（日本語より上）に配置することを強くお勧めします。専門的かつ冷静なトーンで作成しており、世界中のプロトレーダーに「技術的根拠のあるツール」として認識される構成になっています。 KATANA Scalper for MT4  Product Overview KATANA Scalper for MT4 is a high-performance technical analysis indicator optimized for the MetaTrader 4 platform. It is specifically engineered to address the two most significant challenges in short-term trading (scalping and day trading): Price Noise and Signal Lag . Utilizing a proprietary s
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量趋势变化： SL   - 标准趋势变化 ChoCH SL—— 信号放大，结构破坏，且极有可能继续移动 MEGA BOS
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
指标
这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
指标
Apollo SR Master 是一款支撑/阻力指标，其特殊功能使利用支撑/阻力区域进行交易更加便捷可靠。该指标通过检测局部价格顶部和底部，实时计算支撑/阻力区域，没有任何时间延迟。为了确认新形成的支撑/阻力区域，该指标会显示特殊信号，表明该支撑/阻力区域可以作为实际的卖出或买入信号。在这种情况下，支撑/阻力区域的强度会增强，因此从该区域进行交易的成功率也会更高。这正是该指标的核心理念。 SR区域也使止损和止盈的操作更加便捷。根据信号方向，可以将SR区域上方或下方的空间用作止损位。此外，相对的SR区域也可以用作潜在的止盈区域。 我还免费向所有 Apollo SR Master 指标的用户提供我的“Apollo 价格行为系统”指标。这两个指标结合使用将帮助您找到更好的入场点。 购买后请联系我，即可免费获得我的交易技巧以及我的“阿波罗价格行为系统”指标作为赠品！
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
指标
Top Bottom Tracker 是一款基于复杂算法的指标，可分析市场趋势并检测趋势的高点和低点 / MT5 版本。 价格将逐步上升，直至达到 500 美元。下一个价格 --> $99 功能特点 无重绘 新数据到来时 该指标不会改变其数值 交易货币对 所有外汇货币对 时间框架 所有时间框架 参数 ==== 指标配置 ==== 配置参数 // 40（值越高，发出的信号越少但越准确） 上水平值 // 80（上水平线的值） 下水平线值 // 20（下水平线值） 指标计算条数 // 3000（您希望指标计算多少条。数值 0 将计算所有条形图的指标） ==== 警报配置 ==== 弹出警报 // true （在终端上发出警报） 电子邮件报警 // true （通过电子邮件报警） 警报时间间隔 // 10 （警报时间间隔，以分钟为单位） 警告 我只在 MQL5.com 上销售我的产品。如果有人联系您向您推销我的产品，那么他们就是骗子，只想要您的钱。 此外，如果您从外部网站购买我的产品，我向您保证，这些产品都是假冒版本，与正版产品效果不同。
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
指标
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
指标
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
指标
该仪表盘显示所选符号的最新可用谐波形态，因此您可以节省时间并提高效率 /  MT5 版本 。 免费指标:  Basic Harmonic Pattern 指标列 Symbol: 显示所选符号 Trend:   看涨或看跌 Pattern:  形态类型（Gartley、蝴蝶、蝙蝠、螃蟹、鲨鱼、Cypher 或 ABCD） Entry:   入口价格 SL： 止损价 TP1： 第一止盈价 TP2： 第二次获利价格 TP3： 第三次获利价格 Current price:  当前价格 Age (in bars): 最后绘制的模式的年龄 主要输入 Symbols : 从 "28 种主要货币对 "或 "选定符号 "中选择。 Selected Symbols : 希望监控的符号，用逗号分隔（"EURUSD,GBPUSD,XAUUSD"）。如果您的经纪商为货币对设置了后缀或前缀，您必须在以下两个参数中添加（货币对前缀或货币对后缀）。 Max Iteration: 调整模式的最大迭代次数（如果该值越小，则模式越少，性能越快；如果该值越大，则模式越多，性能越慢）。事实上，它的工作原理如下：如果该值
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
指标
M1 Arrow - 基于市场的两个基本原则的盘中策略。 该算法基于使用附加过滤器对交易量和价格波动的分析。该指标的智能算法仅在两个市场因素合二为一时才会发出信号。该指标使用较高时间框架的数据计算 M1 图表上某个范围的波浪。为了确认波浪，该指标使用了成交量分析。 从理论上讲，该指标可以与其他时间框架一起使用，但您需要考虑到该指标最初是为在 M1 上交易而开发的这一事实。 该指标是一个现成的交易系统。交易者所需要的只是跟随信号。此外，该指标可以成为您自己的交易系统的基础。交易仅在分钟图表上进行。 尽管指标使用 MTF 原理，但指标算法尽可能稳定。 购买后，一定要写信给我！我将与您分享我的交易设置和建议！祝您交易成功！感谢您的关注！
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
指标
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
指标
价格水平细分、高级统计、止盈计算和 3 种通知类型。 好处： 不要重绘你的结果 严格在蜡烛收盘时发出信号 假击穿过滤算法 它适用于任何趋势策略。 适用于所有工具和时间序列 手册和说明 ->   这里 / 问题解决 ->   这里 / MT5 版本 ->   这里 如何使用指标进行交易 只需三个简单的步骤即可使用 AW Breakout Catcher 进行交易： 第 1 步 - 开仓 收到买入信号，成功率超过 70% 第 2 步 - 确定止损 通过相反的信号选择中继线 第 3 步 - 定义止盈策略 策略一：达到 TP1 时平仓 策略 2：达到 TP1 时平仓 50%，达到 TP2 时平仓剩余 50% 策略 3：根据相反信号平仓 统计模块 为了更好地选择配对，请使用内置的统计计算。 计算交易 - 给出统计数据的信号总数 成功评级 - 达到 TP1 的信号百分比，或反转那些正获利的信号时的百分比 TakeProfit1 Hit - 达到 TP1 的信号百分比 TakeProfit2 Hit - 达到 TP2 的信号百分比 ExitProfit - 未达到 TP1 的信号百分比，但通过新信
RFI levels PRO
Roman Podpora
指标
提前指示   确定市场反转水平和区域 ，让您可以等待价格回到该水平并在新趋势的开始阶段（而不是结束阶段）进入市场。 他展示了   逆转水平   市场确认方向转变并形成进一步走势。 该指标无需重绘即可运行，针对任何交易品种都进行了优化，并且与以下因素结合使用时可发挥其最大潜力：       趋势线专业版   指标。 适用于所有仪器的可逆结构扫描仪 自动跟踪所有交易工具，并立即识别所有 R 反转模式，显示 LOGIC AI 信号已经存在的位置以及其他有用的信息。 逻辑人工智能——一款显示入口点的助手 一种智能信号，用于确定最佳入场时机。它采用 TPSproSYSTEM 算法，分析价格走势、趋势以及主要参与者的活动。 当 LOGIC AI 出现时，意味着市场条件已完全准备好做出成功概率很高的交易决策。 （R1-PRO）模式，该模式使用趋势专业指标的趋势变化 使用来自 TPSpro TREND PRO 指标的趋势数据，并基于此构建 R 构造。 该系统自动分析趋势方向，识别反转点和关键市场结构，利用逻辑人工智能帮助交易者精准定位入场点。 （R1-BOS）        一种利用指标趋势变化的
作者的更多信息
WH Fair Value Gap MT5
Wissam Hussein
4.77 (30)
指标
利用我们无与伦比的公允价值差距 MT5 指标 (FVG)，体验前所未有的交易体验 被誉为同类最佳。这款 MQL5 市场指标超越了普通的 为交易者提供无与伦比的精确度和对市场动态的洞察力。 EA版本：   WH Fair Value Gap EA MT5 基于SMC的指标： WH SMC Indicator MT5 特征： 一流的公允价值差距分析。 多时间框架支持。 定制。 实时警报。 完美用户友好性 无缝兼容 好处： 无与伦比的精度： 自信地做出决策，因为您知道您拥有绝对最佳的公允价值差距指标。 优化风险管理： 利用资产的真实公允价值，识别市场调整并以无与伦比的精度管理风险。 极致灵活： 根据您的交易风格定制指标，无论是日内交易、波段交易还是长线投资，都能无缝适配不同的时间框架和交易工具。 卓越表现： 经过严格测试和积极的用户反馈记录，我们的公允价值差距指标在各种市场条件下始终优于竞争对手。 使用终极公允价值缺口指标，将您的交易体验提升至全新高度。立即做出明智的选择，助您成功！ **如有任何疑问请联系我**
FREE
WH Fair Value Gap EA MT5
Wissam Hussein
5 (5)
专家
介绍我们基于高效公允价值差距指标的最先进的专家顾问 (EA)。 这款 EA 专为新手和经验丰富的交易者设计，利用复杂的算法来识别和利用市场低效， 确保您利用每一个交易机会。 购买后 请联系我 获取手册指南（.pdf） MT4版本： WH Fair Value Gap EA MT4 主要特点： 公允价值差距检测自动 交易。 多符号 EA。 可自定义设置。 实时分析。 回溯测试能力。 用户友好界面 全面支持。 建议： 货币对：EURUSD | GBPUSD |   USDJPY | XAUUSD（ 黄金）。 时间范围：H1。 账户类型：低点差对冲。 利用我们针对 MQL5 市场的先进公允价值差距 EA 改变您的交易体验。 无论您是经验丰富的交易者还是刚刚起步，我们的 EA 都能为您提供在竞争激烈的外汇交易世界中取得成功所需的工具和见解。 立即下载并开始最大化您的交易潜力！ ** Make sure you did your testing before you purchase this product ** ** 如果您有任何疑问请联系我 **
WH Twin Peak Indicator MT5
Wissam Hussein
5 (2)
指标
欢迎使用双峰指标 MT5 --(双顶/双底)-- 双顶底指标是一种技术分析工具，旨在识别市场中潜在的反转模式。 它确定了价格连续出现两个几乎相等高度的波峰或波谷，随后价格向相反方向移动的区域。 这种模式表明市场正在失去动力，可能已准备好趋势逆转。 *购买后联系我，向您发送  说明和步骤指南。 特征： 自动图表注释：指标自动在图表上标记双顶底形态 易于使用：该指标用户友好，可以轻松应用于 MT5 平台中的任何图表。 可定制：指标具有可定制的设置 自定义警报 。   适用于任何乐器。 该指标可与其他技术分析工具结合使用，以确定趋势方向和反转形态的潜在强度。 总的来说，双顶和双底指标是寻求识别市场潜在趋势逆转的交易者的强大工具。 其可定制的设置、警报和自动图表注释使其易于使用， 而其多时间框架分析和趋势确认功能为交易者提供了对潜在交易机会的宝贵见解。 如果你有任何问题随时问。
WH Fair Value Gap MT4
Wissam Hussein
4.36 (11)
指标
利用我们无与伦比的公允价值差距 MT4 指标 (FVG)，体验前所未有的交易体验 被誉为同类最佳。这款 MQL5 市场指标超越了普通的 为交易者提供无与伦比的精确度和对市场动态的洞察力。 EA版本：   WH Fair Value Gap EA MT4 基于SMC的指标：   WH SMC Indicator MT4 特征： 一流的公允价值差距分析。 多时间框架支持。 定制。 实时警报。 完美用户友好性 无缝兼容 好处： 无与伦比的精度：     自信地做出决策，因为您知道您拥有绝对最佳的公允价值差距指标。 优化风险管理：     利用资产的真实公允价值，以无与伦比的准确度识别市场调整并管理风险。 最佳的多功能性：     根据您的交易偏好定制指标，无论是日内交易、波段交易还是长线投资。无缝适配不同的时间框架和交易工具。 卓越成就：     经过严格的测试和积极的用户反馈记录，我们的公允价值差距指标在各种市场条件下一直优于竞争对手。 使用终极公允价值缺口指标，将您的交易体验提升至全新高度。立即做出明智的选择，助您成功！ **如有任何疑问请联系我**
FREE
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
专家
AutoFib EA 是一款先进的专家顾问，旨在利用斐波那契回撤和扩展水平的力量进行自动交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易者，AutoFib EA 都能为您的交易策略提供精准而高效的支持。 Test   The EA Before Risking Real Money.  根据测试 结果调整设置。 如有任何问题，请随时 提问。 主要特点： 自动交易： 根据斐波那契水平无缝地开立买卖订单，最大限度地减少人工干预。 可定制的参数： 调整斐波那契水平、手数大小、止损、获利等，以适合您独特的交易风格。 动态市场适应： 实时分析并适应市场趋势，以识别高概率交易。 风险管理： 集成的止损和风险控制功能，确保交易有纪律，资本保全。 为什么选择 AutoFib EA？ 斐波那契水平是一种经过验证的技术分析工具，可用于识别潜在的反转和延伸区域。 AutoFib EA 通过自动化整个过程将这一概念提升到一个新的水平，节省您的时间并帮助消除情绪化决策。 无论您交易外汇、指数还是商品，Auto Fib EA 都能提供强大而可靠的解决方案来提升您的交易业绩。
FREE
WH DrawFib Pro MT5
Wissam Hussein
5 (9)
指标
您是否厌倦了在图表上手动绘制斐波那契水平？您是否正在寻找一种方便有效的方法来确定交易中的关键支撑位和阻力位？别再犹豫了！ 隆重推出 DrawFib Pro，这是一款可自动执行 ibonacci 水平的 终极 MetaTrader 5 指标   在图表上绘制，并在突破这些水平时及时发出警报。借助 DrawFib Pro，您可以增强交易策略、节省时间并做出更明智的决策。 我的基于斐波那契的指标：   Advanced Gartley Pattern MT5   ||    Price Wave Pattern MT5 主要特征： 自动 斐波那契绘图 . 可定制的 参数 . 准确 可靠. 实时 警报. 用户 友好的 界面 . 对于任何寻求高效、可靠且用户友好的方式在图表上自动绘制斐波那契的交易者来说，DrawFib Pro 是必备工具。 DrawFib Pro 能够提供实时警报并支持各种时间范围，使交易者能够做出更准确、更及时的决策。节省宝贵的时间和精力，同时提高您的交易绩效。立即使用 DrawFib Pro 释放自动斐波那契分析的力量！
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
指标
FREE
WH Advanced Gartley Pattern MT5
Wissam Hussein
5 (5)
指标
欢迎使用高级加特利模式识别指标 该指标根据价格结构的 HH 和 LL 以及斐波那契水平检测加特利模式，当满足某些斐波那契水平时，指标将在图表上显示该模式。 MT4 版本 :   WH Advanced Gartley Pattern MT4 **该指标是 组合 Ultimate Harmonic Patterns MT5 的一部分，其中包括所有模式识别。** 特征 ： 用于 高精度 检测伽利形态的先进算法。 非常 快 且资源 少 （对机器的要求较低）。 没有 延迟 ，也没有 重画 。 自定义 斐波那契水平 调整（您可以根据您的首选设置更改斐波那契水平）。 同时显示 看跌 和 看涨 模式（能够显示看跌或看涨设置的多种模式）。 显示 交易 水平线（具有可调整止损以及目标 1 和目标 2）。 适用于任何 交易品种 和任何 时间范围 。 未来还会有更多 功能 ！ 参数： MaxBars   - 选择要回顾的最大条数。 XlegBarDepth   - 调整 HH 和 LL 深度。 ShowBearish   - 显示看跌加特利形态（True、False）。 ShowBullish  
FREE
WH SMC Indicator MT5
Wissam Hussein
5 (1)
指标
Welcome to the ultimate Smart Money Concepts indicator ,, this indicator is All-in-One package the only thing you need to empower  all the Smart Money Concepts  in one place with interactive advanced gui panel with all the features and customization you need. MT4 Version :   WH SMC Indicator MT4 *This Price For Limited Number of Copies.  Features:  Main Section: User-Friendly Panel (GUI):  Designed for traders of all experience levels, the indicator integrates seamlessly into your MT5 platform
WH DrawFib Pro MT4
Wissam Hussein
5 (7)
指标
您是否厌倦了在图表上手动绘制斐波那契水平？您是否正在寻找一种方便有效的方法来确定交易中的关键支撑位和阻力位？别再犹豫了！ 隆重推出 DrawFib Pro，这是一款可自动执行 ibonacci 水平的 终极 MetaTrader 4 指标   在图表上绘制，并在突破这些水平时及时发出警报。借助 DrawFib Pro，您可以增强交易策略、节省时间并做出更明智的决策。 我的斐波那契指标：   WH Advanced Gartley Pattern MT4   ||  WH Price Wave Pattern MT4 主要特征： 自动化   斐波那契绘图. 可定制  参数 . 准确的   和   可靠的. 实时   警报. 用户 友好   接口 . 对于任何寻求高效、可靠且用户友好的方式在图表上自动绘制斐波那契的交易者来说，DrawFib Pro 是必备工具。 DrawFib Pro 能够提供实时警报并支持各种时间范围，使交易者能够做出更准确、更及时的决策。节省宝贵的时间和精力，同时提高您的交易绩效。立即使用 DrawFib Pro 释放自动斐波那契分析的力量！
FREE
WH ChartSync Pro MT5
Wissam Hussein
5 (3)
实用工具
Unlock the power of synchronized chart analysis with Chart Sync, your ultimate solution for harmonizing technical objects across multiple charts on the same trading symbol, ChartsSync Pro MT5 is a groundbreaking MetaTrader 5 utility designed to streamline your trading workflow, enhance analysis precision, and amplify your trading decisions. Features: Effortless Object Synchronization. Multi-Chart Harmony. User-Friendly Interface. Real-Time Updates. Sync Objects Color,Width and Style. Supporte
FREE
WH Trading Sessions MT5
Wissam Hussein
指标
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
指标
Welcome to our   Price Wave Pattern   MT4 --(ABCD Pattern)-- The ABCD pattern is a powerful and widely used trading pattern in the world of technical analysis. It is a harmonic price pattern that traders use to identify potential buy and sell opportunities in the market. With the ABCD pattern, traders can anticipate potential price movements and make informed decisions on when to enter and exit trades. EA Version : Price Wave EA MT4 MT5 version : Price Wave Pattern MT5 Features :  Automatic
FREE
WH AutoFib EA MT4
Wissam Hussein
专家
AutoFib EA 是一款先进的专家顾问，旨在利用斐波那契回撤和扩展水平的力量进行自动交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易者，AutoFib EA 都能为您的交易策略提供精准而高效的支持。 Test     The EA Before Risking Real Money.  根据测试调整设置   结果。 有任何问题？请随时   问。 主要特点： 自动交易：     根据斐波那契水平无缝地开立买卖订单，最大限度地减少人工干预。 可定制参数：     调整斐波那契水平、手数大小、止损、获利等以适合您独特的交易风格。 动态市场适应：     实时分析并适应市场趋势以识别高概率交易。 风险管理：     集成的止损和风险控制功能可确保有纪律的交易和资本保全。 为什么选择 AutoFib EA？ 斐波那契水平是一种经过验证的技术分析工具，可用于识别潜在的反转和延伸区域。 AutoFib EA 通过自动化整个过程将这一概念提升到一个新的水平，节省您的时间并帮助消除情绪化决策。 无论您交易外汇、指数还是商品，Auto Fib EA 都能提供强大而可靠的解决方案来提升您的交易业绩。
FREE
Ultimate Fractals MT4
Wissam Hussein
5 (3)
指标
该指标基于著名的分形指标，但具有很强的定制性 和灵活性， 这是识别趋势逆转并最大化您的利润潜力的强大工具。 凭借其先进的功能和用户友好的界面，它是各个级别交易者的最终选择。 MT5 版本： Ultimate Fractals MT5 特征 ： 可定制的分形蜡烛数。 反转线。 可定制的设置。 用户友好的界面。 主要参数： 左侧蜡烛 - 左侧形成分形的条形数量。 右侧蜡烛 - 分形右侧的条形数量。 不要让市场的不确定性阻碍您。使用“终极分形”指标提升您的交易游戏。 加入依赖此工具做出自信决策并实现财务目标的成功交易者行列。 请随意定制此产品描述，以突出显示您的特定“Ultimate Fractals MT4”指标的任何独特功能或优点， 并向我询问有关产品的任何问题或建议。
FREE
Ultimate Fractals MT5
Wissam Hussein
指标
该指标基于著名的分形指标，但具有很强的定制性 和灵活性， 这是识别趋势逆转并最大化您的利润潜力的强大工具。 凭借其先进的功能和用户友好的界面，它是各个级别交易者的最终选择。 MT4 版本： Ultimate Fractals MT4 特征 ： 可定制的分形蜡烛数。 反转线。 可定制的设置。 用户友好的界面。 主要参数： 左侧蜡烛 - 左侧形成分形的条形数量。 右侧蜡烛 - 分形右侧的条形数量。 不要让市场的不确定性阻碍您。使用“终极分形”指标提升您的交易游戏。 加入成功交易者的行列，依靠此工具做出自信的决策并实现财务目标。 请随意定制此产品描述，以突出显示您的特定“Ultimate Fractals MT5”指标的任何独特功能或优点， 并向我询问有关产品的任何问题或建议。
FREE
WH Fair Value Gap EA MT4
Wissam Hussein
专家
介绍我们基于高效公允价值差距指标的最先进的专家顾问 (EA)。 这款 EA 专为新手和经验丰富的交易者设计，利用复杂的算法来识别和利用市场低效， 确保您利用每一个交易机会。 购买后 请联系我 获取手册指南（.pdf） MT5版本：   WH Fair Value Gap EA MT5 主要特点： 公允价值差距检测自动 交易。 多符号 EA。 可自定义设置。 实时分析。 回溯测试能力。 用户友好界面 全面支持。 建议： 货币对：EURUSD | GBPUSD |   USDJPY | XAUUSD（ 黄金）。 时间范围：H1。 账户类型：低点差对冲。 利用我们针对 MQL5 市场的先进公允价值差距 EA 改变您的交易体验。 无论您是经验丰富的交易者还是刚刚起步，我们的 EA 都能为您提供在竞争激烈的外汇交易世界中取得成功所需的工具和见解。 立即下载并开始最大化您的交易潜力！ ** Make sure you did your testing before you purchase this product ** ** 如果您有任何疑问请联系我 **
WH Range BreakOut MT5
Wissam Hussein
5 (2)
指标
WH ThreeLine Strike MT4
Wissam Hussein
指标
三线打击指标   适用于 MetaTrader 4 (MT4)。这款先进的工具旨在帮助您精准、轻松地识别市场中潜在的逆转。 无论您是初学者还是经验丰富的交易者，该指标都可以增强您的交易决策并最大化您的利润。 Contact me after purchase for guidance  主要特点： 准确的反转信号 ：根据三线打击模式（技术分析中经过验证的烛台形态）检测潜在的趋势反转。 多符号和多时间范围 ：通过仪表板/扫描仪（GUI）访问多符号和时间范围。 可自定义的设置 ：使用可调节的参数（例如，打击模式、时间范围和视觉偏好）来根据您的交易风格定制指标。 实时警报 ：当三线打击模式形成时接收即时通知，这样您就不会错过重要的市场机会。 用户友好界面 ：直观的设计可以轻松解释信号并将其集成到您的交易策略中。 兼容性 ：与您现有的 MT4 设置无缝集成，以获得流畅、高效的交易体验。 为什么选择三线走势指标？ 提高您的交易绩效 ：通过可靠且及时的反转信号增强您的决策能力。 节省时间和精力 ：自动化您的分析并专注于执行有利可图的交易。 适合所有交易者 ：无论您是日内交易者、波段交易者还是长期投
WH Advanced Gartley Pattern MT4
Wissam Hussein
指标
欢迎使用高级加特利模式识别指标 该指标根据价格结构的 HH 和 LL 以及斐波那契水平检测加特利模式，当满足某些斐波那契水平时，指标将在图表上显示该模式。 MT5版本：   WH Advanced Gartley Pattern MT5 **该指标是 组合 的一部分     WH Ultimate Harmonic Patterns MT4   ，其中包括所有模式识别。** 特征 ： 用于检测 Gartley 模式的高级算法   准确性 。 非常   快速地   和   低的   资源（对机器要求较低）。 不   落后   也不   重新粉刷 。 风俗     Fib 水平   调整（您可以根据您的首选设置更改斐波那契水平）。 展示   看跌   和   看涨   同时模式（能够显示看跌或看涨设置的多种模式）。 展示   贸易水平   线（带有可调节的停止点以及目标 1 和目标 2）。 适用于任何   象征   和任何   时间范围 。 更多的   特征   未来还会来！ 参数： 最大条数     - 选择要回顾的最大条数。 XlegBar深度     - 调整 HH 和 LL 深
FREE
WH Trading Sessions MT4
Wissam Hussein
指标
Mejore la precisión de sus operaciones con el       Sesiones de trading de   WH   MT4       Indicador para MetaTrader 4. Esta potente herramienta te ayuda a visualizar y gestionar sesiones clave del mercado sin esfuerzo. Basado en:   Indicador WH SMC MT4 Versión MT5:   WH Trading Sessions MT5 Características principales: Panel GUI interactivo       – Seleccione y alterne fácilmente entre       Asia, Londres y Nueva York       sesiones de negociación. Alertas y configuraciones personalizables
FREE
WH Trend Continuation MT5
Wissam Hussein
5 (4)
指标
您是否厌倦了错过有利可图的市场趋势？您是否希望拥有一个可靠的工具，能够精确、准确地识别趋势的延续？ 别再犹豫了！我们的趋势延续指标可以增强您的交易策略并帮助您保持领先地位。 趋势延续指标是一个强大的工具，专门为帮助交易者识别和确认各种金融市场的趋势延续模式而创建。 无论您是交易股票、货币、商品还是指数，该指标都是您增强交易决策的终极伴侣。 MT4版本： WH Trend Continuation MT4 特征： 准确的 趋势确认. 可定制的 参数. 易于 使用的界面. 实时 提醒. 全面 支持 . 利用 MT5 的趋势延续指标将您的交易策略提升到新的高度。拥抱趋势分析的力量，做出明智的交易决策，并释放利润潜力的世界。不要让机会溜走——立即开始使用趋势延续指标！
WH Range BreakOut MT4
Wissam Hussein
指标
WH Auto TrendLine MT5
Wissam Hussein
指标
隆重推出 Auto Trendline，这是一款创新的 MT5 指标，可自动执行以下过程： 在图表上绘制趋势线。告别手动绘制趋势线这项繁琐耗时的任务吧！ 让 Auto Trendline 为您效劳！ *购买后请联系我，我会给您发送 使用说明和分步指南。 凭借其先进的算法，自动趋势线功能可以自动检测并绘制趋势线。 节省您的时间和精力。只需将指标附加到您的图表上，即可观看它根据价格走势的高点和低点识别并绘制趋势线。 自动趋势线具有高度可定制性，您可以调整指标的灵敏度以适应您的交易风格和偏好。 您还可以选择不同的线条样式和颜色，甚至可以设置警报，以便在趋势线被打破时通知您。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，自动趋势线都是识别和分析任何市场趋势的重要工具。 凭借其用户友好的界面和先进的功能，该指标一定会提升您的交易体验，并帮助您做出更明智的交易决策。 主要特点： 自动绘制趋势线。 多品种和多时间周期。 高度可定制的灵敏度设置。 多种线条样式和颜色。 趋势线断裂警报通知。 用于监控符号和时间范围信息的仪表盘（GUI）。 立即体验自动趋势线分析，探索自动化趋势线分析的优势！
WH Range BreakOut EA MT5
Wissam Hussein
5 (1)
专家
利用 Range Breakout EA 发挥突破交易的潜力，该专家顾问经过精心设计，可以精确、自信地识别和交易市场范围。 Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** 默认输入   欧元/美元-H1   。 主要特点： 动态范围检测： 根据您喜欢的时间范围和关键水平自动识别市场范围。 突破确认逻辑： 实施高级过滤器以确认真正的突破，减少错误信号。 可自定义的设置： 微调止损、获利、风险管理和交易时间等参数以符合您的策略。 高性能执行： 确保闪电般快速的订单下达和管理，以抓住突破势头。 风险管理工具： 包括盈亏平衡设置、追踪止损和可调整的手数大小，以实现最佳交易控制。 为什么选择 Range Breakout EA？ 无论您是日内交易者还是波段交易者，Range Breakout EA 都能提供可靠的解决方案，让您充分利用突破交易的力量，同时最大限度地减少猜测。其智能算法能够适应波动的市场环境，让您在任何交易环境中都保持领先优势。 利用 Range Break out
WH Order Block MT5
Wissam Hussein
5 (1)
指标
Welcome to order block indicator – your complete solution for identifying high-probability zones using order blocks , BOS (Break of Structure) , and CHOCH (Change of Character) . Designed for precision and speed, this tool gives you the edge in spotting potential reversal and continuation zones just like the pros. Features : Automatic Order Block Detection:  Effortlessly identifies valid bullish and bearish order blocks based on price structure and market behavior. BOS & CHOCH Detection:  Buil
WH Ultimate Harmonic Patterns MT4
Wissam Hussein
5 (1)
指标
欢迎使用终极谐波模式识别指标 加特利形态、蝙蝠形态和密码形态是交易者用来识别市场潜在反转点的流行技术分析工具。 我们的终极谐波模式识别指标是一个强大的工具，它使用先进的算法来扫描市场并实时识别这些模式。 借助我们的终极谐波模式识别指标，您可以根据这些流行模式快速轻松地识别潜在的交易机会。 *购买后联系我向您发送 说明和步骤指南。 MT5 版本： Ultimate Harmonic Patterns MT5 该指标在图表上绘制模式以及关键的斐波那契回撤水平，使您可以轻松识别潜在的进入和退出点。 我们的指标还包括一系列自定义选项，允许您微调指标以适合您的特定交易风格。 您可以调整指标的灵敏度，为图案和回撤水平选择不同的颜色， 和更多。 特征： 强大的 Gartley、Bat 和 Cypher 模式检测算法 实时扫描潜在交易机会 在图表上显示形态和关键斐波那契回撤水平 可定制的设置以适合您的交易风格 适用于任何交易品种和任何时间范围 无论您是初学者还是经验丰富的交易者，我们的   终极谐波模式   指标是您技术分析工具库中必备的工具。 不要错过潜在的交易机会 - 尝
WH Twin Peak Indicator MT4
Wissam Hussein
5 (1)
指标
欢迎使用双峰指标 MT4 --(双顶/双底)-- 双顶底指标是一种技术分析工具，旨在识别市场中潜在的反转模式。 它确定了价格连续出现两个几乎相等高度的波峰或波谷，随后价格向相反方向移动的区域。 这种模式表明市场正在失去动力，可能已准备好趋势逆转。 特征： 自动图表注释：指标自动在图表上标记双顶底形态 易于使用：该指标用户友好，可以轻松应用于 MT5 平台中的任何图表。 可定制：指标具有可定制的设置。 警报系统。 适用于任何乐器。 该指标可与其他技术分析工具结合使用，以确定趋势方向和反转形态的潜在强度。 总的来说，双顶和双底指标是寻求识别市场潜在趋势逆转的交易者的强大工具。 其可定制的设置、警报和自动图表注释使其易于使用， 而其多时间框架分析和趋势确认功能为交易者提供了对潜在交易机会的宝贵见解。
WH Trend Continuation MT4
Wissam Hussein
指标
您是否厌倦了错过有利可图的市场趋势？您是否希望拥有一个可靠的工具，能够精确、准确地识别趋势的延续？ 别再犹豫了！我们的趋势延续指标可以增强您的交易策略并帮助您保持领先地位。 趋势延续指标是一个强大的工具，专门为帮助交易者识别和确认各种金融市场的趋势延续模式而创建。 无论您是交易股票、货币、商品还是指数，该指标都是您增强交易决策的终极伴侣。 MT5版本： WH Trend Continuation MT5 特征： 准确的   趋势确认. 可定制   参数. 易于 使用的界面. 实时 提醒. 综合的   支持 . 使用 MT4 的趋势延续指标将您的交易策略提升到新的高度。拥抱趋势分析的力量，做出明智的交易决策，并释放利润潜力的世界。不要让机会溜走——立即开始使用趋势延续指标！
WH Candles Fusion MT4
Wissam Hussein
指标
Candles Fusion is a powerful   MT4   indicator that enhances your trading analysis by displaying higher timeframe candles on the current timeframe. This unique feature provides traders with a comprehensive view of price action across different timeframes, enabling them to make more informed trading decisions. Features: Multi-Timeframe Overlay. Customizable Timeframe Selection. Clear Visualization and color candle selection .  Real-Time Updates.  User-Friendly Interface.  Candles Fusion is a mu
筛选:
Omar Alsaleem
1583
Omar Alsaleem 2024.07.14 11:42 
 

That is what I looking for , perfect indicator, thank you Wissam.

lauro1956
5742
lauro1956 2023.07.10 17:48 
 

用户没有留下任何评级信息

回复评论