Guarda i video tutorial del Market su YouTube
Come acquistare un Robot di Trading o un indicatore
Esegui il tuo EA
hosting virtuale
hosting virtuale
Prova un indicatore/robot di trading prima di acquistarlo
Vuoi guadagnare nel Market?
Come presentare un prodotto per venderlo con successo
Sfortunatamente, "Gold Shines FX" non è più disponibile per l'acquisto.
Se hai già acquistato questo prodotto in precedenza, puoi continuare a utilizzarlo senza alcuna limitazione e installare nuove copie finché hai ancora attivazioni:
- Apri il tuo terminale Metatrader 5.
- Specifica le credenziali dell'account MQL5.community nelle impostazioni: menu Strumenti\Opzioni\Community.
- Vai al Navigatore\Market\I miei acquisti.
- Fai clic sul pulsante "Installa" situato a destra del nome del prodotto.
Per maggiori informazioni, consultare la documentazione.
Scopri altre app MetaTrader 5
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Presentazione Quantum Emperor EA , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
We proudly present our cutting-edge robot, the Big Forex Players EA designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the biggest Banks (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
PUNTELLO AZIENDA PRONTO! ( scarica SETFILE ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal -> click here JOIN PUBLIC GROUP: Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function - shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Quantum Bitcoin EA : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading di Bitcoin con Quantum Bitcoin EA , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
VolumeHedger EA [ Live Signals ] , [ My Channel ] , [ Set Files ] , [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato: https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
IMPORTANTE : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie. Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente +100 strategie incluse e altre in arrivo! BONUS : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli gratuitamente 5 dei miei altri EA! TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions – link Live Signal: "Bomber M15 Channel" - link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale: ENEA Manuale d’uso: Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
GBPUSD Commander – Scalping di Precisione su M30 Questo Expert Advisor è progettato specificamente per la coppia di valute GBP/USD e offre una strategia di scalping potente ma sicura sul timeframe M30 (30 minuti). Combina ingressi precisi con una gestione rigorosa del rischio — rischiando solo il 2% per operazione — rendendolo ideale per i trader che desiderano proteggere il capitale e ottenere una crescita costante. Con una gestione dinamica della dimensione dei lotti, livelli SL/TP ben visibil
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
FastWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Opera su coppie di valute correlate come AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ed EURGBP , sfruttando il ritorno del prezzo alla media dopo movimenti direzionali marcati. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di configurazione. Segnale live: CLICCA QUI Prezzo attuale — solo $1337 per i prossimi 10 acquirenti. Prezzo finale: $2937 — il pr
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot di trading MT5 senza martingala e griglia, con chiusura giornaliera delle posizioni. Sviluppato da trader professionista con oltre 25 anni di esperienza. Ultima copia al prezzo attuale! Poi il prezzo salirà di 100 $. L'expert utilizza ordini pendenti, gestisce una sola posizione per strumento, applica sempre stop-loss e take-profit e chiude le posizioni ogni giorno. Funziona con i seguenti strumenti finanziari: Coppie di valute Criptovalute Metalli Indici Azion
Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
Karen Peta Kenyon
4.81 (21)
Neural Vertex – Un Expert Advisor disciplinato di tipo “mean-reversion” per le coppie Forex maggiori e minori. Testato su 6 coppie e 5 anni di dati (~1350 operazioni) . Combina RSI, ADX e doppia conferma EMA per fornire segnali di ingresso e uscita precisi, basati su evidenze . Nessun martingala, nessun grid – solo logica trasparente, controllo rigoroso del rischio e trailing stop opzionale . Progettato per i trader che cercano coerenza senza artifici . Concetto principale Tipo di mercato : mean
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
MultiWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Grazie a un’ampia diversificazione su nove coppie di valute correlate (e persino alcune tipicamente “trend-following”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — cattura i movimenti di prezzo verso la media dopo forti impulsi direzionali. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di installazion
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (105)
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il Local Trade Copier EA MT5 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista, Local Trade Copier EA MT5 offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze speci
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (654)
EA Gold Stuff è un Expert Advisor progettato specificamente per il trading di oro. L'operazione si basa sull'apertura degli ordini utilizzando l'indicatore Gold Stuff, quindi l'EA lavora secondo la strategia "Trend Follow", che significa seguire la tendenza. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui. Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in privato
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Ciao a tutti, mi presento: Sono Quantum StarMan, il membro più elettrizzante e fresco della famiglia Quantum EAs . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche: AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Hephaestus EA
Evgenii Aksenov
5 (1)
Hephaestus is the god of artisans and blacksmiths from ancient Greek mythology. The advisor created for trading on the XAUEUR pair (gold/euro) corresponds to its image, it is hardworking and reliable as a god The strategy is based on patterns. This is a unique technology for entering a transaction when special conditions occur that are invisible to most ordinary traders and robots Hephaestus does not use dangerous trading systems (grid, martingale, doubling, etc.) The price of 415 USD is a promo
MSB Robot MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
3.78 (9)
MSB Robot – La Tua Porta Intelligente per il Trading Forex Automatico Il programma è stato aggiornato alla versione 2.2, la versione più avanzata in grado di rilevare falsi breakout e trasformarli in opportunità di profitto. Questa versione funziona bene su XAUUSD,USDJPY H1, anche in Modalità Alto Rischio. MSB Robot è un Expert Advisor (EA) completamente automatico, sviluppato basandosi sulla potente logica dei segnali dell’indicatore Market Structure Breakout (MSB) — uno degli strumenti più pop
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Global Capital Neural MT5
Natalia Rossinskaia
5 (1)
Global Capital Neural è un Expert Advisor (EA) di nuova generazione per MetaTrader, sviluppato sulla base di un’architettura proprietaria di moduli neurali. La sua unicità risiede nella combinazione di un’analisi di mercato adattiva e di una rigorosa gestione del rischio, che rendono il sistema resiliente in diverse condizioni di trading. Politica dei Prezzi Il prezzo di lancio di Global Capital Neural è fissato a un simbolico 149 USD , disponibile esclusivamente all’inizio del progetto. Ciò ch
Smart Prop Firm EA
Ralph Jordan Lipata De Jesus
4.17 (35)
Smart Prop Firm EA - Built by a 7-Figure Funded Trader - Developed by an experienced funded trader with multiple verified prop firm certificates (Check Profile) - Optimized specifically for XAUUSD (Gold) on M15 timeframe Triple-Purpose Design - Suitable For Challenge, Funded and Live Accounts Challenge Accounts - Optimized to pass prop firm evaluations Funded Accounts - Maintains strict compliance with all prop firm rules Personal Live Accounts - Fully customizable risk settings for p
King Sniper EA
Ivan Bebikov
3.89 (19)
Monitoring of real trading Advisor - https://www.mql5.com/en/signals/2264971 My other products - click here Keep in mind that the results on different brokers may differ, I recommend testing on your broker before using it (you can ask me for a list of recommended brokers in the PM). Read the blog post with the description of the adviser before starting work and if you have any additional questions, write to me in the PM. A fully automatic Expert Advisor that does not require additional
Golden Pyramid AI MT5
Andrey Barinov
5 (1)
Golden Pyramid AI: Where AI is used for trading. The way it is supposed to be used. Finally, the Expert Advisor which uses AI in the right way! Golden Pyramid AI combines sophisticated built-in trading strategy based on proven rules, with the cutting-edge technology of OpenAI’s ChatGPT which servers as additional entry filter. This isn’t just another empty claim — Golden Pyramid AI provides a genuine, fully integrated AI solution that analyzes market data, makes forecasts, and explains them to
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.65 (34)
PROMOZIONE DI LANCIO: Saranno disponibili solo un numero molto limitato di copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 999$ NOVITÀ (da 349$) --> RICEVI 1 EA GRATIS (per 2 numeri di account commerciali). Offerta Combo Definitiva -> clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO: Clicca qui LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Benvenuti al BITCOIN REAPER! Dopo l'enorme successo del Gold Reaper, ho deciso che era giunto il momento di applicare gli stessi principi vincenti al mercato Bit
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook: click here The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vineski HFT Gold Scalper
Murad Nagiev
4.6 (5)
Caratteristiche principali di Vineski HFT Gold Scalper MT5 Analisi di mercato ultra-veloce Il robot utilizza un potente motore algoritmico in grado di analizzare e interpretare i dati di mercato istantaneamente. Questo gli permette di prendere decisioni in tempo reale e di reagire immediatamente ai cambiamenti del mercato. Esecuzione automatica delle operazioni Il robot esegue automaticamente le operazioni sulla base di strategie e criteri predefiniti. Ciò elimina l’emotività dal trading e mi
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.93 (61)
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Monitor delle prestazioni della sfida HFT MT5 (non per account live): Broker: Fusion Market Login: 89600 Password: Greenman89$ Server: FusionMarkets-demo Oltre 700 recensioni autentiche a 5 stelle per la versione MT4 rilasciata in precedenza: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews Canale pubblico: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871
AI Neuro Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.73 (15)
AI Neuro Dynamics EA Architettura del Segnale Adattiva per XAU/USD | H1 AI Neuro Dynamics non è un semplice Expert Advisor — è un sistema di trading cognitivo modulare , progettato per offrire precisione e adattabilità sul cross XAU/USD (Oro) . Pensato per condizioni di alta volatilità, è completamente conforme agli standard di rischio e performance richiesti dalle prop firm . Basato su una architettura decisionale neuro-quantistica proprietaria, questo EA analizza la struttura del mercato in t
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.88 (32)
Aura Bitcoin Hash EA è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura BTC offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare la coppia di valute BTCUSD (Bitcoin). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 2017 al 2025. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione
AW Recovery EA MT5
AW Trading Software Limited
4.23 (39)
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie. L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdite
Gold Traders AI Integration
Fintex Trading, Sociedad Limitada
5 (1)
Gold Traders AI Integrations è un Expert Advisor (EA) progettato per le piattaforme MetaTrader, specializzato nel trading automatizzato su strumenti auriferi (XAUUSD). Il sistema integra tecnologie avanzate di intelligenza artificiale (IA) e reti neurali per elaborare i dati di mercato ed eseguire operazioni basate su decisioni algoritmiche. L'algoritmo di base utilizza reti neurali multistrato perceptron (MLP), un'architettura feedforward con livelli di input, hidden e output. Queste reti util
Offerta a tempo limitato: Solo 219 $ per le prossime 01 copie (normalmente 329 $ ) Perché scegliere un bot di trading senza un account di segnali per il monitoraggio? Monitoraggio delle operazioni in tempo reale: Account minore | Account principale | Canale ufficiale AOT Questo EA è adatto per sfide di società di prop trading [impostazioni] e account di trading personali [impostazioni] , combinando strumenti analitici con funzionalità di gestione del rischio per supportare il tuo trading. Pe
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.71 (56)
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD, XAUUSD e AUDCAD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su int
Smart Gold Robot
Ralph Jordan Lipata De Jesus
3.84 (19)
SMART GOLD ROBOT - Built by a 7-Figure Funded Trader Developed by an experienced funded trader with multiple verified prop firm certificates (check profile) After many years of manual trading and achieving seven-figure funded accounts, I've automated my exact trading strategy into this powerful EA. But here's what makes it special: When the market moves against our position (because no strategy is 100% perfect), the SMART RECOVERY SYSTEM kicks in - protecting your capital and aiming for break