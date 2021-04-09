Fibonacci Trend Marker

Fibonacci Trend Marker  è un indicatore di tendenza che analizza il comportamento della candela corrente rispetto all’intervallo Alto-Basso (High-Low, HL) delle candele precedenti utilizzando i livelli di ritracciamento di Fibonacci. Monitora visivamente la forza del trend, segnalando un possibile indebolimento o inversione attraverso un cambio di colore della candela.


Caratteristiche:

  • Progettato per trader orientati al trend, aiuta a identificare rapidamente i cambiamenti di tendenza basati sui livelli di Fibonacci.
  • Efficace su qualsiasi timeframe con sufficiente volatilità di mercato, quando si osserva una sequenza di 3-5 candele che formano un movimento definito.
  • La dimensione delle candele si adatta automaticamente alla scala del grafico, garantendo una visualizzazione corretta durante lo zoom.
  • L’alta sensibilità ai cambiamenti di tendenza, grazie all’analisi in tempo reale della candela corrente, lo rende ideale per lo scalping sui timeframe M1 e M5.

Come fare trading?

  • Ingresso: Apri una posizione dopo che la candela precedente chiusa cambia colore. Ad esempio, se una candela si chiude in blu dopo una rossa, è un segnale di trend rialzista — apri un ordine di acquisto (Buy).
  • Uscita: Chiudi la posizione quando il colore della candela precedente si inverte o al raggiungimento di un obiettivo, come 1-2 candele nella direzione del trend, a seconda della volatilità del mercato.
  • Il colore della candela corrente (non chiusa) può variare in base alle quotazioni, il che è particolarmente utile per gli scalper, consentendo di chiudere le operazioni prima della chiusura della candela.

Impostazioni:

  1. Period — Imposta il numero di candele precedenti per il calcolo (ad es., 3, 5, 10).
  2. Fibo Level — Definisce il livello di ritracciamento consentito della candela corrente secondo Fibonacci (0.236, 0.382, ecc.). Un valore più alto ritarda il segnale di cambio di tendenza.
  3. Colore candele — Permette di personalizzare i colori per i segnali rialzisti e ribassisti.


