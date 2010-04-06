CCI for 8 Symbols mh
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.53
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "8 Sembol İçin CCI" Forex Göstergesi, Yeniden Çizilme Gerektirmez.
- CCI, alım satım için en popüler osilatörlerden biridir.
- Commodity_Channel_Index (CCI), mevcut fiyat ile geçmiş ortalama fiyat arasındaki farkı ölçer.
- Önemli seviyeler: +/-200.
- +200 bölgesinin üzerinde satış, -200 bölgesinin altında alış girişleri almak harikadır.
- "8 Sembol İçin CCI", tek bir grafikte 8 farklı sembole kadar CCI değerlerini kontrol etme olanağı sunar.
- Bu gösterge, Fiyat Hareketi girişleriyle de mükemmel bir şekilde birleştirilebilir.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.