FTU Fibonacci Retrace

Retrace de Fibonacci FTU Cet indicateur trace les niveaux de Fibonacci pour les systèmes d'entrée de type retracement. Une version améliorée et plus précise que MT4. Étudiez les mouvements de prix et utilisez une stratégie de type retracement pour entrer aux niveaux de Fibonacci ou à proximité. Fonctionnalités : Niveaux de Fibonacci réglables. Modification de la couleur et du nombre de barres. Utilisation : L'objectif est d'étudier ou de mesurer le retracement des prix. Modification de la couleur et du nombre de barres. Utilisation sur n'importe quelle unité de temps, produit/paire, sans refonte, chargement rapide.