The Gold Father

🔑 Panoramica

Questo Expert Advisor (EA) è un sistema di trading completamente automatizzato, progettato per XAUUSD (oro), Forex e altri strumenti principali. L’EA è specializzato nelle strategie di acquisto, utilizzando ordini Buy Stop, Buy Limit e Sell Stop per cogliere opportunità sia nei mercati in trend sia nelle fasi correttive.

Con una logica semplice ma potente, questo EA è ideale per i trader che preferiscono un trading automatizzato con ingressi precisi e una configurazione facile da usare.

⚙️ Caratteristiche principali

✅ Strategia di acquisto automatica – Inserisce in modo intelligente ordini Buy Stop, Buy Limit e Sell Stop.

✅ Nessun indicatore – Funziona senza segnali in ritardo, basandosi solo sui livelli di prezzo.

✅ Configurazione semplice – Facile da usare, adatto sia ai principianti che ai trader esperti.

✅ Compatibile con i broker – Funziona con quotazioni a 4 e 5 cifre.

✅ Pronto all’uso – “Installa e dimentica”.

📊 Logica della strategia

Buy Stop – Entra in posizione sulle rotture rialziste quando il prezzo sale.

Buy Limit – Entra sui ritracciamenti e sulle correzioni a prezzi migliori.

Sell Stop – Protegge da inversioni improvvise e funge da copertura nei ribassi.

Questa combinazione consente all’EA di operare sia sui breakout che sui pullback, massimizzando le opportunità in mercati volatili.

⚡ Vantaggi

Completamente automatizzato, senza bisogno di intervento manuale.

Efficace per scalping, intraday e swing trading.

Leggero e ottimizzato per un’esecuzione veloce.

📌 Configurazione del conto consigliata

Broker: Exness (conto senza swap)

Conto Standard

Capitale minimo: 5.000 USD

Lotto: 0,01

Conto Cent

Capitale minimo: 50 USD

Lotto: 0,01

📈 Perché scegliere questo EA?

Questo EA è stato progettato con un focus su semplicità, velocità e affidabilità. Non dipende da indicatori complessi, risultando stabile con diversi broker e condizioni di mercato. Sia i principianti che i trader esperti possono beneficiare di una strategia di acquisto automatizzata chiara e affidabile, adattabile alla volatilità dell’oro.



