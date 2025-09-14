The Gold Father
- Experts
- Jaycee Lauron
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 22 settembre 2025
- Attivazioni: 5
💰 OFFERTA LIMITATA – LE PRIME 10 COPIE SOLO 100 USD
📈 Il prezzo aumenta di 100 USD ogni 10 copie vendute Il modo intelligente di tradare l’oro automaticamente
🔑 Panoramica
Questo Expert Advisor (EA) è un sistema di trading completamente automatizzato, progettato per XAUUSD (oro), Forex e altri strumenti principali. L’EA è specializzato nelle strategie di acquisto, utilizzando ordini Buy Stop, Buy Limit e Sell Stop per cogliere opportunità sia nei mercati in trend sia nelle fasi correttive.
Con una logica semplice ma potente, questo EA è ideale per i trader che preferiscono un trading automatizzato con ingressi precisi e una configurazione facile da usare.
⚙️ Caratteristiche principali
✅ Strategia di acquisto automatica – Inserisce in modo intelligente ordini Buy Stop, Buy Limit e Sell Stop.
✅ Nessun indicatore – Funziona senza segnali in ritardo, basandosi solo sui livelli di prezzo.
✅ Configurazione semplice – Facile da usare, adatto sia ai principianti che ai trader esperti.
✅ Compatibile con i broker – Funziona con quotazioni a 4 e 5 cifre.
✅ Pronto all’uso – “Installa e dimentica”.
📊 Logica della strategia
-
Buy Stop – Entra in posizione sulle rotture rialziste quando il prezzo sale.
-
Buy Limit – Entra sui ritracciamenti e sulle correzioni a prezzi migliori.
-
Sell Stop – Protegge da inversioni improvvise e funge da copertura nei ribassi.
Questa combinazione consente all’EA di operare sia sui breakout che sui pullback, massimizzando le opportunità in mercati volatili.
⚡ Vantaggi
-
Completamente automatizzato, senza bisogno di intervento manuale.
-
Efficace per scalping, intraday e swing trading.
-
Leggero e ottimizzato per un’esecuzione veloce.
📌 Configurazione del conto consigliata
Broker: Exness (conto senza swap)
-
Conto Standard
Capitale minimo: 5.000 USD
Lotto: 0,01
-
Conto Cent
Capitale minimo: 50 USD
Lotto: 0,01
📈 Perché scegliere questo EA?
Questo EA è stato progettato con un focus su semplicità, velocità e affidabilità. Non dipende da indicatori complessi, risultando stabile con diversi broker e condizioni di mercato. Sia i principianti che i trader esperti possono beneficiare di una strategia di acquisto automatizzata chiara e affidabile, adattabile alla volatilità dell’oro.