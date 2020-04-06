Simple Buy Sell Arrows

Dragon Quantum Yassine Mouhssine 4.5 (4) Experts

Dragon Quantum EA – Sistema di Trading Avanzato con IA (XAUUSD & EURUSD) Dragon Quantum EA è un sistema di trading completamente automatizzato sviluppato con tecnologie avanzate di intelligenza artificiale. Utilizza un’architettura neurale ibrida basata su modelli LSTM e Transformer per analizzare l’andamento dei prezzi su XAUUSD e EURUSD. Questa struttura consente di identificare modelli di mercato, adattarsi alla volatilità e generare segnali tecnici in tempo reale. Caratteristiche principal