Fibonacci Trend Marker
- Indicatori
- Grigoriy Malychenko
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 19 agosto 2025
- Attivazioni: 10
Fibonacci Trend Marker — è un indicatore di tendenza che analizza il comportamento della candela corrente rispetto all’intervallo Alto-Basso (High-Low, HL) delle candele precedenti utilizzando i livelli di ritracciamento di Fibonacci. Monitora visivamente la forza del trend, segnalando un possibile indebolimento o inversione attraverso un cambio di colore della candela.
Caratteristiche:
- Progettato per trader orientati al trend, aiuta a identificare rapidamente i cambiamenti di tendenza basati sui livelli di Fibonacci.
- Efficace su qualsiasi timeframe con sufficiente volatilità di mercato, quando si osserva una sequenza di 3-5 candele che formano un movimento definito.
- La dimensione delle candele si adatta automaticamente alla scala del grafico, garantendo una visualizzazione corretta durante lo zoom.
- L’alta sensibilità ai cambiamenti di tendenza, grazie all’analisi in tempo reale della candela corrente, lo rende ideale per lo scalping sui timeframe M1 e M5.
Come fare trading?
- Ingresso: Apri una posizione dopo che la candela precedente chiusa cambia colore. Ad esempio, se una candela si chiude in blu dopo una rossa, è un segnale di trend rialzista — apri un ordine di acquisto (Buy).
- Uscita: Chiudi la posizione quando il colore della candela precedente si inverte o al raggiungimento di un obiettivo, come 1-2 candele nella direzione del trend, a seconda della volatilità del mercato.
- Il colore della candela corrente (non chiusa) può variare in base alle quotazioni, il che è particolarmente utile per gli scalper, consentendo di chiudere le operazioni prima della chiusura della candela.
Impostazioni:
- Period — Imposta il numero di candele precedenti per il calcolo (ad es., 3, 5, 10).
- Fibo Level — Definisce il livello di ritracciamento consentito della candela corrente secondo Fibonacci (0.236, 0.382, ecc.). Un valore più alto ritarda il segnale di cambio di tendenza.
- Colore candele — Permette di personalizzare i colori per i segnali rialzisti e ribassisti.