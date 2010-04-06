OsMA Higher Time Frame mh

Indicateur Crypto_Forex Oscillateur HTF OsMA pour MT4.





- L'OsMA HTF est l'un des meilleurs indicateurs de tendance du marché. HTF signifie « Unité de Temps Supérieure ».

- Cet indicateur est idéal pour les systèmes de trading multi-unités de temps avec des entrées basées sur l'action des prix ou en combinaison avec d'autres indicateurs.

- L'indicateur OsMA HTF vous permet d'appliquer l'Osma d'une unité de temps supérieure à votre graphique actuel : une approche de trading professionnelle.





