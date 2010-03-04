Momentum Shift EA
- Experts
- Daniel Naranjo Morales
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Momentum Shift EA è un sistema di trading automatico sviluppato specificamente per la coppia USDJPY sul timeframe H1. La sua strategia principale si basa sull'identificazione di potenziali punti di svolta del mercato e sullo sfruttamento dei cambiamenti di momentum. L'EA è progettato per operare su base contrarian, cercando di aprire operazioni quando la direzione attuale del mercato mostra segni di esaurimento.
Analizzando una combinazione di indicatori tecnici classici, l'EA mira a trovare punti di ingresso ad alta probabilità contro il trend prevalente di breve termine. Questo approccio gli consente di puntare a movimenti correttivi e a potenziali inversioni del mercato.
Strategia
L'EA utilizza un sistema di conferma multi-indicatore per filtrare i suoi segnali di trading. La strategia integra i seguenti strumenti:
-
Parabolic SAR: Utilizzato per identificare potenziali inversioni di trend, che fungono da trigger primario per le entrate a mercato. Viene anche usato come base per un trailing stop dinamico per gestire le posizioni aperte.
-
Awesome Oscillator (AO): Questo indicatore aiuta a confermare i cambiamenti nel momentum di mercato. L'EA cerca pattern specifici nell'AO per validare i segnali generati dal Parabolic SAR.
-
Relative Strength Index (RSI): L'RSI agisce come filtro finale, assicurando che le operazioni vengano considerate solo in condizioni di mercato di ipercomprato o ipervenduto, in linea con la logica basata sull'inversione dell'EA.
-
Average True Range (ATR): L'EA analizza la volatilità del mercato tramite l'ATR per assicurarsi che le condizioni siano adatte al trading, evitando periodi di volatilità eccessivamente bassa o alta.
Caratteristiche Principali
-
Gestione del Rischio Completamente Automatica: L'EA calcola automaticamente la dimensione del lotto appropriata per ogni operazione in base alla percentuale di rischio specificata e allo stop loss dinamico. Questo elimina calcoli complessi e aiuta a mantenere un'esposizione al rischio costante.
-
Trailing Stop Dinamico: Le posizioni aperte sono gestite con un trailing stop che segue l'indicatore Parabolic SAR. Questa funzione è progettata per mettere in sicurezza i profitti man mano che il mercato si muove in una direzione favorevole, proteggendo al contempo da inversioni improvvise.
-
Meccanismi di Protezione Avanzati: Il sistema include funzioni sofisticate per la gestione delle operazioni:
-
Protezione dei Profitti: Una funzione intelligente monitora le operazioni in profitto. Se un'operazione raggiunge una parte significativa del suo take profit e poi inizia a invertire, l'EA chiuderà la posizione per assicurare il profitto fluttuante.
-
Protezione del Capitale: Un meccanismo integrato monitora la perdita su ogni singola operazione in relazione al saldo del conto e all'impostazione di rischio, fornendo un ulteriore livello di preservazione del capitale.
-
-
Ottimizzato per USDJPY: La logica interna e i parametri dell'EA sono stati sviluppati tenendo conto delle caratteristiche e del comportamento specifico della coppia USDJPY.
Raccomandazioni
-
Coppia di Valute: USDJPY
-
Timeframe: H1
-
Broker: IC Markets o altri broker con spread bassi ed esecuzione veloce.
-
Deposito Minimo: $500
-
Leva Finanziaria: 1:100 o superiore (consigliata 1:500).
Parametri di Input
L'EA è progettato per essere facile da usare, con solo due input principali:
-
Magic Number: Un identificatore unico per gli ordini dell'EA. È importante se si utilizzano altri EA sullo stesso conto.
-
Risk: La percentuale del capitale del tuo conto da rischiare su ogni operazione. La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente in base a questo valore.
-
1-3: Rischio Basso
-
4-7: Rischio Medio
-
7-10: Rischio Alto
