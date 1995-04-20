CCI for 8 Symbols mh

Форекс-индикатор "CCI for 8 Symbols" для MT4, без перерисовки.





- CCI — один из самых популярных осцилляторов для торговли.

- Индекс товарного канала (CCI) измеряет разницу между текущей ценой и исторической средней ценой.

- Важные уровни: +/-200.

- Отлично подходит для открытия позиций на продажу выше зоны +200 и для открытия позиций на покупку ниже -200.

- "CCI for 8 Symbols" позволяет контролировать значения CCI до 8 различных символов всего на одном графике.

- Этот индикатор также отлично сочетается с индикаторами Price Action.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.