WH Auto TrendLine MT4

Apresentamos o Auto Trendline, o inovador indicador para MT4 que automatiza o processo de

Desenhe linhas de tendência em seus gráficos. Diga adeus à tarefa tediosa e demorada de desenhar linhas de tendência manualmente.

Deixe que a Auto Trendline faça o trabalho por você!



*Entre em contato comigo após a compra para que eu possa enviar as instruções e o guia passo a passo.



Com seu algoritmo avançado, o Auto Trendline detecta e desenha linhas de tendência automaticamente para você.

Economizando tempo e esforço. Basta anexar o indicador ao seu gráfico e observar como ele identifica e desenha linhas de tendência com base nas máximas e mínimas da ação do preço.

O Auto Trendline é altamente personalizável, permitindo que você ajuste a sensibilidade do indicador para se adequar ao seu estilo e preferências de negociação.

Você também pode escolher entre diferentes estilos e cores de linha e até mesmo configurar alertas para ser notificado quando as linhas de tendência forem interrompidas.

Seja você um trader iniciante ou experiente, o Auto Trendline é uma ferramenta essencial para identificar e analisar tendências em qualquer mercado.

Com sua interface amigável e recursos avançados, este indicador certamente aprimorará sua experiência de negociação e o ajudará a tomar decisões de negociação mais bem informadas.

Principais características:

Desenho automático de linhas de tendência.

Vários símbolos e períodos de tempo.

Configurações de sensibilidade altamente personalizáveis.

Vários estilos e cores de linha.

Notificações de alerta para linhas de tendência quebradas.

Painel de controle (interface gráfica do usuário) para monitorar os símbolos e as informações de prazos.



Experimente a Linha de Tendência Automática hoje mesmo e descubra os benefícios da análise automatizada de linhas de tendência!