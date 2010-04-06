CCI for 8 Symbols mh
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.53
- Activations: 10
Indicateur Forex « CCI pour 8 symboles » pour MT4, sans modification.
- Le CCI est l'un des oscillateurs les plus populaires en trading.
- Le Commodity_Channel_Index (CCI) mesure la différence entre le prix actuel et le prix moyen historique.
- Niveaux importants : +/- 200.
- Il est idéal pour les entrées de vente au-dessus de la zone +200 et les entrées d'achat en dessous de -200.
- Le « CCI pour 8 symboles » permet de contrôler les valeurs du CCI jusqu'à 8 symboles différents sur un seul graphique.
- Cet indicateur est également idéal en combinaison avec les entrées Price Action.
