Silver Flow MT4

1

PROMOZIONE LANCIO:

  • Copie limitate disponibili al prezzo attuale!
  • Prezzo finale: 1.800$
  • Ottieni 1 EA gratuito (valido per 2 conti di trading) -> contattami dopo il tuo acquisto

Benvenuto in Silver Flow!

Silver Flow è un EA all'avanguardia progettato per rilevare e capitalizzare su setup di trading ad alta probabilità utilizzando una combinazione di strategie di ritorno alla media e rottura della volatilità. Si concentra esclusivamente sul simbolo XAGUSD(Silver) ed è destinato all'uso su un solo grafico. Questo EA integra un filtro dinamico di volatilità e un oscillatore di momentum per confermare gli ingressi, garantendo che le operazioni vengano eseguite in condizioni di mercato ottimali riducendo al minimo i falsi segnali.

Progettato con tecnologia avanzata, Silver Flow si comporta eccezionalmente bene durante i periodi di consolidamento del mercato e le fasi di rottura. Si adatta ai livelli di volatilità in cambiamento, ottimizzando la dimensione e il posizionamento delle operazioni. L'EA include anche strumenti di gestione del rischio integrati come stop-loss, take-profit e stop loss basati sulla volatilità per proteggere il capitale e garantire guadagni in modo efficiente.

Caratteristiche:

  • Installazione rapida: Collega l'EA a un singolo grafico di XAGUSD(Silver)
  • Non utilizza strategie di griglia o martingale, garantendo una gestione a basso rischio
  • Completamente compatibile con tutti i broker e le aziende prop
  • Si adatta automaticamente alla volatilità in cambiamento per il massimo delle prestazioni
  • Dispone di meccanismi di stop loss basati sulla volatilità e take-profit dinamico

Test retrospettivi:

Esegui Silver Flow su XAGUSD(Silver) utilizzando le impostazioni predefinite o personalizza i parametri di rischio per soddisfare le tue preferenze di drawdown. I risultati dei test retrospettivi mostrano rendimenti consistenti aggiustati per il rischio e una gestione del rischio efficace in vari ambienti di mercato.

Impostazione:

Collega semplicemente l'EA a XAGUSD(Silver) sul timeframe M15. Configura la dimensione delle operazioni e le impostazioni di rischio preferite. L'EA gestirà automaticamente le operazioni, adattandosi dinamicamente alle condizioni di mercato.

NOTA: Silver Flow dovrebbe essere collegato solo a un grafico. Eseguirà XAGUSD(Silver) con precisione, ma evita di collegarlo a più grafici per prevenire la duplicazione delle operazioni.

Agisci in fretta – il prezzo aumenterà a $1.800 una volta vendute le copie iniziali!

Filtro:
carlos33
1034
carlos33 2025.03.27 02:46 
 

Two big stop loss, i decide lower the risk to see two more weeks, if works ok i will change my review to 5 stars

Hamza Ashraf
9428
Risposta dello sviluppatore Hamza Ashraf 2025.09.02 20:18
Im sure it will be much better soon. Im finishing another version too
Rispondi alla recensione