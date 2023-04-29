WH Auto TrendLine MT4

5

Apresentamos o Auto Trendline, o inovador indicador para MT4 que automatiza o processo de
Desenhe linhas de tendência em seus gráficos. Diga adeus à tarefa tediosa e demorada de desenhar linhas de tendência manualmente.
Deixe que a Auto Trendline faça o trabalho por você!

*Entre em contato comigo após a compra para que eu possa enviar as instruções e o guia passo a passo.

Com seu algoritmo avançado, o Auto Trendline detecta e desenha linhas de tendência automaticamente para você.
Economizando tempo e esforço. Basta anexar o indicador ao seu gráfico e observar como ele identifica e desenha linhas de tendência com base nas máximas e mínimas da ação do preço.

O Auto Trendline é altamente personalizável, permitindo que você ajuste a sensibilidade do indicador para se adequar ao seu estilo e preferências de negociação.
Você também pode escolher entre diferentes estilos e cores de linha e até mesmo configurar alertas para ser notificado quando as linhas de tendência forem interrompidas.

Seja você um trader iniciante ou experiente, o Auto Trendline é uma ferramenta essencial para identificar e analisar tendências em qualquer mercado.
Com sua interface amigável e recursos avançados, este indicador certamente aprimorará sua experiência de negociação e o ajudará a tomar decisões de negociação mais bem informadas.

Principais características:

  • Desenho automático de linhas de tendência.
  • Vários símbolos e períodos de tempo.
  • Configurações de sensibilidade altamente personalizáveis.
  • Vários estilos e cores de linha.
  • Notificações de alerta para linhas de tendência quebradas.
  • Painel de controle (interface gráfica do usuário) para monitorar os símbolos e as informações de prazos.

Experimente a Linha de Tendência Automática hoje mesmo e descubra os benefícios da análise automatizada de linhas de tendência!

Comentários 2
Omar Alsaleem
1583
Omar Alsaleem 2024.07.14 11:42 
 

That is what I looking for , perfect indicator, thank you Wissam.

Produtos recomendados
My Point MT4
Claudia Ramona Angerer
4 (1)
Indicadores
Diagnosis of major and minor pivot Trend detection with many signals Can be used in all symbols Can be used in all time frames Settings: Back Show: The number of candles it displays If you need any adjustments, or have any questions or suggestions, message me How to trade: Blue: sell signal Red: buy signal Blue and red at the same time: no signal Exit signal: Opposite signal
Buy and Sell Power MT4
Marco Engstermann
5 (2)
Indicadores
Simple Indicator that shows the   Buy and Sell   volume in percent. Settings : Font size for percentage labels Horizontal offset from right edge (pixels) Vertical offset for Signal label from bottom (pixels) Vertical offset for Buy label from bottom (pixels) Vertical offset for Sell label from bottom (pixels) Color for Buy label Color for Sell label Color for Strong Buy signal Color for Buy signal Color for Strong Sell signal Color for Sell signal Color for Neutral signal Default to every tick
FREE
Smart Pivot Points MT4
Alexandr Saprykin
Indicadores
Smart Pivot Points para MetaTrader 4 — Níveis Claros para Negociações Inteligentes O Smart Pivot Points é um indicador profissional para o MetaTrader 5 que calcula e exibe automaticamente um conjunto completo de níveis de negociação chave no gráfico. Transforma o caos da ação do preço num mapa estruturado e claro, destacando zonas de suporte, resistência, equilíbrio de preços e potenciais alvos. Concebida para traders que valorizam a clareza, a ferramenta funciona em qualquer mercado: Forex, cr
Engulfing Detector
Chia Leilypour
Indicadores
This Expert advisor does not do any trade, but it scans the whole symbols in your market watch and scan each shares one by one in different timeframes and at the end it shows you which symbol in which timeframe has a powerful engulfing candle. Furthermore, you can define a MA period and a high and low RSI limit, and it shows you which symbols in which timeframe is going to cross the adjusted moving average, and which symbol in which timeframe is going to cross high or low limit of the RSI.  The
FREE
Levels HighLow 2TF
Andrei Fandeev
4 (2)
Indicadores
The indicator shows the High and Low levels of candles for timeframes selected in the settings. It is recommended to use it on smaller timeframes to determine the levels of higher timeframes. Parameters TYPE_LINE - type of the line (short based on the bar time, or long for the entire chart) ============= TF 1 ============= block of lines for the first timeframe TF_1 - timeframe of the first block of lines Bars_1_from=1   - Bar of the beginning of the line of the corresponding Timeframe. Bars_1_
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicadores
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Ultimate Trend Following Scanner
Sivakumar Subbaiya
Indicadores
Ultimate Trend-Following Scanner Are you tired of manually flipping through dozens of charts, desperately searching for the next big trend? Do you feel like you're constantly missing the best entries or jumping into choppy, sideways markets? The hunt for strong, reliable trends is over. Introducing the Ultimate Trend-Following Scanner – your all-in-one command center for dominating the markets. This powerful dashboard for MT4 is meticulously designed to do one thing exceptionally well: find the
Price Strength
Vincenzo Maria Arricale
Indicadores
This indicator computes two lines representing the price bar strength. Close, high and low of each bar are compared with the highest high and lowest low of the last N bars, where N is a parameter set by user. Two lines are computed, a red one and a green one, with values between 0 and 100. High values of the red line means that close is very far from the bar high, while high value of the green line means price  is very far from the bar low . The indicator provides alerts when red or green line a
OBV Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT OBV Divergence mostra as divergências regulares e ocultas formadas entre o preço e o oscilador OBV (On Balance Volume). Recursos Divergências assimétricas são descartadas para maior precisão e menos poluição visual. Suporta estratégias de trading para reversão de tendência e continuação de tendência. Totalmente compatível e pronto para ser integrado a um Expert Advisor. Pode ser utilizado tanto para entradas quanto para saídas. Todos os tipos de alertas do MetaTrader estão disponíveis. O qu
KT Tether Line MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
The KT Tether Line is a trend-following tool consisting of three indicators that work together to generate trading signals. It can correctly identify market trends while signaling trade entries. It was first introduced by Bryan Strain in the Stock & Commodities magazine in 2000 in "How to get with the trend and out at the end." The Concept When a market trend is confirmed, the most challenging part is determining the timing of the entries. This indicator alerts you to potential trend reversals
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
One to Three Trendline Breakout
Noiros Tech
5 (3)
Indicadores
Note : The slow loading of the indicator issue has been addressed . This new version loads fast and does not slow the platform. Version 1.3 : We have updated the indicator to include an historical bar scanning option . So instead of scanning all bars in the history (which can make the indicator slow sometimes ) , you can select the maximum number of bars it can scan which can increase the performance and make the indicator faster. This indicator scans the 1-3 Trendline pattern . The indicato
High Probability Breakout Trendline
Joel Protusada
5 (3)
Indicadores
H I G H - P R O B A B I L I T Y - B R E A K O U T   T R E N D L I N E   I N D I C A T O R  This is no ordinary trendline indicator. It has a highly-probability algorithms incorporated in the script to display only trendlines that may give a very high chance of price breakout. The indicator is not a stand alone indicator. Trader should interpret it together with their very own analysis technique to come up with a more efficient trading strategy. You can use with it other trend indica
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indicadores
O Pivot Point Fibo RSJ é um indicador que traça as linhas de suporte e resistência do dia usando as proporções   de Fibonacci. Este indicador espetacular cria até 7 níveis de suporte e resistência por meio do Pivot Point usando proporções de Fibonacci. É fantástico como os preços respeitam cada nível deste suporte e resistência, onde é possível perceber possíveis pontos de entrada / saída de uma operação. Recursos Até 7 níveis de suporte e 7 níveis de resistência Defina as cores dos níveis indi
FREE
All Pivot Points
Alfred Kamal
5 (1)
Indicadores
Pivot Points is used by traders to objectively determine potential support and resistance levels. Pivots can be extremely useful in Forex since many currency pairs usually fluctuate between these levels. Most of the time, price ranges between R1 and S1. Pivot points can be used by range, breakout, and trend traders. Range-bound Forex traders will enter a buy order near identified levels of support and a sell order when the pair nears resistance. But there is more one method to determine Pivot po
Horizontal Channel Alert with Custom Fibo
Yurij Izyumov
Indicadores
The indicator trades during horizontal channel breakthroughs. It searches for prices exceeding extreme points or bouncing back, monitors night flat and defines targets using customizable Fibo levels with a sound alert, which can be disabled if necessary. The indicator allows you to create a horizontal channel between the necessary extreme points in visual mode quickly and easily. It automatically applies your selected Fibo levels to these extreme points (if the appropriate option is enabled in t
Three Line Strike Scanner 30 Instruments
FXsolutions
1 (1)
Indicadores
This indicator is designed to detect the best of all candlestick reversal patterns: Three Line Strike . According to the bestselling author and candlestick guru Thomas Bullkowski, this pattern has a winning percentage between 65% and 84% . This indicator scans for you up to 30 instruments (forex, indices or commodities) on up to 8 timeframes. You can get alerts via MetaTrader 4 and email if a Three Line Strike pattern occurs. Please note: Higher timeframes bring the most reliable signals. This i
Standard Deviation Channel Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (1)
Indicadores
Indicador multimoeda e multitimeframe do Canal de Desvio Padrão. Exibe a direção atual do mercado. No painel você pode ver rompimentos e toques (por preço) dos níveis do canal de regressão linear. Nos parâmetros, você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados. Além disso, o indicador pode enviar notificações quando os níveis são atingidos. Ao clicar em uma célula, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF. A chave para ocultar o painel do gráfico é “D” por padrã
Resistance and Support Levels
David Muriithi
5 (4)
Indicadores
This indicators automatically draws the Support and resistances levels for you once you've dropped it on a chart.  It reduces the hustle of drawing and redrawing these levels every time you analysis prices on a chart. With it, all you have to do is dropped it on a chart, adjust the settings to your liking and let the indicator do the rest.  But wait, it gets better; the indicator is absolutely free!  Get the new and improved version here:  https://youtu.be/rTxbPOBu3nY Parameters Time-frame  -> T
FREE
BreakevenMarginCallPanel
Andrian Armand Gannery
Indicadores
This is indicator for checking your trades. Please see the pictures attachment, the indicator show info about: - Breakeven Level; - Margin Call Level; - Two volume info, past and current (With color exchange base on the past volume); - Spreads; - Swap Long and Swap Short (With color change, positive and negative swap); - Running Price; -Today High Low Pips; - Today Open to Current Running Price pips. This indicator not for trading entry, only to assist your trade management Regards
ACB Breakout Arrows Scanner MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
Este é um scanner multiativo e multitemporalidade desenvolvido para nosso indicador ACB Breakout Arrows . Com as configurações padrão, ele escaneia sinais de compra/venda em 28 pares de moedas e 9 períodos de tempo simultaneamente .  Recursos É capaz de escanear 252* combinações de ativos e períodos de tempo a partir de um único gráfico. Abra o gráfico do sinal com um clique, já carregado com o template predefinido.  Permite arrastar e soltar facilmente o painel em qualquer lugar do gráfico. Al
Candle Pattern Strategy
Mohamed yehia Osman
Indicadores
simple indicator based on some candle patterns recognition arrows appear on candles when bear signal / bull signal based on candle pattern recognition two strategies available you can enable / disable them indicator can work on any chart and time frame i prefer to work on high time frames especially the Daily charts D1 red arrows appears above candle showing a bear signal after candle completed - arrow will be blue during candle formation Green arrows appears below candle showing a bull signal a
Trend Forecasting
Mohamed Hassan
4.76 (17)
Indicadores
Summer Sale: 50% OFF!!! Promotion is valid until 08 August 2025!  This indicator is unstoppable when combined with our other indicator called Katana. After purchase, send us a message and you could get Katana for FREE as a BONUS After purchase, send us a private message for your instructions.  The Trend Forecasting indicator is a very unique & easy tool that is able to make prediction about future price movement based on the signals generated by MACD . It helps you have an estimation on the are
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indicadores
This indicator helps you to Scan symbols which are in the Market Watch Window  and filter out trends with alerts. It works based on the effective indicator "SUPERTREND" which is used by many traders for trading: When box color changes to " Green " or " Red " color, it indicates you for trend change for long and short entry. And also you will get alerted on screen. When it changes to " Green ", it indicates you that trend is going upwards, and you can take the long entry. If the color changes to
FREE
Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título do produto Smart ZigZag (MT4) – parte da série SmartView Descrição breve Indicador ZigZag com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators. Visão geral A série SmartView oferece uma expe
FREE
Clever RSI
Carlos Forero
Indicadores
Description Better version of RSI indicator which offer a complete visual trading strategy and realize an auto-optimization Support:   We create great tools for the entire trading community. Most of them are free. If you believe in what we do  Support Us Here.   KEY LINKS:   How to Install  –  Frequent Questions  -  All Products  How is this indicator useful? NEVER repaints. Detect best parameters of RSI indicator, based on profit factor during the specified period. This indicator can be used as
LevelsPivotMt4
Andrey Spiridonov
Indicadores
The LevelsPivotMT4 plots the pivot points and forms the support and resistance levels. The indicator does not repaint. Default colors Yellow - pivot point. Green - resistance levels R1, R2, R3. Red - support levels S1, S2, S3. Installed similar to any standard indicator. Analysis rules Trade the rebound from support or resistance lines. Accordingly, the target is the central line (the pivot point, yellow by default).
FREE
Engulfing scanner with RSI filter
Jan Flodin
Indicadores
Este indicador multi-quadro de tempo e vários símbolos verifica as formações envolventes e em pinça. Recursos Pode monitorar todos os símbolos visíveis na janela Market Watch ao mesmo tempo. Aplique o indicador a apenas um gráfico e monitore instantaneamente todo o mercado. Monitora cada período de tempo, de M1 a MN, e envia um alerta em tempo real quando uma formação de engolfamento ou pinça é identificada. Todos os tipos de alerta nativos do Metatrader são suportados. Usa RSI como um filtro de
Parabolic Breakout Scanner Pro
Thushara Dissanayake
Indicadores
O       Scanner de Breakout Parabólico Pro       é um       ferramenta abrangente de análise de mercado       projetado para       monitorar vários pares de moedas e prazos simultaneamente       usando       Detecção de rompimento de SAR parabólico   . Este indicador       escaneia continuamente       através de vários       instrumentos de negociação       e       horizontes de tempo   , identificando       potenciais padrões de fuga       e fornecer aos comerciantes uma       painel centraliz
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Ferramenta 100% Não Repintável para Forex e Opções Binárias Baseada no Quadrado de Nove de Gann Este vídeo apresenta o Indicador Miraculous , uma ferramenta de negociação altamente precisa e poderosa, desenvolvida especificamente para traders de Forex e Opções Binárias . O que torna este indicador único é a sua base no lendário Quadrado de Nove de Gann e na Lei da Vibração de Gann , tornando-o uma das ferramentas de previsão mais precisas disponíveis na negociação moderna.
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Apresentamos o Indicador de Avião F-16, uma ferramenta de ponta para o MT4 projetada para revolucionar sua experiência de negociação. Inspirado na velocidade e precisão incomparáveis do caça F-16, este indicador combina algoritmos avançados e tecnologia de última geração para oferecer um desempenho sem igual nos mercados financeiros. Com o Indicador de Avião F-16, você vai decolar acima da concorrência, pois ele fornece análises em tempo real e gera sinais de negociação altamente precisos. Suas
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicadores
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Sign
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.36 (11)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador é uma super combinação dos nossos 2 produtos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funciona para todos os períodos de tempo e mostra graficamente impulso de força ou fraqueza para as 8 principais moedas mais um Símbolo! Este Indicador é especializado para mostrar a aceleração da força da moeda para quaisquer símbolos como Ouro, Pares Exóticos, Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indicadores
MQL5マーケットの厳格な「第四条」ガイドラインに完全準拠した英語版の全文です。 MQL5では英語が主言語となるため、このテキストを説明文の冒頭（日本語より上）に配置することを強くお勧めします。専門的かつ冷静なトーンで作成しており、世界中のプロトレーダーに「技術的根拠のあるツール」として認識される構成になっています。 KATANA Scalper for MT4  Product Overview KATANA Scalper for MT4 is a high-performance technical analysis indicator optimized for the MetaTrader 4 platform. It is specifically engineered to address the two most significant challenges in short-term trading (scalping and day trading): Price Noise and Signal Lag . Utilizing a proprietary s
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor é um indicador que prevê o preço de fechamento de uma vela. O indicador destina-se principalmente ao uso em gráficos D1. Este indicador é adequado tanto para negociação forex tradicional quanto para negociação de opções binárias. O indicador pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou pode atuar como um complemento ao seu sistema de negociação existente. Este indicador analisa a vela atual, calculando certos fatores de força dentro do próprio corpo da vela, be
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicadores
O Top Bottom Tracker é um indicador baseado em algoritmos sofisticados que analisa a tendência do mercado e pode detetar os altos e baixos da tendência / Versão MT5 . O preço aumentará progressivamente até atingir 500$. Próximo preço --> $99 Características Sem repintura Este indicador não altera os seus valores quando chegam novos dados Pares de negociação Todos os pares de forex Timeframe   Todos os timeframes Parâmetros ==== Configuração do indicador ==== Parâmetro de configuração
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indicadores
Este painel mostra os últimos padrões harmónicos disponíveis para os símbolos seleccionados, pelo que poupará tempo e será mais eficiente / versão MT5 . Indicador gratuito: Basic Harmonic Pattern Colunas do indicador Symbol : aparecem os símbolos seleccionados Trend : de alta ou de baixa Pattern : tipo de padrão (gartley, borboleta, morcego, caranguejo, tubarão, cifra ou ABCD) Entry : preço de entrada SL: preço de paragem de perda TP1: preço do 1º take profit TP2: preço do 2º take profit TP3:
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicadores
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Indicadores
Detalhamento dos níveis de preços, estatísticas avançadas, cálculo de TakeProfit e 3 tipos de notificações. Benefícios: Não redesenhe seus resultados Sinal estritamente no final da vela Algoritmo de filtragem de falha falsa Vai bem com qualquer estratégia de tendências. Funciona em todas as ferramentas e séries temporais Manual e instruções ->   AQUI   / Resolução de problemas ->   AQUI   / versão MT5 ->   AQUI Como negociar com o indicador Negociar com o AW Breakout Catcher em apenas três etap
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Mais do autor
WH Fair Value Gap MT5
Wissam Hussein
4.77 (30)
Indicadores
Experimente negociar como nunca antes com nosso incomparável Indicador MT5 de Lacuna de Valor Justo (FVG) aclamado como o melhor da sua classe. Este indicador de mercado MQL5 vai além do comum, fornecendo aos traders um nível incomparável de precisão e percepção da dinâmica do mercado. Versão EA:   WH Fair Value Gap EA MT5 Indicador baseado em SMC:   WH SMC Indicator MT5 Características: Análise de Lacuna de Valor Justo de Melhor Qualidade. Suporte a vários períodos de tempo. Personalização.
FREE
WH Fair Value Gap EA MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Experts
Apresentamos nosso Expert Advisor (EA) de última geração com base no altamente eficaz Indicador de Lacuna de Valor Justo. Projetado tanto para traders novatos quanto experientes, este EA utiliza algoritmos sofisticados para identificar e explorar ineficiências de mercado, garantindo que você aproveite todas as oportunidades de negociação. CONTATE-ME   após a compra para obter o guia manual (.pdf) Versão MT4:   WH Fair Value Gap EA MT4 Principais características: Detecção de lacuna de valor jus
WH Twin Peak Indicator MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Indicadores
Bem-vindo ao Twin Peak Indicator MT5 --(Double Top/ Double   Bottom)-- O Double Top and Bottom Indicator é uma ferramenta de análise técnica projetada para identificar possíveis padrões de reversão no mercado. Ele identifica áreas onde o preço fez dois picos ou depressões consecutivos de altura quase igual, seguido por um movimento de preço na direção oposta. Esse padrão indica que o mercado está perdendo força e pode estar pronto para uma reversão de tendência. *Entre em contato comigo após a
WH Fair Value Gap MT4
Wissam Hussein
4.36 (11)
Indicadores
Experimente negociar como nunca antes com nosso incomparável Indicador MT4 Fair Value Gap (FVG) aclamado como o melhor da sua classe. Este indicador de mercado MQL5 vai além do comum, fornecendo aos traders um nível incomparável de precisão e percepção da dinâmica do mercado. Versão EA:   WH Fair Value Gap EA MT4 Indicador baseado em SMC:   WH SMC Indicator MT4 Características: Análise de Lacuna de Valor Justo de Melhor Qualidade. Suporte a vários quadros de tempo. Personalização. Alertas em
FREE
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Experts
O AutoFib EA é um consultor especializado de ponta, projetado para aproveitar o poder dos níveis de retração e extensão de Fibonacci para negociação automatizada. Seja você um trader novato ou experiente, o AutoFib EA fortalece sua estratégia de negociação com precisão e eficiência. Test   The EA Before Risking Real Money.  Ajuste a configuração com base nos   resultados dos testes. Dúvidas? Fique à vontade para   perguntar. Principais características: Negociação automatizada:   abra ordens de
FREE
WH DrawFib Pro MT5
Wissam Hussein
5 (9)
Indicadores
Você está cansado de desenhar manualmente os níveis de Fibonacci em seus gráficos? Você está procurando uma maneira conveniente e eficiente de identificar os principais níveis de suporte e resistência em sua negociação? Não procure mais!   Apresentando o DrawFib Pro, o melhor indicador MetaTrader 5 que faz   níveis   automáticos de fibonacci       desenhando em seus gráficos e fornece alertas oportunos quando esses níveis são violados. Com o DrawFib Pro, você pode aprimorar suas estratégias de n
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
Indicadores
Bem-vindo ao nosso   Padrão de onda de preços   MT5 --(Padrão ABCD)-- O padrão ABCD é um padrão de negociação poderoso e amplamente utilizado no mundo da análise técnica. É um padrão de preço harmônico que os traders usam para identificar oportunidades potenciais de compra e venda no mercado. Com o padrão ABCD, os traders podem antecipar possíveis movimentos de preços e tomar decisões informadas sobre quando entrar e sair das negociações. Versão EA:   Price Wave EA MT5 Versão MT4:   Price Wav
FREE
WH Advanced Gartley Pattern MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Indicadores
Bem-vindo ao indicador de reconhecimento avançado de padrões Gartley Este indicador detecta o padrão Gartley com base em HH e LL da estrutura de preços e nos níveis de Fibonacci, e quando certos níveis de Fibonacci são atingidos, o indicador mostrará o padrão no gráfico. Versão MT4:   WH Advanced Gartley Pattern MT4 **Este indicador faz parte do   combo   Ultimate Harmonic Patterns MT5   , que inclui todo o reconhecimento de padrões.** Características : Algoritmo avançado para detecção do padr
FREE
WH SMC Indicator MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Indicadores
Welcome to the ultimate Smart Money Concepts indicator ,, this indicator is All-in-One package the only thing you need to empower  all the Smart Money Concepts  in one place with interactive advanced gui panel with all the features and customization you need. MT4 Version :   WH SMC Indicator MT4 *This Price For Limited Number of Copies.  Features:  Main Section: User-Friendly Panel (GUI):  Designed for traders of all experience levels, the indicator integrates seamlessly into your MT5 platform
WH DrawFib Pro MT4
Wissam Hussein
5 (7)
Indicadores
Você está cansado de desenhar manualmente os níveis de Fibonacci em seus gráficos? Você está procurando uma maneira conveniente e eficiente de identificar os principais níveis de suporte e resistência em sua negociação? Não procure mais!   Apresentando o DrawFib Pro, o melhor indicador do MetaTrader 4 que faz   níveis   automáticos de fibonacci       desenhando em seus gráficos e fornece alertas oportunos quando esses níveis são violados. Com o DrawFib Pro, você pode aprimorar suas estratégias d
FREE
WH ChartSync Pro MT5
Wissam Hussein
5 (3)
Utilitários
Unlock the power of synchronized chart analysis with Chart Sync, your ultimate solution for harmonizing technical objects across multiple charts on the same trading symbol, ChartsSync Pro MT5 is a groundbreaking MetaTrader 5 utility designed to streamline your trading workflow, enhance analysis precision, and amplify your trading decisions. Features: Effortless Object Synchronization. Multi-Chart Harmony. User-Friendly Interface. Real-Time Updates. Sync Objects Color,Width and Style. Supporte
FREE
WH Trading Sessions MT5
Wissam Hussein
Indicadores
Melhore a precisão da sua negociação com o indicador   WH   Trading Sessions MT5   para MetaTrader 5! Esta ferramenta poderosa ajuda você a visualizar e gerenciar as principais sessões de mercado sem esforço. Baseado   em:   Indicador WH SMC MT5 Versão MT4:   Sessões de negociação WH MT4 Principais características: Painel GUI interativo   – Selecione e alterne facilmente entre as sessões de negociação   da Ásia, Londres e Nova York   . Alertas e configurações personalizáveis   – Adapte o ind
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indicadores
Bem-vindo ao nosso   Padrão de onda de preço   MT4 --(Padrão ABCD)--     O padrão ABCD é um padrão de negociação poderoso e amplamente utilizado no mundo da análise técnica. É um padrão de preço harmônico que os traders usam para identificar oportunidades potenciais de compra e venda no mercado. Com o padrão ABCD, os traders podem antecipar possíveis movimentos de preços e tomar decisões informadas sobre quando entrar e sair das negociações. Versão EA:   Price Wave EA MT4 Versão MT5:   Price
FREE
WH AutoFib EA MT4
Wissam Hussein
Experts
O AutoFib EA é um consultor especializado de ponta, projetado para aproveitar o poder dos níveis de retração e extensão de Fibonacci para negociação automatizada. Seja você um trader novato ou experiente, o AutoFib EA fortalece sua estratégia de negociação com precisão e eficiência. Test     The EA Before Risking Real Money.  Ajuste a configuração com base no seu teste       resultados. Dúvidas? sinta-se à vontade para       perguntar. Principais características: Negociação automatizada:       A
FREE
Ultimate Fractals MT4
Wissam Hussein
5 (3)
Indicadores
Este indicador é baseado no famoso indicador fractal mas com muita customização   e flexibilidade, esta é uma ferramenta poderosa para identificar reversões de tendências e maximizar seu potencial de lucro. Com seus recursos avançados e interface amigável, é a escolha definitiva para traders de todos os níveis. Versão MT5:   Ultimate Fractals MT5 Características : Contagem customizável de velas Fractal. Linhas de reversão. Configurações personalizáveis. Interface amigável. Parâmetros principai
FREE
Ultimate Fractals MT5
Wissam Hussein
Indicadores
Este indicador é baseado no famoso indicador fractal mas com muita customização   e flexibilidade, esta é uma ferramenta poderosa para identificar reversões de tendências e maximizar seu potencial de lucro. Com seus recursos avançados e interface amigável, é a escolha definitiva para traders de todos os níveis. Versão MT4:   Ultimate Fractals MT4 Características : Contagem customizável de velas Fractal. Linhas de reversão. Configurações personalizáveis. Interface amigável. Parâmetros principai
FREE
WH Fair Value Gap EA MT4
Wissam Hussein
Experts
Apresentamos nosso Expert Advisor (EA) de última geração com base no altamente eficaz Indicador de Lacuna de Valor Justo. Projetado tanto para traders novatos quanto experientes, este EA utiliza algoritmos sofisticados para identificar e explorar ineficiências de mercado, garantindo que você aproveite todas as oportunidades de negociação. CONTATE-ME   após a compra para obter o guia manual (.pdf) Versão MT5:   WH Fair Value Gap EA MT5 Principais características: Detecção de lacuna de valor just
WH Range BreakOut MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Indicadores
Desbloqueie uma nova dimensão de negociação com nosso indicador MQL5 de ponta, Range BreakOut MT5 Esta ferramenta poderosa foi projetada para identificar e capitalizar os movimentos de preços à medida que eles saem das faixas estabelecidas, fornecendo a você a precisão e a confiança necessárias para prosperar no mundo dinâmico dos mercados financeiros. Versão MT4   :   WH Range BreakOut MT4 Características: Detecção precisa de alcance. Vários símbolos e vários quadros de tempo (Scanner). Sina
WH ThreeLine Strike MT4
Wissam Hussein
Indicadores
Indicador de greve de três linhas       para MetaTrader 4 (MT4). Esta ferramenta avançada foi projetada para ajudar você a identificar potenciais reversões no mercado com precisão e facilidade. Seja você um iniciante ou um trader experiente, este indicador pode melhorar suas decisões de negociação e maximizar seus lucros. Contact me after purchase for guidance  Principais características: Sinais de reversão precisos   : detecte possíveis reversões de tendência com base no padrão de strike de trê
WH Advanced Gartley Pattern MT4
Wissam Hussein
Indicadores
Bem-vindo ao indicador de reconhecimento de padrão Gartley avançado Este indicador detecta o padrão gartley com base em HH e LL da estrutura de preços e níveis Fibonacci, e quando certos níveis fib são atingidos, o indicador mostrará o padrão no gráfico. Versão MT5:   WH Advanced Gartley Pattern MT5 **Este Indicador faz parte do   combo     WH Ultimate Harmonic Patterns MT4   , que inclui todo o reconhecimento de padrões.** Características : Algoritmo Avançado para detectar o padrão Gartley com
FREE
WH Trading Sessions MT4
Wissam Hussein
Indicadores
Melhore a precisão da sua negociação com o       Sessões de negociação   WH   MT4       indicador para MetaTrader 4! Esta ferramenta poderosa ajuda você a visualizar e gerenciar as principais sessões de mercado sem esforço. Baseado em:   Indicador WH SMC MT4 Versão MT5:   Sessões de negociação WH MT5 Principais características: Painel GUI interativo       – Selecione e alterne facilmente entre       Ásia, Londres e Nova York       sessões de negociação. Alertas e configurações personalizáveis
FREE
WH Trend Continuation MT5
Wissam Hussein
5 (4)
Indicadores
Você está cansado de perder as tendências lucrativas do mercado? Você gostaria de ter uma ferramenta confiável que pudesse identificar continuações de tendências com precisão e precisão? Não procure mais! Nosso indicador de continuação de tendência está aqui para fortalecer sua estratégia de negociação e ajudá-lo a ficar à frente do jogo. O Trend Continuation Indicator é uma ferramenta poderosa, criada especificamente para ajudar os traders a identificar e confirmar padrões de continuação de
WH Range BreakOut MT4
Wissam Hussein
Indicadores
Desbloqueie uma nova dimensão de negociação com nosso indicador MQL4 de ponta, Range BreakOut MT4 Esta ferramenta poderosa foi projetada para identificar e capitalizar os movimentos de preços à medida que eles saem das faixas estabelecidas, fornecendo a você a precisão e a confiança necessárias para prosperar no mundo dinâmico dos mercados financeiros. Versão MT5   :   WH Range BreakOut MT5 Características: Detecção precisa de alcance. Vários símbolos e vários quadros de tempo (Scanner).
WH Auto TrendLine MT5
Wissam Hussein
Indicadores
Apresentamos o Auto Trendline, o inovador indicador MT5 que automatiza o processo de Desenhe linhas de tendência em seus gráficos. Diga adeus à tarefa tediosa e demorada de desenhar linhas de tendência manualmente. Deixe que a Auto Trendline faça o trabalho por você! *Entre em contato comigo após a compra para que eu possa enviar   as instruções e o guia passo a passo. Com seu algoritmo avançado, o Auto Trendline detecta e desenha linhas de tendência automaticamente para você. Economizando tempo
WH Range BreakOut EA MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Experts
Aproveite o potencial da negociação de rompimentos com   o Range Breakout EA,   um consultor especialista meticulosamente projetado para identificar e negociar intervalos de mercado com precisão e confiança. Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** Entradas padrão para       EURUSD - H1   . Principais características: Detecção de faixa dinâmica:   identifica automaticamente as faixas de mercado com base nos seus períodos preferidos e níveis principais. Ló
WH Order Block MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Indicadores
Welcome to order block indicator – your complete solution for identifying high-probability zones using order blocks , BOS (Break of Structure) , and CHOCH (Change of Character) . Designed for precision and speed, this tool gives you the edge in spotting potential reversal and continuation zones just like the pros. Features : Automatic Order Block Detection:  Effortlessly identifies valid bullish and bearish order blocks based on price structure and market behavior. BOS & CHOCH Detection:  Buil
WH Ultimate Harmonic Patterns MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indicadores
Bem-vindo ao indicador de reconhecimento de Padrões Harmônicos Definitivos O padrão Gartley, o padrão Bat e o padrão Cypher são ferramentas populares de análise técnica usadas pelos traders para identificar possíveis pontos de reversão no mercado. Nosso indicador de reconhecimento de padrões harmônicos finais é uma ferramenta poderosa que usa algoritmos avançados para escanear os mercados e identificar esses padrões em tempo real. Com nosso indicador de reconhecimento de padrões harmônicos fin
WH Twin Peak Indicator MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indicadores
Bem-vindo ao Twin Peak Indicator MT4 --(Double Top/Bottom)-- O Double Top and Bottom Indicator é uma ferramenta de análise técnica projetada para identificar possíveis padrões de reversão no mercado. Ele identifica áreas onde o preço fez dois picos ou depressões consecutivos de altura quase igual, seguido por um movimento de preço na direção oposta. Esse padrão indica que o mercado está perdendo força e pode estar pronto para uma reversão de tendência. Características: Anotações automática
WH Trend Continuation MT4
Wissam Hussein
Indicadores
Você está cansado de perder as tendências lucrativas do mercado? Você gostaria de ter uma ferramenta confiável que pudesse identificar continuações de tendências com precisão e precisão? Não procure mais! Nosso indicador de continuação de tendência está aqui para fortalecer sua estratégia de negociação e ajudá-lo a ficar à frente do jogo. O Trend Continuation Indicator é uma ferramenta poderosa, criada especificamente para ajudar os traders a identificar e confirmar padrões de continuação de
WH Candles Fusion MT4
Wissam Hussein
Indicadores
Candles Fusion is a powerful   MT4   indicator that enhances your trading analysis by displaying higher timeframe candles on the current timeframe. This unique feature provides traders with a comprehensive view of price action across different timeframes, enabling them to make more informed trading decisions. Features: Multi-Timeframe Overlay. Customizable Timeframe Selection. Clear Visualization and color candle selection .  Real-Time Updates.  User-Friendly Interface.  Candles Fusion is a mu
Filtro:
Omar Alsaleem
1583
Omar Alsaleem 2024.07.14 11:42 
 

That is what I looking for , perfect indicator, thank you Wissam.

lauro1956
5742
lauro1956 2023.07.10 17:48 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Responder ao comentário