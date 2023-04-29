WH Auto TrendLine MT4

5

MT4용 혁신적인 지표인 Auto Trendline을 소개합니다. 이 지표는 추세선 생성 과정을 자동화합니다.
차트에 추세선을 그리는 번거롭고 시간 소모적인 작업을 이제 그만하세요.
Auto Trendline이 모든 작업을 대신해 드립니다!

*구매 후 연락 주시면 사용 설명서와 단계별 가이드를 보내드리겠습니다.

Auto Trendline은 고급 알고리즘을 통해 추세선을 자동으로 감지하고 그려줍니다.
시간과 노력을 절약해 드립니다. 차트에 지표를 추가하기만 하면 가격 변동의 고점과 저점을 기반으로 추세선을 자동으로 식별하고 그려줍니다.

Auto Trendline은 고도의 맞춤 설정이 가능하여 거래 스타일과 선호도에 맞게 지표의 민감도를 조정할 수 있습니다.
또한 다양한 선 스타일과 색상을 선택할 수 있으며, 추세선이 깨질 때 알림을 받도록 설정할 수도 있습니다.

초보 트레이더든 숙련된 트레이더든, Auto Trendline은 모든 시장의 추세를 파악하고 분석하는 데 필수적인 도구입니다.
사용자 친화적인 인터페이스와 고급 기능을 갖춘 이 지표는 거래 경험을 향상시키고 더 나은 정보에 기반한 거래 결정을 내리는 데 도움을 줄 것입니다.

주요 특징:

  • 자동 추세선 그리기.
  • 다양한 심볼과 시간대.
  • 고도로 맞춤 설정 가능한 감도 설정.
  • 다양한 선 굵기와 색상.
  • 추세선이 깨졌을 때 알림을 받을 수 있습니다.
  • 종목 및 시간대 정보를 모니터링하는 대시보드(GUI).

지금 바로 자동 추세선 분석을 사용해 보시고 자동화된 추세선 분석의 이점을 경험해 보세요!

리뷰 2
Omar Alsaleem
1583
Omar Alsaleem 2024.07.14 11:42 
 

That is what I looking for , perfect indicator, thank you Wissam.

Omar Alsaleem
1583
Omar Alsaleem 2024.07.14 11:42 
 

That is what I looking for , perfect indicator, thank you Wissam.

lauro1956
5742
lauro1956 2023.07.10 17:48 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

리뷰 답변