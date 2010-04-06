OsMA Higher Time Frame mh
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.27
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex Oscillatore HTF OsMA per MT4.
- HTF OsMA è uno dei migliori indicatori di tendenza sul mercato. HTF significa "Higher Time Frame".
- Questo indicatore è eccellente per sistemi di trading multi-time frame con ingressi di Price Action o in combinazione con altri indicatori.
- L'indicatore HTF OsMA consente di collegare l'OsMA da un time frame più alto al grafico corrente --> questo è un approccio di trading professionale.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.