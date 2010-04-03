Reversal Gold EA

Reversal Gold EA

Reversal Gold EA è un sistema di trading automatico sviluppato appositamente per la coppia  XAUUSD (Oro). Opera secondo una strategia contro-tendenza, con l'obiettivo di identificare e sfruttare le potenziali inversioni di mercato. L'EA è stato costruito per gestire la volatilità e le caratteristiche di price action uniche dell'Oro.

Strategia

Il nucleo del Reversal Gold EA è un sistema di conferma multi-indicatore. L'algoritmo analizza le condizioni di mercato utilizzando una confluenza di indicatori tecnici, tra cui:

  • Parabolic SAR e Awesome Oscillator (AO): Per identificare potenziali cambiamenti nel momentum di mercato e nella direzione del trend.

  • Relative Strength Index (RSI): Per misurare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto, che spesso precedono un'inversione di prezzo.

  • Average True Range (ATR): Per assicurare che le operazioni vengano aperte in condizioni di volatilità adeguate, filtrando i periodi di bassa attività di mercato.

Combinando questi strumenti, la funzione primaria dell'EA è quella di individuare i momenti di potenziale esaurimento del trend e di entrare in posizione nelle fasi iniziali di un nuovo movimento di prezzo nella direzione opposta.

Caratteristiche Principali

  • Specifico per XAUUSD: La logica e i parametri interni dell'EA sono stati sviluppati tenendo conto del comportamento unico del mercato dell'Oro.

  • Gestione del Rischio Automatizzata: L'EA calcola automaticamente la dimensione del lotto appropriata per ogni operazione in base alla percentuale di rischio specificata e allo Stop Loss calcolato, aiutando a mantenere un'esposizione al rischio costante.

  • Gestione Dinamica delle Operazioni: Tutte le operazioni sono gestite con uno Stop Loss che può essere aggiornato (trailed) in base all'indicatore Parabolic SAR, adattandosi ai movimenti di mercato in corso.

  • Protezione Intelligente dei Profitti: Il sistema include una funzione avanzata per gestire le operazioni in profitto. Una volta che una posizione raggiunge un livello di profitto significativo, l'EA monitora eventuali pullback sostanziali e può chiudere l'operazione per assicurare i guadagni.

  • Protezione del Conto: Una funzione opzionale consente all'EA di chiudere un'operazione se raggiunge una soglia di perdita massima definita dall'impostazione di rischio, fornendo un ulteriore livello di protezione del capitale.

  • Facile da Usare: Progettato per la semplicità, l'EA richiede una configurazione minima con solo due parametri essenziali da impostare per l'utente.

Raccomandazioni

  • Coppia di Valute: XAUUSD

  • Timeframe: H1

  • Broker: IC Markets o altri broker con spread bassi ed esecuzione rapida.

  • Deposito Minimo: $500

  • Leva Finanziaria: 1:100 o superiore (si consiglia 1:500).

Parametri di Input

L'EA è progettato per essere facile da usare con solo due input principali:

  • Magic Number: Un identificatore unico per gli ordini dell'EA. È importante se si utilizzano altri EA sullo stesso conto.

  • Risk: La percentuale del capitale del conto da rischiare su ogni operazione. La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente in base a questo valore.

    • 1-3: Rischio Basso

    • 4-7: Rischio Medio

    • 7-10: Rischio Alto


