Vanexio

VANEXIO USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT.

AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES.

IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT.

USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES

WHY THIS EA :

Smart entries calculated by 5 great strategies
The EA can be run on even a $20000 account Or 20000 CENT
INFO:


The entries are not a lot but those are smart entries with lower risk
Features :


Currency pairs: XAUUSD,GOLD
Timeframe: H1
Minimum deposit: $20000 or 20000 Cent
Minimum volume step: 0.01 lot
Quotes: five-digit
Leverage: 1:500
Average position holding time: 3 day
Maximum position holding time: up to 10 days
Maximum number of positions per pair: up to 20
Parameters :

TREND SIGNAL
EMA Period: EMA Signal
EMA_Swing: EMA Swing
EMA_Trend : EMA Trend
BB_Period : Bollinger Bands Period
BB_Deviations : Bollinger Bands Deviations
Candle_ID : Candle ID

SIGNAL ORDER
Rsi_Period: Rsi Period
Period_Dynamic_Rsi : Dynamic Rsi

MONEY MANAGEMENT SETTING
LOT_Divided : Lot Size Calculator
TP :Take Profit
Nearby_TP_Multiply : TP Multiply
Nearby_PIP : Pip Step
Nearby_Next_Multiply: Pip Step Range Multiply
Martingale : involves doubling up on losing bets and reducing winning bets
Maximum_Drawdown : Maximum Drawdown
MAX_Order : Max Order
Start_Time : Start Time
End_Time : End Time
Trailing_Start : is a measure of price movement
Trailing_Step : is a measure of price movement
Trailing_Stop : an order type designed to lock in profits or limit losses
Magic Start : Magic Number

*** WARNING : MY PRODUCTS ARE AVAILABLE ONLY IN THEMQL5 MARKET.IF YOU SEE THEM SOMEWHERE ELSE THOSE ARE FAKE; BE AWARE OF SCAMS.

*** WARNING: WHEN USING MULTICURRENCY TRADING, MAKE SURE YOU CHANGE IDENTIFIER AND MAGIC ! ALSO, YOU CAN NOT TEST THE ROBOT IN THE SAME TERMINAL WHERE THE ROBOT IS ALREADY TRADING!
Filtro:
Make Money
119
Make Money 2024.08.17 23:09 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione