Momentum Shift EA

Momentum Shift EA è un sistema di trading automatico sviluppato specificamente per la coppia  USDJPY sul timeframe  H1. La sua strategia principale si basa sull'identificazione di potenziali punti di svolta del mercato e sullo sfruttamento dei cambiamenti di momentum. L'EA è progettato per operare su base contrarian, cercando di aprire operazioni quando la direzione attuale del mercato mostra segni di esaurimento.

Analizzando una combinazione di indicatori tecnici classici, l'EA mira a trovare punti di ingresso ad alta probabilità contro il trend prevalente di breve termine. Questo approccio gli consente di puntare a movimenti correttivi e a potenziali inversioni del mercato.

Strategia

L'EA utilizza un sistema di conferma multi-indicatore per filtrare i suoi segnali di trading. La strategia integra i seguenti strumenti:

  • Parabolic SAR: Utilizzato per identificare potenziali inversioni di trend, che fungono da trigger primario per le entrate a mercato. Viene anche usato come base per un trailing stop dinamico per gestire le posizioni aperte.

  • Awesome Oscillator (AO): Questo indicatore aiuta a confermare i cambiamenti nel momentum di mercato. L'EA cerca pattern specifici nell'AO per validare i segnali generati dal Parabolic SAR.

  • Relative Strength Index (RSI): L'RSI agisce come filtro finale, assicurando che le operazioni vengano considerate solo in condizioni di mercato di ipercomprato o ipervenduto, in linea con la logica basata sull'inversione dell'EA.

  • Average True Range (ATR): L'EA analizza la volatilità del mercato tramite l'ATR per assicurarsi che le condizioni siano adatte al trading, evitando periodi di volatilità eccessivamente bassa o alta.

Caratteristiche Principali

  • Gestione del Rischio Completamente Automatica: L'EA calcola automaticamente la dimensione del lotto appropriata per ogni operazione in base alla percentuale di rischio specificata e allo stop loss dinamico. Questo elimina calcoli complessi e aiuta a mantenere un'esposizione al rischio costante.

  • Trailing Stop Dinamico: Le posizioni aperte sono gestite con un trailing stop che segue l'indicatore Parabolic SAR. Questa funzione è progettata per mettere in sicurezza i profitti man mano che il mercato si muove in una direzione favorevole, proteggendo al contempo da inversioni improvvise.

  • Meccanismi di Protezione Avanzati: Il sistema include funzioni sofisticate per la gestione delle operazioni:

    • Protezione dei Profitti: Una funzione intelligente monitora le operazioni in profitto. Se un'operazione raggiunge una parte significativa del suo take profit e poi inizia a invertire, l'EA chiuderà la posizione per assicurare il profitto fluttuante.

    • Protezione del Capitale: Un meccanismo integrato monitora la perdita su ogni singola operazione in relazione al saldo del conto e all'impostazione di rischio, fornendo un ulteriore livello di preservazione del capitale.

  • Ottimizzato per USDJPY: La logica interna e i parametri dell'EA sono stati sviluppati tenendo conto delle caratteristiche e del comportamento specifico della coppia USDJPY.

Raccomandazioni

  • Coppia di Valute: USDJPY

  • Timeframe: H1

  • Broker: IC Markets o altri broker con spread bassi ed esecuzione veloce.

  • Deposito Minimo: $500

  • Leva Finanziaria: 1:100 o superiore (consigliata 1:500).

Parametri di Input

L'EA è progettato per essere facile da usare, con solo due input principali:

  • Magic Number: Un identificatore unico per gli ordini dell'EA. È importante se si utilizzano altri EA sullo stesso conto.

  • Risk: La percentuale del capitale del tuo conto da rischiare su ogni operazione. La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente in base a questo valore.

    • 1-3: Rischio Basso

    • 4-7: Rischio Medio

    • 7-10: Rischio Alto


