WH Auto TrendLine MT4
- Indicadores
- Wissam Hussein
- Versão: 2.1
- Atualizado: 12 janeiro 2026
Apresentamos o Auto Trendline, o inovador indicador para MT4 que automatiza o processo de
Desenhe linhas de tendência em seus gráficos. Diga adeus à tarefa tediosa e demorada de desenhar linhas de tendência manualmente.
Deixe que a Auto Trendline faça o trabalho por você!
Com seu algoritmo avançado, o Auto Trendline detecta e desenha linhas de tendência automaticamente para você.
Economizando tempo e esforço. Basta anexar o indicador ao seu gráfico e observar como ele identifica e desenha linhas de tendência com base nas máximas e mínimas da ação do preço.
O Auto Trendline é altamente personalizável, permitindo que você ajuste a sensibilidade do indicador para se adequar ao seu estilo e preferências de negociação.
Você também pode escolher entre diferentes estilos e cores de linha e até mesmo configurar alertas para ser notificado quando as linhas de tendência forem interrompidas.
Seja você um trader iniciante ou experiente, o Auto Trendline é uma ferramenta essencial para identificar e analisar tendências em qualquer mercado.
Com sua interface amigável e recursos avançados, este indicador certamente aprimorará sua experiência de negociação e o ajudará a tomar decisões de negociação mais bem informadas.
Principais características:
- Desenho automático de linhas de tendência.
- Vários símbolos e períodos de tempo.
- Configurações de sensibilidade altamente personalizáveis.
- Vários estilos e cores de linha.
- Notificações de alerta para linhas de tendência quebradas.
- Painel de controle (interface gráfica do usuário) para monitorar os símbolos e as informações de prazos.
That is what I looking for , perfect indicator, thank you Wissam.