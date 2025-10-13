The White Rabbit

WHITE RABBIT - Expert Advisor Professionale per Breakout di Intervallo Temporale

Panoramica

White Rabbit è un expert advisor professionale per il trading di breakout sviluppato da anni di esperienza di trading manuale. Progettato per i trader che richiedono precisione e flessibilità, cattura opportunità di breakout ad alta probabilità in qualsiasi mercato e timeframe, fornendo al contempo strumenti avanzati di gestione del rischio specificamente adattati sia per il trading retail che per i conti delle prop firm.

Strategia di Breakout Centrale

White Rabbit identifica i massimi e i minimi di range all'interno di periodi di tempo personalizzabili ed esegue operazioni di breakout quando il prezzo rompe decisamente questi livelli.

Zone di Trading Visive

Disegna automaticamente rettangoli di breakout sul tuo grafico

Visualizzazione chiara dei range alto/basso per ogni sessione

Funziona su qualsiasi singolo timeframe da M1 a H4

Due Metodi di Breakout

Metodo Dimensione Rettangolo : Stop loss e take profit sono calcolati dal range alto-basso del periodo di breakout con rapporti rischio-rendimento

: Stop loss e take profit sono calcolati dal range alto-basso del periodo di breakout con rapporti rischio-rendimento Metodo Punti Fissi : Stop loss e take profit tradizionali basati su punti fissi per un controllo preciso

: Stop loss e take profit tradizionali basati su punti fissi per un controllo preciso Scegli il metodo che si adatta al tuo stile di trading e alle condizioni di mercato

Gestione Avanzata degli Ingressi

Buffer di Ingresso per Protezione dai Falsi Breakout

Richiede che il prezzo rompa il massimo/minimo di un numero specifico di punti

Previene ingressi prematuri su tocchi minori dei livelli

Le dimensioni del buffer regolabili consentono approcci di ingresso conservativi o aggressivi

Ideale per mercati volatili dove i falsi breakout sono comuni

Posizionamento Intelligente degli Ordini

Utilizza ordini pendenti posizionati sopra/sotto i livelli di breakout con distanza buffer

Converte automaticamente gli ordini pendenti in ordini limit quando il trailing stop o il breakeven è attivato

Cattura gli ingressi di pullback dopo il breakout iniziale utilizzando livelli di prezzo dinamici

Massimizza le opportunità proteggendo il capitale

Filtri Dimensione Rettangolo

Filtro Dimensione Massima Rettangolo : Previene le operazioni quando il range di breakout è troppo grande, evitando setup a bassa probabilità in condizioni eccessivamente volatili

: Previene le operazioni quando il range di breakout è troppo grande, evitando setup a bassa probabilità in condizioni eccessivamente volatili Filtro Dimensione Minima Rettangolo : Garantisce che ci sia un range sufficiente per breakout significativi, filtrando periodi di consolidamento con movimento minimo

: Garantisce che ci sia un range sufficiente per breakout significativi, filtrando periodi di consolidamento con movimento minimo Le soglie personalizzabili consentono l'adattamento a diversi strumenti e condizioni di mercato

Controllo dello Slippage

Imposta lo slippage massimo consentito in punti

Protegge da esecuzioni scadenti in condizioni di mercato volatili

Garantisce che gli ordini siano eseguiti a prezzi accettabili o rifiutati

Gestione del Rischio Flessibile

White Rabbit offre tre metodi distinti di dimensionamento della posizione per adattarsi al tuo approccio di trading:

Dimensione Lotto Fissa

Opera con dimensioni di lotto costanti indipendentemente dal saldo del conto

Dimensionamento della posizione semplice e prevedibile

Ideale per trader con requisiti rigorosi di dimensione della posizione

Importo Monetario Fisso

Rischia un importo specifico in dollari/valuta per operazione

La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente in base alla distanza dello stop loss

Mantiene un rischio monetario coerente su tutte le operazioni

Percentuale Fissa del Saldo

Rischia una percentuale del saldo del tuo conto per operazione

La dimensione del lotto si adatta dinamicamente in base alla dimensione dello stop loss e al saldo corrente

Gestione del rischio professionale che scala con la crescita del conto

Raccomandato per la conservazione e la crescita del capitale a lungo termine

Tutti i metodi calcolano automaticamente le dimensioni di lotto appropriate in base alle tue impostazioni di stop loss, garantendo un controllo preciso del rischio su ogni operazione.

Gestione del Tempo di Sessione

Finestre di Trading Flessibili

Definisci il periodo di breakout (ad es. 8:00 AM - 9:00 AM ora del broker)

Imposta l'ora di fine sessione per gestire gli ordini (ad es. mantieni gli ordini attivi fino alle 18:00)

Gli ordini pendenti rimangono in posizione durante tutta la sessione, in attesa di opportunità di breakout

Tutti gli orari sono basati sull'ora del server del tuo broker

Funzione Tempo di Chiusura

Chiude automaticamente tutte le operazioni aperte alla fine della sessione

Funziona indipendentemente dallo stato di profitto o perdita

Previene l'esposizione notturna quando desiderato

Essenziale per le strategie di trading intraday

Opzionale: disabilita per consentire alle operazioni di continuare oltre la chiusura della sessione

Questa potente combinazione ti consente di catturare breakout durante periodi specifici controllando al contempo con precisione quando le posizioni vengono chiuse, dandoti il controllo completo sulla durata dell'operazione e sul tempo di esposizione.

Funzionalità di Gestione della Posizione

Sistema di Stratificazione degli Ordini

Aggiungi più posizioni man mano che il prezzo si muove favorevolmente

Protegge gli ordini iniziali aggiungendo nuove posizioni

Scala le operazioni vincenti gestendo l'esposizione complessiva

Distanza personalizzabile tra ordini aggiuntivi

Trailing Stop e Breakeven Separati

Sposta le posizioni al breakeven a livelli di profitto specificati

Il trailing stop a punti fissi blocca i profitti man mano che il prezzo si muove

I controlli indipendenti consentono strategie precise di gestione delle operazioni

Protegge i profitti permettendo alle operazioni di svilupparsi

Controllo delle Operazioni Giornaliere

Imposta il numero minimo e massimo di operazioni al giorno

Previene l'overtrading in condizioni volatili o agitate

Range flessibile da 1 a più operazioni a seconda della tua strategia

Consente approcci di trading conservativi o aggressivi

Pronto per le Prop Firm

White Rabbit include funzionalità speciali progettate specificamente per gestire le sfide delle prop firm e i conti finanziati:

Obiettivo di Profitto

Imposta un obiettivo di profitto complessivo per la sfida

L'EA interrompe automaticamente il trading al raggiungimento dell'obiettivo

Blocca i profitti e previene l'overtrading dopo aver raggiunto gli obiettivi

Essenziale per superare le sfide di valutazione

Drawdown Giornaliero Massimo

Definisci la perdita giornaliera massima consentita

Il trading si interrompe immediatamente al raggiungimento della soglia

Protegge il tuo conto dalle violazioni delle regole delle prop firm

Si resetta quotidianamente per una nuova gestione del rischio in ogni sessione

Impostazione Dimensione Conto Iniziale

Inserisci il saldo del conto iniziale o la dimensione della sfida

L'EA traccia il drawdown da questa baseline

Critico per la conformità precisa ai requisiti delle prop firm

Garantisce che i calcoli del drawdown corrispondano ai requisiti dell'azienda

Monitoraggio Continuo

Tutte le metriche vengono tracciate dal momento in cui l'EA viene caricato

Calcoli di profitto e drawdown in tempo reale

Pausa automatica del trading quando vengono raggiunti i limiti

Tranquillità sapendo che il tuo conto è protetto

Completamente conforme alle regole delle principali prop firm, tra cui FTMO, The5ers, MyForexFunds e altre. Progettato per aiutarti a superare le sfide proteggendo al contempo i tuoi conti finanziati dalle violazioni delle regole.

Compatibilità Universale con i Mercati

Funziona su Qualsiasi Strumento

Coppie di valute (major, minor, esotiche)

Indici (US30, NAS100, SPX500, ecc.)

Materie prime (oro, argento, petrolio, ecc.)

Criptovalute (bitcoin, ethereum, ecc.)

Funziona su Timeframe Intraday M1 - H4

M1/M5 per strategie di scalping

M15/M30 per trading intraday

H1/H4 per approcci di sessione

Filtro Spread

Evita l'esecuzione di operazioni in condizioni di spread elevato

Imposta lo spread massimo consentito in punti

Protegge da esecuzioni scadenti e costi eccessivi

Essenziale per la compatibilità con il broker e la redditività

Le impostazioni sono completamente regolabili alle caratteristiche uniche di ogni mercato. Ottimizza i valori dei punti, le dimensioni del buffer, i filtri di dimensione del rettangolo e i parametri di rischio per corrispondere alla volatilità dello strumento e ai tuoi obiettivi di trading.

Vantaggi Principali

Progettato da un Trader Manuale White Rabbit è stato creato da un'esperienza di trading reale, non da concetti teorici. Ogni funzionalità affronta condizioni di mercato reali e sfide di trading pratiche incontrate durante anni di trading dal vivo.

Sviluppo Meticoloso Anni di perfezionamento hanno creato un sistema robusto che gestisce casi limite, complessità di gestione degli ordini e scenari di trading del mondo reale. Test approfonditi su più strumenti e condizioni di mercato garantiscono l'affidabilità.

Flessibilità Totale Personalizza ogni aspetto della strategia per corrispondere alla tua tolleranza al rischio, alle condizioni di mercato e agli obiettivi di trading. White Rabbit si adatta al tuo approccio invece di costringerti a utilizzare un sistema rigido. Da strategie conservative di un'operazione al giorno ad approcci aggressivi multi-operazione - l'EA si adatta al tuo stile.

Gestione del Rischio Professionale Più livelli di protezione garantiscono la conservazione del capitale massimizzando al contempo il potenziale di profitto attraverso il dimensionamento intelligente della posizione e la gestione dinamica degli ordini. Tre modalità di rischio, filtri di dimensione del rettangolo, filtri di spread, controllo dello slippage e funzionalità per prop firm forniscono un controllo del rischio di livello istituzionale.

File di Configurazione Ottimizzati Inclusi Parametri preconfigurati sono forniti per aiutarti a iniziare rapidamente. Istruzioni dettagliate di configurazione e guida all'ottimizzazione sono disponibili nella documentazione del blog allegata.

Soluzione di Trading Completa Dall'ingresso all'uscita, White Rabbit gestisce ogni aspetto del ciclo di vita dell'operazione. Posizionamento intelligente degli ordini, gestione dinamica della posizione, controllo del tempo e monitoraggio automatico del rischio creano un sistema di trading completo che funziona mentre dormi.

Note Importanti

L'EA richiede l'ottimizzazione per ogni strumento a causa delle differenze nei valori dei punti, nella volatilità e nel comportamento del mercato. Dedica tempo per eseguire backtesting e forward testing prima del trading dal vivo. Inizia con i file di configurazione forniti e regola i parametri in base alle tue specifiche condizioni del broker, caratteristiche dello strumento e tolleranza al rischio.

I risultati passati non garantiscono risultati futuri. Un'ottimizzazione adeguata, la gestione del rischio e la comprensione delle condizioni di mercato sono essenziali per il successo. Testa sempre su conti demo prima di rischiare capitale reale.

La guida dettagliata alla configurazione, i suggerimenti per l'ottimizzazione, le spiegazioni dei parametri di input e le strategie di trading sono disponibili nel post del blog allegato.

Supporto

Per domande, assistenza con l'ottimizzazione o richieste di funzionalità, contattami tramite il sistema di messaggistica MQL5 o la sezione commenti del prodotto. Mi impegno ad aiutarti a ottenere il massimo da White Rabbit.