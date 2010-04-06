CCI for 8 Symbols mh
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.53
- Attivazioni: 10
Indicatore Forex "CCI per 8 simboli" per MT4, senza ridisegno.
- Il CCI è uno degli oscillatori più popolari per il trading.
- Il Commodity_Channel_Index (CCI) misura la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo medio storico.
- Livelli importanti: +/-200.
- È ottimo per prendere posizioni di vendita sopra la zona +200 e posizioni di acquisto sotto -200.
- "CCI per 8 simboli" offre l'opportunità di controllare i valori del CCI di un massimo di 8 simboli diversi su un solo grafico.
- Questo indicatore è eccellente anche da combinare con le posizioni di Price Action.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.