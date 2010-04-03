Telgo Trader EA

TELGO TRADER (OBT) Expert Advisor
Panoramica
TELGO TRADER (OBT) è un sistema di trading automatizzato avanzato che implementa un sofisticato rilevamento degli Order Block basato sui concetti di Inner Circle Trader (ICT). Questo EA combina la teoria del trading istituzionale con l’analisi intelligente della struttura di mercato per identificare opportunità di trading ad alta probabilità nel timeframe H1.

Caratteristiche principali
🎯 Rilevamento avanzato degli Order Block
Analisi Multi-Timeframe: analizza timeframe superiori per segnali di Order Block più forti
Validazione basata su ATR: utilizza l’Average True Range per un filtro dinamico della dimensione e rilevamento dei movimenti impulsivi
Conferma del volume: integra l’analisi del volume per una validazione del segnale più efficace
Consapevolezza della struttura di mercato: considera la struttura generale del mercato per un timing di trading migliore
Monitoraggio della mitigazione: controlla se gli Order Block sono stati precedentemente testati

📊 Analisi intelligente del contesto di mercato
Rilevamento del range: identifica automaticamente condizioni di mercato laterale o di trend
Zone di ingresso dinamiche: calcola le zone ottimali di ingresso all’interno degli Order Block
Pattern di Price Action: riconosce martello invertito, doji e altri pattern di inversione
Valutazione del mercato in tempo reale: valuta continuamente le condizioni di mercato

💰 Gestione del rischio completa
Dimensionamento della posizione: dimensionamento automatico basato sulla percentuale di rischio del conto
Gestione avanzata dello stop:
Posizionamento iniziale dello stop loss
Regolazione al pareggio
Sistema avanzato di trailing stop con punto di attivazione personalizzabile
Sincronizzazione delle operazioni: previene l’over-trading con limite massimo di operazioni aperte
Stop basati su ATR: calcolo dinamico dello stop loss in base alla volatilità di mercato

🔧 Controlli di trading flessibili
Override selettivo di validazione: scegliere quali criteri applicare o ignorare
Filtro personalizzabile per la dimensione del corpo delle candele: impostare la dimensione minima del corpo
Controllo della finestra di trading: opzione per ignorare le restrizioni temporali
Override delle condizioni di mercato: ignorare i controlli delle condizioni di mercato se necessario

Parametri di input
Impostazioni di gestione del rischio
MaxRiskPercent: percentuale del saldo del conto da rischiare per operazione (default: 1.0%)
calcTp: moltiplicatore per il calcolo del take profit (default: 2.0)
minBodySize: dimensione minima del corpo della candela in punti (default: 12)
trailingStart: profitto in pips prima dell’attivazione del trailing stop (default: 70)

Override dei controlli di trading (NON MODIFICARE❌)
ignoreTradingWindow: bypassa le restrizioni temporali di trading (default: false)
ignoreMarketCondition: salta la validazione delle condizioni di mercato (default: false)
ignorePricePosition: ignora i controlli sulla posizione del prezzo (default: false)
ignoreCandlePattern: bypassa i requisiti del pattern delle candele (default: false)
ignoreTrendMomentum: salta la validazione del momentum del trend (default: false)

Impostazioni Order Block
g_maxOrderBlocks: numero massimo di Order Block da tracciare simultaneamente (default: 30)
g_maxOpenTrades: numero massimo di operazioni contemporanee consentite (default: 2)
g_onlyUntestedOBs: opera solo su Order Block non mitigati (default: true)
g_showTradingStats: mostra le statistiche di trading sul grafico (default: true)

Specifiche tecniche
Identificazione degli Order Block
Scansiona movimenti di prezzo significativi e aree di consolidamento precedenti
Valida gli Order Block con criteri multipli inclusi dimensione, volume e struttura
Traccia lo stato di mitigazione per identificare livelli istituzionali freschi
Mantiene un database di Order Block attivi per un monitoraggio sistematico

Sistema di validazione
Analisi delle condizioni di mercato: valuta ambienti di trend vs range
Verifica della posizione del prezzo: conferma posizionamenti ottimali per l’ingresso
Riconoscimento dei pattern di candela: identifica pattern di price action di supporto
Valutazione del momentum del trend: valida l’allineamento della direzionalità
Gestione della finestra di trading: rispetta gli orari ottimali di trading

Framework di controllo del rischio
Dimensionamento automatico delle posizioni basato sul capitale e tolleranza al rischio
Posizionamento dinamico dello stop loss relativo alla struttura degli Order Block
Sistema di trailing stop con punto di attivazione personalizzabile
Limitazione del numero massimo di operazioni simultanee per la protezione del portafoglio

Vantaggi
✅ Approccio di trading istituzionale
Basato sui comprovati concetti ICT Order Block
Imita il comportamento istituzionale e il posizionamento del smart money
Mira alle aree dove i grandi partecipanti di mercato probabilmente si posizionano

✅ Sistema di controllo adattivo
Override flessibili per diverse condizioni di mercato
Parametri personalizzabili per vari stili di trading
Valutazione in tempo reale delle condizioni di mercato e adattamento

✅ Gestione del rischio robusta
Impostazioni di rischio conservative predefinite (1% per trade)
Molteplici livelli di protezione delle operazioni
Preservazione del saldo del conto tramite dimensionamento sistematico delle posizioni

✅ Implementazione professionale
Architettura di codice pulita e design modulare
Registrazione completa e monitoraggio delle statistiche
Strumenti di debug visivi per il monitoraggio delle performance

Uso consigliato
Impostazioni ottimali
Timeframe: H1 (ottimizzato esclusivamente per grafici a 1 ora)
Coppie di valute: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD
Dimensione del conto: minimo $500 per una corretta gestione del rischio
Livello di rischio: 1-2% per un approccio conservativo

Condizioni di mercato
Funziona meglio in mercati in trend con chiara partecipazione istituzionale
Efficace durante le principali sessioni di trading (sovrapposizione Londra-New York)
Adatto sia a mercati in trend che laterali

Requisiti di setup
Consigliato VPS per operatività continua
Connessione internet stabile per analisi in tempo reale
Margine sufficiente per posizioni multiple simultanee

Note importanti
Progettato specificamente per operare su timeframe H1
Richiede una conoscenza di base dei concetti di Order Block
Consigliato monitoraggio regolare per prestazioni ottimali
Test storico raccomandato prima dell’implementazione live

TELGO TRADER (OBT) trasforma i concetti istituzionali degli Order Block in un approccio di trading automatizzato e sistematico, progettato per performance costanti nel timeframe H1 sulle principali coppie di valute.


