Stacking King EA

Stacking King EA – Precisione, potenza, semplicità di utilizzo
Descrizione:
Lo Stacking King EA è un potente strumento di trading che ti permette di aprire istantaneamente più operazioni con un solo clic o di accumulare automaticamente operazioni ogni minuto per un periodo di tempo prestabilito, direttamente sul tuo terminale MT4 attivo. Che tu sia uno scalper, un trend rider o un trader che accumula breakout, questo EA ti offre il pieno controllo con il minimo sforzo. Progettato per trader veri, in mercati reali. Non solo un giocattolo per il backtest: è un vero strumento di trading. Progettato per trader seri che desiderano il pieno controllo sullo stacking delle operazioni, senza stress o ritardi.

⚠️ Nota: questo EA è basato solo sul terminale, NON funziona in modalità test di strategia. È progettato per il trading in tempo reale, non per test simulati.

Perché è così importante
Molti EA possono essere testati in modalità backtest, ma il backtest spesso non riflette le reali dinamiche di mercato. Lo Stacking King EA è diverso. È progettato per il trading reale e in tempo reale, quindi puoi vedere risultati reali sul tuo conto, non simulazioni.
Quindi, se ti stai chiedendo "Perché non funziona nel tester?", non è pensato per questo.
Questo EA è pensato per i trader che sono pronti a operare su terminali live o demo.

Caratteristiche principali
1. Due modalità:
Modalità manuale: clicca e apri più posizioni all'istante.
Modalità a tempo: apri automaticamente posizioni ogni minuto, fino a un massimo di 10 minuti (regolabile).
2. Logica Smart Take Profit: basata sulle impostazioni dei pip, applicata istantaneamente.
3. Dashboard in tempo reale: regola la dimensione del lotto, TP, SL e il valore del pip direttamente dal grafico.
4. Frecce colorate: blu = Acquista, rosso = Vendi: visualizza la tua strategia visivamente.
5. Pulsante di chiusura di emergenza: un clic, tutte le posizioni vengono chiuse.

Perché acquistare questo EA è la scelta giusta:
1. Esecuzione in tempo reale: progettato per il terminale, non per il tester
2. Entrate più rapide = Miglior controllo = Più vincite
3. Nessuna emozione: solo pura precisione meccanica
4. Aumenta la fiducia: con etichette facili da leggere e feedback codificati a colori, saprai sempre dove ti trovi.
5. Perfetto per i mercati veloci: nessun ritardo. Ideale per scalping sulle notizie, stacking durante i picchi di momentum o esecuzione in stile griglia.

Investire nell'EA Stacking King è come assumere un assistente disciplinato, veloce e instancabile che non perde mai un colpo. Elimina lo stress dell'esecuzione rapida, riduce gli errori di trading emotivi e ti dà il pieno controllo a portata di mano.
Se vuoi davvero moltiplicare il tuo vantaggio e gestire il rischio come un professionista, questo EA è pensato per te.

Procedi e acquista con fiducia
Questo EA è pronto per i trader che desiderano risultati nel mercato reale. Se vuoi davvero far crescere il tuo conto e prendere il controllo della tua strategia di stacking, Stacking King EA è il tuo strumento di fiducia.
Non perdere tempo con il tester. Collegalo al tuo terminale MT4 e inizia a fare stacking come un professionista.
Fai trading con uno scopo.
