CCI for 8 Symbols mh

- Le CCI est l'un des oscillateurs les plus populaires en trading.

- Le Commodity_Channel_Index (CCI) mesure la différence entre le prix actuel et le prix moyen historique.

- Niveaux importants : +/- 200.

- Il est idéal pour les entrées de vente au-dessus de la zone +200 et les entrées d'achat en dessous de -200.

- Le « CCI pour 8 symboles » permet de contrôler les valeurs du CCI jusqu'à 8 symboles différents sur un seul graphique.

- Cet indicateur est également idéal en combinaison avec les entrées Price Action.





