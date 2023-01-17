Th3 BarPlay Signals Mt4

Questa è una strategia basata sull'azione del prezzo nota come 3Bar_Play e si basa sulla formazione del modello a candelabro 3Bar. Ulteriori indicatori vengono aggiunti per il filtro e le conferme prima di far apparire le frecce del segnale di acquisto/vendita. Può essere scambiato in un mercato rialzista, ribassista o laterale. Gli indicatori aggiunti includono: Stocastico - Momento Pescatore - Tendenza ATR - Volatilità che definisce chiaramente anche il posizionamento dello Stop-Loss alla base della freccia del segnale. Il rapporto tra rischio e rendimento può variare da 1:1 a 1:4 Acquista - Quando compare il segnale di acquisto dopo 2 barre ribassiste e 1 barra rialzista. Vendi - Quando compare il segnale di vendita dopo 2 barre rialziste e 1 barra ribassista. Funzionalità aggiuntiva - Un pulsante di commutazione per attivare/disattivare i segnali sul grafico. Un indicatore molto semplice da usare e per tutti i mercati. NB Se l'indicatore non viene visualizzato, potrebbe essere necessario contattarmi e installare l'indicatore personalizzato (Fisher).



