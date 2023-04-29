WH Auto TrendLine MT4

5

Présentation d'Auto Trendline, l'indicateur MT4 innovant qui automatise le processus de
Tracer des lignes de tendance sur vos graphiques. Dites adieu à la tâche fastidieuse et chronophage de tracer manuellement des lignes de tendance.
et laissez Auto Trendline faire le travail pour vous !

*Contactez-moi après votre achat pour que je vous envoie les instructions et un guide étape par étape.

Grâce à son algorithme avancé, Auto Trendline détecte et trace automatiquement les lignes de tendance pour vous.
Vous gagnez ainsi du temps et de l'énergie. Il vous suffit d'attacher l'indicateur à votre graphique et de le regarder identifier et tracer les lignes de tendance en fonction des points hauts et des points bas de l'évolution des prix.

Auto Trendline est hautement personnalisable, vous permettant d'ajuster la sensibilité de l'indicateur en fonction de votre style de trading et de vos préférences.
Vous pouvez également choisir parmi différents styles et couleurs de lignes, et même configurer des alertes pour être averti lorsque les lignes de tendance sont interrompues.

Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, Auto Trendline est un outil essentiel pour identifier et analyser les tendances sur n'importe quel marché.
Grâce à son interface conviviale et à ses fonctionnalités avancées, cet indicateur améliorera assurément votre expérience de trading et vous aidera à prendre des décisions de trading plus éclairées.

Caractéristiques principales :

  • Tracé automatisé des lignes de tendance.
  • Plusieurs symboles et périodes.
  • Réglages de sensibilité hautement personnalisables.
  • Plusieurs styles et couleurs de lignes.
  • Notifications d'alerte en cas de rupture des lignes de tendance.
  • Tableau de bord (interface graphique) pour le suivi des informations sur les symboles et les périodes.

Essayez Auto Trend Line dès aujourd'hui et découvrez les avantages de l'analyse automatisée des lignes de tendance !

Avis 2
Omar Alsaleem
1583
Omar Alsaleem 2024.07.14 11:42 
 

That is what I looking for , perfect indicator, thank you Wissam.

Filtrer:
Omar Alsaleem
1583
Omar Alsaleem 2024.07.14 11:42 
 

That is what I looking for , perfect indicator, thank you Wissam.

lauro1956
5742
lauro1956 2023.07.10 17:48 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

