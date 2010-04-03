Reversal Gold EA
- Experts
- Daniel Naranjo Morales
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Reversal Gold EA
Reversal Gold EA è un sistema di trading automatico sviluppato appositamente per la coppia XAUUSD (Oro). Opera secondo una strategia contro-tendenza, con l'obiettivo di identificare e sfruttare le potenziali inversioni di mercato. L'EA è stato costruito per gestire la volatilità e le caratteristiche di price action uniche dell'Oro.
Strategia
Il nucleo del Reversal Gold EA è un sistema di conferma multi-indicatore. L'algoritmo analizza le condizioni di mercato utilizzando una confluenza di indicatori tecnici, tra cui:
-
Parabolic SAR e Awesome Oscillator (AO): Per identificare potenziali cambiamenti nel momentum di mercato e nella direzione del trend.
-
Relative Strength Index (RSI): Per misurare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto, che spesso precedono un'inversione di prezzo.
-
Average True Range (ATR): Per assicurare che le operazioni vengano aperte in condizioni di volatilità adeguate, filtrando i periodi di bassa attività di mercato.
Combinando questi strumenti, la funzione primaria dell'EA è quella di individuare i momenti di potenziale esaurimento del trend e di entrare in posizione nelle fasi iniziali di un nuovo movimento di prezzo nella direzione opposta.
Caratteristiche Principali
-
Specifico per XAUUSD: La logica e i parametri interni dell'EA sono stati sviluppati tenendo conto del comportamento unico del mercato dell'Oro.
-
Gestione del Rischio Automatizzata: L'EA calcola automaticamente la dimensione del lotto appropriata per ogni operazione in base alla percentuale di rischio specificata e allo Stop Loss calcolato, aiutando a mantenere un'esposizione al rischio costante.
-
Gestione Dinamica delle Operazioni: Tutte le operazioni sono gestite con uno Stop Loss che può essere aggiornato (trailed) in base all'indicatore Parabolic SAR, adattandosi ai movimenti di mercato in corso.
-
Protezione Intelligente dei Profitti: Il sistema include una funzione avanzata per gestire le operazioni in profitto. Una volta che una posizione raggiunge un livello di profitto significativo, l'EA monitora eventuali pullback sostanziali e può chiudere l'operazione per assicurare i guadagni.
-
Protezione del Conto: Una funzione opzionale consente all'EA di chiudere un'operazione se raggiunge una soglia di perdita massima definita dall'impostazione di rischio, fornendo un ulteriore livello di protezione del capitale.
-
Facile da Usare: Progettato per la semplicità, l'EA richiede una configurazione minima con solo due parametri essenziali da impostare per l'utente.
Raccomandazioni
-
Coppia di Valute: XAUUSD
-
Timeframe: H1
-
Broker: IC Markets o altri broker con spread bassi ed esecuzione rapida.
-
Deposito Minimo: $500
-
Leva Finanziaria: 1:100 o superiore (si consiglia 1:500).
Parametri di Input
L'EA è progettato per essere facile da usare con solo due input principali:
-
Magic Number: Un identificatore unico per gli ordini dell'EA. È importante se si utilizzano altri EA sullo stesso conto.
-
Risk: La percentuale del capitale del conto da rischiare su ogni operazione. La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente in base a questo valore.
-
1-3: Rischio Basso
-
4-7: Rischio Medio
-
7-10: Rischio Alto
-