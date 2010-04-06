Stacking King EA – Precisione, potenza, semplicità di utilizzo

Descrizione:

Lo Stacking King EA è un potente strumento di trading che ti permette di aprire istantaneamente più operazioni con un solo clic o di accumulare automaticamente operazioni ogni minuto per un periodo di tempo prestabilito, direttamente sul tuo terminale MT4 attivo. Che tu sia uno scalper, un trend rider o un trader che accumula breakout, questo EA ti offre il pieno controllo con il minimo sforzo. Progettato per trader veri, in mercati reali. Non solo un giocattolo per il backtest: è un vero strumento di trading. Progettato per trader seri che desiderano il pieno controllo sullo stacking delle operazioni, senza stress o ritardi.





⚠️ Nota: questo EA è basato solo sul terminale, NON funziona in modalità test di strategia. È progettato per il trading in tempo reale, non per test simulati.





Perché è così importante

Molti EA possono essere testati in modalità backtest, ma il backtest spesso non riflette le reali dinamiche di mercato. Lo Stacking King EA è diverso. È progettato per il trading reale e in tempo reale, quindi puoi vedere risultati reali sul tuo conto, non simulazioni.

Quindi, se ti stai chiedendo "Perché non funziona nel tester?", non è pensato per questo.

Questo EA è pensato per i trader che sono pronti a operare su terminali live o demo.





Caratteristiche principali

1. Due modalità:

Modalità manuale: clicca e apri più posizioni all'istante.

Modalità a tempo: apri automaticamente posizioni ogni minuto, fino a un massimo di 10 minuti (regolabile).

2. Logica Smart Take Profit: basata sulle impostazioni dei pip, applicata istantaneamente.

3. Dashboard in tempo reale: regola la dimensione del lotto, TP, SL e il valore del pip direttamente dal grafico.

4. Frecce colorate: blu = Acquista, rosso = Vendi: visualizza la tua strategia visivamente.

5. Pulsante di chiusura di emergenza: un clic, tutte le posizioni vengono chiuse.





Perché acquistare questo EA è la scelta giusta:

1. Esecuzione in tempo reale: progettato per il terminale, non per il tester

2. Entrate più rapide = Miglior controllo = Più vincite

3. Nessuna emozione: solo pura precisione meccanica

4. Aumenta la fiducia: con etichette facili da leggere e feedback codificati a colori, saprai sempre dove ti trovi.

5. Perfetto per i mercati veloci: nessun ritardo. Ideale per scalping sulle notizie, stacking durante i picchi di momentum o esecuzione in stile griglia.





Investire nell'EA Stacking King è come assumere un assistente disciplinato, veloce e instancabile che non perde mai un colpo. Elimina lo stress dell'esecuzione rapida, riduce gli errori di trading emotivi e ti dà il pieno controllo a portata di mano.

Se vuoi davvero moltiplicare il tuo vantaggio e gestire il rischio come un professionista, questo EA è pensato per te.





Procedi e acquista con fiducia

Questo EA è pronto per i trader che desiderano risultati nel mercato reale. Se vuoi davvero far crescere il tuo conto e prendere il controllo della tua strategia di stacking, Stacking King EA è il tuo strumento di fiducia.

Non perdere tempo con il tester. Collegalo al tuo terminale MT4 e inizia a fare stacking come un professionista.

Fai trading con uno scopo.